 США ніколи не визнають Крим російським, - Помпео

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив Держсекретар США Майк Помпео у зверненні, яке було опубліковано Держдепартаментом 27 лютого, в шосту річницю окупації Росією Кримського півострова.

"Крим - це Україна. Ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму", - зазначив американський дипломат.

"Російська окупація Криму та зростаюча мілітаризація півострова є загрозою нашій спільній безпеці. Російська окупаційна влада продовжує порушувати права людини і основні свободи, жорстоко придушуючи критиків із громадянського суспільства, засоби масової інформації та обмежуючи свободу віросповідання", - наголосив Помпео.

Держсекретар заявив, що США закликають Росію звільнити всіх українців, незаконно ув'язнених за їхній мирний протест, і покласти край порушенням основоположних громадянських свобод у Криму.

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"Протягом шести років Росія продовжує покладатися на брехню і дезінформацію у своїй невдалій спробі узаконити беззаконня. Її зусилля приречені на провал. Світ ніколи не забуде безпричинне вторгнення Росії в Україну. Сполучені Штати засуджують незаконні дії Росії в Криму і триваючі агресивні дії проти України, зокрема на Донбасі, і будуть підтримувати санкції проти Росії доти, поки вона не поверне контроль над Кримом Україні і не виконає повністю свої зобов'язання щодо Мінських угод", - йдеться в заяві Помпео.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про День опору Криму російській окупації. Цей день відзначатиметься щорічно 26 лютого.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Крим не буде "розмінною монетою" з РФ у питанні завершення конфлікту на Донбасі.