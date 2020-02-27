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 Політика України, Суспільство
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Все про:прокуратура (2092) реформи (1851) Переатестація (84) Рябошапка Руслан (289) Офіс генерального прокурора (113)

 Завдання нашої реформи - змінити ментальність прокурорів, - Рябошапка

Офіс Генпрокурора займається створенням нового тренінгового центру і вводить принципово нові програми, мета яких - підвищувати професійний рівень прокурорів і стимулювати активну позицію.

Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю UA: Українське радіо, передає Цензор.НЕТ.

"Прокуратура має бути лідером у боротьбі зі злочинністю. Власне, прокурори мають керувати розслідуваннями. Вести вперед слідчих, запобігати злочинності в майбутньому та ефективно розслідувати справи. На жаль, поки що це не так. Наша реформа спрямована на те, щоб змінити ментальність прокурора, щоб він зрозумів, що він є лідером у процесі розслідування кримінального провадження і що на ньому лежить основна відповідальність", - повідомив генпрокурор.

Він уточнив, що змінювати ментальність прокурора будуть за допомогою навчання, зокрема тренінгів.

Також читайте: Рябошапка: Перший етап переатестації прокурорів у Генеральній прокуратурі оцінюю дуже високо

"Ми створюємо новий тренінговий центр, запроваджуємо принципово нові тренінгові програми, через які будемо намагатися змінювати ментальність прокурорів, підвищувати їхній фаховий рівень та стимулювати активну позицію. По-друге, слід звернути увагу на те, як прокурори поводяться в суді. Вони мають бути переконливими і якісно представляти позицію обвинувачення в суді", - зазначив Рябошапка.

Нагадаємо, 19 вересня 2019 року український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис. до 10 тис. осіб. 23 вересня закон підписав президент Зеленський.

У серпні генеральним прокурором призначено Руслана Рябошапку. З 2 січня 2020 року запрацював Офіс Генпрокурора.

У ході першого етапу реформи із 1339 прокурорів, які почали атестацію, успішно завершили її лише 629.

До кінця травня триватиме атестація прокурорів обласних прокуратур.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178143
 
 
 Топ коментарі
 
Шедеврально ляпонул---Браво! То то хор всех прокуроров страны заржал на ночь глядя!
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и изменить прокурорость ментов
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Каждый прокурор обязан иметь дом в Каннах, Ницце....или в Париже! (Рябая Шляпа)
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Во Франции нашелся дом Рябошапки за 440 тыс. евро:

Задача нашей реформы - изменить ментальность прокуроров, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5134

В поселке Ла-Ванзено (Франция) журналисты нашли дом генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

Как пишет "Страна", в доме по улице Садовой (Rue des Jardins) проживает супруга Рябошапки Олеся Бартовщук и трое их детей: Тимур, Лука и Марк. Отмечается, что все трое сыновей родились во Франции и являются гражданами этой страны.

Особняк площадью 145 м.кв. был куплен чуть больше трех лет назад, а владелицей значится Бартовщук. Согласно декларации Рябошапки за 2018 год - дом расположен на участке земли площадью чуть больше 4 соток. В доме два этажа, есть гараж. Возле входа растет несколько хвойных деревьев, а сам двор - за особняком.
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Говорят употреблением ЛСД можно быстро достичь изменения ментальности.
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Дякую! Дуже дякую!

На Павлоградському хімзаводі пройшли масові скорочення та зупинено процес з утилізації старого ракетного палива

Задача нашей реформы - изменить ментальность прокуроров, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7151
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Мізків, вміння ними користуватися та інстинкту самозбереження
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И тебе из-за поребрика виднее естественно? или ты ИЗ США видишь КАК?
Раз ты ВСЕ типа + записал на счет свиночолого, то расскажи ка и другое
1. Сборы с людей росли, свинарчуки рохкали и КРАЛИ у армии
2. с лугандой и дамбабвой "торговали" - пример депутана с жопоблока с ДР женушки в лям баксов
3. экспорт рос, зарплаты в баксах на месте или ниже
4. 99% пофиг на авиасообщения
5. дороги как строились через зад, так и дальше было. дорога после ремонта 1 год не держалась
6. ЧАСТНАЯ собственность НЕ гарантировалась при свинорылом, пример отжимы в Киеве черными нотариусами. Есть и другие примеры. Развиваться куда?
Так что засунь своего рыго-бппшного свыночлого в дупу.
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Шедеврально ляпонул---Браво! То то хор всех прокуроров страны заржал на ночь глядя!
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Маниловские планы и воздушные замки! Снимите лапшу с ушей! Раз наказаний и расследований нет, то всё это не реальные фантазии ! Опять БРЕХНЯ.
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А все это возможно в рамках действующего законодательства ? Функции ведения следствия каким образом будут реализованы?
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Всем прокурорам дом во Франции и французское гражданство!
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каждый хочет захотеть а парижжж, за счет налогоплательщиков...
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Ментальность прокуроров меняется посадкой половины прокуроров на зону. Там и так, по маетку видно, кто проворовался. Сразу ментальность меняется и становятся честными.
Но поскольку вы у власти, пока вы у власти - Украине ничего не светит. Среди прокуроров царит безответственность и покрытие беззакония.
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И не на спецзону для ментов..а на общую..как в США!Ведь перед Законом все равны.....значит и сидеть должны в равных условиях!
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*****, что эта рябокуйка делаеи в украине, а не в париже. чей заказ отрабатывает...
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Ментальность? Это теперь все будут иметь дом в Париже ИЛИ хотеть иметь дом в Париже ИЛИ опять хотеть в Париж???
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Нет, у остальных это - как в песне: -
А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня,
мы с тобой в Париже
Нужны - как в русской бане
- лыжи!
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Альо! Феофанія? Дайте лікаря Хату! Так, ТЕРМІНОВО! Григорію? Вибачте за нічний дзвінок. Тут Рябокапелюхові зуйово! Так, як завжди передоз! Таке верзе! Таке...
...
Що ви кажете? Тобто як це - ґевтаназія?
Але втім... Цілком з вами згоден, докторе!..
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губошлепка, проживающий в парижже. верю что ты переживаешь, кушать не можешь...
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А знаете, почему они все стали нести такую несусветную чушь, что сова, натянутая на глобус воробьем кажется? Очень просто. Они почувствовали свою безнаказанность. Что бы они не говорили, как бы потом своим словам не противоречили, другими словами или действиями - им ничего не будет. И эти твари поверили в это...
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бред сивойрябокепки или наухау как администрированием из мафиози сделать пай-мальчиков...
....... очередная шютка клоун-шоу.............
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зы. а вы хавайте зебилы, хавайте...... де вы там попрятались ??? где беснующиеся стадионы
............ дайоШШШШШШШШШШШШ !!!!!!!!!!!!!!! пасадимФСЕХХХХХХХХХХХ !!!!!!!!!!!
где ???
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пока беснуешься только ты и тебе подобные.. лично мне забавно читать истерящих импотентов.. так что пЕшите Ищо Задача нашей реформы - изменить ментальность прокуроров, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4368
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мэндэль ты шоли ??? хде пропадала юленька ??? мне про вас даже наснилось как вы без
трусов по фонтанам бегаете но одна..... эх юлька юлька.........
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***** трускавецкая подлизвающая зеле кремлеаскому зраднику
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Рябошапка - предатель Украины и преступник.
Он должен идти под суд.
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Судьям уже ментальность изменили,остались прокуроры.
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Поміняти на абсолютну відданістъ ''партии и правительству, а также лично...''?
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Генадій Москаль
За базар треба відповідати. За законами США
Федеральний суд США прийняв до розгляду позов Алекса Ровта до народного депутата Олександра Дубінського, авторів програми «Гроші» та телеканалу «1+1» щодо розповсюдження завідомо неправдивої інформації стосовно нього. З метою забезпечення позову громадянин США Алекс Ровт просить накласти арешт на все майно відповідачів.
Також позивач просить Федеральний суд США витребувати й прийняти до розгляду справу, яка порушена 20.10.2019 року судом штату Делавер (№2019-0377) щодо відмивання на території США коштів, отриманих злочинним шляхом кінцевим беніфеціаром «1+1» Ігорем Коломойським. Кошти в розмірі 607 млн долл США перераховувались через «Приватбанк», а 46 мільйонів з них належали «Кварталу-95"....(Фейсбук)
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Цікаво, в них локшина колись скінчиться?
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тут точніше. А з приводу венедиктової про "триває реформування" - то дбр з усих сил намагається залишитися в підсудності печери.Задача нашей реформы - изменить ментальность прокуроров, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5853
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Але людей, чию вину довести не можете, закрили.Задача нашей реформы - изменить ментальность прокуроров, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8756
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І Генеральна прокуратура, Офіс генерального прокурора... Те, що було зроблено, фактично маркує ситуацію злочинної змови. Люди разом працювали, розуміючи, що вони збираються приймати неправосудне рішення, вони готували це рішення - одні. А інші брали. Ось тут вже питання особистої відповідальності: як кожен буде пояснювати свої дії. Ти не знав, що мова йде про депутата? Ти забув, не звернув уваги або ти свідомо на це прикрив очі? Це вже інше питання.
Але ми зробили все, що від нас вимагалося. Ще раз повторюю, проблема з тим, щоб з'явитися в ДБР в п'ятницю, 28 числа, у Порошенка немає. Це не те, що там вирішується питання, що якщо він прийде - це жахливо, а якщо не прийде - не страшно. Ні. Вирішується питання про те, як дотримується закон і як приймаються судові рішення", - наголосив Новіков
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********* нельзя изменить, кастрировать нужно.
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Это утопия. Менталитет прокуроров,как и всех взяточников можно изменить только отрубанием рук.
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Подозреваю, что это единственный и верный (но не гумманный) способ...
Задача нашей реформы - изменить ментальность прокуроров, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7775
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Одним из условий, поставленных запоребриком "бубочке", была дисредитация ВСУ (новой армией должна была стать нацгвардия Авакова, соединившаяся в едином порыве с "народной милицией" ЛДНР).
В плане запугивания ВСУ было не только сфабриковано дело Антоненко, но и садистки убит, запытан, боец ВСУ Роман Беспалый.
Поскольку Рябошапка открыл сфабрикованное дело Антоненко, но до сих пор не открыл (и не откроет) дело против подозреваемых убийц Романа Беспалого, то Рябошапка является предателем Украины, преступником и должен идти под суд.
У меня все.
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Это утопия. Менталитет прокуроров,как и всех взяточников можно изменить только отрубанием рук.
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Чергова маячня і брехлива інформація від зеленого лайна.
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Всі в Трускавець! На перевоспітаніє )))
У цих феодалів ментальність атрофувалася. Є тільки хапальні рефлекси. Але з цим боротися легше. Головне - педагогічні методи правильні. Сокира, пила там...
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Если ты родился баобабом, баобабом и умрёшь или "сколько волка не корми..."
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Главное не переселять семьи чиновников и особенно прокуроров из Франции в Украину....
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Видовище, якщо чесно, сумне.
Більшість людей не сприймає серйозно інформацію про загрози зміни клімату. Ця проблема здається їм надто абстрактною, далекою. Навіщо думати про це, коли сьогодні є більш важливі справи?Втім, ситуація серйозніша, ніж здається. Ось так, наприклад, зараз виглядає озеро Світязь на Волині. Рік тому тут була вода. А он там, де на фото парасольки та пірс, був берег. Узбережжя Світязю тепер місцями нагадує колишнє Аральске море, яке зараз майже повністю зникло. Вода відступила метрів на 50.За минулий рік через спеку з озера випарувалося більше води, ніж надійшло. Крім того, на ситуацію впливають незаконні штучні озера площею 230 га, які зараз риють підприємці біля плантацій лохини. Вони акумулюють воду, яка раніше надходила до Шацьких озер. У поєднанні з кліматичними факторами це вплинуло на рівень води. Задача нашей реформы - изменить ментальность прокуроров, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3154
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"Горбатого і могила не вирівняє..." (Укр. нар. пр.)
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А шо таки говорят психиатры??
-Черного козла не отмоешь до бела??
Не??
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Рчбошапка не понимает, что Украине нужен хирург, а не косметолог. Опять все то же самое. Нет посадок топ коррупционеров. Все преспокойно живут и пользуются награбленным беспрепятственно.
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вот как раз и нужно начать с того,чтобы гнать в шею прокуроров с двойным гражданством,с маетками и семьёй за кордоном,поскольку те прокуроры не есть и не будут независимы от властей фактического проживания и гражданства....Рябошапка-НА ВЫХОД!!!
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Какая ментальность у индивидуума с таким лицом...И кто будет менять ту самую ментальность,неужели офшорник Зеленский, или быть может Сивоха-мешок с (Г) удобрением...В апреле 2019 произошла очередная трагедия для несчастных украинцев (им не привыкать),чернь малограмотная привела к власти себе подобных, в итоге имеем не только никчемную власть,но и более вороватую чем предыдущая ...У украинцев в свое время была возможность последовать за Мазепой и Украина сегодня была бы нормальным европейским государством ,но тупая чернь выбрала сторону Б.Хмельницкого-друга и любителя русской империи (мать их на перекос ) вот и нищенствует,стелиться и ворует бедная Украина, продолжая быть посмешищем для всего Мира, во главе с президентом,который намекал ,что его страна не страна вовсе а вертеп,в котором каждый стремится жить не своим трудом а за счет соседа... Рябая Шапка, это продолжение того бесконечного стыда ,который преследует веками этот народ.
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трата времени - изменить нельзя, только гнать нахрен, кто не понял сразу пусть идут работать шофёрами, шахтёрами как все.
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А внести відповідні зміни до Конституції, КПК, Закону про прокуратуру, інших законів?
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Надо понимать, что по-Рябошапке, изменить ментальность прокуроров означает буквально то, чтобы они обязательно покупали квартиры в Париже, дети их были рождены во Франции, они туда ездили чаще, чем на работу и, самое главное, не стеснялись людей - открыто об этом говорили. Вот таким должен быть настоящий украинский прокурор-патриот.
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В публичном доме, когда падает выручка, не кровати надо переставлять, а ****** менять.
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ментальность рябойшапки уже поменялась, и он купил на ворованые деньги дом во Франции.
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изменить ментальность прокуроров...

Это говорит тот, у кого вся семья и недвижимость за границей и который просто приехал в Украину подшабашить, а потом свалит к себе во Францию...
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Рябошапка, безусловно, профессиональный комик... Умеет сохранять серьёзное лицо , произнося самые смешные шутки !
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Нехай учит лягушатников - там, где живет семейство этого таки да "украинца".
До каких пор подобная муть будет проползать во власть?
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Дієво змінює ментальність прокурворів,лиш, посадка за грати
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