 Мінські угоди підходять Україні з погляду безпеки, - Загороднюк

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв'ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Будь-який договір можна вдосконалити. Але це не моя зона відповідальності. З погляду безпеки, Мінські угоди нам підходять, оскільки там передбачена передача територій під контроль України, роззброєння незаконних формувань, виведення іноземних військ", - сказав Загороднюк.
За його словами, укладені Мінські угоди Україна виконує і готова виконувати.
"Але ми чудово знаємо, що отримали їх у спадок з 2015 року. Писалися вони за певних обставин, які зараз неактуальні. У них є моменти, які можна тлумачити двозначно. Це стосується і безпеки, і кордону", - сказав міністр оборони.
На сьогодні в Міноборони є чітка канва дій.
"Є Мінські угоди, переговори. І якщо питання про якісь модифікації можна буде порушити, воно буде обговорюватися. Зараз ми як Міністерство оборони йдемо за тими документами, які в нас є. Те, що там написано, нас влаштовує. Якщо Україна матиме, що запропонувати, це зробить МЗС", - зазначив Загороднюк
Він також зазначив, що все, що йому відомо про можливі плани зміни врегулювання ситуації, жодним чином не змінює стратегічні позиції України.
Источник: https://censor.net.ua/n3178144
Это ж только до выборов их ничего не устраивало ... Или он жили в другой стране?
Пердімонокль, зебіли!
Сьогодні о 01:01•Факти ICTV
Під посольством Росії в Україні пройшла акція, присвячена шостій річниці російської окупації Криму.
У шосту річницю окупації Криму активісти закидали територію посольства РФ в Києві лаптями, вимагаючи забратися з півострова.
Поліція намагалася завадити, виникла невелика штовханина.
На акцію Шість років окупації Криму - шість вимог до агресора прийшли глава Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв і колишній політв'язень Олег Сенцов.
- Сенс був у тому, щоб вручити лапті росіянам, щоб вони забиралися 0геть із Криму, - зазначив Барієв.
Активісти також озвучили вимоги: звільнити 93 кримських політв'язнів, зупинити заміщення населення Криму, припинити расову дискримінацію корінного народу півострова - кримських татар і етнічних українців, скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу, припинити мілітаризацію Криму і вивести війська, останній пункт вимог - Геть з Криму!
"За эти годы, с 2014-го по 2019-й, Российская Федерация добыла из месторождений, которые принадлежат Украине, 10,4 млрд м³", сказала она.
По данным руководителя "Черноморнефтегаза", объем добычи год от года снижается в том числе из-за международных санкций.
Нежнова отметила, что в 2014 году Россия добыла на украинской территории 2 млрд м³ газа, а в 2019-м уже 1,5 млрд м³.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
После аннексии в Крыму остались и были экспроприированы Россией буровые установки "Черноморнефтегаза", дочерней компании "Нафтогазу". В частности, на полуострове остались две установки, которые приобрели в 2011 году по $400 млн за каждую и которые получили неофициальное название "вышки Бойко" по имени бывшего министра энергетики, ныне народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы За жизнь" Юрия Бойко, при содействии которого состоялась сделка.
"Нафтогаз", потеряв доступ к добыче нефти и газа на территории Крыма, подал иск против России в апреле 2016 года. В феврале 2020 года стало известно, что украинская компания требует от РФ компенсации убытков за потерянные на полуострове активы на сумму $8 млрд.
Международное сообщество ввело против РФ ряд санкций за аннексию Крыма.
Ми повинні точно розуміти, що є сусідами кримінального осередку, який прикидається державою тільки заради того, щоб гвалтувати і вбивати - і не соромиться своїх кривавих інстинктів. Те, що говорить Сурков - це не переконання Суркова, у Суркова взагалі немає ніяких переконань. Це - програма Путіна. Програма згвалтування України.
А шляхи до цього насильства можуть бути різними. Може бути груба сила, прихильником якої є Сурков. Може бути обман, фахівцем в якому є Козак - для цього і хочуть використовувати "незвичайну легкість в думках" Володимира Зеленського, помічену російською делегацією в Парижі. А може бути і підкуп. Але в будь-якому з цих випадків згвалтування не уникнути.
.............21.00 - 33.00 35.00 - 43.99 ахтунг !!! хотя рекомендую посмотреть всё
Мінську змову про "Особливий статус" формула ШВАЙНмайера під редакцією кремлівського фашиста )(уйла якУ підтримують продажні Іуди (частково ЗЕбіли і всі ексРиги) з кремлівської 5 колони яничарів в поки ще не кацапською колонії а в державі Україна.
Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови для особливого порядку самоврядування в ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами кацапської держави длнр - лугандонії (під дулами автоматів російських фашистів окупантів і ворожої нам ОБСЄ)
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація лугандонія -ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення державної української і заміна на мову лютого кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів -колаборантів, терористів) в призначенні окупантами з терористів - колаборантів своїх глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- Українська держава надає беззастережну підтримку (від пуза фінансує і годує вбивць - терористів, кремлівських- колаборантів, бандитів - сепаратистів, терористів ) в соціально-економічному розвитку;
- визнання з боку центральної Української влади транскордонного співробітництва " лугандонії" (повністю відкритий кордон з проклятої ворожої фашистської РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем длнр у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційна згода України на створення терористичний загонів (з кривавих убивць - терористів ,бандитів - бойовиків) ніби народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на дострокових виборах (будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом , ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за найстрашніші важкі злочини) .........
Все вже приїхали, далі нікуди це вже кінцева, тепер тільки протестний Майдан або повне знищення державності України, НА НАШ ВИБІР !?
А которые не находятся - они же уже не ВСУ, логично?
Водопровод отсутствует почти в трети российских детских больниц и поликлиник. Такие выводы следуют из отчета Счетной палаты, посвященного положению дел в здравоохранении в 2018-2019 годах, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Пам'ятаєте красномовні виступи Зелі перед виборами ?
Вони просто проаналізували настрої в суспільстві, осідлали емоції, і виграли вибори.
А далі їхні ж мрії розбились об важкі будні. Суспільство не підкаже владі що їй робити і як керувати, економічні показники ігнорують роліки першої особини зі спортзалу,
держава потребує стратегії та професійних кадрів, в зеленої команди їх обмаль.
времена такие,что даже Святому человеку чаще требуется пистолет,чем Молитва.
Так що трагічна історія знову повторюється? Ми «Самі себе звоювали», так раніше з гіркотою писав і говорив про зраду частини продажної української старшини Великий патріот України гетьман Іван Мазепа. Так ось цей злочинний статус особливого окупованого бандитского Донбасу ( федерація) він вказує на особливий порядок формування місцевої окупаційної бандитської влади терористів -колаборантів. І його маніакально хоче узаконити екс- кловун продажний кремлівський ...резидент ЗЕ..капітулянт. Він хоче антиукраїнською ЗРадою зробити щоб ця злочинна норма стала частиною Конституції. А це для того щоб в майбутньому коли винесуть цю продажну антиукраїнську тимчасову владу проклятих ЗЕбілів. То тоді щоб її скасувати, знову доведеться 300 голосами відновлювати спотворену Конституцію.
І в цих нав'язаних нам кремлем злочинних Мінських угодах ( формула ШВАЙНмайера) є жахливий пункт, який говорить, що повноваження місцевих депутатів - бандитів, бойовиків -терористiв , кривавих окупантів, убивць -нелюдей.. які самі себе за допомогою московських окупантів )(уйла оберуть на окупованих територіях, нiким не можуть бути припинені достроково, і крапка. І навіть наш грізний українофоб... резидент - капитулянт ЗЕ.. не зможе припиняти повноваження злочинноi мiсцевої бандитської - наполовину московської влади, його повноваження не будуть поширюватися на нині окуповані російськими загарбниками і кривавими бандитами - сепаратистами української землі . І це призведе до нового ще більш масштабного та кривавого ООС, і вже по всiй Українi.
Що то такий антиукраїнський ...резидент ЗЕбіл капітулянт і його команда своєї такої роду продажною діяльністю став нагадувати .... ..резидента кацапскої Піндоссії -Новороссії а не президента України..
__Так що виходить як і раніше, ми знову самі себе звоюємо ???_
И да, кстати, а что это вы паскуды пластинку сменили? Ещё ж вчера вы говорили что Минск это преступный сговор шоколадного мародера? Шотакое?
🤣
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!
!!!!
Как же так то?!
Это что получается, это как роттердаму++ и Свинарчукам, как сказала Шмаркля, альтернативы нет?!
Як лохів розвели за спинамиии
Діла свої зробили, злили в раз,
Усіх зелених лохів в унітаз
Злили в раз!..