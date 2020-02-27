 Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 2,7 тис. осіб, інфікованих - 78,5 тис., - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.
З грудня кількість жертв коронавірусу становить 2,744 тис. осіб, зареєстровано 78,497 тис. випадків захворювання.
В епіцентрі поширення інфекції провінції Хубей за добу померли 26 осіб, по одній людині - в Пекіні, провінціях Хейлунцзян і Хенань.
З грудня минулого року від коронавірусу в провінції померли 2,641 тис. осіб, захворіли 65,596 тис. Станом на четвер 23,2 тис. осіб вилікувалися і виписані з лікарень.
Загалом у медзакладах країни нині проходять курс лікування 43,3 тис. осіб, стан понад 8,3 тис. хворих оцінюється як важкий.
Водночас майже 32,5 тис. осіб одужали і виписані з медичних закладів.
На китайських територіях поза материковою частиною з грудня минулого року зареєстровано 133 випадки захворювання: у Гонконзі - 91 (два смертельні випадки), у Макао - 10, на Тайвані - 32 (один випадок смерті).
Голова КНР Сі Цзіньпін на засіданні постійного комітету політбюро ЦК Компартії Китаю, яке відбулося напередодні, заявив, що, попри поліпшення загальної ситуації в боротьбі з поширенням інфекції, слід активізувати зусилля з надання всілякої допомоги провінції Хубей і не послаблювати зусиль щодо запобігання новим сплескам захворювання.
"Нині в країні загалом спостерігається тенденція до поліпшення в галузі боротьби з поширенням вірусу, прискорення відновлення соціально-економічного розвитку. Водночас обстановка в провінції Хубей і місті Ухань залишається важкою і складною, не можна ігнорувати і ризик нових спалахів інфекції в інших районах країни", - наголосив він.
только написать хотел: Это как "Правде" верить - кинул в сортир и хоть одна польза. Так и тут - почитал и кхе-кхе(звонит Кашпировскому)
Антиколорадос листал "паблики" ихние, чуть не обосрался, ибо там люди уже на вилы готовы поднять ув. тов. Си и всю камарилью красножопых
Для меня загадка это. Сайт его регулярно ддосят, но инфы о себе он выдал столько шо тока 5% ее = быть убитым(и вычисленным), так шо.... ну не знаю. Но крут, как раз любит "Пороха", как и вы.
Кста, вчера Лещенко стрим вел - обосрали его, за Тигипка то. Скользкий типок. Я тоже в чате срался, но там куча гневных реплик - сразу скрывается высер то, ну, масса сообщений Серлещу, "добрых")
а то что жители пишут - в Твиттере есть же видео и все прочее.
Тому, кто умер, как-то не легче, что его грипп был без короны.
Это 0,006% заболевших.
По нашим критериям, даже эпидемпорог не превышен.