 Уряд Литви оголосив режим екстремальної ситуації через коронавірус

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, рішення ухвалили через зростання кількості заражених коронавірусом і поширення його в Європі.
Також у Литві створено Державний оперативний центр екстремальних ситуацій, який координуватиме дії щодо опору вірусу. Його очолив міністр охорони здоров'я Ауреліюс Верига.
Водночас у Литві поки немає зафіксованих випадків коронавірусу.
Оголошення режиму екстремальної ситуації дозволить спростити використання державного резерву для контролю над ситуацією, придбання різних засобів без конкурсних закупівель, а також затверджувати обов'язкові до виконання приписи щодо міграції з певних країн або регіонів у Литву та з неї.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.
Ее сейчас вообще нет на рабочем месте, у нее мини отпуск...
да и оснований шутить про Эстонию нет - у них все четко
а Україні повна Звездецкая
https://varjag2007su.livejournal.com/6178132.html?style=mine#cutid1
Документи! Важливо!
Україна збирається тестувати українців на коронавірус неперевіреними тест-системами, російського походження
Всі пропустили рішення РНБО по коронавірусу в Україні в якому чорним по білому написана назва компанії, в якої збираються закуповувати тест-системи для українців, начебто українського походження. От тільки в РІШЕННІ РНБО СПЕЦІАЛЬНО зроблені ПОМИЛКИ в назві компанії та прізвищі керівника, щоб ніхто не зміг знайти, хто це і де це.
Замість ДіАген - написали - ДіОген, а замість ЯрИш - ЯрОш!
Це було зроблено, щоб ніхто не зміг знайти компанію, яка буде виробляти начебто вітчизняні тест-системи для діагностики коронавірусу!
І зрозуміло чому, адже ця компанія має такий же стосунок до виробництва тест-систем, як я до космосу. Офіційне обличчя компанії - Олександр Коляда, лише ширма. Компанією "ДіАген" володіє компанія "Редвуд ЛТД", яка була створена декілька років тому. Вона зареєстрована на підставну особу вірніше "довірену" особу - колишнього директора юридичного департаменту російської компанії "Євросеть" Тетяни Звездогляд. Зареєстровано це все в спальному районі м. Києва.
За моєю інформацією справжні бенефіціари з Російської Федерації вже з понеділка знаходяться в Україні, недаремно ж колишнього соратника Азарова - Олексія Соловйова призначили заступником секретаря РНБО, який зараз і займається цим питанням.
По лікарням в регіонах вже пішов лист від компанії про готовність продавати тест-системи по 6 тис. грн. + реагенти російського походження "Реверта - L" і "РИБО-преп", виробництва компанії AmpliSens, РФ.
Але найгірше навіть не те, а що ці тест-системи взагалі не тестувалися на інфікованих пацієнтах, адже їх поки не виявлено, а закордонні партнери зразки для тестування поки не надали.
Отже нам з вами зараз під видом українського виробника намагаються втюхати нікому невідомі та не протестовані системи російського походження, від компанії, яка ніколи таким не займалася і має російський слід. ****** нам це все - призначений новий заступник секретаря РНБО - Олексій Соловйов, якому колись Азаров особисто грамоти давав!
Кому вирус , а кому бабло ...