 Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень і бойових травм, за добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- двічі поруч із Мар'їнкою - з міномета калібру 120 мм противник випустив 11 мін і здійснив 12 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета;

- тричі поблизу Павлополя і один раз неподалік Авдіївки - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли по позиціях ЗСУ, а саме:

- поруч з Оріховим - зі 120-мм міномета - 4 міни, зі станкового протитанкового гранатомета - 25 пострілів;

- за межами ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте-4 - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- неподалік Новотошківського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Луганського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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"Учора, 26 лютого, внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення та ще один - бойової травми", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.