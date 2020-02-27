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 Політика України
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Все про:Міноборони (3176) Донбас (15424) Загороднюк (139) Золоте (182) розведення сил (124)

 Бій під Золотим-1 не поставив під загрозу розведення сил у наступних точках на Донбасі, - Загороднюк

Загострення ситуації на лінії фронту в Луганській області не вплине на плани розведення сил на Донбасі.

Таку думку висловив міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Він упевнений, що атаку найманців РФ у районі Золотого можна пояснити або спробою зриву переговорів, або розхитуванням ситуації в суспільстві, або спробою зайняти позиції українських бійців. Міністр також висловив переконання, що ця військова операція не вдалася.

"Дані нашої розвідки дозволяють говорити про цілі більш точно. Унаслідок бою загинув один військовослужбовець. З того боку - чотири. Думаю, наступного разу вони добре подумають, перш ніж наступати. Ми гідно відповіли на атаку", - вважає Загороднюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ "глибоко занепокоєне" через бій під Золотим, - Захарова

Міністр також запевнив, що бій під Золотим-1 не поставив під загрозу розведення сил у наступних запланованих точках.

"У самому Золотому, у передбачуваній зоні розведення, було спокійно. Безпосередньо зона не обстрілювалася", - пояснив він.

Міністр також зазначив, що все, що відбувається на Донбасі, стратегічно вирішується в Росії.

"А ми досі не розглядаємо її як сторону переговорів. Це тягнеться з 2014 року і не змінилося досі", - додав він.

Нагадаємо, 18 лютого, вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, четверо - поранені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 93-тя бригада виклала пост російського терориста, який заявив, що вони атакували наші позиції: "Всім бійцям озвучили план наступу на укропів"

На саміті "нормандської четвірки" (Німеччина, Росія, Україна, Франція) в Парижі 9 грудня 2019 року було рекомендовано здійснити розведення сил ще на трьох ділянках до наступної зустрічі в "нормандському форматі" в квітні 2020 року.

Українська сторона в Тристоронній контактній групі в Мінську запропонувала для другого етапу розведення сил і засобів на Донбасі три точки: контрольний пункт в'їзду і виїзду "Гнутове", залізничний міст у Станиці Луганській і Новоселівка Друга (у районі Авдіївки). Там немає населення, яке могло б опинитися в "сірій зоні". В ОРЛО наполягають на одночасному відкритті КПВВ у населених пунктах Щастя і Золоте.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178141
 
 
 Топ коментарі
 
И ЭТО ЛЕПЕТ ТАК НАЗЫВАЕМОГО МИНИСТРА ОБОРОНЫ?
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какой верховный главнокомандующий, такой и министр
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У Пороха было "ползучее наступление".
У Зели - "ползучая капитуляция".
...
Вот и "вся разница".
Бой под Золотым-1 не поставил под угрозу разведение сил в следующих точках на Донбассе, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6711
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И ЭТО ЛЕПЕТ ТАК НАЗЫВАЕМОГО МИНИСТРА ОБОРОНЫ?
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какой верховный главнокомандующий, такой и министр
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В. Зеленський розглядає кандидатуру Михайла Чечетова на посаду прем'єра
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так він вискочив у вікно ще у 2015-му з 19-го поверху...... долетів на щастя до землі, зараз десь приблизно на глибині 2-х метрів. Чи діджиталізація вже і туди добралась - прем'єр у смартфоні з того світу?
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Ну тоді нехай зелик зіграє прутнем на піаніні, а вся його свора заспіває разом з кобзоном у супроводі хора олександрова. Думаю такий концерт багато чортів у пеклі збере
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Министр также отметил, что все, что происходит на Донбассе, стратегически решается в России
Источник: https://censor.net.ua/n3178141
"А мы до сих пор не рассматриваем ее как сторону переговоров
Источник:https://censor.net.ua/n3178141
Но при этом.. та-там!!!
Обострение ситуации на линии фронта в Луганской области не повлияет на планы разведения сил на Донбассе
Источник: https://censor.net.ua/n3178141
ВСЕ!!! У матросов нет вопросов
Опасаюсь написать больше, чем оценит ..кто? аваков?гбр? кто еще?
НО! Если ЭТО не белый пушистый зверек.., то я согласна считаться китайским коронавирусом((((((((((((((((((((
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Кто-бы сомневался? На ваши обещания уже можно не обращать внимания - пустой звук.
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а вы всё обращаете и обращаете.. шо ж такое? Бой под Золотым-1 не поставил под угрозу разведение сил в следующих точках на Донбассе, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3198
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Значить, збираються і надалі відступати.
Що це, якщо не капітуляція?
Нехай повзуча, але капітуляція перед ******, перед касапами...
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Членомкомандуючий буде продовжувати здавати територію. Зебіли, кого ви обрали?
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Зебілам пофіґ території. У них інша біда - Порошенко не сидить. Це все, що потрібно знати про здоровий глузд і патріотизм зебілів.
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Зебіли, при Верховному Головнокомандуючому Порошенку, якщо ЗСУ і відступали - то лише в результат боїв, після поразок!
Чому ви допускаєте, що при вашому бубочці наша армія відступає добровільно?
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они "миротворят"...любой ценой...и с "какой разницей"...теперь пуйло снова ударит...и видимо -сильнее...зебилы как в Писании-получили по одной щеке,теперь подставят другую...
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ничему смерти наших солдат зебилов не учат...вместо наступления-"разведение"...а потом и "атступление"...они не стратеги...они-болваны...6 лет войны...и такая тупость..."миратворцы" Х-вы... Бой под Золотым-1 не поставил под угрозу разведение сил в следующих точках на Донбассе, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7903
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От зараз підполковник-вошдь Бєлєцкій як встане з усім своїм корпусом-дружинами,як об'явить убойний ультиматум !!!
У-гу-гу !!!
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Нічого крім мату на адресу адресу цього гівнюка і Гівнокамандующего
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СиЧ ,Свобода та ПС щось геть забигли в "пидпилля"...чи то щось надумали,чи то просто здалися...сумно...
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То штучні утворення СБУ , ФСБ та олігархів для заведення мас патріотів на манівці і створення для Кацап ТВ картинки про страшних укровських нациків . Яку КацапТВ негайно розганяє по світу створюючи образ країни нацфашистів .
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У Пороха было "ползучее наступление".
У Зели - "ползучая капитуляция".
...
Вот и "вся разница".

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Попытку можно объяснить либо попыткой... Спасибо Кеп, что внёс ясность. Такой ценный кадр возможно сможет это объяснить и главе офиса президента Арахамии? Или это заоблачный и непосильный уровень. Я б ржал как конь если б вы все судили в чужой стране. Но от того что вытворяете в моей - плакать хочется.
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ЗЕбилы(по другому вас уже не назовешь) вы зробылы цэ разом.
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А они этого и хотели, прекратите уже обманываться.
У меня пара знакомых зебилов уже на маскве..... Устали они, или сделали что могли.... Бій під Золотим-1 не поставив під загрозу розведення сил у наступних точках на Донбасі, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5418
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Тоесть опасно ли это для наших военнослужащих и пострадают ли интересы Украины, это не суть важно, главное нас успокоить - отступление идет по плану.
Ну спасибо, а то я ночей не сплю, беспокоюсь, а достаточно ли быстро мы ********* с освобожденной территории, а то вдруг Путин осерчает.
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*..... а можно я вас буду называть при жене---товарищ лейтенант? Да можно. Старшой лэйтенант.......Ага....*.
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Ну конечно. Жесткое нарушение договоренностей со стороны Рашки ето еще не повод чтобы отменить капитуляцию. Даже смерти и кровь наших людей не помешают ЗЕ стать на колени и лизнуть анус *****
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Скоро с такими отступлениями Мариуполь и Бердянск останутся в тылу врага и ети города нужно будет бросить чтобы нашим защитникам не попасть в окружение. В результате Азовское море полностью будет под контролем Рашки. А там не далеко и сухопутный коридор на крым и Одессу. А ЗЕ разведет руками мол вы же хотите мира, вот вам мир. Да и что то мне подсказывает что ЗЕ до конца срока не досидит. Уже подыскивает премьера из рыгов. А ето значит что в парламенско-президенской стране ЗЕ будет только ездить на пианино играть и ленточки перерезать
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Загороднюка с семьей на новые участки разведеня на пстоянное место жительства,и его поддерживающих также,Это будет гарантией
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Зачем? Сразу на Ростов вместе с головнообмануючим.
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Так в нього теща під москвою живе він недавно на "бліни" їздив .
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светлым путём товарища Путина идут Слуги Народа!
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"Он уверен, что атаку наемников РФ в районе Золотого можно объяснить либо попыткой срыва переговоров, либо расшатыванием ситуации в обществе, любо попыткой занять позиции украинских бойцов". Источник: https://censor.net.ua/n3178141

Не совсем понятно, его там поставили, чтобы он объяснял поведение противника, или чтобы он этому противнику противостоял. Он, вообще, - министр обороны, или министр объяснения? Это же полный пипец.
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Щось зельман починає приміряти на себе мармизу кучми. тут уже й всяка кучмівська шваль залазить у владу, а тут ще й бандюковича покидьки вилазять, як таргани. Зельман же заглянув удаву в очі і - здох кролик Зе (мовляв, я там бачив /от придурок!/ бажання миру), тепер він харч пуйла москвитянського, а народ жує соплі: як же, паяц розказав казочку, тепер всі ждуть кінець фільму жахів. А скоморох, мабуть, і сам боїться тієї розв'язки, яку набідували йому дві хоробрі дівки...
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Хоть на правом берегу Днепра остановитесь?
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тварь, бомж с мксорки, для тебя любой слив парашке в радость. отсос зелин и парашкин
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Мережу підкорило звернення 5-річної українки з Донбасу до окупантів і терористів (ВІДЕО),
Відео - звернення, у якому 5-річна дівчинка звернулася до всіх кривавих ворогів України.
Де вона вимагає від лютих ворогів України забрати зброю та покинути українську землю.
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«Утікайте, вороги, з української землі. Забирайте набої і автомати і вертайтеся до своєї хати.
Це є наш родинний дім і не місце тут чужим. Ми вас навіть не лякаємо, так а культурно, виганяємо.
Якби ви знали до кінця, чим дихає земля оця! З могил тут мертві можуть встати, щоб Україну захищати.
Тут душі славних козаків, всіх наших прадідів, дідів повернуться назад із неба, як виникне така потреба.
Жінки і діти тут повстануть, за Україну грудьми встануть, тут ріки вийдуть з берегів, щоб потопити ворогів,
І на захист нашого народу тут стане Бог і вся природа,і кров'ю скраплена земля,і не допустить ворога вона.
Запам'ятайте, злі люди, земля ця вашою ніколи не буде, її ми в силі захистити від вас, загарбників й бандитів.
У нас є гідність, честь, ідея, ми в бій готові йти за неї. У нас мета одна-єдина - велика, вільна і сильна Україна!
- Йдеться в зверненні української дівчинки.
А у відповідь чути тільки одне звіряче виття проклятих кремлівських фашистів, загарбників нашої святої суверенної української землi Крима i Донбасу, московських окупантів і терористів -опричникiв кривавого маніяка фашиста )(уйла - путла.
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Арахамія на Кіпрі.Там ,де люди правільні апшори тримають,а не то шо ваш Сивий чоколядник.

Бой под Золотым-1 не поставил под угрозу разведение сил в следующих точках на Донбассе, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7052 Бой под Золотым-1 не поставил под угрозу разведение сил в следующих точках на Донбассе, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6790
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...БИДЛО НЕголене .. як тільки попадає ОСОБЬ в стадо БАНДИ сіоністів СН .. одразу набуває ЗОВНІШНІХ і внутрішніх ознак УБЛЮДСТВА і ДЕБІЛІЗМУ .. жах
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Одностороннее отведение войск называется отступлением, если хотите, поражением. В результате имеем очередную сдачу наших территорий и гибель наших граждан. Оправдывать подобные действия и продолжать их, несмотря ни на что, может либо государственный изменник, либо особа с ограниченными умственными способностями. Сама идея отведения наших вооруженных сил во время активных боевых действий в наш тыл является предательством по отношению к государству, гражданам прифронтовых территорий и пособничеством оккупантам. Это уже за пределами восприятия для адекватного сознания.
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"бой под Золотым-1 не поставил под угрозу разведение сил в следующих запланированных точках."

Себто, міністр-зрадник натякає, що "не дивлячись на всі намагання патріотів України чинити спротив армії РФ, ми все одно готуватимемо для неї плацдарм для подальшого просування її вперед."
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Захват бибизянами Петушилина всей Донецкой области не поколебать стремление ЗЮ гениалиссимуса к миру!
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іншими словами - ми як здавали Україну, так її здаватимемо
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Уже не таясь этот временный министр говорит о том что как сдавали наши территоррии, так и дальше будем перед лаптеногими капитулировать. Надеюсь зебилы выбравшие клоуна во время войны рады скоро ощутить сапог руснявого ваньки на своем хребте. Кстати и андрюшка загороднюк пусть готовиться шестерить какому нибудь дагестанцу или буряту, сцыкунов капитулянтов нигде не любят и не уважают.
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"бой под Золотым-1 не поставил под угрозу разведение сил Источник: https://censor.net.ua/n3178141" - ЗЕгнида паршива, по їхньому угроза буде коли вбиватимуть по 10 наших бійців щодня і забиратимуть територію кілометрами. Довбо№*и ЗЕлєні, та в лугандона програма мінімум це вийти на адмін.межі областей. Бездарне і тупе русофільське бидло, зрадники і запроданці (изменники), кремльовскі піськосмоктачі
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Ну да. Вытерли лицо от плевков и снова заулыбались.
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Вам путин в рот нассыт, тоже не помешает переговорам. Если решили здатся то ничего вас похоже не остановит.
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Мыролюбывый план пятраляксеича живет и процветает...
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Да какая может быть угроза! Это же братушки укропов-биндер лупят!!! Продолжаем освобождать землю для новых позиций кацапов.
Зебараны в экстазе от говнокомандующего.
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вот именно из-за "...либо попыткой занять позиции украинских бойцов.." и нельзя спешить со следующим разведением войск,чтобы потом не пришлось снова врать,что бой возник "в другом Золотом,а не том".А то так можно так переврать географию,что самим не разобраться.сколько же у нас городков-двойников на одной площадке..
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У долбо@ба виноваты папередники и для него бой на расстоянии кажется такой же мелочью как раунд в контрстрайк. Хайпонутые диджитилизаторы подхйловники.
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Уявляю майбутні заголовки: "Бій під Маріуполем не поставив під загрозу подальше розведення сил ...". Маразм.
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Обстріл градами Офісу Президента не поставить під загрозу розведення військ.
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Українські війська успішно відвели за Дніпро, не зважаючи на провокації.
Президент Малоросії рішуче перейшов у наступ та поїхав до Москви.
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Доречі, відправити "бєдоносця" на маскву непогана ідея. У посушливому Омані після моніки стався потоп. Потоп!!! У Омані!!! Я не знаю, чи сміятись тут, чи плакати))))
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Мир любою ціною... У Литві, Латвії, Естонії з 39 по 41 також був мир.
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Отступление продолжается.

Это небритое, точно министр обороны???? Больше на бомжа в костюме похож.
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Объясните мне смысл отведения украинских войск. Желательно учитывая потери, после последнего разведения.
Логика этого для меня давно утеряна!
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Отже зелена смердючка.
Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень і бойових травм, за добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС
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У того придурка погибший воин за метр от зоны разграничения не стоит уваги а вот если
в зоне разграничния то то ужас и какой скандал, убивать надо правильно чтоб зелю это устраивало.
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"Нас ипут, а мы крепчаем!"
Девиз Минобороны Зеленского.
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Та даже, если всех украинских бойцов там убьют, это только ускорит разведение отступление.

Отводить то уже некого будет...
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Никогда не служивший в армии Верховный, пардон-те, Гавнокомандующий поставил никогда не служившего в армии министра обороны. Естественно, эта парочка накомандует - мало не покажется. Раз такова воля большинства народа, то народу для правильных выводов на будущее нужны аргументы, которые эти, с позволения сказать, командиры предоставят в неограниченных количествах. Одно смущает, в результате может так сложиться, шо следующим будет нечем командовать, если вообще эти следующие будут.
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Ця потвора, яка до цих пір поставляє бурове обладнання кацапам, лише озвучує те, що сказав капітулянт- гавнокомандувач Зеленський
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Ежели уже сам МО заблеял об очередной сдачи украинской земли то значит"провокация"рашорков под Золотым удалась.Теперича можно ожидать еще одной"провокации"от рашдомбоссятины в районе запланированного одностороннего"разведения"и скорого очередного высера от главковерха и ко о "миролюбивом" оставлении передовых позиций подразделениями ВСУ..
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Взагалі то це здача національних інтересів посадовою особою.

А якщо на більш доступному для них діалекті.
Пособничество врагу, предательство, враг народа, десять лет без права переписки.
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А вчорашня загибель військового???
Що може зупинити зелених 3,14дарів, у прагненні продати Україну???
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жодні бої та обстріли, не завадять члєнограю здавати території!

за можливість потриматись за ручку пуйла - він здасть пів країни, бо це не його країна....
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Брехуни зелені. Обіцяли вернути війська на позиції при обстрілах і черговий раз збрехали.
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Маларосия, "план" штайн нахер.., а оно ещё и министр обороны! Уверен, что власовская тряпка давно лежит в столе у него.
Было бы смешно если бы, не так грустно. =(
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Вангую - год 2025. Бой под Киевом не поставил под угрозу разведение сил в следующих точках на ......, - Загороднюк
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С-ка.... отправь своих родных на передок, а потом нам рассказывай сказки!!!!
Тогда я может и поверю!
А пока на передовой Родину не защищают ни один из "золотых мальчиков" - пошли вы со своим бла бла..... в ж-пу и на место рядом!
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