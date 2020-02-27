 Мінські угоди підходять Україні з погляду безпеки, - Загороднюк

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв'ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Будь-який договір можна вдосконалити. Але це не моя зона відповідальності. З погляду безпеки, Мінські угоди нам підходять, оскільки там передбачена передача територій під контроль України, роззброєння незаконних формувань, виведення іноземних військ", - сказав Загороднюк.

За його словами, укладені Мінські угоди Україна виконує і готова виконувати.

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"Але ми чудово знаємо, що отримали їх у спадок з 2015 року. Писалися вони за певних обставин, які зараз неактуальні. У них є моменти, які можна тлумачити двозначно. Це стосується і безпеки, і кордону", - сказав міністр оборони.

На сьогодні в Міноборони є чітка канва дій.

"Є Мінські угоди, переговори. І якщо питання про якісь модифікації можна буде порушити, воно буде обговорюватися. Зараз ми як Міністерство оборони йдемо за тими документами, які в нас є. Те, що там написано, нас влаштовує. Якщо Україна матиме, що запропонувати, це зробить МЗС", - зазначив Загороднюк

Він також зазначив, що все, що йому відомо про можливі плани зміни врегулювання ситуації, жодним чином не змінює стратегічні позиції України.

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