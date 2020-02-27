 Уряд Литви оголосив режим екстремальної ситуації через коронавірус

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, рішення ухвалили через зростання кількості заражених коронавірусом і поширення його в Європі.

Також у Литві створено Державний оперативний центр екстремальних ситуацій, який координуватиме дії щодо опору вірусу. Його очолив міністр охорони здоров'я Ауреліюс Верига.

Водночас у Литві поки немає зафіксованих випадків коронавірусу.

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Оголошення режиму екстремальної ситуації дозволить спростити використання державного резерву для контролю над ситуацією, придбання різних засобів без конкурсних закупівель, а також затверджувати обов'язкові до виконання приписи щодо міграції з певних країн або регіонів у Литву та з неї.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

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