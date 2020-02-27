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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Данілов (86) РНБО (685) евакуація (286) COVID-19 (362) Нові Санжари (118)

 У 89 евакуйованих з Уханя, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, коронавірус не виявлено, - Данілов

Жоден із 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації в селищі Нові Санжари Полтавської області, на сьогодні не хворий на коронавірус COVID-2019.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

За його словами, молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу, який брали в евакуйованих, на цей час не виявили коронавірусу.

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Перша партія біоматеріалу була передана літаком до Києва 22 лютого ц.р.

Наступний забір біологічного матеріалу в евакуйованих - в неділю, 1 березня ц.р.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178154
 
   
 Топ коментарі
 
ДИАРЕЯ сейчас у всей ЗЕ- команды - ИХ ПОБЕДУ ЗЕЛЕНСКИЙ СДАЁТ РЫГАМ
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Тут вопрос в другом. У властей уже нет выбора, кроме как врать, безотносительно того, есть вирус у кого-то, или нет. Наверняка эта хрень уже у нас. При этом сказать правду они не могут. Если они сейчас разоткровенничаются, пойдут за за халатность и должностной подлог в места не столь отдаленные. Черта пройдена и назад у них дороги нет. И потому они будут врать, врать и еще раз врать. Такое уже случалось. Например при аварии в Чернобыле. Опыт есть. Да и вся эта власть - одно сплошное тупое вранье.
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Это было предсказуемо. Не могут шуты переиграть своих хозяев.
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вже є в заробітчанки в Італії та і рашка поруч, а там два офіційний випадки, а скільки неофіційних?
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У Скалецкой точняк обнаружат!
Диарею- точняк!
Так хочетца ей исчо порукоблудить..
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ДИАРЕЯ сейчас у всей ЗЕ- команды - ИХ ПОБЕДУ ЗЕЛЕНСКИЙ СДАЁТ РЫГАМ
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Это было предсказуемо. Не могут шуты переиграть своих хозяев.
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так це Данилов - лох, який пише "з Ухані", замість "з Уханя", чи модер?
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"..не болен..."
Очень информативно от специалиста Данилова. ВИЧ и СПИД - разные вещи...
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Не нужно его считать дураком. Он сказал, что хотел. "Больных" по его пониманию, т.е. с кашлем и температурой, может действительно нет. А про инфицированных он ничего не говорил.

Цель зеленых - создать условия для эпидемии. Чтобы было на что списать разруху в экономике.
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Когда это я его назвал дураком? По-моему, я сказал, что он разбрасывается словами в области, в которой имеет весьма смутное представление.
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Скалецька ловко здриснула разом з ними в інкубатор, а ви там розбирайтесь самі з тим вірусом.
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Хорошая новость!

Поставьте им по пятилитровой клизме и отпустите обратно в Ухань.
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Данная процедура не доступна, там очистные сооружения не рассчитаны на такие объемы.
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Можно на Скалецкой удары отрабатывать несколько раз в день. Полиция ж внутрь не сунется. У 89 евакуйованих з Уханя, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, коронавірус не виявлено, - Данілов - Цензор.НЕТ 542
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Тут вопрос в другом. У властей уже нет выбора, кроме как врать, безотносительно того, есть вирус у кого-то, или нет. Наверняка эта хрень уже у нас. При этом сказать правду они не могут. Если они сейчас разоткровенничаются, пойдут за за халатность и должностной подлог в места не столь отдаленные. Черта пройдена и назад у них дороги нет. И потому они будут врать, врать и еще раз врать. Такое уже случалось. Например при аварии в Чернобыле. Опыт есть. Да и вся эта власть - одно сплошное тупое вранье.
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А соевые так надеялись, что хоть кто-то заболеет... А вирус тоже зрадныком оказался. Да , соя? У 89 эвакуированных из Ухани, находящихся на обсервации в Новых Санжарах, коронавирус не обнаружен, - Данилов - Цензор.НЕТ 3921
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Пока что вижу только дурацкие комменты соевых мавпочек.
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А я вижу в твоём исполнении тупое тявканье в лахтинском стиле. На вопросик по украинскому ответить не хочешь?
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На глупые вопросики не отвечаю, мавпочка. У 89 евакуйованих з Уханя, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, коронавірус не виявлено, - Данілов - Цензор.НЕТ 589
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а ты уже ответило... и само не заметило... уйми свой пыл.. примитивный зебил... держи талон... дырявый ... контрацептив!
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шуруй, кацап, сшибать милостыньку на другую паперть. больше не кормлю.
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Быдланство интернационально. И для этого ублюдка любой вопросик глупый.

Просто прекращай кормить это грязное животное.
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Ему не талончик нужен, а скидка на коммуналку и дешевый пивасик.

быдляк, сэээр...
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Ну так запости что-то оригинальное. Подтверди своё мудрое изречение. У 89 евакуйованих з Уханя, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, коронавірус не виявлено, - Данілов - Цензор.НЕТ 2222
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Тебе шоле, животное? У 89 евакуйованих з Уханя, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, коронавірус не виявлено, - Данілов - Цензор.НЕТ 6067 Да после тебя надо руки мыть и дезинфекцию проводить.
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И да. Больше чем перепостить кацапскую картинку или на изменить подпись под кацапской картинкой у вас мозга никогда не хватало.
...твои любимые кацапские картинки...

Открою тебе секрет, имбицил ватный - гугл ищет по изображениям.
Так что источник вашего "вдохновения" всегда очевиден.
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В США Трамп назначил ответственным по борьбе с коронавирусом вице-президента Пенса.
Пенс тот еще мракобес, православнутый по полной программе. Считает что все болезни - от грехов, противник абортов в т.ч. и по медицинским показаниям. "перед уходом из Индианы в Белый Дом, Пенс подписал закон, обязывающий женщин хоронить зародыш - был ли это аборт или выкидыш. Разрешалось захоронение или кремация. Закон шокировал даже видных противников абортов, и в итоге был заблокирован федеральным судьей."
Его бы в Н.Санжары, он бы там возглавил сжигание автобусов
Как видим, мракобесие есть везде, даже в самых передовых странах.
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ВЫПУСКАЙТЕ! И херня что Китайци уже доказали что инкубационный период 30+ дней!
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А разве Украина перекрыла авиасообщения со странами где вирус обнаружен? Или с рахой, или с оккупированными территориями, где шастают заезжие монголы?
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Так Италию вирус как раз и покарал за закрытие авиа-сообщения с Китаем... Учись студент на чужих ошибках!

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не закрытие сообщения , а несвоевременное закрытие, поздно кинулись. Соображай головой.
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если Данилов сказал знач так оно и есть ..Короче кароновируса у нас не будет ....



...ну может бабульки на лавочках и поверят какому то Данилову ....но прочитав вчерашние новости как всплыла фамилия Тигипка я был ошарашен ..то что новые лица это одно, то что пенсионный реформатор тоже фигня но то что он овощевод в душе и махинатор в комерции это знали еще в 2000 годах при Кучме ...зеля клялось на стадионе на вопрос от барыги будет ли тот ко власти пускать регионалов тот зуб дал(тоже что и ответить на гея) что не будет
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А у Тигипко тепер "новое лицо"!
У 89 евакуйованих з Уханя, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, коронавірус не виявлено, - Данілов - Цензор.НЕТ 7275
Он прошел процедуру омоложения ботаксом...
У 89 евакуйованих з Уханя, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, коронавірус не виявлено, - Данілов - Цензор.НЕТ 1252

И теперь свеж как огурчик.

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а чем проверяли? - температурку санитарка баба Дуся померяла?

Тест-системы (100 шт.) подарены ВОЗ.
И на места они не пошли - лежа в Киеве.
Понятно, для бубачки, мамы-риммы и прочих "представителей избранного народа".

А славяне нехай дохнут.
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Не-тара-пись радоваться, еще не вечер, кто его знает, какой у вируса инкубационный период.
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для дебилов!!!!!!!!!! инкубационный период ОТ 27 дней и более. я не медик, но кажеться что эта зараза может быть похожа на спид, своей жизнью. спид можно носить в себе до тех пор пока не ослабнет имунная система. как бы с этим вирусом так не было. тогда точно, пипец. достаточно эпидемии гриппа и все..........
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из УХАНЯ, а не из УХАНИ.
отложите в сторону свои лохани
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А все благодаря тест-системам украинского "производства", а точней "производства" одной частной фирмочки под патронажем данилова. Был бы данилов в китае, там бы тоже больных вирусом не было бы.
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