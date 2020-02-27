 У 89 евакуйованих з Уханя, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, коронавірус не виявлено, - Данілов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

За його словами, молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу, який брали в евакуйованих, на цей час не виявили коронавірусу.

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Перша партія біоматеріалу була передана літаком до Києва 22 лютого ц.р.

Наступний забір біологічного матеріалу в евакуйованих - в неділю, 1 березня ц.р.