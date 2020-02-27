EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  2786  18
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (6018) поранення (1640) Донбас (15424) втрати (1562)

 Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень і бойових травм, за добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС

26 лютого збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- двічі поруч із Мар'їнкою - з міномета калібру 120 мм противник випустив 11 мін і здійснив 12 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета;
- тричі поблизу Павлополя і один раз неподалік Авдіївки - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли по позиціях ЗСУ, а саме:

- поруч з Оріховим - зі 120-мм міномета - 4 міни, зі станкового протитанкового гранатомета - 25 пострілів;
- за межами ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте-4 - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Новотошківського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Луганського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстрілюють позиції українських воїнів із житлових кварталів на Донбасі, - ГУР

"Учора, 26 лютого, внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення та ще один - бойової травми", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень і бойових травм, за добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178145
 
 
 Топ коментарі
 
Співчуття родині полеглого Героя України!!! (((Сплчивай з миром Воїне!!! Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятой расії та путін-хуйло!!!!
 показати весь коментар
 
Смерть хуйловським окупантам
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Співчуття родині полеглого Героя України!!! (((Сплчивай з миром Воїне!!! Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятой расії та путін-*****!!!!
 показати весь коментар
 
 
Вечная и светлая память погибшему........ Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненным: сил и выздоровления.......
 показати весь коментар
 
 
Обострение ситуации на линии фронта в Луганской области не повлияет на планы разведения сил на Донбассе.
Такое мнение высказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3178141
 показати весь коментар
 
 
Царство небесное защитнику. Рашистам ответочки и мирной земли над головой
 показати весь коментар
 
 
травма вместо контузии - тяжкого ранения . что дальше как кацапы начнут хлопки вместо взрывов или потеплело вместо пожара . дауны ****
 показати весь коментар
 
 
«ДОДОМУ»
Я їду додому
З цієї війни
За вашої втоми,
Та мабуть вини.
Везуть мене «бусом»
«Двісті» на вікні…
Я їхати мушу,
У вічнім я сні.
Хіба не стріляють,
Як ми відійшли?
Вже міни жбурляють,
З тих місць, де були.
Як їхав містами,
Чуть ще раз не вмер.
Там п'ють кілограми,
«Кабак» їх всіх зжер.
З квітками стрічають,
Знайомі мені.
Та ні, не вінчають,
Лежу я в труні.
Стоять на колінах,
Все плаче село.
Зігнули всі спини,
Склонились чолом.
Батьки зустрічають,
Наш батюшка тут.
Всі разом стихають,
Мене в дім несуть.
Молитви читають,
Ще ладан димить.
Як вбили всі знають,
Для снайпера мить.
Із ними в молитвах
Мій ангел стоїть.
За душу він в битвах,
Перед Богом гоїть.
Свічками скрізь пахне,
Квіток тут гора…
А мамочка чахне,
Мені вже пора.
Прийшли побратими,
Всі рідні мені.
Я там був із ними-
Російській війні.
Нарешті із дому,
Мене понесли.
В дорогу відому,
Селом пронесли.
Я бачу і школу,
І милий ставок.
Ще дядька стодола,
Й вишневий садок…
Оркестр військовий,
Зіграв ще разок.
Спинився вартовий,
Що ніс образок.
На цвинтарі стали,
Спустили труну.
Мої хлопці встали,
В хвилину смутну.
Сказали ще слово,
І залп вояків…
Заплакали знову,
Сини козаків.
Священик кадилом,
Чортів відігнав.
Молитвою й димом
Мене з небом єднав.
04.02.2020 р
Анатолій Березенський
 показати весь коментар
 
 
"С прискорбием сообщаем, что вчера в районе Крымского луганской области, на оккупированной территории, произошло ДТП. Военный УАЗик российских боевиков столкнулся с ПТУРом холодноярцев. Ибо некуй шастать. Два боевика погибли. УАЗ и ПТУР восстановлению не подлежит. Яка сумна новина."
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору