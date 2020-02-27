 Бій під Золотим-1 не поставив під загрозу розведення сил у наступних точках на Донбасі, - Загороднюк

Таку думку висловив міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.
Він упевнений, що атаку найманців РФ у районі Золотого можна пояснити або спробою зриву переговорів, або розхитуванням ситуації в суспільстві, або спробою зайняти позиції українських бійців. Міністр також висловив переконання, що ця військова операція не вдалася.
"Дані нашої розвідки дозволяють говорити про цілі більш точно. Унаслідок бою загинув один військовослужбовець. З того боку - чотири. Думаю, наступного разу вони добре подумають, перш ніж наступати. Ми гідно відповіли на атаку", - вважає Загороднюк.
Міністр також запевнив, що бій під Золотим-1 не поставив під загрозу розведення сил у наступних запланованих точках.
"У самому Золотому, у передбачуваній зоні розведення, було спокійно. Безпосередньо зона не обстрілювалася", - пояснив він.
Міністр також зазначив, що все, що відбувається на Донбасі, стратегічно вирішується в Росії.
"А ми досі не розглядаємо її як сторону переговорів. Це тягнеться з 2014 року і не змінилося досі", - додав він.
Нагадаємо, 18 лютого, вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, четверо - поранені.
На саміті "нормандської четвірки" (Німеччина, Росія, Україна, Франція) в Парижі 9 грудня 2019 року було рекомендовано здійснити розведення сил ще на трьох ділянках до наступної зустрічі в "нормандському форматі" в квітні 2020 року.
Українська сторона в Тристоронній контактній групі в Мінську запропонувала для другого етапу розведення сил і засобів на Донбасі три точки: контрольний пункт в'їзду і виїзду "Гнутове", залізничний міст у Станиці Луганській і Новоселівка Друга (у районі Авдіївки). Там немає населення, яке могло б опинитися в "сірій зоні". В ОРЛО наполягають на одночасному відкритті КПВВ у населених пунктах Щастя і Золоте.
Источник: https://censor.net.ua/n3178141
"А мы до сих пор не рассматриваем ее как сторону переговоров
Источник:https://censor.net.ua/n3178141
Но при этом.. та-там!!!
Обострение ситуации на линии фронта в Луганской области не повлияет на планы разведения сил на Донбассе
Источник: https://censor.net.ua/n3178141
ВСЕ!!! У матросов нет вопросов
Опасаюсь написать больше, чем оценит ..кто? аваков?гбр? кто еще?
НО! Если ЭТО не белый пушистый зверек.., то я согласна считаться китайским коронавирусом((((((((((((((((((((
не понял...
Що це, якщо не капітуляція?
Нехай повзуча, але капітуляція перед ******, перед касапами...
Чому ви допускаєте, що при вашому бубочці наша армія відступає добровільно?
У-гу-гу !!!
У Зели - "ползучая капитуляция".
...
Вот и "вся разница".
У меня пара знакомых зебилов уже на маскве..... Устали они, или сделали что могли....
Ну спасибо, а то я ночей не сплю, беспокоюсь, а достаточно ли быстро мы ********* с освобожденной территории, а то вдруг Путин осерчает.
Не совсем понятно, его там поставили, чтобы он объяснял поведение противника, или чтобы он этому противнику противостоял. Он, вообще, - министр обороны, или министр объяснения? Это же полный пипец.
Мережу підкорило звернення 5-річної українки з Донбасу до окупантів і терористів (ВІДЕО),
Відео - звернення, у якому 5-річна дівчинка звернулася до всіх кривавих ворогів України.
Де вона вимагає від лютих ворогів України забрати зброю та покинути українську землю.
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«Утікайте, вороги, з української землі. Забирайте набої і автомати і вертайтеся до своєї хати.
Це є наш родинний дім і не місце тут чужим. Ми вас навіть не лякаємо, так а культурно, виганяємо.
Якби ви знали до кінця, чим дихає земля оця! З могил тут мертві можуть встати, щоб Україну захищати.
Тут душі славних козаків, всіх наших прадідів, дідів повернуться назад із неба, як виникне така потреба.
Жінки і діти тут повстануть, за Україну грудьми встануть, тут ріки вийдуть з берегів, щоб потопити ворогів,
І на захист нашого народу тут стане Бог і вся природа,і кров'ю скраплена земля,і не допустить ворога вона.
Запам'ятайте, злі люди, земля ця вашою ніколи не буде, її ми в силі захистити від вас, загарбників й бандитів.
У нас є гідність, честь, ідея, ми в бій готові йти за неї. У нас мета одна-єдина - велика, вільна і сильна Україна!
- Йдеться в зверненні української дівчинки.
А у відповідь чути тільки одне звіряче виття проклятих кремлівських фашистів, загарбників нашої святої суверенної української землi Крима i Донбасу, московських окупантів і терористів -опричникiв кривавого маніяка фашиста )(уйла - путла.
Себто, міністр-зрадник натякає, що "не дивлячись на всі намагання патріотів України чинити спротив армії РФ, ми все одно готуватимемо для неї плацдарм для подальшого просування її вперед."
Зебараны в экстазе от говнокомандующего.
Президент Малоросії рішуче перейшов у наступ та поїхав до Москви.
Это небритое, точно министр обороны???? Больше на бомжа в костюме похож.
Логика этого для меня давно утеряна!
Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень і бойових травм, за добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС
в зоне разграничния то то ужас и какой скандал, убивать надо правильно чтоб зелю это устраивало.
Девиз Минобороны Зеленского.
разведениеотступление.
Отводить то уже некого будет...
А якщо на більш доступному для них діалекті.
Пособничество врагу, предательство, враг народа, десять лет без права переписки.
Що може зупинити зелених 3,14дарів, у прагненні продати Україну???
за можливість потриматись за ручку пуйла - він здасть пів країни, бо це не його країна....
Было бы смешно если бы, не так грустно. =(
Тогда я может и поверю!
А пока на передовой Родину не защищают ни один из "золотых мальчиков" - пошли вы со своим бла бла..... в ж-пу и на место рядом!