 Схоже, на заміну хлопчикам із "кварталу" приходять дорослі дяді, які замовляли їх на корпоративи, - Ірина Геращенко про можливі кадрові зміни в уряді

Свій коментар вона зробила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Схоже, на заміну хлопчикам з кварталу приходять дорослі дяді, які їх замовляли на корпоративи. Хоч і раніше хлопчиками смикали дорослі дяді, які їх поставили працювати "новими обличчями". Але ті обличчя в реальному , не кіношному житті , не змогли навіть зіграти ролі самостійної " команди технократів" .... сумно це все і передбачувано. Страшно , що лава запасних цієї команди коротша за табуретку, й з 250 нових обличчь парламенту немає 20 нормальних управлінців", - зазначила вона.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра.
Обо... лись, потому что вот такая "какая разница"(((((((((((((((((((((
Тоді теж донецьки вили: «Кто угодно, только нє Ющєнко !»
Памятаєш, як ви малювали його в мундирі СС? Памятаєш?
Як розказували, як його полонений батько у гітлерівському концлагєрє «кофій піл»?
Памятаєш?
только бы не Мародер, да хохлы ? !
"В країні сформувався цілий прошарок кровосісів бюджетних коштів, і тепер ми всіх цих упирів ліквідуємо"
Прямая речь: "Суд отказал в открытии апелляционного производства в связи с тем, что постановление не оспаривается".
Детали: В суд были поданы две жалобы, обе - отклонены.
Такое решение суд принял 25 февраля.
причём-очередной и бесполезный...