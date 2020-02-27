 Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень і бойових травм, за добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- двічі поруч із Мар'їнкою - з міномета калібру 120 мм противник випустив 11 мін і здійснив 12 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета;
- тричі поблизу Павлополя і один раз неподалік Авдіївки - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли по позиціях ЗСУ, а саме:
- поруч з Оріховим - зі 120-мм міномета - 4 міни, зі станкового протитанкового гранатомета - 25 пострілів;
- за межами ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте-4 - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Новотошківського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Луганського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
"Учора, 26 лютого, внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення та ще один - бойової травми", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненным: сил и выздоровления.......
Такое мнение высказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3178141
Я їду додому
З цієї війни
За вашої втоми,
Та мабуть вини.
Везуть мене «бусом»
«Двісті» на вікні…
Я їхати мушу,
У вічнім я сні.
Хіба не стріляють,
Як ми відійшли?
Вже міни жбурляють,
З тих місць, де були.
Як їхав містами,
Чуть ще раз не вмер.
Там п'ють кілограми,
«Кабак» їх всіх зжер.
З квітками стрічають,
Знайомі мені.
Та ні, не вінчають,
Лежу я в труні.
Стоять на колінах,
Все плаче село.
Зігнули всі спини,
Склонились чолом.
Батьки зустрічають,
Наш батюшка тут.
Всі разом стихають,
Мене в дім несуть.
Молитви читають,
Ще ладан димить.
Як вбили всі знають,
Для снайпера мить.
Із ними в молитвах
Мій ангел стоїть.
За душу він в битвах,
Перед Богом гоїть.
Свічками скрізь пахне,
Квіток тут гора…
А мамочка чахне,
Мені вже пора.
Прийшли побратими,
Всі рідні мені.
Я там був із ними-
Російській війні.
Нарешті із дому,
Мене понесли.
В дорогу відому,
Селом пронесли.
Я бачу і школу,
І милий ставок.
Ще дядька стодола,
Й вишневий садок…
Оркестр військовий,
Зіграв ще разок.
Спинився вартовий,
Що ніс образок.
На цвинтарі стали,
Спустили труну.
Мої хлопці встали,
В хвилину смутну.
Сказали ще слово,
І залп вояків…
Заплакали знову,
Сини козаків.
Священик кадилом,
Чортів відігнав.
Молитвою й димом
Мене з небом єднав.
04.02.2020 р
Анатолій Березенський
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