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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:Литва (491) COVID-19 (362)

 Уряд Литви оголосив режим екстремальної ситуації через коронавірус

Щоб упоратися із загрозою поширення коронавірусу, уряд Литви в середу оголосив режим надзвичайної ситуації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, рішення ухвалили через зростання кількості заражених коронавірусом і поширення його в Європі.

Також у Литві створено Державний оперативний центр екстремальних ситуацій, який координуватиме дії щодо опору вірусу. Його очолив міністр охорони здоров'я Ауреліюс Верига.

Водночас у Литві поки немає зафіксованих випадків коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині оголосили про початок епідемії COVID-19

Оголошення режиму екстремальної ситуації дозволить спростити використання державного резерву для контролю над ситуацією, придбання різних засобів без конкурсних закупівель, а також затверджувати обов'язкові до виконання приписи щодо міграції з певних країн або регіонів у Литву та з неї.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Також читайте: Найвищі ризики при коронавірусі для осіб старших за 80, небезпека є також для людей із захворюваннями дихальної системи і діабетом, - РНБО. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178142
 
   
 Топ коментарі
 
Добре, що у Литві є міністр охорони здоров'я, а наша тупа курка Звездєцкая сидить на карантині якогось біса.
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....нет, не время.
да и оснований шутить про Эстонию нет - у них все четко
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И только министр здравоохранения Украины по этому поводу сильно не парится)
Ее сейчас вообще нет на рабочем месте, у нее мини отпуск...
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Добре, що у Литві є міністр охорони здоров'я, а наша тупа курка Звездєцкая сидить на карантині якогось біса.
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Може і краще, що вона там сидить - толку від її керування стільки ж як і від усієї зеленої орави
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И только министр здравоохранения Украины по этому поводу сильно не парится)
Ее сейчас вообще нет на рабочем месте, у нее мини отпуск...
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....нет, не время.
да и оснований шутить про Эстонию нет - у них все четко
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Если ловить двух эстонцев,поймаешь и третьего...
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Эстонцы таки оказались пошустрее Украинцев.
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Хорошая страна,но козломордых много..нажаль..
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Ну так, эта чума расползлась по всему Миру...
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Litve tak nemnogo ruskix gde to 5% vsego.Nedavno ******** ruskije konsultsve predlogali svojim ruskim ujexat v rosiju,tak sobralis poslusat 4 celoveka Уряд Литви оголосив режим екстремальної ситуації через коронавірус - Цензор.НЕТ 4783Tut ix i avtomatom nevygonis obratno na rodinu
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Кстати, за экстремальныe сутуевины... У скрэпоносных рванул газопровод на Урале. Горит весело и ярко, зарево видно в Йо-бурге. Хоть погреются парнокопытные... Правительство Литвы объявило режим экстремальной ситуации из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 5459

https://varjag2007su.livejournal.com/6178132.html?style=mine#cutid1
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И это при том, что граждане Литвы, не снуют, как муравьи с поклажей в страну со вспышкой эпидемии короновируса и обратно. У нас никто и не заморачивается эпидемией.
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Вже є в Італії перша українка, яка захворіла на короновірус.
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Цікаво, що з усіх боків я чую про скорочення медиків в Україні, а жодної статті на цю тему ще ніхто не написав. Підкажу, що у лікарні швидкої допомоги Києва планують скоротити 178 медичних працівника.
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У нас з Києва наказали ліквідувати ФАПи та ФП, з квітня черга АЗПСМ. Скоро буде сімейний на 10 000 населення в кращому разі.
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Документи! Важливо!
Україна збирається тестувати українців на коронавірус неперевіреними тест-системами, російського походження
Всі пропустили рішення РНБО по коронавірусу в Україні в якому чорним по білому написана назва компанії, в якої збираються закуповувати тест-системи для українців, начебто українського походження. От тільки в РІШЕННІ РНБО СПЕЦІАЛЬНО зроблені ПОМИЛКИ в назві компанії та прізвищі керівника, щоб ніхто не зміг знайти, хто це і де це.
Замість ДіАген - написали - ДіОген, а замість ЯрИш - ЯрОш!
Це було зроблено, щоб ніхто не зміг знайти компанію, яка буде виробляти начебто вітчизняні тест-системи для діагностики коронавірусу!
І зрозуміло чому, адже ця компанія має такий же стосунок до виробництва тест-систем, як я до космосу. Офіційне обличчя компанії - Олександр Коляда, лише ширма. Компанією "ДіАген" володіє компанія "Редвуд ЛТД", яка була створена декілька років тому. Вона зареєстрована на підставну особу вірніше "довірену" особу - колишнього директора юридичного департаменту російської компанії "Євросеть" Тетяни Звездогляд. Зареєстровано це все в спальному районі м. Києва.
За моєю інформацією справжні бенефіціари з Російської Федерації вже з понеділка знаходяться в Україні, недаремно ж колишнього соратника Азарова - Олексія Соловйова призначили заступником секретаря РНБО, який зараз і займається цим питанням.
По лікарням в регіонах вже пішов лист від компанії про готовність продавати тест-системи по 6 тис. грн. + реагенти російського походження "Реверта - L" і "РИБО-преп", виробництва компанії AmpliSens, РФ.
Але найгірше навіть не те, а що ці тест-системи взагалі не тестувалися на інфікованих пацієнтах, адже їх поки не виявлено, а закордонні партнери зразки для тестування поки не надали.
Отже нам з вами зараз під видом українського виробника намагаються втюхати нікому невідомі та не протестовані системи російського походження, від компанії, яка ніколи таким не займалася і має російський слід. ****** нам це все - призначений новий заступник секретаря РНБО - Олексій Соловйов, якому колись Азаров особисто грамоти давав!
Правительство Литвы объявило режим экстремальной ситуации из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 1722
Правительство Литвы объявило режим экстремальной ситуации из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 6264
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"Тому коли, не тестуючи системи, компанія, яка їх виробляє, з'являється в рішенні РНБО як та компанія, яка буде надавати ці послуги, - ви знаєте, тут треба в СБУ бігти, мабуть, для того, щоб вони звернули увагу на Росію і компанії, які пов'язані з нею в РНБО, чи в Антикорупційне бюро"

Кому вирус , а кому бабло ...
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Зато нашій владі похер. Вибір шобли "Прибарахлится чтоб внукам хватило" ще вилізе зелоботам боком.
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Надо еще пару рейсов с Уханя организовать ..Думаю Пенсионный Фонд Украины будет не против
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Украине нужно брать пример с Литвы.
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