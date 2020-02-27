 Перші випадки зараження COVID-19 зафіксували у Фінляндії та Норвегії

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, у Норвегії коронавірус виявили у людини, яка наприкінці минулого тижня повернулася з Китаю і перебувала відтоді на карантині. Місцева влада вважає поширення нового вірусу малоймовірним.

У столиці Фінляндії Гельсінкі COVID-19 підтвердився у жінки, яка повернулася з Італії.

Також повідомляється, що вона контактувала з двома людьми, які нині перебувають на карантині вдома.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.