 Перші випадки зараження COVID-19 зафіксували у Фінляндії та Норвегії

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, у Норвегії коронавірус виявили у людини, яка наприкінці минулого тижня повернулася з Китаю і перебувала відтоді на карантині. Місцева влада вважає поширення нового вірусу малоймовірним.
У столиці Фінляндії Гельсінкі COVID-19 підтвердився у жінки, яка повернулася з Італії.
Також повідомляється, що вона контактувала з двома людьми, які нині перебувають на карантині вдома.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
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11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.
СО вид19
смертність в Україні вже є
Три стадії зубожіння українця:
- Немає грошей.
- Зовсім немає грошей.
- Так немає грошей, що треба міняти доллари.
(а також мову на холодець... і ще пляшку скроні Jack Daniels)
Якщо ще не здриснули.
Теодор Северин Кіттельсен "Мамо, до нас йде чума!" (1894-95)
Але тут в тему похмура серія Svartedauden (Чорна Смерть) норвежця Кіттельсена.
Ось ще жахливо: "Чума на сходах" (Pesta i trappen), 1896
Швидше б це ***** провалилося до лихих парфумів на вічні борошна
Ну слава Богу, первые зачатки здравого смысла.
Darkthrone - Inn I De Dype Skogens Favn
Йде шлях серед гір
Вглиб дрімучого лісу...
Села зустріли тут жорстоку долю
До похоронних багать горя зліталися круки...
Чума йшла через Норвегію
Від гавані суходолом до іншої гавані...
Важкою скрипучою ходою
Зникла в дрімучому лісі...
Чорна Смерть заморозила душу
Поплямувала шкіру під північним небом...
Йде шлях серед гір
Вглиб дрімучого лісу...
Довгий шлях веде мене
У темряву лісу
Щоб знайти місце, давнє й покинуте...
В самотній, чорній, нескінченній ночі...