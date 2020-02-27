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Все про:вірус (321) Італія (378) COVID-19 (362)

 В українки в Італії діагностували коронавірус COVID-19: дівчина в лікарні, її сім'я на карантині, - місцеві ЗМІ

Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано серед українців в Італії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє італійське видання Fanpage.

"Перший випадок коронавірусу в Кампанії ... Дівчина, яка кілька днів почувалася погано, вчора вирушила до лікарні Сан-Лука-ді-Валло-делла-Луканія, де її піддали тесту на вірус COVID-19, який вже дав позитивний результат у лікарні Котуньо в Неаполі. Наявність коронавірусу має бути підтверджена Римським інститутом Спалланзані. Всі, хто контактував із дівчиною, насамперед сім'я, яка супроводжувала її до лікарні, були поміщені на карантин", - йдеться в повідомленні на сайті видання.

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Як повідомлялося раніше, кількість випадків зараження коронавірусом в Італії в середу ввечері зросла до 400 осіб.

Найбільше постраждали область Ломбардія (258 випадків, дев'ять померлих), Венето (71 випадок, двоє померлих), Емілія-Романья (47 випадків, один померлий).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178148
 
 
 Топ коментарі
 
Вот дура...надо было в Санжары ехать...там цельный министр здравоохранения есть...вылечил бы на раз...
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А сколько не выявленных носителей бродит уже по Украине?!
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Вот дура...надо было в Санжары ехать...там цельный министр здравоохранения есть...вылечил бы на раз...
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Да-да... везите их в Украину, срочно! Украина своих не брАсает и все такое и херня что если пойдет эпидемия то лечить нечем и некому и передохнут тысячи... главное даму с собачкой с Китая и больных из Италии привезти...
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Интересно, что считают правильным делать сторонники тезиса, что Украина - это вата, пропитанная бензином, а вирус - это зажжённая спичка: только поднеси и... Пущать девушку домой или не пущать?
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та пох, всяких "свидетелей скорого конца света" всегда хватает.
Украина - это вата пропитанная бензином невежества, а такая же тупая вата во власти - это спичка .
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А сколько не выявленных носителей бродит уже по Украине?!
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У нас и без короны грипп косит людей. Если ещё и эта зараза к нам проникнет, то последствия будут печальными. Видела видео, как в китае дезиныицируют воздух и все вокруг- и то не могут справиться с вирусом. У нас это делать 6икто не будет.
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Хтів у травні до Венеціі поіхати але бачу там така байда...
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Мав на увазі, що будуть не поодинокі випадки, а як у Венето.
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Ну о то перші 11 осіб вдалося ізолювати вчасно , сподіваюсь все буде Ок , а втім хз...
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Краще їдьте на озеро Гарда, Венеція так собі, пліснява на будинках + ціни....
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Дякую . Я знаю, ми вже разів пять там були з майне фрау , Гарда теж чудово місце але Венеція зе бєст!)
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В мае может все будет хорошо. Будем надеяться.
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в травни ничего не будет, ОРВИ (к которым относится и этот вирус) по весне пойдут на убыль. Так что не парься, бери билеты.
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Сподіваюсь на то ) Білети не беру бо своім ходом штовкаюсь )
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Таки ці батраки привезуть цю заразу сюди. Нєфіг шастать.
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Батраки это на заводах и шахтах Ахметова и Коломойского!
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А ещё кто решил в Лаптестане поработать! Мне кажеться если и завезут вирус то с Лаптестана или Луганды!
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Більшість тих батраків баблос якраз в Україну завозять .
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А яка від цього користь? Доляр дешевшає, а ціни ростуть. Патамушта не працює економіка.
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ти штопай свої діряві шкарпетки і не вякай
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А ти не вези сюди різну заразу з-за кордону.
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Патамушта през.для быдла показывает,во я мол какой вумний,долляр понизился,а люди из за этого ( цены растут,понижение ФИКЦИЯ), обеднели,и те кто долляры получает тоже
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А потім той баблос, богатые в Україні витрачають собі на закордонні цяцьки, а за кордоном відпочивають і купують хатинки по 200 лямів... В українки в Італії діагностували коронавірус COVID-19: дівчина в лікарні, її сім'я на карантині, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 5967
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На самолете Зеленского и в присутствии Зеленского
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Погано що українці не потрібні нашій владі...
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Срочно причем. Може полоумных как ты немного передохнет... плять вы что реально епа-е???
От этой заразы человек копытится за неделю. Для лечения нужен аппарат вентиляции легких.
Сколько в Украине таких аппаратов?
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Хотелось бы увидеть какое количество наших граждан там находится, миллион или больше.
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Oleksandra Ustinova
17 ч. ·

Документи! Важливо!
Україна збирається тестувати українців на коронавірус неперевіреними тест-системами, російського походження
Всі пропустили рішення РНБО по коронавірусу в Україні в якому чорним по білому написана назва компанії, в якої збираються закуповувати тест-системи для українців, начебто українського походження. От тільки в РІШЕННІ РНБО СПЕЦІАЛЬНО зроблені ПОМИЛКИ в назві компанії та прізвищі керівника, щоб ніхто не зміг знайти, хто це і де це.
Замість ДіАген - написали - ДіОген, а замість ЯрИш - ЯрОш!
Це було зроблено, щоб ніхто не зміг знайти компанію, яка буде виробляти начебто вітчизняні тест-системи для діагностики коронавірусу!
І зрозуміло чому, адже ця компанія має такий же стосунок до виробництва тест-систем, як я до космосу. Офіційне обличчя компанії - Олександр Коляда, лише ширма. Компанією "ДіАген" володіє компанія "Редвуд ЛТД", яка була створена декілька років тому. Вона зареєстрована на підставну особу вірніше "довірену" особу - колишнього директора юридичного департаменту російської компанії "Євросеть" Тетяни Звездогляд. Зареєстровано це все в спальному районі м. Києва.
За моєю інформацією, справжні бенефіціари з Російської Федерації вже з понеділка знаходяться в Україні, недаремно ж колишнього соратника Азарова - Олексія Соловйова призначили заступником секретаря РНБО, який зараз і займається цим питанням.
По лікарням в регіонах вже пішов лист від компанії про готовність продавати тест-системи по 6 тис. грн. + реагенти російського походження "Реверта - L" і "РИБО-преп", виробництва компанії AmpliSens, РФ.
Але найгірше навіть не те, а що ці тест-системи взагалі не тестувалися на інфікованих пацієнтах, адже їх поки не виявлено, а закордонні партнери зразки для тестування поки не надали.
Отже нам з вами зараз під видом українського виробника намагаються втюхати нікому невідомі та не протестовані системи російського походження, від компанії, яка ніколи таким не займалася і має російський слід. ****** нам це все - призначений новий заступник секретаря РНБО - Олексій Соловйов, якому колись Азаров особисто грамоти давав!

https://www.facebook.com/100000494527006/posts/3512760842083699/
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Щош, так нас

@krasnomovets


Я перевірив юрособи, що згадуються у пості.
Все, на жаль, вірно. РНБО якимось чином допустило дві помилки в назвах, і фірма дійсно пов'язана з руснею....Ось останній виграний ними тендер - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-26-001311-a
Власне він якраз на тести на той самий коронавірус, замовник - харківська лікарня.

В українки в Італії діагностували коронавірус COVID-19: дівчина в лікарні, її сім'я на карантині, - місцеві ЗМІ - Цензор.НЕТ 1188
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Вопрошающая вата . С чего тебя беспокоят патриоты и западная Украина?
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Там завжди давали собі раду і не верещали "памагітє", "всє нам далжни", "услиштє дамбас"
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Короновирус уже давно в Украине. Он заехал вместе с нашими заробитчанами. Просто нет тест систем,чтобы выявить его. Сейчас самое время вводить карантин в школах.
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Более того, многие уже переболели им в Украине сами не зная того, а много болеет но с диагнозом "ОРВИ", грипп.
А так да, нет тест-систем нет и Covid-19.
В Украине он появился гораздо раньше чем в Европе, еще с января его с РФ завезли.
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Вот это возможно. Я тоже думала об этом. У нас у ребёнка одного в классе уже болеет 10 человек, с температурой 40 , у некоторых пневмония как осложнение. Что-то все очень похоже по симтомам
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у детей как раз болезнь протекает легко, тем более без пневмонии. То что описано - это обычный грипп.
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Вы можете быть в этом уверены? Болезнь не изучена и может быть все, что угодно
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Кем это не изучена? Коронавирусы отлично изучены.
Конкретно по данному, есть статистика которая опирается на десятки тысяч изученных случаев. Детям ничего не грозит.
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Правильно пишете. Там, где начинают тестировать на этот вирус - находят его.
А до этого было - орви с воспалением легких.

СОVІD-19 уже давно в Украине, причем везде.
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Да, все страны будут констатировать у себя наличие короновируса и только мы, будем гордо утверждать, что его у нас нет...а, тысячи смертей от невылеченого гриппа
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Така ж паніка була коли був пташиний грип. Паніка, щоб купити таміфлю. Грип і тепер є але ніхто вже про нього не говорить і лікується як і всі інші грипи - теплим чаєм з лимоном та парацитамолом
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и со свиным гриппом та же история. А сейчас свиной гр ипп - основной вид гриппа в Европе, но никто не скулит.
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Как бы не поверить в мантру "одинарот". Почти во всех странах - коронавирус, а Украину и Россию избегает.
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я это сразу сказал когда началась паника у мракобесной части населения
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