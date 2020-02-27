 Домашні тварини можуть бути проміжними носіями коронавірусу, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"Згідно з даними ВООЗ вірус, який викликає захворювання COVID-19, називається SARS-CoV-2. Найбільш імовірними природними резервуарами для SARS-CoV-2 є кажани, але вважається, що вірус подолав видовий бар'єр для людини від іншої проміжної тварини-господаря", - йдеться в повідомленні.

Загалом коронавіруси дуже стабільні в замороженому стані згідно з дослідженнями інших коронавірусів, які показали виживання до двох років за -20 °C.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 89 евакуйованих з Уханя, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, коронавірус не виявлено, - Данілов

Дослідження, проведені на SARS-CoV та MERS-CoV, показують, що ці віруси можуть зберігатися на різних поверхнях протягом декількох днів залежно від комбінації параметрів, таких як температура, вологість і світло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 89 евакуйованих з Уханя, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, коронавірус не виявлено, - Данілов