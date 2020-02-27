 В українки в Італії діагностували коронавірус COVID-19: дівчина в лікарні, її сім'я на карантині, - місцеві ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє італійське видання Fanpage.
"Перший випадок коронавірусу в Кампанії ... Дівчина, яка кілька днів почувалася погано, вчора вирушила до лікарні Сан-Лука-ді-Валло-делла-Луканія, де її піддали тесту на вірус COVID-19, який вже дав позитивний результат у лікарні Котуньо в Неаполі. Наявність коронавірусу має бути підтверджена Римським інститутом Спалланзані. Всі, хто контактував із дівчиною, насамперед сім'я, яка супроводжувала її до лікарні, були поміщені на карантин", - йдеться в повідомленні на сайті видання.
Як повідомлялося раніше, кількість випадків зараження коронавірусом в Італії в середу ввечері зросла до 400 осіб.
Найбільше постраждали область Ломбардія (258 випадків, дев'ять померлих), Венето (71 випадок, двоє померлих), Емілія-Романья (47 випадків, один померлий).
Украина - это вата пропитанная бензином невежества, а такая же тупая вата во власти - это спичка .
От этой заразы человек копытится за неделю. Для лечения нужен аппарат вентиляции легких.
Сколько в Украине таких аппаратов?
17 ч. ·
Документи! Важливо!
Україна збирається тестувати українців на коронавірус неперевіреними тест-системами, російського походження
Всі пропустили рішення РНБО по коронавірусу в Україні в якому чорним по білому написана назва компанії, в якої збираються закуповувати тест-системи для українців, начебто українського походження. От тільки в РІШЕННІ РНБО СПЕЦІАЛЬНО зроблені ПОМИЛКИ в назві компанії та прізвищі керівника, щоб ніхто не зміг знайти, хто це і де це.
Замість ДіАген - написали - ДіОген, а замість ЯрИш - ЯрОш!
Це було зроблено, щоб ніхто не зміг знайти компанію, яка буде виробляти начебто вітчизняні тест-системи для діагностики коронавірусу!
І зрозуміло чому, адже ця компанія має такий же стосунок до виробництва тест-систем, як я до космосу. Офіційне обличчя компанії - Олександр Коляда, лише ширма. Компанією "ДіАген" володіє компанія "Редвуд ЛТД", яка була створена декілька років тому. Вона зареєстрована на підставну особу вірніше "довірену" особу - колишнього директора юридичного департаменту російської компанії "Євросеть" Тетяни Звездогляд. Зареєстровано це все в спальному районі м. Києва.
За моєю інформацією, справжні бенефіціари з Російської Федерації вже з понеділка знаходяться в Україні, недаремно ж колишнього соратника Азарова - Олексія Соловйова призначили заступником секретаря РНБО, який зараз і займається цим питанням.
По лікарням в регіонах вже пішов лист від компанії про готовність продавати тест-системи по 6 тис. грн. + реагенти російського походження "Реверта - L" і "РИБО-преп", виробництва компанії AmpliSens, РФ.
Але найгірше навіть не те, а що ці тест-системи взагалі не тестувалися на інфікованих пацієнтах, адже їх поки не виявлено, а закордонні партнери зразки для тестування поки не надали.
Отже нам з вами зараз під видом українського виробника намагаються втюхати нікому невідомі та не протестовані системи російського походження, від компанії, яка ніколи таким не займалася і має російський слід. ****** нам це все - призначений новий заступник секретаря РНБО - Олексій Соловйов, якому колись Азаров особисто грамоти давав!
https://www.facebook.com/100000494527006/posts/3512760842083699/
Щош, так нас
@krasnomovets
Я перевірив юрособи, що згадуються у пості.
Все, на жаль, вірно. РНБО якимось чином допустило дві помилки в назвах, і фірма дійсно пов'язана з руснею....Ось останній виграний ними тендер - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-26-001311-a
Власне він якраз на тести на той самий коронавірус, замовник - харківська лікарня.
А так да, нет тест-систем нет и Covid-19.
В Украине он появился гораздо раньше чем в Европе, еще с января его с РФ завезли.
Конкретно по данному, есть статистика которая опирается на десятки тысяч изученных случаев. Детям ничего не грозит.
А до этого было - орви с воспалением легких.
СОVІD-19 уже давно в Украине, причем везде.