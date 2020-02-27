 В українки в Італії діагностували коронавірус COVID-19: дівчина в лікарні, її сім'я на карантині, - місцеві ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє італійське видання Fanpage.

"Перший випадок коронавірусу в Кампанії ... Дівчина, яка кілька днів почувалася погано, вчора вирушила до лікарні Сан-Лука-ді-Валло-делла-Луканія, де її піддали тесту на вірус COVID-19, який вже дав позитивний результат у лікарні Котуньо в Неаполі. Наявність коронавірусу має бути підтверджена Римським інститутом Спалланзані. Всі, хто контактував із дівчиною, насамперед сім'я, яка супроводжувала її до лікарні, були поміщені на карантин", - йдеться в повідомленні на сайті видання.

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Як повідомлялося раніше, кількість випадків зараження коронавірусом в Італії в середу ввечері зросла до 400 осіб.

Найбільше постраждали область Ломбардія (258 випадків, дев'ять померлих), Венето (71 випадок, двоє померлих), Емілія-Романья (47 випадків, один померлий).