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 Суспільство, Здоров'я
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 Домашні тварини можуть бути проміжними носіями коронавірусу, - МОЗ

Проміжними тваринами-носіями коронавірусу COVID-19 можуть бути домашні, дикі або одомашнені дикі тварини, які ще не ідентифіковані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"Згідно з даними ВООЗ вірус, який викликає захворювання COVID-19, називається SARS-CoV-2. Найбільш імовірними природними резервуарами для SARS-CoV-2 є кажани, але вважається, що вірус подолав видовий бар'єр для людини від іншої проміжної тварини-господаря", - йдеться в повідомленні.

Загалом коронавіруси дуже стабільні в замороженому стані згідно з дослідженнями інших коронавірусів, які показали виживання до двох років за -20 °C.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 89 евакуйованих з Уханя, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, коронавірус не виявлено, - Данілов

Дослідження, проведені на SARS-CoV та MERS-CoV, показують, що ці віруси можуть зберігатися на різних поверхнях протягом декількох днів залежно від комбінації параметрів, таких як температура, вологість і світло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 89 евакуйованих з Уханя, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, коронавірус не виявлено, - Данілов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178159
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто уханьський песик не повернеться в Україну? Зє, тьі же обещаль! Домашние животные могут быть промежуточными носителями коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7047
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Усё, капец! Теперь собаками за газ не заплатишь, принимать не будут.
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Кто-то создал вирус и пытается его повесить на кошек и мышей.

Институты вирусологии ЗРЯ В КУСТАХ УХАНИ НЕ СИДЕЛИ
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Вот именно. Наш тупой народ просто на улицы их выкинет.((( У нас в стране и так аховая ситуация с бездомными животными.
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это шо - шоб бежали за коммуналку платить шо ли - нет - не дождетесь)))
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Усё, капец! Теперь собаками за газ не заплатишь, принимать не будут.
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У них там есть свой - беспородный "домашний" пес , кличут "Брагар".
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Будут, но со справкой. Домашні тварини можуть бути проміжними носіями коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2890

Что нет коронавируса.
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Они наверно и тест системы в Раде раздали себе любимым. 😀😀😀
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Вот мне тоже кажется, что они не используют тесты, потому что приберегают их (для своих)!
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Кстати где-то читала что вроде китайцы больным КОРОНОВИРУСОМ присуждают регистрационные номера
ТО ЕСТЬ ВЕДУТ РЕЕСТР
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зачем платить если все равно "мы все умрем".
Наоборот, последние дни надо прожить как надо - потратить все деньги на девочек и выпивку, сказать соседям все что о них думаешь, ограбить супермаркет МЕТРО.
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вы заучиваете парадигму, для обсервации, на Канарах?))
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Слово ОБСЕРВАЦИЯ впервые услышала в этой неприличной одесской песне
https://youtu.be/8-5R-5uuy_Q
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18 из 38 случаев смерти от пневмонии в эту зиму - НЕ СМОГЛИ ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП ВИРУСА.

На Ковид-19 умерших не проверяли - тесты есть, 100 штук, предоставлены ВОЗ, но их держат в Киеве - понятно, для самого бубачки и его жидов.

Так что избегайте людных мест, молитесь и радуйтесь "шо не барыха".
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Щас санжарцы устроят массовое аутодафе домашних животных на площади, под бой бубна и крестный ход по кругу
До людей им добраться не дали, хоть на собачках и котиках отыграются.
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Тю, це звична практика для московії. Напевно дієва, позаяк розповсюдження коронавірусу має чіткий кордон на півночі Китаю. )))

Прокуратура Ангарска Иркутской области начала проверку информации о ритуальном обряде, в ходе которого шаманы сожгли пять верблюдов с целью "укрепления России и ее народов".

Домашні тварини можуть бути проміжними носіями коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9410Домашні тварини можуть бути проміжними носіями коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9072
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"Нормальная" такая практика.
Когда-то давно, "в раньшее время"(С), одна моя родственница мне сказала: "А ты не найдешь совершенно черных котов. Хоть маленькое черное пятнышко, но будет. Хоть "галстук", хоть "манишка", хоть кончик хвоста, хоть "носочки" - но будут. Потому что чисто черных котов повыбили, чтобы не смущали, слуги сатаниские, души народные чистые."
Я подумала, посмотрела на знакомых котов - а ведь правда.
Россиянин - он очень образованный и продвинутый.
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Увы, но убийства животных не для еды, по всему миру распространенное явление. Какая-то болезнь - сразу уничтожают поголовье. А если бы принимали решение - уничтожать всех людей в эпицентре заболевания? Домашні тварини можуть бути проміжними носіями коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9404 Вот недавний пример из Австралии: Власти Австралии приняли решение отстрелить пять тысяч верблюдов. https://focus.ua/world/448156-*****************************************************
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Ну, если они с мышебратьями "одиннароТ", то таки да, устроят.
Им от мышебратьев отставать нельзя, а те уже начали проводить отлов бродячих кошек и собак (а также дератизацию) в Москве по случаю коронавируса (вчера писали российские СМИ).
Я не против отлова бродячих кошек и собак, я только "за".
Более того, я считаю, что дамашним животным нельзя становиться бродячими, им не место на улице. Но я также считаю, что отлов бродячих домашних животных должен происходить постоянно, а не к "торжественному случаю", и что убивать отловленных животных нельзя, вот категорически нельзя.
Моя собака - из приюта, и она бродяжничала в щенячестве, до приюта.

Ее, вот такого зверя, - убить?
Но большинство россиян не может не прибить хоть зверя...
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А зачем в Австралии решили убить тысячи верблюдов?
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От курви, обвалюють фондовий ринок собак. Після таких слів таксу на 2 місяці не розтягнеш.
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яка такса в таксах за 1 кв. м опалюваної площі? Домашние животные могут быть промежуточными носителями коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1892
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Раніше 1 такса- 2 місяці опалення. А після обвалу ринку- хоч би на місяць вистачило. Треба шарпея брати- вони розтягуються добре)))
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Тобто уханьський песик не повернеться в Україну? Зє, тьі же обещаль! Домашние животные могут быть промежуточными носителями коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7047
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Кто-то создал вирус и пытается его повесить на кошек и мышей.

Институты вирусологии ЗРЯ В КУСТАХ УХАНИ НЕ СИДЕЛИ
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всего лишь одна из гипотез. которую очень трудно доказать.
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ну то . что кошки болеют пневмонией и заражаются от тех же вирусов ею как и люди известно было ещё давно . а вот то . что китайцы ****..тые выкидывали отходы со своей лаборатории просто в контейнер мусорный возле рынка без всякой утилизации . что то стараются не упоминать . один американец учёный работал в ней так сбежал несколько лет назад домой и везде публиковал про это и предупреждал . что с этими идиотами нужно что то делать пока не заразили всех своей хренью .
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София, вирусы существуют миллионы лет, и каждый год мутируют.
Тем более этот не очень удачный, по сути чуть более опасный чем обычное ОРВИ.
Природа сама создает все что надо.
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"Мы не ждем милости от природы.
Взать их у нее - вот наша задача" (садовод Мичурин)
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як-то затерли новину з індійського науково-дослідного центру, який розшифрував днк вірусу та зробів висновок, що він штучно створений, і внього "вмонтовані" елементи віч.
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ого! а сам віч вже знайшли? ато я такої новини щось не пам'ятаю...
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навіщо пруфи на всіляку фігню? питання в іншому, якщо вірус ВІЛ знайшли, зловили... то чому досі не тестують вакцину від нього? від корони он вже на мишах... для собак вакцина з короною давно є. в чому проблема з ВІЛ? тільки в тому, що досі це лише МІФ. але дуже прибутковий міф...
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я не дохтур, але хвору в Тайланді нещодавна вилікували завдяки комбінованому застосування ліків проти грипу та віч. От як-то так.
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какие еще версии будут, минздрав ты наш недоразвитый ???!!!
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Они привели однозначные, неопровержимы, железобетонные доказательства - "считается", Броня!...
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Чем бы Минздрав не тешился, лишь бы дорогие тесты не тратить.
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может не нужно китайцам жрать этих животных
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И их тоже, а то подцепят букет венерических заболеваний, на пару с вирусом путинизма, который превращает его носителей в неандертальцев. Страшная вещь...
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А если так Наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 являются работники минздрава, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного министра-хозяина", - говорится в сообщении. Домашні тварини можуть бути проміжними носіями коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9255
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Ну как не передаются если верить официальной версии то китайцы заразились от:

Многие первые заболевшие имели отношение к рынку Уханя, на котором продаются морепродукты, а также птицы, змеи, летучие мыши и сельскохозяйственные животные. Предполагалось, что у вируса именно после мутации в организме животного появилась возможность заражать человека.
Поначалу считалось, что это были морепродукты (но эта версия была крайне сомнительной, поскольку болезнь начинается с пневмонии, что означает, что речь идёт о воздушном пути передачи). Позднее эксперты пришли к выводу, что 2019-nCoV, по-видимому, является гибридом коронавируса, обнаруженного у летучих мышей и другого коронавируса неизвестного происхождения. На следующем этапе исследователи обнаружили, что вирус, вероятно, передался людям от змей
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змеи и летучие мыши это конечно домашнии животные
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Интересные бывают теории и доказательства у учёных от медицины, мне понравилось про морепродукты откуда следует вывод, что вирус погибнет, если не вызовет пневмонию у морепродуктов...
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А на наступньому єтапі зясували що вірус був у мурахожера, а плтім зясували що у домашніх тварин, а нсправді вірус пішов від комуняцьких тварюк.
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Я навіть чув десь на початку шизофреничну версію що літюча миши придітіла звідкілясь за 1000 км, вкусила робітника в Ухані, і полетіла додому. Вони там стільки версій брехні перебрали що самі заплутались.
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Раньше вирусы не передавались от животным к людям.

Значит некоторые люди стали как животные.
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СРОЧНО нужно распоряжение Зеленского послать самолёт Ахметова за собачкой проститутки!!!!
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собачку можно оставить, привезти только проститутку.
Но Мендель, ***** крашена, не дает. Две просттутки в одном доме офисе не уживутся.
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агов, мінпіздрав, летучі миши та змії не є хатніми тваринами, принаймні, в Україні.
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Однако не все так просто. Как свидетельствуют данные И. Боричевского: «любит ужа литвин (белорус - прим. авт.), по старой памяти дает ему в доме под печкой убежище, кормит хлебом и молоком наравне с детьми; а если захочет угостить на славу, накормить до отвала, то [дает] ужу гладыш козьего молока. Мирно живет с литвином уж. Не кусает никого в доме, ползает по хате, как семьянин, и если дети возьмутся за ложки, сразу же подлезает к ним и протягивает морду к миске» [4].

https://www.ufo-com.net/publications/art-4993-kriptozoologicheskie-relikti.html
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не знав, дякую.
Але ж, сподіваюся, що литвини не їдять ужів, так? ))
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Я же дал ссылку... Ну, ладно

Домашні тварини можуть бути проміжними носіями коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7290

Рисунок 1. Крещение князем Ягайло поганцев в 1386-1387 гг. Гравюры XVI века изображали сцены, должные продемонстрировать добрым христианам все ужасы и извращения литовских язычников. Те поклонялись змеям и ужам, игнорируя просвещённое христианство.
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немає з'єднання за Вашими посиланнями.
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«любит ужа литвин (белорус - прим. авт.), по старой памяти дает ему в доме под печкой убежище, кормит хлебом и молоком наравне с детьми; а если захочет угостить на славу, накормить до отвала, то [дает] ужу гладыш козьего молока. Мирно живет с литвином уж...

Вла

не знав, дякую.
Але ж, сподіваюся, що литвини не їдять ужів, так? ))
27.02.2020 10:26 Ответить Мне нравится

Откуда вывод, что литвины (беларусы) едят ужей?
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Приучи ее для начала не подавать голос без команды.
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Легче зайца научить курить. И дикого, и домашнего.
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Валютный рынок "газо-собак" обвалился.....
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понеслось. хоть один заразился вирусом от домашних животных? что там эти кретины пишут? или у нас начали массово жрать собак? сейчас из-за какой-то ***** которая мацкальского гноя нажралась начнут животных уничтожать.
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моцкальская срань уже начала уничтожение домашних животных под предлогом борьбы с короновирусом. наш обосранный тупой миндзрав поскольку ни на что больше не способен тоже хочет развязать бойню. Ну а пока короновирус идет с другой стороны.Средневековье отдыхает. Быдло у власти и в медицине- это самое страшное наказание для страны.
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А золотые рыбки тоже???
А ими за коммуналку мона заплатить??
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Теперь начнется: Мы их душили-душили, душили-душили...
Бубонную чуму разносили блохи, живущие на крысах?
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Ну всё ((( количество бездомных кошек и собак сейчас резко увеличится(( Наш тупорылый народ и так выбрасывает из на улицы пачками, а теперь и подавно (((
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А,'Мінздрав' небажає побитися довбешкою об стіну Домашні тварини можуть бути проміжними носіями коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7365 Домашні тварини можуть бути проміжними носіями коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3382 Доки немає переліку,які тварини неможуть його поширювати... Хто,цим надтваринам зарплатню сплачує Домашні тварини можуть бути проміжними носіями коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6237
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мы из своих налогов между прочим эту шоблу воровскую содержим
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дивно, ці м-ні й за мої гроші....Дуже дивно... Домашні тварини можуть бути проміжними носіями коронавірусу, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9587
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Чому МОЗ України розносить цей міф?Не розносять домашні тварини «корону»!Істерика пішла з Китаю,коли не знаючи,як ця болячка розноситься,звинуватили котів і собак.Але зараз,нафіга дезінформувати населення?
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Як,цій, 3.14дорваній 3.14 пощастило,що в,мене, непід рукою
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Блин....вот откровенно не понимаю панику из за этого вируса..
В основном умирали люди преклонного возраста, они кстати и у нас умирают каждый год от осложнений гриппа, причем не меньше. Дальше, возьмен Ухань, город(!) с населением 11000000 человек(!!!!),треть населения Украины на територии в несколько,квадратных километров,11 лимонов населения и две тысячи умерших. От обычногт гриппа умирает больше, от тубика в мире ежедневно умирает порядка 500 человек, ЕЖЕДНЕВНО, и ничего, нормально,или тубик менее заразный, нет.
Мы уже проходили и свинячий грипп, и курячий, и все типы атипичных пневмоний.
На мой взгляд, просто ктото решил загрести под шумок нихреновые таки бабки.
Так что не паникуйте,грипп, а это и есть грипп,каждый год косит людей, прочитайте для интереса статистику смертей от гр ппа за прошлые годы и вы офигеете и потом скажете о коронавирусе что это все херня.
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И хочу еще добавить к вышесказанному... никакой вакцины от коронавируса
не будет найдено ни китайцами ни американцами, за кацапов вообще молчу. Кто то может привести пример вакцины от свинячего гриппа? Или куриного? Или лекарств от нашумевшего тренда аттипичной пневмонии?
Народ, не паникуйте, ешьте побольше цибули, укропа, лимонов,можете с удовольствием под сальцо каждодневно накатывать по полтишку перцовочки и никакие вирусы вас не возьмут.
Не ведитесь на развод ВОЗ, они просто отмывают себе бабосы на людях которые нихрена не понимают и ведутся аки овцы на любую херню))
Будьте здоровы!!)) И не только физически но и психически))))
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