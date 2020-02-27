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 Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 2,7 тис. осіб, інфікованих - 78,5 тис., - держкомітет КНР

У Китаї за минулу добу зареєстровано 29 летальних випадків через пневмонію, спричинену новим типом коронавірусу (Covid-19), і виявлено 433 нових хворих

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

З грудня кількість жертв коронавірусу становить 2,744 тис. осіб, зареєстровано 78,497 тис. випадків захворювання.

В епіцентрі поширення інфекції провінції Хубей за добу померли 26 осіб, по одній людині - в Пекіні, провінціях Хейлунцзян і Хенань.

З грудня минулого року від коронавірусу в провінції померли 2,641 тис. осіб, захворіли 65,596 тис. Станом на четвер 23,2 тис. осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

Загалом у медзакладах країни нині проходять курс лікування 43,3 тис. осіб, стан понад 8,3 тис. хворих оцінюється як важкий.

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Водночас майже 32,5 тис. осіб одужали і виписані з медичних закладів.

На китайських територіях поза материковою частиною з грудня минулого року зареєстровано 133 випадки захворювання: у Гонконзі - 91 (два смертельні випадки), у Макао - 10, на Тайвані - 32 (один випадок смерті).

Голова КНР Сі Цзіньпін на засіданні постійного комітету політбюро ЦК Компартії Китаю, яке відбулося напередодні, заявив, що, попри поліпшення загальної ситуації в боротьбі з поширенням інфекції, слід активізувати зусилля з надання всілякої допомоги провінції Хубей і не послаблювати зусиль щодо запобігання новим сплескам захворювання.

"Нині в країні загалом спостерігається тенденція до поліпшення в галузі боротьби з поширенням вірусу, прискорення відновлення соціально-економічного розвитку. Водночас обстановка в провінції Хубей і місті Ухань залишається важкою і складною, не можна ігнорувати і ризик нових спалахів інфекції в інших районах країни", - наголосив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178146
 
   
 Топ коментарі
 
ЦК Компартии Китая-- конечно верим !!! Твари сами все болеют и весь мир от них страдает. расползлись по всему миру дебилы Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,7 тыс. человек, инфицированных - 78,5 тыс., - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 4686
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ахаха, комми? не врут? о б*же, вы сделал мой день... Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 2,7 тис. осіб, інфікованих - 78,5 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 2843
Антиколорадос листал "паблики" ихние, чуть не обосрался, ибо там люди уже на вилы готовы поднять ув. тов. Си и всю камарилью красножопых
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ЦК Компартии Китая-- конечно верим !!! Твари сами все болеют и весь мир от них страдает. расползлись по всему миру дебилы
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Это верно, расползлись как тараканы. И шастают, и шастают. Как будто специально разносят это е****й вирус. Мировой экономике будет не сладко, это коснется всех. Перекроют все границы к чёрту.
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только написать хотел: Это как "Правде" верить - кинул в сортир и хоть одна польза. Так и тут - почитал и кхе-кхе(звонит Кашпировскому)
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Если не врут, то это очень хорошие новости. А все истерящие полудурки. На 3 10-миллионных города это небольшой процент.
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ахаха, комми? не врут? о б*же, вы сделал мой день...
Антиколорадос листал "паблики" ихние, чуть не обосрался, ибо там люди уже на вилы готовы поднять ув. тов. Си и всю камарилью красножопых
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Так переводит наверное. Он и французские СМИ читает, правда я х.з. как успевает все делать и Твиттер и прочее вести и читать и писать и выдавать по 10 статей в день.
Для меня загадка это. Сайт его регулярно ддосят, но инфы о себе он выдал столько шо тока 5% ее = быть убитым(и вычисленным), так шо.... ну не знаю. Но крут, как раз любит "Пороха", как и вы.
Кста, вчера Лещенко стрим вел - обосрали его, за Тигипка то. Скользкий типок. Я тоже в чате срался, но там куча гневных реплик - сразу скрывается высер то, ну, масса сообщений Серлещу, "добрых")
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а чего хотят-то, якобы готовые на вилы поднять?
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прекращения брехни хотят. ибо те сводки что высерают комми - вызывают у жителей приступ смеха, смешанного с удушьем.
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ценность этой информации близка к нулю. пояснять надо?
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ну да нет.
а то что жители пишут - в Твиттере есть же видео и все прочее.
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много чего как бы есть из того, чего вааще-то нет...
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Сейчас в Украине эпидемия гриппа. Тоже умирают от осложнений, в основном от пневмонии .
Тому, кто умер, как-то не легче, что его грипп был без короны.
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а пневмония это типо шо задыхаются? но есть видео не одно - тупо идет себе китаец и падает, т.е. никаких особых проявлений не было и вот, в морг Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 2,7 тис. осіб, інфікованих - 78,5 тис., - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 6910
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инфицированных - 78,5 тыс., из 1,3 млрд.
Это 0,006% заболевших.
По нашим критериям, даже эпидемпорог не превышен.

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