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 За кордоном, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:здоров'я (296) Норвегія (119) Фінляндія (158) COVID-19 (362)

 Перші випадки зараження COVID-19 зафіксували у Фінляндії та Норвегії

Новий коронавірус виявили в осіб, які повернулися з подорожей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, у Норвегії коронавірус виявили у людини, яка наприкінці минулого тижня повернулася з Китаю і перебувала відтоді на карантині. Місцева влада вважає поширення нового вірусу малоймовірним.

У столиці Фінляндії Гельсінкі COVID-19 підтвердився у жінки, яка повернулася з Італії.

Також повідомляється, що вона контактувала з двома людьми, які нині перебувають на карантині вдома.

Читайте також: У Німеччині оголосили про початок епідемії COVID-19

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Читайте також: Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178139
 
   
 Топ коментарі
 
А в Украине таких случаев благодаря усилиям Зебуинов еще нет...Сцука !!! Просто Зевласть будет это утаивать до последнего - как с Чернобылем.. грустно это все, страшно и противно... Первые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в Финляндии и Норвегии - Цензор.НЕТ 9552
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А на українців зараза не діє,бо ми обрані.
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Европа настолько густо заселена, что остановить в Европе эпидемию почти невозможно.
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В Китае не принятно здороваться за руку и там многие и без вируса носили маски.
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В Китае не принято прикрывать рот когда чихаешь, и потому многие в масках.
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Понятно. Получаеться воздух в Китае намного чище, нежели я предполагал. Но итальянец меня просветил. Спасибо.
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А на українців зараза не діє,бо ми обрані.
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ГРВІ, Пневмонія це і є

СО вид19

смертність в Україні вже є
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Я взагалі намагаюсь підтримати оптимістичний настрій
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Приєднуюсь! Всі народи повмирають, а залишаться тільки один нарід - українці! Коронавірус українців не бере! Первые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в Финляндии и Норвегии - Цензор.НЕТ 2821
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обібрані...
Три стадії зубожіння українця:
- Немає грошей.
- Зовсім немає грошей.
- Так немає грошей, що треба міняти доллари.

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Бо нема за що купити картоплю та зітхання
(а також мову на холодець... і ще пляшку скроні Jack Daniels)
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А в Украине таких случаев благодаря усилиям Зебуинов еще нет...***** !!! Просто Зевласть будет это утаивать до последнего - как с Чернобылем.. грустно это все, страшно и противно...
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я боюсь за Зеклоунов и их покуизм - и что с ними будет если пандемия расползется по всей Украине с непредвиденными последствиями(смертями) а ведь вирус уже не при дверях - а уже зашел к нам на огонек и всему виной эти ЗеПадлы !!!..
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Здриснуть кудись.
Якщо ще не здриснули.
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Сьогодні на ПРЯМОМУ в студію запросили вірусолога і він ясно і доходчиво все розповів що і як потрібно робити щоб мінімізувати вірогідність зараження.
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Езжай в Козын к Порошенко... пусть приютит... И только в нём твоё спасение Первые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в Финляндии и Норвегии - Цензор.НЕТ 408
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ты довбоиеб?! я к порошку могу приехать только в сизо и передать вазелин..
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#coronavirus #коронавирус #COVID19 🇨🇳14% "вылеченных" от коронавируса в Китае заболевают повторно. Шах и мат, человечество!
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Некоторые местные блогеры говорят, что многих тупо выписывают раньше времени, чтобы, в частности, улучшить статистику по выздоровлению.
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Цей вірус як та чупакабра. Ніхто її не бачив, але всі баяцца.
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Вже в Норвегії? Все, хмизда. 1349 рік повторюється...

Теодор Северин Кіттельсен "Мамо, до нас йде чума!" (1894-95)

Первые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в Финляндии и Норвегии - Цензор.НЕТ 5041
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Бачив ці малюнки. Деякі надають )))
Але тут в тему похмура серія Svartedauden (Чорна Смерть) норвежця Кіттельсена.
Ось ще жахливо: "Чума на сходах" (Pesta i trappen), 1896

Первые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в Финляндии и Норвегии - Цензор.НЕТ 4425
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Так, хоч і в іншому сенсі...
Швидше б це ***** провалилося до лихих парфумів на вічні борошна
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Італія зробила 10 тисяч проб на вірус,Франція 600. Ніхто не робив аналіз на вірус без симптомним особам без підозри. Це не значіть що у Франції інфікованих мало,а в других країнах їх немає.
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50 % інфікованих не потребують лікування.
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Але ті 50% можуть заразити тих, кого треба бути класти в реанімацію.
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Логічно. Я до того що інші країни могли не знати,або замовчувати.
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>Местные власти считают распространение нового вируса маловероятным.


Ну слава Богу, первые зачатки здравого смысла.
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Причиною розповсюдження і виявлення випадків спричиненого коронавірусом захворювання більше як в сорока країнах світу є відсутність там Найвеличнішого Політика Світу Вовкі Віслюка Сцикливого та його Зє-команди праффесіаналов
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Колись у Скандинавії було подібне... Невже знов?
Darkthrone - Inn I De Dype Skogens Favn Первые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в Финляндии и Норвегии - Цензор.НЕТ 2636

Йде шлях серед гір
Вглиб дрімучого лісу...
Села зустріли тут жорстоку долю
До похоронних багать горя зліталися круки...

Чума йшла через Норвегію
Від гавані суходолом до іншої гавані...
Важкою скрипучою ходою
Зникла в дрімучому лісі...

Чорна Смерть заморозила душу
Поплямувала шкіру під північним небом...
Йде шлях серед гір
Вглиб дрімучого лісу...

Довгий шлях веде мене
У темряву лісу
Щоб знайти місце, давнє й покинуте...
В самотній, чорній, нескінченній ночі...

Первые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в Финляндии и Норвегии - Цензор.НЕТ 8177
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Україна збирається тестувати українців на коронавірус неперевіреними тест-системами, російського походженняПервые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в Финляндии и Норвегии - Цензор.НЕТ 5659Первые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в Финляндии и Норвегии - Цензор.НЕТ 9135
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Украине нужно закрывать границу и никого не пускать!!! Это вопрос национальной безопасности!!!
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Недавняя новость - в Украине за неделю от гриппа умерло 10 человек, а вы про коронавирус.
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