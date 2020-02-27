 У 17 областях стартували ремонтні роботи на 68 дорожніх об'єктах, - "Укравтодор". КАРТА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору".
На цьому етапі залежно від об'єкта проводяться геодезичні та дренажні роботи, фрезерування існуючого покриття тощо, зазначили у відомстві.
Зрізи виконання робіт на дорожніх об'єктах "Укравтодор" планує робити на регулярній основі.
Детальний список ремонтованих ділянок доріг можна подивитися тут.
Проект «Велике Будівництво», яке повинно було стартувати 1 березня. Але не стартуватиме. І ось чому.
"...Пам'ятаєте гучний тендер з будівництва мосту в Запоріжжі на 12 МЛРД грн, яку щасливо виграла "Онур"?
Так от, сьогодні Уряд затвердив програму відбудови мостів в Україні у 2020 році. На всю державу і всі мости - 500 МЛН грн ..."