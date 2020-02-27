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 Політика України
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Все про:Міноборони (3176) відставка (615) Загороднюк (139)

 Якщо Зеленський скаже, то мені вистачить двох хвилин, щоб написати заяву, - Загороднюк про свою можливу відставку

Глава Міноборони України Андрій Загороднюк заявив, що в нього немає підтвердження щодо планів керівництва країни звільнити його з посади

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua.

Відповідаючи на запитання, чи збираються його звільнити, Загороднюк відповів, що йому нічого не відомо про це: "У мене немає ні найменшого підтвердження від керівництва країни про те, що це так".

"Чутки ходять ще з минулого року. Зараз, я так розумію, трохи активізувалися. Якщо президент України скаже, що не бачить більше мене на посаді міністра оборони, мені вистачить двох хвилин написати заяву. Жодних проблем. Але на цей момент я не чув про невиконання якихось доручень, проєктів у Міністерстві оборони, які б зробили очевидною мою відставку", - повідомив він.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178149
 
 
 Топ коментарі
 
А помнишь как ты за него тут пукан разпывал?!
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страна не пуганнх правящих 3.14дарасов )))
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Каждый убитый турецкий солдат объявлен национальным героем. В Турции имя каждого называет пресса и все знают, что это герои, защищавшие сирийских граждан и детей от карателей асада и путина. Российских наёмников-ихтамнетов хоронят в сирийских песках и больше их никто не вспомнит.
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"Ще до початку штурму самого міста Саракіб на рахунку опозиційних сил - 4 знищених танки, 2 трофейних (це 5-й та 6-й танк за 48 годин), 4-е пускові ПТРК (їх вже 10 за 48 годин), багато ракет до них і ще багато чого, крім 114 вбитих бойовиків асада."

"На півдні Сирії в Джабал аль-Завії схоже на те, що легка прогулянка сирійської армії скінчилася. Повстанці уперлися в місті Кансафра. Де так само розташувалися турецькі військові. Йдуть жорстокі бої. Повстанці намагаються контратакувати."
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А скоко минут нужно главному "воину" шобы стать в известную позу
И намазать место ваЗЕлином?
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А можно поинтересоваться, сколько времени потребуется писюнисту оманскому на написание аналогичного документа после соответствующей команды бени????
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Шо то я не понял!!!!
А тебя разве не премьер министр назначает ? При чем тут Зеля?
А тут мне в фэйсбуке несколько тупых зелеботиков рассказывали "шо царь не может.... ему на местах и в ВР всякие мальчиши плохиши каку делают....."
Точь в точь как моя бабка (дочь врага народа) рассказывала что сралин не виноват - это все местные, а оно не знало....
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