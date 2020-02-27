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 Політика України
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 Мінські угоди підходять Україні з погляду безпеки, - Загороднюк

Існуючі пропозиції про зміну способу врегулювання ситуації на Донбасі жодним чином не змінюють стратегічні позиції України.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв'ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Будь-який договір можна вдосконалити. Але це не моя зона відповідальності. З погляду безпеки, Мінські угоди нам підходять, оскільки там передбачена передача територій під контроль України, роззброєння незаконних формувань, виведення іноземних військ", - сказав Загороднюк.

За його словами, укладені Мінські угоди Україна виконує і готова виконувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бій під Золотим-1 не поставив під загрозу розведення сил у наступних точках на Донбасі, - Загороднюк

"Але ми чудово знаємо, що отримали їх у спадок з 2015 року. Писалися вони за певних обставин, які зараз неактуальні. У них є моменти, які можна тлумачити двозначно. Це стосується і безпеки, і кордону", - сказав міністр оборони.

На сьогодні в Міноборони є чітка канва дій.

"Є Мінські угоди, переговори. І якщо питання про якісь модифікації можна буде порушити, воно буде обговорюватися. Зараз ми як Міністерство оборони йдемо за тими документами, які в нас є. Те, що там написано, нас влаштовує. Якщо Україна матиме, що запропонувати, це зробить МЗС", - зазначив Загороднюк

Він також зазначив, що все, що йому відомо про можливі плани зміни врегулювання ситуації, жодним чином не змінює стратегічні позиції України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніякі політичні зрушення неможливі без повного і всеосяжного припинення вогню, - Кучма на переговорах стосовно Донбасу в Мінську

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178144
 
 
 Топ коментарі
 
Оп-па... А що було до виборів? "Злочинні мінські договорняки кривавого бариги"?
Пердімонокль, зебіли!

"Минские соглашения" подходят Украине с точки зрения безопасности, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8496
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То, что там написано, нас устраивает.
Источник: https://censor.net.ua/n3178144
Это ж только до выборов их ничего не устраивало ... Или он жили в другой стране?
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что вещает бомж с мусорки, где он надыбал костюм
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что вещает бомж с мусорки, где он надыбал костюм
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То, что там написано, нас устраивает.
Источник: https://censor.net.ua/n3178144
Это ж только до выборов их ничего не устраивало ... Или он жили в другой стране?
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Это наша власть беспокоится о безопасности террористов или воинов ВСУ? Если отводят войска ВСУ и объявляют односторонние перемирия, то наверное беспокоятся за жизнь террористов. Это золотой запас олиграхов и воров на случай будущих выборов в Украине.
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Можно подробней. Что именно в минских соглашениях нас обезопасит? Народная милиция ФСБ? Или народные прокуратура и суды ГРУ? Или депутаты из тех же организаций в парламенте Украины?


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Сурков и ***** открытым текстом сказали что даунбас и крым Украине не отдадут. Возможно только присоединение Украины к даунбасу. Несмотря на ето дебилы или предатели продолжают играть х*ем на пианино под аккомпанимент *****
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Оп-па... А що було до виборів? "Злочинні мінські договорняки кривавого бариги"?
Пердімонокль, зебіли!

"Минские соглашения" подходят Украине с точки зрения безопасности, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8496
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Це мені нагадує максиканський серіал.Марія Розарія,хоть ти мене і не любеш,ти все одно будеш моєю.--Йди нах Луіс Енріке.--Марія Розарія,ти все одно будеш моєю..........
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Хто б сумнівався що електорат Зеленського ******** мексиканські серіали.
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и украинские быдло-шоу. А как насчет канала Дискавери? "Та сами смотрите свою нудятину".
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Цікаво, що тільки тепер виборці Зе починають розуміти суть свого вибору. Ви зробили це разом, зебіли.
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ничего они не починають. Они все время находят отмазки чтобы не признавать свою тупость. Вот сейчас отмазка будет - эпидемия коронавируса, мол даже в Китае провал в экономике из-за него, чего уж за Украину говорить.
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Геть з Криму. Посольство РФ у Києві закидали лаптями
Сьогодні о 01:01•Факти ICTV

Під посольством Росії в Україні пройшла акція, присвячена шостій річниці російської окупації Криму.
У шосту річницю окупації Криму активісти закидали територію посольства РФ в Києві лаптями, вимагаючи забратися з півострова.
Поліція намагалася завадити, виникла невелика штовханина.
На акцію Шість років окупації Криму - шість вимог до агресора прийшли глава Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв і колишній політв'язень Олег Сенцов.
- Сенс був у тому, щоб вручити лапті росіянам, щоб вони забиралися 0геть із Криму, - зазначив Барієв.
Активісти також озвучили вимоги: звільнити 93 кримських політв'язнів, зупинити заміщення населення Криму, припинити расову дискримінацію корінного народу півострова - кримських татар і етнічних українців, скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу, припинити мілітаризацію Криму і вивести війська, останній пункт вимог - Геть з Криму!
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По словам гендиректора украинской компании "Черноморнефтегаз" Светланы Нежновой, объемы добычи Россией газа на украинской территории снижаются из-за международных санкций.С 2014 года, когда Россия оккупировала Крым, она добыла из принадлежащих Украине месторождений 10,4 млрд м³ газа. Об этом 26 февраля на энергетическом форуме в Киеве сообщила генеральный директор государственной компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова, информирует "РБК-Украина".

"За эти годы, с 2014-го по 2019-й, Российская Федерация добыла из месторождений, которые принадлежат Украине, 10,4 млрд м³", сказала она.

По данным руководителя "Черноморнефтегаза", объем добычи год от года снижается в том числе из-за международных санкций.

Нежнова отметила, что в 2014 году Россия добыла на украинской территории 2 млрд м³ газа, а в 2019-м уже 1,5 млрд м³.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии в Крыму остались и были экспроприированы Россией буровые установки "Черноморнефтегаза", дочерней компании "Нафтогазу". В частности, на полуострове остались две установки, которые приобрели в 2011 году по $400 млн за каждую и которые получили неофициальное название "вышки Бойко" по имени бывшего министра энергетики, ныне народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы За жизнь" Юрия Бойко, при содействии которого состоялась сделка.

"Нафтогаз", потеряв доступ к добыче нефти и газа на территории Крыма, подал иск против России в апреле 2016 года. В феврале 2020 года стало известно, что украинская компания требует от РФ компенсации убытков за потерянные на полуострове активы на сумму $8 млрд.

Международное сообщество ввело против РФ ряд санкций за аннексию Крыма.
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Віталий Портніков -
Ми повинні точно розуміти, що є сусідами кримінального осередку, який прикидається державою тільки заради того, щоб гвалтувати і вбивати - і не соромиться своїх кривавих інстинктів. Те, що говорить Сурков - це не переконання Суркова, у Суркова взагалі немає ніяких переконань. Це - програма Путіна. Програма згвалтування України.
А шляхи до цього насильства можуть бути різними. Може бути груба сила, прихильником якої є Сурков. Може бути обман, фахівцем в якому є Козак - для цього і хочуть використовувати "незвичайну легкість в думках" Володимира Зеленського, помічену російською делегацією в Парижі. А може бути і підкуп. Але в будь-якому з цих випадків згвалтування не уникнути.
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Моніка Зеленських продемонструвала "незвичайну легкість в думках" під час гвалтування .
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https://www.youtube.com/watch?v=KsQaU6f9d5A

.............21.00 - 33.00 35.00 - 43.99 ахтунг !!! хотя рекомендую посмотреть всё
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Только вот рашка эти территории возвращать не собирается сколько бы Зеля перед ней не прогибался.Это минская балалайка будет вечной
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Мінську змову про "Особливий статус" формула ШВАЙНмайера під редакцією кремлівського фашиста )(уйла якУ підтримують продажні Іуди (частково ЗЕбіли і всі ексРиги) з кремлівської 5 колони яничарів в поки ще не кацапською колонії а в державі Україна.
Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови для особливого порядку самоврядування в ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами кацапської держави длнр - лугандонії (під дулами автоматів російських фашистів окупантів і ворожої нам ОБСЄ)
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація лугандонія -ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення державної української і заміна на мову лютого кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів -колаборантів, терористів) в призначенні окупантами з терористів - колаборантів своїх глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- Українська держава надає беззастережну підтримку (від пуза фінансує і годує вбивць - терористів, кремлівських- колаборантів, бандитів - сепаратистів, терористів ) в соціально-економічному розвитку;
- визнання з боку центральної Української влади транскордонного співробітництва " лугандонії" (повністю відкритий кордон з проклятої ворожої фашистської РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем длнр у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційна згода України на створення терористичний загонів (з кривавих убивць - терористів ,бандитів - бойовиків) ніби народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на дострокових виборах (будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом , ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за найстрашніші важкі злочини) .........
Все вже приїхали, далі нікуди це вже кінцева, тепер тільки протестний Майдан або повне знищення державності України, НА НАШ ВИБІР !?
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Минские соглашения ничего с безопасностью общего не имеют! Они создадут море опасности Украине! Украина по Минским признает ЛДНР независимыми в составе Украины и это будет де-факто федерализация и потом Кремль начнет расшатывать другие регионы на федерализацию, через своих Геп, Трухановых и т.д. Закарпатье будут шатать к Венгрии и т.д. И Минские договоренности - это только переход по плану Кремля на следующую ступень развала и захвата Украины! Разделить на федеральные королевства и потом захватывать их по одному! А этот Загороднюк просто работает на интересы Кремля осознано или нет, но он не в интересах Украины выступает!
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Для осла Владимира Зе растет необходимость в смене правительства и роспуске Верховной Рады. Иначе тактика «царь осел хороший - бояре плохие» его не спасет
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«Рускіє горкі»"...Здається, що коли такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну" В. Зеленський"Минские соглашения" подходят Украине с точки зрения безопасности, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9397
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А це вже погроза вбивством в нетрадиційний спосіб і і особливим цинізмом . Автор карикатури ризикує опинитися в зеленому суді .
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Сегодня на 42 году жизни, не приходя в сознание, вышел на работу президент Украины осел Зе

"Минские соглашения" подходят Украине с точки зрения безопасности, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 982
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Сопля остаточно уявив себе царем. -Роздає доручення голові ВР -Натякає, що у ВР "поки що демократія" і що "і цих депутатів пора міняти" -Самоосібно змінює керівництво ДБР -Дає прем'єру "другий шанс" -Погрожує Уряду залишити їх без з/п. Отож парніша покине трон лише вперед ногами
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!!!!!!!! . То так і є . Але спочатку не приходячи до свідомості за нього зебіли проголосували .
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Все позиции ВСУ находятся под контролем армии (с) Хомчак.
А которые не находятся - они же уже не ВСУ, логично?
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козломордые как там вЯличие не прет?

Водопровод отсутствует почти в трети российских детских больниц и поликлиник. Такие выводы следуют из отчета Счетной палаты, посвященного положению дел в здравоохранении в 2018-2019 годах, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Нахрен им водопровод когда сцыкун зеленский вместе с таким же загороднюком вот вот им Украину положат под кирзовый сапог. Вот и величие будет ого го!!
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потому что Украина не рашка ! понял фильтровальщик? хочешь цензуры - вали в рашку! вы дебилы никак не прймете что кроме пороха и зельца есть другие!
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Цензура - еще та скотина, хорошо когда она за тебя и плохо, когда против тебя - говоришь что в Украине нет цензуры -ой ли?! Знал бы ты, сколько мне ников пришлось поменять с 2014г. из-за того , чего в Украине нет!
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такова судьба кацаботов! знал на что идешь.
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Странно что этот министр не знает что минская капитуляция подписана в 2014г. Он где был тогда?
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Тобто зради там не було.
Пам'ятаєте красномовні виступи Зелі перед виборами ?
Вони просто проаналізували настрої в суспільстві, осідлали емоції, і виграли вибори.
А далі їхні ж мрії розбились об важкі будні. Суспільство не підкаже владі що їй робити і як керувати, економічні показники ігнорують роліки першої особини зі спортзалу,
держава потребує стратегії та професійних кадрів, в зеленої команди їх обмаль.
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Ксения, их мрии сбылись, они получили власть. Разбились мрии тех дебилов кто за них голосовал.
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Идиот нам подходят только сильные ВСУ!!
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С точки зрения безопасности Украине нужна сильная Армия и сильная патриотическая власть.Сдачей территорий, различными платформами, совместным патрулированием и т. п. прожэктами безопасность не обеспечишь и Минским соглашением, которое имеет такую же силу как Будапештский меморандум.
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Когда то маршал Финляндии Карл Густав Маннергейм воюя с рюсскими фашистами кремля в 1939 году сказал :
времена такие,что даже Святому человеку чаще требуется пистолет,чем Молитва.
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Так що трагічна історія знову повторюється? Ми «Самі себе звоювали», так раніше з гіркотою писав і говорив про зраду частини продажної української старшини Великий патріот України гетьман Іван Мазепа. Так ось цей злочинний статус особливого окупованого бандитского Донбасу ( федерація) він вказує на особливий порядок формування місцевої окупаційної бандитської влади терористів -колаборантів. І його маніакально хоче узаконити екс- кловун продажний кремлівський ...резидент ЗЕ..капітулянт. Він хоче антиукраїнською ЗРадою зробити щоб ця злочинна норма стала частиною Конституції. А це для того щоб в майбутньому коли винесуть цю продажну антиукраїнську тимчасову владу проклятих ЗЕбілів. То тоді щоб її скасувати, знову доведеться 300 голосами відновлювати спотворену Конституцію.
І в цих нав'язаних нам кремлем злочинних Мінських угодах ( формула ШВАЙНмайера) є жахливий пункт, який говорить, що повноваження місцевих депутатів - бандитів, бойовиків -терористiв , кривавих окупантів, убивць -нелюдей.. які самі себе за допомогою московських окупантів )(уйла оберуть на окупованих територіях, нiким не можуть бути припинені достроково, і крапка. І навіть наш грізний українофоб... резидент - капитулянт ЗЕ.. не зможе припиняти повноваження злочинноi мiсцевої бандитської - наполовину московської влади, його повноваження не будуть поширюватися на нині окуповані російськими загарбниками і кривавими бандитами - сепаратистами української землі . І це призведе до нового ще більш масштабного та кривавого ООС, і вже по всiй Українi.
Що то такий антиукраїнський ...резидент ЗЕбіл капітулянт і його команда своєї такої роду продажною діяльністю став нагадувати .... ..резидента кацапскої Піндоссії -Новороссії а не президента України..
__Так що виходить як і раніше, ми знову самі себе звоюємо ???_
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ОГОЛОШЕННЯ ( на стовпі в час оманської епопеї ) " Прапал малчік Нєлох , 42 года. Кто найдьот вазвращать нєнадо . Вазнаграждєніє гарантіровано " .
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Какая разница подходят они нам или нет, если с момента подписания РФ не выполнила ни одного пункта по безопасности? Повторяю ни одного. Ваша конченая команда взялась выполнять и перевыполнять Минск в одностороннем порядке, не получив ни гарантий ни самых минимальных встречных уступок. Ты не про Минск рассуждай,а про то как будете отвечать если этот сомнительный блудняк не закончится ничем кроме потерь для Украины.
И да, кстати, а что это вы паскуды пластинку сменили? Ещё ж вчера вы говорили что Минск это преступный сговор шоколадного мародера? Шотакое?
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Минские подходят для того чтобы шпынять Рашу и тыкать ей и остальным меркелям в морду если что. Исполнять их не требуется.
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Зараз ГоловПЕС , автор цієї херні , гордо задрав задню лапку! Буде "роса"!
🤣
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Антиукраїнська "Мінська змова" вона повністю себе вичерпала. Якщо Україна різко відмовиться від "Мінських угод", (продажні мінські змови з фашистом )(уйлом за його редакцією) то це зіграє на користь ворожої нам Росії, проти якої можуть скасувать санкції, так заявив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Але якщо Україна на шкоду собі повністю виконає продажні "Мінські угоди", так це вже точно зіграє на користь проклятої ворожої Росії бо тоді проти неї тут же моментально скасують всі санкції вона стане як би ні при чому в цій її ж окупаційній війні. Цей злочинний договір який швиденько зліпили в редакції кривавого фашиста )(уйла, в ньому навіть черговість виконання пунктів цього злодійського мінського договору встановлена кривавими ​​кремлівськими фашистами, і його злочинно визнало частково як старе так і повністю нове наше продажне антиукраїнське керівництво Української держави. Так дуже чітко ясно що при виконані цього зловмисного катастрофічного для України "Мінського сговору" тоді саме питання про продовження санкцій проти нашого лютого ворога кривавої фашистської ********* паРаші, яка тимчасово окупувала частину суверенних українських територій Криму і Донбасу, відразу відпаде ............
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Какая безопасность? Именно из-за них люди гибнут на фронте. Потери на фронте увеличились именно из-за одностороннего отвода войск и одностороннегоперемирияю Вчера два 200-х. Один подорвался, другого из автоматического миномёта убили. Про раненных уже перестали сообщать.
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Зеленский лишь идет путем Порошенко - тот проторил этот коридор под названием «Минские соглашения и формула Штайнмайера», просто оказался хитрее и заморозил ситуацию. А разгребать ее теперь приходится Зеленскому.
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РоSSия - преступное государство!!!
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!

!!!!
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Стоп, стоп! За минские оглашения ведь зебилы обирались судить Порошенко?!
Как же так то?!
Это что получается, это как роттердаму++ и Свинарчукам, как сказала Шмаркля, альтернативы нет?! "Минские соглашения" подходят Украине с точки зрения безопасности, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9215
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Їх просто кинулииии
Як лохів розвели за спинамиии
Діла свої зробили, злили в раз,
Усіх зелених лохів в унітаз
Злили в раз!.. Мінські угоди підходять Україні з погляду безпеки, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2313
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Ляпи,ляпи,ляпи... Кухаркін нащадок... Мінські угоди підходять Україні з погляду безпеки, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2867
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