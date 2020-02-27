 Росія залишатиметься під санкціями США, поки не поверне Крим Україні, - американський дипломат Пеннінгтон

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив виконувач обов'язків заступника голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон на форумі Age of Crimea ("Час Криму"), присвяченому Дню кримського опору російській окупації.

"Ми підтримуємо Україну в її боротьбі проти російської агресії на Донбасі та російської незаконної анексії Криму. І разом ми можемо підтвердити сьогодні, що Крим – це Україна. Як сказав держсекретар США Майкл Помпео у Кримській декларації, наша незмінна позиція - ми відмовляємося визнавати будь-які спроби анексії Криму Росією. Ми закликаємо РФ поважати принципи міжнародного права та припинити окупацію Криму, аби повністю відновити територіальну цілісність України. Сполучені Штати підтримуватимуть санкції проти Росії, аж поки вона не поверне контроль над Кримом Україні. Практично вчора президент Трамп випустив офіційне повідомлення, що продовжують дію цих санкцій", – розповів Пеннінгтон.

Він наголосив, що США підтримують Україну на міжнародному рівні.

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"Ми також маємо на меті переконати, що російська незаконна окупація України ніколи не буде визнана міжнародною спільнотою. В ООН ми постійно зверталися до Росії із закликом покласти край кампанії залякування кримських татар. На рівні ОБСЄ мої колеги постійно фіксують порушення прав людини у Криму та переслідування за релігійними й політичними переконаннями", – наголосив дипломат.

Водночас в. о. заступника голови дипломатичної місії поінформував, що США мають на меті допомогти Україні з організацією телерадіомовлення на територію Криму, аби люди, які там мешкають, "мали доступ до вільних ЗМІ, а не до російської дезінформації".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про День опору Криму російській окупації. Цей день відзначатиметься щорічно 26 лютого.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Крим не буде "розмінною монетою" з РФ у питанні завершення конфлікту на Донбасі.