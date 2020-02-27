 Завдання нашої реформи - змінити ментальність прокурорів, - Рябошапка

Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю UA: Українське радіо, передає Цензор.НЕТ.
"Прокуратура має бути лідером у боротьбі зі злочинністю. Власне, прокурори мають керувати розслідуваннями. Вести вперед слідчих, запобігати злочинності в майбутньому та ефективно розслідувати справи. На жаль, поки що це не так. Наша реформа спрямована на те, щоб змінити ментальність прокурора, щоб він зрозумів, що він є лідером у процесі розслідування кримінального провадження і що на ньому лежить основна відповідальність", - повідомив генпрокурор.
Він уточнив, що змінювати ментальність прокурора будуть за допомогою навчання, зокрема тренінгів.
"Ми створюємо новий тренінговий центр, запроваджуємо принципово нові тренінгові програми, через які будемо намагатися змінювати ментальність прокурорів, підвищувати їхній фаховий рівень та стимулювати активну позицію. По-друге, слід звернути увагу на те, як прокурори поводяться в суді. Вони мають бути переконливими і якісно представляти позицію обвинувачення в суді", - зазначив Рябошапка.
Нагадаємо, 19 вересня 2019 року український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис. до 10 тис. осіб. 23 вересня закон підписав президент Зеленський.
У серпні генеральним прокурором призначено Руслана Рябошапку. З 2 січня 2020 року запрацював Офіс Генпрокурора.
У ході першого етапу реформи із 1339 прокурорів, які почали атестацію, успішно завершили її лише 629.
До кінця травня триватиме атестація прокурорів обласних прокуратур.
В поселке Ла-Ванзено (Франция) журналисты нашли дом генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.
Как пишет "Страна", в доме по улице Садовой (Rue des Jardins) проживает супруга Рябошапки Олеся Бартовщук и трое их детей: Тимур, Лука и Марк. Отмечается, что все трое сыновей родились во Франции и являются гражданами этой страны.
Особняк площадью 145 м.кв. был куплен чуть больше трех лет назад, а владелицей значится Бартовщук. Согласно декларации Рябошапки за 2018 год - дом расположен на участке земли площадью чуть больше 4 соток. В доме два этажа, есть гараж. Возле входа растет несколько хвойных деревьев, а сам двор - за особняком.
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Раз ты ВСЕ типа + записал на счет свиночолого, то расскажи ка и другое
1. Сборы с людей росли, свинарчуки рохкали и КРАЛИ у армии
2. с лугандой и дамбабвой "торговали" - пример депутана с жопоблока с ДР женушки в лям баксов
3. экспорт рос, зарплаты в баксах на месте или ниже
4. 99% пофиг на авиасообщения
5. дороги как строились через зад, так и дальше было. дорога после ремонта 1 год не держалась
6. ЧАСТНАЯ собственность НЕ гарантировалась при свинорылом, пример отжимы в Киеве черными нотариусами. Есть и другие примеры. Развиваться куда?
Так что засунь своего рыго-бппшного свыночлого в дупу.
Но поскольку вы у власти, пока вы у власти - Украине ничего не светит. Среди прокуроров царит безответственность и покрытие беззакония.
А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня,
мы с тобой в Париже
Нужны - как в русской бане
- лыжи!
...
Що ви кажете? Тобто як це - ґевтаназія?
Але втім... Цілком з вами згоден, докторе!..
....... очередная шютка клоун-шоу.............
............ дайоШШШШШШШШШШШШ !!!!!!!!!!!!!!! пасадимФСЕХХХХХХХХХХХ !!!!!!!!!!!
где ???
трусов по фонтанам бегаете но одна..... эх юлька юлька.........
Он должен идти под суд.
За базар треба відповідати. За законами США
Федеральний суд США прийняв до розгляду позов Алекса Ровта до народного депутата Олександра Дубінського, авторів програми «Гроші» та телеканалу «1+1» щодо розповсюдження завідомо неправдивої інформації стосовно нього. З метою забезпечення позову громадянин США Алекс Ровт просить накласти арешт на все майно відповідачів.
Також позивач просить Федеральний суд США витребувати й прийняти до розгляду справу, яка порушена 20.10.2019 року судом штату Делавер (№2019-0377) щодо відмивання на території США коштів, отриманих злочинним шляхом кінцевим беніфеціаром «1+1» Ігорем Коломойським. Кошти в розмірі 607 млн долл США перераховувались через «Приватбанк», а 46 мільйонів з них належали «Кварталу-95"....(Фейсбук)
Але ми зробили все, що від нас вимагалося. Ще раз повторюю, проблема з тим, щоб з'явитися в ДБР в п'ятницю, 28 числа, у Порошенка немає. Це не те, що там вирішується питання, що якщо він прийде - це жахливо, а якщо не прийде - не страшно. Ні. Вирішується питання про те, як дотримується закон і як приймаються судові рішення", - наголосив Новіков
В плане запугивания ВСУ было не только сфабриковано дело Антоненко, но и садистки убит, запытан, боец ВСУ Роман Беспалый.
Поскольку Рябошапка открыл сфабрикованное дело Антоненко, но до сих пор не открыл (и не откроет) дело против подозреваемых убийц Романа Беспалого, то Рябошапка является предателем Украины, преступником и должен идти под суд.
У меня все.
У цих феодалів ментальність атрофувалася. Є тільки хапальні рефлекси. Але з цим боротися легше. Головне - педагогічні методи правильні. Сокира, пила там...
Більшість людей не сприймає серйозно інформацію про загрози зміни клімату. Ця проблема здається їм надто абстрактною, далекою. Навіщо думати про це, коли сьогодні є більш важливі справи?Втім, ситуація серйозніша, ніж здається. Ось так, наприклад, зараз виглядає озеро Світязь на Волині. Рік тому тут була вода. А он там, де на фото парасольки та пірс, був берег. Узбережжя Світязю тепер місцями нагадує колишнє Аральске море, яке зараз майже повністю зникло. Вода відступила метрів на 50.За минулий рік через спеку з озера випарувалося більше води, ніж надійшло. Крім того, на ситуацію впливають незаконні штучні озера площею 230 га, які зараз риють підприємці біля плантацій лохини. Вони акумулюють воду, яка раніше надходила до Шацьких озер. У поєднанні з кліматичними факторами це вплинуло на рівень води.
-Черного козла не отмоешь до бела??
Не??
Это говорит тот, у кого вся семья и недвижимость за границей и который просто приехал в Украину подшабашить, а потом свалит к себе во Францию...
До каких пор подобная муть будет проползать во власть?