 У 17 областях стартували ремонтні роботи на 68 дорожніх об'єктах, - "Укравтодор". КАРТА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укравтодору".

На цьому етапі залежно від об'єкта проводяться геодезичні та дренажні роботи, фрезерування існуючого покриття тощо, зазначили у відомстві.

Зрізи виконання робіт на дорожніх об'єктах "Укравтодор" планує робити на регулярній основі.

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Детальний список ремонтованих ділянок доріг можна подивитися тут.