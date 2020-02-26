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Все про:Геращенко Ірина (975) Кабмін (3731) Слуга народу (682) Європейська Солідарність (267)

 Схоже, на заміну хлопчикам із "кварталу" приходять дорослі дяді, які замовляли їх на корпоративи, - Ірина Геращенко про можливі кадрові зміни в уряді

Народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко виклала свій погляд на можливі кадрові зміни в уряді України.

Свій коментар вона зробила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Схоже, на заміну хлопчикам з кварталу приходять дорослі дяді, які їх замовляли на корпоративи. Хоч і раніше хлопчиками смикали дорослі дяді, які їх поставили працювати "новими обличчями". Але ті обличчя в реальному , не кіношному житті , не змогли навіть зіграти ролі самостійної " команди технократів" .... сумно це все і передбачувано. Страшно , що лава запасних цієї команди коротша за табуретку, й з 250 нових обличчь парламенту немає 20 нормальних управлінців", - зазначила вона.

Схоже, на заміну хлопчикам із кварталу приходять дорослі дяді, які замовляли їх на корпоративи, - Ірина Геращенко про можливі кадрові зміни в уряді 01

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178137
 
   
 Топ коментарі
 
Зебіли, шо там, батя вже на старті?
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Дожили. Довыбирались...
Обо... лись, потому что вот такая "какая разница"(((((((((((((((((((((
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боти, не кажіть за всіх українців))
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дак у нас в городе хотят закрыть тубдиспансер и сократить раённую больницу...люди из сёл уже в панике..."медрехворма от Зе" -в действии...а если ещё-коронавирус,то усим буде пипец...
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Сегодня медики в 11.00 выходили на митинги к администрациям во многих областях. Им и сокращают зарплаты, и закрывают больницы, отделения и диспансеры, увольняя людей.
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зато Польша уже предлагает работу нашим медикам...но Скалецкой эта проблема -"до спины"...дилетант от медицины-это преступление...
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буде як Ельцин з пуйлом-тильки в нас Зеленский "коронуе" когось з ПР/ОПЗЖ...памятаете-Ющенко-януковощ...знову "наша писня гарна й нова"... Схоже, на заміну хлопчикам із "кварталу" приходять дорослі дяді, які замовляли їх на корпоративи, - Ірина Геращенко про можливі кадрові зміни в уряді - Цензор.НЕТ 5637
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Та памятаемо.
Тоді теж донецьки вили: «Кто угодно, только нє Ющєнко !»
Памятаєш, як ви малювали його в мундирі СС? Памятаєш?
Як розказували, як його полонений батько у гітлерівському концлагєрє «кофій піл»?
Памятаєш?
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Тётя Ира надеется, что скоро и её сосать пригласят.
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Та вряд ли она хочет тебе конкуренцию составлять
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Куда там! Все забито мальчиками из криворожского колхоза. Разве что ты, по блату.
Похоже, на замену мальчикам из "квартала" приходят взрослые дяди, заказывавшие их на корпоративы, - Ирина Геращенко о возможных кадровых изменениях в правительстве - Цензор.НЕТ 1672
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політика, кловани, це вам не в піськи-попки бавитись
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до чого тут політика, якщо мова про владу, яка ніфіга не працює. Їй про політику взагалі розмовляти заборонено. А те, що клоунам в політиці не місце - пояснювати треба Коломойському, Ахметову, і отим дорослим дядям, які виросли, а крім красти нічого в голову не прийшло. Їм пам ятається недавно під дупу дали, а вони назад лізуть. Бо на підвісили вниз головою у Дніпро.
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Дідько, це якийсь ефект Баадера-Майнґоф. ДВІЧІ! протягом останніх двох днів згадували оцих дуже розпусних африканських парфумів з лютої міжмовною грою у назві
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нє, він тупуватий дуже, явно не чекісти писали.
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Одним Україна потрібна, а іншим ні. Для Московії існування України це кінець.
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"Похоже, на замену мальчикам с квартала приходят взрослые дяди, которые их заказывали на корпоративы. Источник: https://censor.net.ua/n3178137

Похоже, на замену мальчикам из "квартала" приходят взрослые дяди, заказывавшие их на корпоративы, - Ирина Геращенко о возможных кадровых изменениях в правительстве - Цензор.НЕТ 9467
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"новое лицо" из комсомольского дедушки Похоже, на замену мальчикам из "квартала" приходят взрослые дяди, заказывавшие их на корпоративы, - Ирина Геращенко о возможных кадровых изменениях в правительстве - Цензор.НЕТ 5753

только бы не Мародер, да хохлы ? !
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страшный голос из-за кадром:
"В країні сформувався цілий прошарок кровосісів бюджетних коштів, і тепер ми всіх цих упирів ліквідуємо"

Похоже, на замену мальчикам из "квартала" приходят взрослые дяди, заказывавшие их на корпоративы, - Ирина Геращенко о возможных кадровых изменениях в правительстве - Цензор.НЕТ 981

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Делаем ставки на то, кто заменит жабу зеленую. Бойко?
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Слуга Шевченко сказав на Прямому, що всі клоуни у Раді хочуть Богдана, якщо Бубочка його висуне, то проголосують 100%.
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кого хотят зеленые никого не волнует, в омане решили что из жопоблока
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та Сейшельский уже "зашкварився" своею тупою виходкою...тепер-в прольоти... Схоже, на заміну хлопчикам із "кварталу" приходять дорослі дяді, які замовляли їх на корпоративи, - Ірина Геращенко про можливі кадрові зміни в уряді - Цензор.НЕТ 9538
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"страшно" коли не біля кормушки...хоч і зараз не зовсім бідно...
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Ліворуч - окурок курця. Праворуч - Гетьман здорової людини.
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Звичайно, недопалок - але так не було б запланованого ефекту двох однокореневих слів поруч, тому дозволив собі таку "вольность"
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Та то якась брехня, придумана під дією бояри в кацапській дярєвні Єлажево
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Главное шо не Порошенко. Хуже не будет. А-ха-ха!! Зато по приколу. Хайпануть насрать и свалить.
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"Похоже, на замену мальчикам из "квартала" приходят взрослые дяди, заказывавшие их на корпоративы " - я так понял Ирину что следующими придут дяди-педофилы !!!??? Похоже, на замену мальчикам из "квартала" приходят взрослые дяди, заказывавшие их на корпоративы, - Ирина Геращенко о возможных кадровых изменениях в правительстве - Цензор.НЕТ 7378
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Команда молодых подконтрольных непрофессионалов зашкварилась, набрать бы профи, но Дяди не хотят нанять профи, чтобы не спалить Дело на корню, поэтому придется коррупцию поддерживать старой гвардией.
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Походу клоун который плясал в сауне перед яныком скоро опять будет плясатьв сауне перед яныком .Тока в Ростове
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З Тігіпком питання закрито, прем'єром не буде. Слуги у Верховній Раді 100% готові проголосувати за Богдана, якщо його запропонує Бубочка. Але питання чи він на це піде. Оржель, Абрамавічус і Новосад готуються на вихід. Кандидатури на прем'єра не має, Гончарук поки що залишається, бо звільняти хочуть пакетом, разом з Аваковим. Одним словом, коломийка.
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Бачу по пилаючим пуканам - зе и ко працюють добре!
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В Ирин явно плохое настроение! Еще бы - суд отклонил жалобу Порошенко на принудительный привод в ГБР!

Прямая речь: "Суд отказал в открытии апелляционного производства в связи с тем, что постановление не оспаривается".

Детали: В суд были поданы две жалобы, обе - отклонены.
Такое решение суд принял 25 февраля.
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та да "пропортновское "ГБР на "г_но" исходит,лишь бы затащить Пороха неа допрос...
причём-очередной и бесполезный... Схоже, на заміну хлопчикам із "кварталу" приходять дорослі дяді, які замовляли їх на корпоративи, - Ірина Геращенко про можливі кадрові зміни в уряді - Цензор.НЕТ 987
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-" Страшно, что скамейка запасных этой команды короче табуретки, и из 250 новых лиц парламента нет 20 нормальных управленцев", - отметила Геращенко...сказано точно в "10"-ку... Схоже, на заміну хлопчикам із "кварталу" приходять дорослі дяді, які замовляли їх на корпоративи, - Ірина Геращенко про можливі кадрові зміни в уряді - Цензор.НЕТ 957
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Грустно осознавать,что Президент-кретин.Не понятно что хочет и куда движется страна.Такое же ощущение было при Януке.Глава государства человек-никто.Просто голова в которую он ест.Без всякой логически-выстроенной политики.ни о чем.Теряем с еще одним кретином 5 ценных лет жизни.
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Я до сих пор не могу понять что было в головах у тех 73%, когда они голосовали за Зе абсолютно профнепригодного для должности президента в воюющей стране. У нашего народа не меньше ваты чем у соседа.
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Идеологию "слуги народа" презентовала зам.главы фракции Евгения Кравчук. В двух словах это - не рыба не мясо. И в этом вся суть " слуг" и их политики, которой нет, и кадров, которых нет, и борьбы с коррупцией, которой нет, и ума, которого нет, и элементарной порядочности и уважения к своему народу тоже нет. Диагноз - ни то ни сё, т. е.-. промежность. Так что зря вы пытаетесь до них достучатся.
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Зебіли (які з мізками, з Україною в серці), ви ще досі не зрозуміли, що здали державу хаосу, а Україну *****?
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Вони змінили ніки і язики затягло в сраку.
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Чувака на самокаті знімати ще рано, не набрав потрібної кількості негативу. Ось після розпродажу землі буде саме те.
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Обережно, в Києві в районі метро мінська працює багато злодіїв з кавказу. Дрімтаун, інші заклади і ресторани. В центрі також. Останнім часом їх стало багато. Відчувають себе як вдома. Тримайте свої цінності вдома і сумки міцно і в полі зору.
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А старую лахудру не заказывают ни мальчики ни дяди и даже дедушки смотрят на толстуху с циррозом печени опаской...
Схоже, на заміну хлопчикам із "кварталу" приходять дорослі дяді, які замовляли їх на корпоративи, - Ірина Геращенко про можливі кадрові зміни в уряді - Цензор.НЕТ 8613
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Зеленский хочет поставить премьер-министром Украины бывшего секретаря комсомола Днепропетровской области Тигипко С.
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Первый признак краха этой власти. Менять премьера. Значить изначально не предполагали реформ. Которые и так запоздали лет на 15 запросто. И те кто возможен тем более не реформаторы. А у нас и не было реального реформатора никогда за 28 лет. Только в маленькой стране, в Чехии например, возможен свой. Или в Прибалтике. Ведь Бальцерович этнический поляк. Его позвали. Но он прибыл с командой своей. А здесь стоило начинать ещё и с замены глав областей на чужаков варягов. Как наёмников нанять. Они бы коррупцию на местах убили бы за 3-6 месяцев. И вторая беда---а скорее первая---олигархат, почти с 1994г. Что делать? Только внешнее управление. Административная власть из своих конечно---но формально. Все остальные на всех уровнях власти до района---варяги. Тем более было с чего выбирать. Из своих этнических. Можно завыть про Супрун при этом---а что кто пришёл на её место, сразу дело пошло? Так Богатырёву поставьте! И национализация рентабельных отраслей. Остальное с молотка---и почём купят, по ликвидной цене, и без сохранения специализации. Зрада? Неохота? Путин? Ну выбирайте тогда очередного. Судя по предыдущим 6---теперь только фигуру полного абсурда---например Кернеса. Он очень похож на великого Рузвельта---допёрли чем?
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І Порощенко, і Турчинов - етнічні українці. Да, Яценюк і Гройсман - євреї. Але: душою - українці!
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Шоколадний пронос невдовзі поністю заповнить порожні голови тутешніх адептів соєвого мародера. Ірчик - дівчинка Ющари який продав народ овощу. ОТ там лава запасних була огого. Довжелезна. Аж до ростова. Готуйся під пєтін автозак стрибати.
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Сьодня встречался с избирателем зеленских...Он до сих пор верит в него и его слуг-,,Царь хороший, бояре плохие,, ...
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