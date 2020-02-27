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 За кордоном, Здоров'я
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 Перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 підтвердили в Естонії

В Естонії зафіксували перший випадок зараження новим типом коронавірусу у прибулого автобусом з Риги громадянина Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це в четвер, 27 лютого, в прямому ефірі ранкового шоу Terevisioon на телеканалі ETV заявив міністр соціальних справ Танел Кійк.

"Сьогодні вранці надійшла інформація про те, що в Естонії станом на вечір вчорашнього дня виявлено першого зараженого. Йдеться про постійного жителя Естонії, який не є її громадянином. Більш точну інформацію дасть Департамент здоров'я", - розповів Кійк.

Заражений повернувся до Естонії в середу ввечері з Ірану. Зараз він ізольований.

"За моєю інформацією, йдеться про громадянина Ірану", - уточнив Танел Кійк.

За його словами, хворий прибув до Естонії автобусом з Риги, повітряним і морським транспортом він не користувався.

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За даними Департаменту здоров'я, хворого помістили в клініку інфекційних захворювань при Ляєне-Талліннській центральній лікарні.

Більш детальну інформацію естонська влада має намір надати протягом дня на спеціальній пресконференції.

Радник Департаменту здоров'я Ірина Донченко від коментарів поки також відмовилася. "Ми скликаємо пресконференцію, на якій все розповімо", - сказала вона.

В останні дні Іран стає одним з епіцентрів поширення епідемії коронавірусу за межами Китаю. За даними на 26 лютого, кількість зафіксованих в Ірані випадків зараження досягло 95, збільшившись за добу більш ніж на 30. З Ірану коронавірус потрапив в кілька сусідніх країн на Близькому Сході.

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Крім Ірану, стурбованість викликає спалах епідемії, який виник минулої п'ятниці в Італії, де за даними на 26 лютого захворіли понад триста осіб, причому тільки три випадки зараження були завезені ззовні. З Італії вірус, що викликає небезпечну для життя пневмонію, потрапив ще в кілька європейських країн.

Перше повідомлення про новий вид коронавірусу в Китаї було отримано Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) 31 грудня 2019 року. Через тиждень влада КНР офіційно підтвердила, що йдеться про новий вірус. Спочатку йому було присвоєно тимчасове найменування 2019 nCoV, а з 11 лютого вірус офіційно називається Covid-19. В кінці січня ВООЗ оголосила цю епідемію надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178156
 
 
 Топ коментарі
 
Я думаю что по Украине уже десятки инфицированных бегают. Просто зелёная банда клоунов или не знает или сознательно замалчивает. Вот у нас в доме умер мужик якобы от гриппа!
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Ждем у нас через пару недель...
Только наша Скалецкая на вряд ли обявит о вспышке)))
При ЗЕне короновирусы...шмоновирусы не должны портить рейтинг малыша
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я часто літом чіпляю ріновірусну інфекцію
щось не дуже віруси жари бояться
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Вирусы проникают когда у нас пересыхает носоглотка, которая фильтрует воздух. Оттого зимой мы и заболеваем, так как воздух сухой. Если летом сухой воздух, то больше болезней. Оттого то самое глобальное потепление и повышение влажности воздуха нам только на пользу, так как наш иммунитет растет. Хотя при этом всякие паразиты тоже хорошо размножаются, чему пример Африка.
В Украине достаточно континентальный климат, моря далеко и прохладно, оттого этот вирус у нас может себя хорошо чувствовать.
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Зимой вообще то у нормальных людей на холоде, сопли бежать начинают... Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили в Эстонии - Цензор.НЕТ 8569
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Оттого и начинают. У нас внутри постоянно живут вирусы, но только зимой или вот у человека летом они пробивают себе дорогу, чтобы размножаться в достаточной степени.
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тут есть врач? Ну, такой какой-нибудь вирусолог? Бо хочется врача услышать...
Не обижайтесь. Я тоже из тех, кто, усиливая потенцию, пьет ржавую воду и подвешивает на шею магнит...
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Это обыкновенные научные факты. Человек это биохимический завод по своей сути, который носит в себе кучу всякой заразы.
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Нужен вирус, который бы только инфицировал зебилов.
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Я теж не зебіл і не порохофан але то не означає що я бажаю смерті цім двум катагоріям...
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Коронавирус для зебилов - это просто уникальная гуманность!
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Не надо убивать зебилов вирусом. Пусть он просто прибавит им мозгов.
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Я думаю что по Украине уже десятки инфицированных бегают. Просто зелёная банда клоунов или не знает или сознательно замалчивает. Вот у нас в доме умер мужик якобы от гриппа!
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Цікаво що буде якщо інфекція почне поширюватися луГандоном, і як на це почнуть реагувати Зелені "сивухи"?..
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Пора уже говорить где вируса нет. В странах Скандинавии и Балтии он уже есть, даже в Финляндии со Швецией. Осталась Британия, страны Бенилюкса и Дания. Индия, Южная Африка, США, страны Южной и Центральной Америки, кроме Бразилии. Вся Африка, ряд стран юго-восточной Азии.
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Нет. Там только карантинные, типа наших. Разве что-то такое в Калифорнии. Но пока не особо подтверждено.
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Есть те, кого эвакуировали - они заболели. Этих людей можно не считать, так как они не очаги заражения. А те кого сейчас находят успели заразить сами кучу людей. Важны только такие инфицированные, которые могут заразить других.
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Ждем у нас через пару недель...
Только наша Скалецкая на вряд ли обявит о вспышке)))
При ЗЕне короновирусы...шмоновирусы не должны портить рейтинг малыша
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