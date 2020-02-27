 Росія залишатиметься під санкціями США, поки не поверне Крим Україні, - американський дипломат Пеннінгтон

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив виконувач обов'язків заступника голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон на форумі Age of Crimea ("Час Криму"), присвяченому Дню кримського опору російській окупації.
"Ми підтримуємо Україну в її боротьбі проти російської агресії на Донбасі та російської незаконної анексії Криму. І разом ми можемо підтвердити сьогодні, що Крим – це Україна. Як сказав держсекретар США Майкл Помпео у Кримській декларації, наша незмінна позиція - ми відмовляємося визнавати будь-які спроби анексії Криму Росією. Ми закликаємо РФ поважати принципи міжнародного права та припинити окупацію Криму, аби повністю відновити територіальну цілісність України. Сполучені Штати підтримуватимуть санкції проти Росії, аж поки вона не поверне контроль над Кримом Україні. Практично вчора президент Трамп випустив офіційне повідомлення, що продовжують дію цих санкцій", – розповів Пеннінгтон.
Він наголосив, що США підтримують Україну на міжнародному рівні.
"Ми також маємо на меті переконати, що російська незаконна окупація України ніколи не буде визнана міжнародною спільнотою. В ООН ми постійно зверталися до Росії із закликом покласти край кампанії залякування кримських татар. На рівні ОБСЄ мої колеги постійно фіксують порушення прав людини у Криму та переслідування за релігійними й політичними переконаннями", – наголосив дипломат.
Водночас в. о. заступника голови дипломатичної місії поінформував, що США мають на меті допомогти Україні з організацією телерадіомовлення на територію Криму, аби люди, які там мешкають, "мали доступ до вільних ЗМІ, а не до російської дезінформації".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про День опору Криму російській окупації. Цей день відзначатиметься щорічно 26 лютого.
Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Крим не буде "розмінною монетою" з РФ у питанні завершення конфлікту на Донбасі.
санкции не снимут!!
СБУ в Криму всім своїм складом перейшли на бік ворога. А їм Україна виділяла все саме краще, як в оснащенні, так і в зарплаті. І коли зараз хтось волає, що треба відбудувати Донбас, то в мене запитання, для кого?
Підтримка - то добре, але й історію теж не потрібно забувати...
Турция разочаровалась в С-400 и просит США ЗРК Patriot.
Турции потери два солдата.
У Асада и ополченцев РФ и Ирана -месиво.
Турецкие офицеры НАТО сумели просчитать главный удар и предугадать ход российских военных разрабатывающих контрнаступления. Полный провал Генштаба РФ на фоне профессионализма офицерского состава Турции.
Уничтожено 14 ед. военной техники в т.ч. бронированной и не с читано 200
«Меня в подвале пытaли не американцы, а русские», - ученый из Донецка о "дружбе" с РФ
Никакого братства между Украиной и Россией не существует, а реальность противостояния двух стран на Донбассе показывает абсолютно противоположную картину.
Об этом заявил известный украинский ученый Иван Козловский, который долгое время провел в плену у кацапов в оккупированном Донецке.
Комментируя лживость тезиса о «братстве Украины и России», Козловский эффектно поставил сторонников «русского мира» на место. «Когда Я слышу про «хороший русский мир» и «плохих американцев», то отвечаю: «Американцы не забирали нашу землю. Меня не американцы пытали в подвалах, а русские. За что? За то, что я украинец и живу на своей земле» - говорит ученый.
Более того, ученый не сомневается, что между украинским и российским народом братства не существует вовсе, а позиция России полностью лицемерна.
«Так оскорбить Украину, как оскорбила Россия… Аннексия Крыма, оккупация части Донбасса, убийства людей, всевозможные провокации - это же страшные преступления не только с точки зрения международного законодательства, но и духовные» - говорит Козловский.
Не обошел стороной Козловский и вопрос Московского патриархата, чья одиозная позиция по войне на Донбассе возмущает украинцев до сих пор.
Московский патриархат не только не осудил российскую оккупацию, но и вовсе называет войну с россиянами на Донбассе «гражданской войной Украины».
«После того, как весь мир поднялся в мою защиту, только одна церковь промолчала - Московского патриархата.
О чем это говорит? Об отсутствии христианской любви. А ведь Христос призвал любить даже врагов. Так какие же это братья?»' - подытожил ученый.
Росіяни відмовляються від участі в "нормандському форматі" до закріплення т.зв. "особливого статусу" Донбасу в законодавстві України.
Ось і все. Відсьогодні Зеленьский на розтяжці. Хочеш показувати своїм виборцям поступ у вирішенні питання війни - іди на поступки перед ворогом (а ні - "наживаєшся на війні", втрачай рейтинг). Підеш на поступки перед ворогом - натикайся на спротив всередині країни (громадянська війна).
Політика прогибів перед ворогом привела до того, що ворог підловив і змусив виконувати обіцянки.
При чому ворог продовжує вбивати наших військових. Жодного домовленого припинення вогню немає. А ти виконуй.
Джон Сміт
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Це пряма вимога до Зеленського капітулювати. Але зважитись на неї рейтингозалежному президенту буде складно - співвідношення противників "спецстатусів" до готових на компроміс українців 62% до 21%.
Війна продовжиться, тиск Кремля продовожиться, всі поступки, "перемірія" та "развєдєнія" виявилися марними.
Відбувається все те, про що восени попереджало "воінствєнноє мєньшинство" під час "дождіков" на акціях "Ні капітуляції."
Вибачатися будемо? тє.
Валерій Прозапас
А если вспомнить, что США вместе с рашкой развели Украину на ЯО взамен на бумажку, которой РФ потом подтёрлись, вообще закрадываются сомнения, что они вместе нас развели, как лохов, а теперь сидят и хихикают, получив профит... А на публике изображают конфронтацию. Только результаты не впечатляют. Не то что Крым, даже Донбасс рашка не оставляет.
Если даже я и не прав, то хочу видеть, как санкции не сохраняются, а усиливаются до достижения нужного результата. К примеру, каждый год вводятся новые, более серьёзные, ставится цель к концу года добиться освобождения Крыма, если эта цель не достигнута, делаются выводы о бесполезности или крайне малой эффективности существующих санкций, и разрабатываются новые, более действенные. И так пока не будет результат, но должна также быть планка результата, скажем, пять лет. Если через пять лет результата нет, необходимо публично признать, что США проиграли, и все эти "санкции" были не более чем показухой, поэтому действовать нужно уже совершенно по-другому.
Вот это я пойму. А болтовня так уже утомила за эти годы...
+они 6 лет не видят готовность НАС воевать за свое.
так что еще много для нас делают.