 Домашні тварини можуть бути проміжними носіями коронавірусу, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.
"Згідно з даними ВООЗ вірус, який викликає захворювання COVID-19, називається SARS-CoV-2. Найбільш імовірними природними резервуарами для SARS-CoV-2 є кажани, але вважається, що вірус подолав видовий бар'єр для людини від іншої проміжної тварини-господаря", - йдеться в повідомленні.
Загалом коронавіруси дуже стабільні в замороженому стані згідно з дослідженнями інших коронавірусів, які показали виживання до двох років за -20 °C.
Дослідження, проведені на SARS-CoV та MERS-CoV, показують, що ці віруси можуть зберігатися на різних поверхнях протягом декількох днів залежно від комбінації параметрів, таких як температура, вологість і світло.
Что нет коронавируса.
ТО ЕСТЬ ВЕДУТ РЕЕСТР
Наоборот, последние дни надо прожить как надо - потратить все деньги на девочек и выпивку, сказать соседям все что о них думаешь, ограбить супермаркет МЕТРО.
https://youtu.be/8-5R-5uuy_Q
На Ковид-19 умерших не проверяли - тесты есть, 100 штук, предоставлены ВОЗ, но их держат в Киеве - понятно, для самого бубачки и его жидов.
Так что избегайте людных мест, молитесь и радуйтесь "шо не барыха".
До людей им добраться не дали, хоть на собачках и котиках отыграются.
Прокуратура Ангарска Иркутской области начала проверку информации о ритуальном обряде, в ходе которого шаманы сожгли пять верблюдов с целью "укрепления России и ее народов".
Когда-то давно, "в раньшее время"(С), одна моя родственница мне сказала: "А ты не найдешь совершенно черных котов. Хоть маленькое черное пятнышко, но будет. Хоть "галстук", хоть "манишка", хоть кончик хвоста, хоть "носочки" - но будут. Потому что чисто черных котов повыбили, чтобы не смущали, слуги сатаниские, души народные чистые."
Я подумала, посмотрела на знакомых котов - а ведь правда.
Россиянин - он очень образованный и продвинутый.
Им от мышебратьев отставать нельзя, а те уже начали проводить отлов бродячих кошек и собак (а также дератизацию) в Москве по случаю коронавируса (вчера писали российские СМИ).
Я не против отлова бродячих кошек и собак, я только "за".
Более того, я считаю, что дамашним животным нельзя становиться бродячими, им не место на улице. Но я также считаю, что отлов бродячих домашних животных должен происходить постоянно, а не к "торжественному случаю", и что убивать отловленных животных нельзя, вот категорически нельзя.
Моя собака - из приюта, и она бродяжничала в щенячестве, до приюта.
Ее, вот такого зверя, - убить?
Но большинство россиян не может не прибить хоть зверя...
Институты вирусологии ЗРЯ В КУСТАХ УХАНИ НЕ СИДЕЛИ
Тем более этот не очень удачный, по сути чуть более опасный чем обычное ОРВИ.
Природа сама создает все что надо.
Взать их у нее - вот наша задача" (садовод Мичурин)
ще є, можете самі знайти
Многие первые заболевшие имели отношение к рынку Уханя, на котором продаются морепродукты, а также птицы, змеи, летучие мыши и сельскохозяйственные животные. Предполагалось, что у вируса именно после мутации в организме животного появилась возможность заражать человека.
Поначалу считалось, что это были морепродукты (но эта версия была крайне сомнительной, поскольку болезнь начинается с пневмонии, что означает, что речь идёт о воздушном пути передачи). Позднее эксперты пришли к выводу, что 2019-nCoV, по-видимому, является гибридом коронавируса, обнаруженного у летучих мышей и другого коронавируса неизвестного происхождения. На следующем этапе исследователи обнаружили, что вирус, вероятно, передался людям от змей
Значит некоторые люди стали как животные.
Но Мендель, ***** крашена, не дает. Две просттутки в одном
домеофисе не уживутся.
https://www.ufo-com.net/publications/art-4993-kriptozoologicheskie-relikti.html
Але ж, сподіваюся, що литвини не їдять ужів, так? ))
Рисунок 1. Крещение князем Ягайло поганцев в 1386-1387 гг. Гравюры XVI века изображали сцены, должные продемонстрировать добрым христианам все ужасы и извращения литовских язычников. Те поклонялись змеям и ужам, игнорируя просвещённое христианство.
Вла
не знав, дякую.
Але ж, сподіваюся, що литвини не їдять ужів, так? ))
27.02.2020 10:26 Ответить Мне нравится
Откуда вывод, что литвины (беларусы) едят ужей?
А ими за коммуналку мона заплатить??
Бубонную чуму разносили блохи, живущие на крысах?
В основном умирали люди преклонного возраста, они кстати и у нас умирают каждый год от осложнений гриппа, причем не меньше. Дальше, возьмен Ухань, город(!) с населением 11000000 человек(!!!!),треть населения Украины на територии в несколько,квадратных километров,11 лимонов населения и две тысячи умерших. От обычногт гриппа умирает больше, от тубика в мире ежедневно умирает порядка 500 человек, ЕЖЕДНЕВНО, и ничего, нормально,или тубик менее заразный, нет.
Мы уже проходили и свинячий грипп, и курячий, и все типы атипичных пневмоний.
На мой взгляд, просто ктото решил загрести под шумок нихреновые таки бабки.
Так что не паникуйте,грипп, а это и есть грипп,каждый год косит людей, прочитайте для интереса статистику смертей от гр ппа за прошлые годы и вы офигеете и потом скажете о коронавирусе что это все херня.
не будет найдено ни китайцами ни американцами, за кацапов вообще молчу. Кто то может привести пример вакцины от свинячего гриппа? Или куриного? Или лекарств от нашумевшего тренда аттипичной пневмонии?
Народ, не паникуйте, ешьте побольше цибули, укропа, лимонов,можете с удовольствием под сальцо каждодневно накатывать по полтишку перцовочки и никакие вирусы вас не возьмут.
Не ведитесь на развод ВОЗ, они просто отмывают себе бабосы на людях которые нихрена не понимают и ведутся аки овцы на любую херню))
Будьте здоровы!!)) И не только физически но и психически))))