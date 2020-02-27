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 У 17 областях стартували ремонтні роботи на 68 дорожніх об'єктах, - "Укравтодор". КАРТА

Станом на 26 лютого в 17 областях України стартували ремонтні роботи на 68 об'єктах дорожнього господарства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору".

На цьому етапі залежно від об'єкта проводяться геодезичні та дренажні роботи, фрезерування існуючого покриття тощо, зазначили у відомстві.

Зрізи виконання робіт на дорожніх об'єктах "Укравтодор" планує робити на регулярній основі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Основні дороги країни оновимо за 2-3 роки, - глава "Укравтодору" Кубраков. ВIДЕО

Детальний список ремонтованих ділянок доріг можна подивитися тут.

У 17 областях стартували ремонтні роботи на 68 дорожніх обєктах, - Укравтодор 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178140
 
 
 Топ коментарі
 
В юго-восточных областях автобаны не нуждаются в ремонте.
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ЯМКОВИЙ РЕМОНТ,ТЕПЛОСЕТЬ И " ОКЛАДЫ"( вместо оплаты почасовой,как во всех нормальных странах) это вечный пи..ц в нашей стране. Типа ТРудовой кодекс реформировали,НО ЗА ПОЧАСОВУЮ ОПЛАТУ ТИШИНА
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Че, серьезно? 68 объектов? Да у них денег должно хватить - недели на две, ну если там не по два человека работает...
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Ну, "геодезические и дренажные работы, фрезерование"- це не зовсім ремонт.
Проект «Велике Будівництво», яке повинно було стартувати 1 березня. Але не стартуватиме. І ось чому.

"...Пам'ятаєте гучний тендер з будівництва мосту в Запоріжжі на 12 МЛРД грн, яку щасливо виграла "Онур"?
Так от, сьогодні Уряд затвердив програму відбудови мостів в Україні у 2020 році. На всю державу і всі мости - 500 МЛН грн ..."
В 17 областях стартовали ремонтные работы на 68 дорожных объектах, - Укравтодор - Цензор.НЕТ 7169
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Ну конечно ведь по всей територии дожди,наконец то дорожники дождались погоды.Видимо какой старт такой и плачевным будет и финиш.
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В юго-восточных областях автобаны не нуждаются в ремонте.
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Точно. Таким якісним дорогам мають заздрити навіть німці. Нащо ломати їх?
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Рано как то. Всегда начинали в июне---когда ливни начинаются. Ну что бы воду возить меньше, а кидать дальше. Технологично же----ну профаны!
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Погода в этом году позволяет. Ждать календарной весны нет необходимости. У нас вчера было плюс десять, сегодня ожидается плюс 12. Что ждать-то? Ни снега, ни дождей нет.
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Ну, могут быть сюрпризы, конечно. Не будем торопиться)
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ЯМКОВИЙ РЕМОНТ,ТЕПЛОСЕТЬ И " ОКЛАДЫ"( вместо оплаты почасовой,как во всех нормальных странах) это вечный пи..ц в нашей стране. Типа ТРудовой кодекс реформировали,НО ЗА ПОЧАСОВУЮ ОПЛАТУ ТИШИНА
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я так гадаю ще і тих людей кинуть на гроші, що ремонтом займаються.
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Зебанда будет распиливать откуда только возможно, перед тем как их отправят в ад.
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Вже довелось бачити у нас на Львівщині початок цих "ремонтних" робіт на дорогах - нічого нового розвалений "ГАЗон" з щебенем на половину з глиною, лопати і віники з лози, чайник з розплавленим бітумом, робітники у порваній одежі правда в нових помаранчевих жилетах і начальство на "мерсах" з новенькими "iPhone" судячи по всьому для "діджіталізації"!!!
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хтось знає як правильно читати інформацію про ділянки ремонта - що означають цифри - км 210 + 400 - км 215 + 000 ??я так розумію, що це ремонт ділянки між 210м та 215м км, але що означають цифри після знаку + ?
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метры, т.е. ремонт от участка 210км 400м до 215 км 000 м, получается ремонт четырех км и шестиста метров
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