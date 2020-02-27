 США ніколи не визнають Крим російським, - Помпео

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив Держсекретар США Майк Помпео у зверненні, яке було опубліковано Держдепартаментом 27 лютого, в шосту річницю окупації Росією Кримського півострова.
"Крим - це Україна. Ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму", - зазначив американський дипломат.
"Російська окупація Криму та зростаюча мілітаризація півострова є загрозою нашій спільній безпеці. Російська окупаційна влада продовжує порушувати права людини і основні свободи, жорстоко придушуючи критиків із громадянського суспільства, засоби масової інформації та обмежуючи свободу віросповідання", - наголосив Помпео.
Держсекретар заявив, що США закликають Росію звільнити всіх українців, незаконно ув'язнених за їхній мирний протест, і покласти край порушенням основоположних громадянських свобод у Криму.
"Протягом шести років Росія продовжує покладатися на брехню і дезінформацію у своїй невдалій спробі узаконити беззаконня. Її зусилля приречені на провал. Світ ніколи не забуде безпричинне вторгнення Росії в Україну. Сполучені Штати засуджують незаконні дії Росії в Криму і триваючі агресивні дії проти України, зокрема на Донбасі, і будуть підтримувати санкції проти Росії доти, поки вона не поверне контроль над Кримом Україні і не виконає повністю свої зобов'язання щодо Мінських угод", - йдеться в заяві Помпео.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про День опору Криму російській окупації. Цей день відзначатиметься щорічно 26 лютого.
Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Крим не буде "розмінною монетою" з РФ у питанні завершення конфлікту на Донбасі.
Просто американцы не хотят заморачиваться из-за украины.страны.которую сами граждане дают обворовывать,унижать и расцветать коррупции
прекращайте...
1. США підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
2. Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).
3. Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким
чином отримати будь-які переваги.
4. Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
5.Сполучені Штати Америки
підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну
зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною
зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні
підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з
боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє
ядерною зброєю.
6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації,
внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Де тут сказано про гарантування цілосності окрім ядерного нападу?
"Я уверен, что Россия (пока будет жив её нынешний монарх) является самой искренне дружески расположенной к нам страной из всех стран мира; её услуги пригодятся нам и впредь, и нам надо искать прежде всего её расположения… Желательно, чтобы такие чувства разделяла вся нация"© (Томас Джефферсон, 1743-1826, 3-й президент США, увековечен портретом на купюре 2$, из частного письма Джефферсона Уильяму Дуэйну 20.07.1807).
Журнал Америка ходил по рукам, студенты передавали из рук в руки, комсомольские секретари читали и тихо срали под себя - страна уходит из-под ног ....
БЕСПРИЧИННОЕ ВТОРЖЕНИЕ РОССИИ В УКРАИНУ !
Вот как надо говорить в каждом выступлении если не Зеленского, то девочки Мендель.
Пора ей уже вынуть пенис изо рта и начать что-то говорить.
Или освободить место спикера для тех, кто способен работать.
Америка ещё при Обаме цыкнула на путина: забудьте слово "Мариуполь" -
и так оно и есть - Мариуполь наш, и дальше они не лезут.
Если бы у Порошенка не было фабрик в Московии, если бы он не платил кремлю налоги,
Вашингтон помогал бы солиднее.
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!