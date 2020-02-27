 Якщо Зеленський скаже, то мені вистачить двох хвилин, щоб написати заяву, - Загороднюк про свою можливу відставку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua.
Відповідаючи на запитання, чи збираються його звільнити, Загороднюк відповів, що йому нічого не відомо про це: "У мене немає ні найменшого підтвердження від керівництва країни про те, що це так".
"Чутки ходять ще з минулого року. Зараз, я так розумію, трохи активізувалися. Якщо президент України скаже, що не бачить більше мене на посаді міністра оборони, мені вистачить двох хвилин написати заяву. Жодних проблем. Але на цей момент я не чув про невиконання якихось доручень, проєктів у Міністерстві оборони, які б зробили очевидною мою відставку", - повідомив він.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.
"На півдні Сирії в Джабал аль-Завії схоже на те, що легка прогулянка сирійської армії скінчилася. Повстанці уперлися в місті Кансафра. Де так само розташувалися турецькі військові. Йдуть жорстокі бої. Повстанці намагаються контратакувати."
И намазать место ваЗЕлином?
А тебя разве не премьер министр назначает ? При чем тут Зеля?
А тут мне в фэйсбуке несколько тупых зелеботиков рассказывали "шо царь не может.... ему на местах и в ВР всякие мальчиши плохиши каку делают....."
Точь в точь как моя бабка (дочь врага народа) рассказывала что сралин не виноват - это все местные, а оно не знало....