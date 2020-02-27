 Бій під Золотим-1 не поставив під загрозу розведення сил у наступних точках на Донбасі, - Загороднюк

Таку думку висловив міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Він упевнений, що атаку найманців РФ у районі Золотого можна пояснити або спробою зриву переговорів, або розхитуванням ситуації в суспільстві, або спробою зайняти позиції українських бійців. Міністр також висловив переконання, що ця військова операція не вдалася.

"Дані нашої розвідки дозволяють говорити про цілі більш точно. Унаслідок бою загинув один військовослужбовець. З того боку - чотири. Думаю, наступного разу вони добре подумають, перш ніж наступати. Ми гідно відповіли на атаку", - вважає Загороднюк.

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Міністр також запевнив, що бій під Золотим-1 не поставив під загрозу розведення сил у наступних запланованих точках.

"У самому Золотому, у передбачуваній зоні розведення, було спокійно. Безпосередньо зона не обстрілювалася", - пояснив він.

Міністр також зазначив, що все, що відбувається на Донбасі, стратегічно вирішується в Росії.

"А ми досі не розглядаємо її як сторону переговорів. Це тягнеться з 2014 року і не змінилося досі", - додав він.

Нагадаємо, 18 лютого, вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, четверо - поранені.

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На саміті "нормандської четвірки" (Німеччина, Росія, Україна, Франція) в Парижі 9 грудня 2019 року було рекомендовано здійснити розведення сил ще на трьох ділянках до наступної зустрічі в "нормандському форматі" в квітні 2020 року.

Українська сторона в Тристоронній контактній групі в Мінську запропонувала для другого етапу розведення сил і засобів на Донбасі три точки: контрольний пункт в'їзду і виїзду "Гнутове", залізничний міст у Станиці Луганській і Новоселівка Друга (у районі Авдіївки). Там немає населення, яке могло б опинитися в "сірій зоні". В ОРЛО наполягають на одночасному відкритті КПВВ у населених пунктах Щастя і Золоте.