EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1769  34
Матеріали за темою:
Все про:Крим (8829) санкції (2518) США (6305) Пеннінгтон (1)

 Росія залишатиметься під санкціями США, поки не поверне Крим Україні, - американський дипломат Пеннінгтон

США мають намір продовжити застосування санкції проти Російської Федерації, поки вона не поверне Україні контроль над анексованим Кримом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив виконувач обов'язків заступника голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон на форумі Age of Crimea ("Час Криму"), присвяченому Дню кримського опору російській окупації.

"Ми підтримуємо Україну в її боротьбі проти російської агресії на Донбасі та російської незаконної анексії Криму. І разом ми можемо підтвердити сьогодні, що Крим – це Україна. Як сказав держсекретар США Майкл Помпео у Кримській декларації, наша незмінна позиція - ми відмовляємося визнавати будь-які спроби анексії Криму Росією. Ми закликаємо РФ поважати принципи міжнародного права та припинити окупацію Криму, аби повністю відновити територіальну цілісність України. Сполучені Штати підтримуватимуть санкції проти Росії, аж поки вона не поверне контроль над Кримом Україні. Практично вчора президент Трамп випустив офіційне повідомлення, що продовжують дію цих санкцій", – розповів Пеннінгтон.

Він наголосив, що США підтримують Україну на міжнародному рівні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп продовжив на рік дію антиросійських санкцій, запроваджених через ситуацію з Україною

"Ми також маємо на меті переконати, що російська незаконна окупація України ніколи не буде визнана міжнародною спільнотою. В ООН ми постійно зверталися до Росії із закликом покласти край кампанії залякування кримських татар. На рівні ОБСЄ мої колеги постійно фіксують порушення прав людини у Криму та переслідування за релігійними й політичними переконаннями", – наголосив дипломат.

Водночас в. о. заступника голови дипломатичної місії поінформував, що США мають на меті допомогти Україні з організацією телерадіомовлення на територію Криму, аби люди, які там мешкають, "мали доступ до вільних ЗМІ, а не до російської дезінформації".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про День опору Криму російській окупації. Цей день відзначатиметься щорічно 26 лютого.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Крим не буде "розмінною монетою" з РФ у питанні завершення конфлікту на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178151
 
   
 Топ коментарі
 
https://uploads.disquscdn.com/images/cafd32a998349cf6fbd63962d3ef89298d9acf360a34f24c43c349e4e52239df.jpgРосія залишатиметься під санкціями США, поки не поверне Крим Україні, - американський дипломат Пеннінгтон - Цензор.НЕТ 5744
 показати весь коментар
 
Ядерна зброя, яка повинна була стримувати світ від ідіотів, нажаль перетворилась у засіб стримування демократичних сил тими самими ідіотами...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ядерна зброя, яка повинна була стримувати світ від ідіотів, нажаль перетворилась у засіб стримування демократичних сил тими самими ідіотами...
 показати весь коментар
 
 
А если дать воду в Крым, вы закончите эту русофобию?
 показати весь коментар
 
 
Таки шо непанятна? Независимо от билиАДских минских договорняков США
санкции не снимут!!
 показати весь коментар
 
 
Как бы Путин с "перепугу" от санкций Беларусь не анексировал.
 показати весь коментар
 
 
Почему ты ***** называешь каким-то "путиным"?
 показати весь коментар
 
 
Виноват, исправлюсь. Заверяю, что ***** останется *****м как его не назови и хоть осыпь звездами.
 показати весь коментар
 
бла- бла... лучше разок, по- серьёзному сделайте кремлёвский коксохим очень грустным: заведите в Чёрное море с десяточек ракетоносцев пусть постоят в нейтральных водах да перекройте Босфор, а там и посмотрим...
 показати весь коментар
 
 
https://uploads.disquscdn.com/images/cafd32a998349cf6fbd63962d3ef89298d9acf360a34f24c43c349e4e52239df.jpgРосія залишатиметься під санкціями США, поки не поверне Крим Україні, - американський дипломат Пеннінгтон - Цензор.НЕТ 5744
 показати весь коментар
 
 
кто знает, этот ублюдок может и не дожить до сорокового года ...
 показати весь коментар
 
 
Я є свідком того, як спалювали всі українські документи і книги. І палили наші, хто зрадив - поліцаї, під керівницством одного, двох ФСБ-бовців. Палили по всьому Криму одночасно.
СБУ в Криму всім своїм складом перейшли на бік ворога. А їм Україна виділяла все саме краще, як в оснащенні, так і в зарплаті. І коли зараз хтось волає, що треба відбудувати Донбас, то в мене запитання, для кого?
 показати весь коментар
 
 
..касапа..читаешь цензор, я знаю.. Росія залишатиметься під санкціями США, поки не поверне Крим Україні, - американський дипломат Пеннінгтон - Цензор.НЕТ 7768...как тебе новость?))..сиди, хлебай щи лаптем и думай.. Росія залишатиметься під санкціями США, поки не поверне Крим Україні, - американський дипломат Пеннінгтон - Цензор.НЕТ 7768
 показати весь коментар
 
 
Країни Балтії перебували під окупацією близько 50 років. Частина територій Японії, Фінляндії та Німеччини до сих пір окупована...
Підтримка - то добре, але й історію теж не потрібно забувати...
 показати весь коментар
 
 
я знову ж, в 3388-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
 показати весь коментар
 
 
У кацапов чувствуется школа т. Жукова.

Турции потери два солдата.
У Асада и ополченцев РФ и Ирана -месиво.
Турецкие офицеры НАТО сумели просчитать главный удар и предугадать ход российских военных разрабатывающих контрнаступления. Полный провал Генштаба РФ на фоне профессионализма офицерского состава Турции.
 показати весь коментар
 
 
Скорее всего все проще - тупо подслушали эфир, свинособаки в звездах до сих пор(!) ведут базар без шифрования, хотя структура связанная с дочкой Кожееда такую технику официально в войска поставляла, правда технику эту никто так и не видел. Лень, тупость, покуизм и жуковская тактика боя.
 показати весь коментар
 
 
Призрак жукова -гепа снова "зашатает" Харьков
 показати весь коментар
 
 
ШАМ. Объединенные силы муджахидов и повстанцев "Явная победа" вошли ночью в Саракиб и достигли центра города Артиллерия и РСЗО турецких войск разгромили колонну асадитов, русских и иранцев между Саракибом и Тель-Мардих.
Уничтожено 14 ед. военной техники в т.ч. бронированной и не с читано 200
 показати весь коментар
 
 
Я только выучу английский язык из-за того, что на этом языке разговаривает братский американский народ, который поддерживает и помогает Украине.
 показати весь коментар
 
 
Росія залишатиметься під санкціями США, поки не поверне Крим Україні, - американський дипломат Пеннінгтон - Цензор.НЕТ 5922

«Меня в подвале пытaли не американцы, а русские», - ученый из Донецка о "дружбе" с РФ
Никакого братства между Украиной и Россией не существует, а реальность противостояния двух стран на Донбассе показывает абсолютно противоположную картину.
Об этом заявил известный украинский ученый Иван Козловский, который долгое время провел в плену у кацапов в оккупированном Донецке.
Комментируя лживость тезиса о «братстве Украины и России», Козловский эффектно поставил сторонников «русского мира» на место. «Когда Я слышу про «хороший русский мир» и «плохих американцев», то отвечаю: «Американцы не забирали нашу землю. Меня не американцы пытали в подвалах, а русские. За что? За то, что я украинец и живу на своей земле» - говорит ученый.

Более того, ученый не сомневается, что между украинским и российским народом братства не существует вовсе, а позиция России полностью лицемерна.
«Так оскорбить Украину, как оскорбила Россия… Аннексия Крыма, оккупация части Донбасса, убийства людей, всевозможные провокации - это же страшные преступления не только с точки зрения международного законодательства, но и духовные» - говорит Козловский.

Не обошел стороной Козловский и вопрос Московского патриархата, чья одиозная позиция по войне на Донбассе возмущает украинцев до сих пор.
Московский патриархат не только не осудил российскую оккупацию, но и вовсе называет войну с россиянами на Донбассе «гражданской войной Украины».
«После того, как весь мир поднялся в мою защиту, только одна церковь промолчала - Московского патриархата.
О чем это говорит? Об отсутствии христианской любви. А ведь Христос призвал любить даже врагов. Так какие же это братья?»' - подытожил ученый.
 показати весь коментар
 
 
Кремль вимагає від Зеленського капітуляції

Росіяни відмовляються від участі в "нормандському форматі" до закріплення т.зв. "особливого статусу" Донбасу в законодавстві України.

Росія залишатиметься під санкціями США, поки не поверне Крим Україні, - американський дипломат Пеннінгтон - Цензор.НЕТ 7409

Ось і все. Відсьогодні Зеленьский на розтяжці. Хочеш показувати своїм виборцям поступ у вирішенні питання війни - іди на поступки перед ворогом (а ні - "наживаєшся на війні", втрачай рейтинг). Підеш на поступки перед ворогом - натикайся на спротив всередині країни (громадянська війна).

Політика прогибів перед ворогом привела до того, що ворог підловив і змусив виконувати обіцянки.
При чому ворог продовжує вбивати наших військових. Жодного домовленого припинення вогню немає. А ти виконуй.
Джон Сміт
-------
Це пряма вимога до Зеленського капітулювати. Але зважитись на неї рейтингозалежному президенту буде складно - співвідношення противників "спецстатусів" до готових на компроміс українців 62% до 21%.

Війна продовжиться, тиск Кремля продовожиться, всі поступки, "перемірія" та "развєдєнія" виявилися марними.

Відбувається все те, про що восени попереджало "воінствєнноє мєньшинство" під час "дождіков" на акціях "Ні капітуляції."

Вибачатися будемо? тє.
Валерій Прозапас
 показати весь коментар
 
 
Кто сказал, что Райка Богатырёва и Гепуций Кернесовский с неким расейским сенатором Шишкиным утратили хватку? "В России задержана партия трамадола весом 980 кг. Груз шел из горловского "Стирола" в сопровождении вооруженного подразделения "МВД ДНР".
 показати весь коментар
 
Дякуємо дійсним друзям. Від їх одного руху засрашка упісюються і хочуть їм сподобатися, показують із себе миротворця. А США роблять на користь України, не тільки вводять санкції, а реально кожного року віддають більше як 500 млн.доларів США. Від московії ви таке колись хоч раз бачили? Да, контракт підписали, з їх слів "піндосам" по 200 доларів за 1 тис.кубометрів, а нам 450 доларів. По братські. І якби не стокгольмскький трибунал, то ще б і наші внуки мали відшкодовувати те, чого не було в природі. Дякуємо США!
 показати весь коментар
 
 
Озабоченность это прекрасно, но судя по тому, что до сих пор рашка Крым не вернула, проку с этих санкций мало. Если и вернёт, так не из-за них. Да и санкции, если так разобраться, они есть?! Что такое санкции: полное эмбарго, отключение SWIFT, запрет гражданам РФ на въезд в США, конфискация активов РФ в США в пользу Украины или хотя бы заморозка всех счетов РФ и/или граждан РФ в американских банках? Ничего подобного и близко нет. Есть лишь лицемерно-показные недосанкции, которые напоминают комаров: действуют на нервы, мешают спать, укусы могут быть болезенными и чесаться (а можно их и не заметить вообще), и всё. Если даже кто-то и страдает от санкций в РФ, это точно не ***** и его окружение. А на рабов им наплевать: денег нет, но вы держитесь.

А если вспомнить, что США вместе с рашкой развели Украину на ЯО взамен на бумажку, которой РФ потом подтёрлись, вообще закрадываются сомнения, что они вместе нас развели, как лохов, а теперь сидят и хихикают, получив профит... А на публике изображают конфронтацию. Только результаты не впечатляют. Не то что Крым, даже Донбасс рашка не оставляет.

Если даже я и не прав, то хочу видеть, как санкции не сохраняются, а усиливаются до достижения нужного результата. К примеру, каждый год вводятся новые, более серьёзные, ставится цель к концу года добиться освобождения Крыма, если эта цель не достигнута, делаются выводы о бесполезности или крайне малой эффективности существующих санкций, и разрабатываются новые, более действенные. И так пока не будет результат, но должна также быть планка результата, скажем, пять лет. Если через пять лет результата нет, необходимо публично признать, что США проиграли, и все эти "санкции" были не более чем показухой, поэтому действовать нужно уже совершенно по-другому.

Вот это я пойму. А болтовня так уже утомила за эти годы...
 показати весь коментар
 
не скажите.фекалоиді уже воют-уж не знаю-ли от санкций,или последствий,но 15 тіс фублей у них теперь обалденнвя зарплата.
+они 6 лет не видят готовность НАС воевать за свое.
так что еще много для нас делают.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору