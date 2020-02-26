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Все про:Німеччина (1403) епідемія (125) COVID-19 (330)

 У Німеччині оголосили про початок епідемії COVID-19

Німеччина перебуває на початку епідемії вірусу COVID-19, вважає міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан. Він підкреслив, що ланцюжки інфекційного процесу частково неможливо простежити, і в цьому новизна ситуації. На цьому тлі, за словами міністра, немає впевненості, чи виявиться вдалою попередня стратегія з локалізації вірусу.

За останню добу коронавірус виявлено у двох жителів Північного Рейну - Вестфалії, у чотирьох - Баден-Вюртемберга і одного - Рейнланд-Пфальца, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьку хвилю.

Після підтвердження зараження новим вірусом сімейної пари в Хайнсберзі (федеральна земля Північний Рейн - Вестфалія) місцева влада має намір помістити велику кількість людей під домашній карантин.

Жінка, у якої було виявлено коронавірус, працює вихователькою в дитячому садку, тому всі діти цього закладу та їхні батьки мають залишатися вдома. Крім того, в сім'ї є двоє дітей шкільного віку, у яких не виявлено симптомів захворювання.

Під домашній карантин поміщено також всіх пацієнтів і персонал двох приватних медичних кабінетів, а також рдеякихяд співробітників кельнської університетської клініки, з якими контактували хворі, ходили туди на прийом. Інформацію про зараження передали також у готель в Нідерландах, де німецька сім'я нещодавно провела коротку відпустку. З 26 лютого закрито всі школи і дитсадки в окрузі Хайнсберг, вони відкриються не раніше початку наступного тижня.

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Поки не ясно, де могли заразитися чоловік і дружина, які зараз перебувають на лікуванні в університетській клініці Дюссельдорфа, зазначає видання.

"Двоє з жителів Баден-Вюртемберга, що заразилися коронавірусом, 25-річний чоловік з району Геппінген і його 24-річна супутниця, ймовірно, були інфіковані COVID-19 під час поїздки до Мілана. Третій хворий - батько останньої, 60-річний завідувач відділенням патології в університетській клініці в Тюбінгені. За даними медустанови, відслідковано всі контакти лікаря - аналізи взято у десятка заввідділеннями, їх відсторонено від надання медичної допомоги пацієнтам і вони перебувають під наглядом медиків", - сказано в повідомленні.

Четвертий інфікований із Баден-Вюртемберга - 32-річний житель округу Ротвайль. Він також їздив нещодавно в Італію.

В землі Рейнланд-Пфальц вірус виявлено у військовослужбовця, його поміщено в центральний госпіталь бундесверу в Кобленці.

Раніше всі, хто заразилися, в Німеччині були лише в Баварії (16 випадків). Першим хворим став співробітник баварської фірми Webasto, який раніше перебував у контакті з колегою, яка приїхала з Китаю.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178134
 
 
 Топ коментарі
 
Неужели вызовут Штанмаера и поедут в минск на переговоры с вирусом. Ведь чтобы избежать человеческих потерь нужно просто перестать лечиться. Ето правило знают все участники минских переговоров
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нужно сделать разведение марганцовки!
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А "керосин" этот,cкорее всего,сидит в кремле.Новый вид бактериологического оружия.И до жопы все маски
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Неужели вызовут Штанмаера и поедут в минск на переговоры с вирусом. Ведь чтобы избежать человеческих потерь нужно просто перестать лечиться. Ето правило знают все участники минских переговоров
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В этой новости немцы сказали, что невозможно проследить цепочки заражения этим вирусом. Это серьезное заявление. Возможно он кем -то специально распространяется. Дело пахнет керосином.
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А "керосин" этот,cкорее всего,сидит в кремле.Новый вид бактериологического оружия.И до жопы все маски
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Вполне возможно. Кацапию не захватывает, а все вокруг да около.
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С чего Вы взяли, что не захватывает? Там чуть не сразу после Китая и Юго-Восточной Азии вирус нашли.
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27 дней инкубационный период. С дичайшей заразностью в это время. Не отследишь.
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«Чи є експрес-тести на виявлення коронавірусу?
Поки що експрес-тестів на виявлення коронавірусу немає. Китай говорить про їх розробку, але офіційно ними ще не почали користуватись. Якщо появляться - Україна відразу їх закупить. »
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А давеча немцы так и быть согласились приостановить карнавалы.У них же 11,11,11,11 так здорово(типа масленицы).Давняя подруга моей супруги вчера прислала фотки оттуда -пятое время года,какой хороший карнавал.Как это назвать -Меркелебилы?
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Цепочки ОТЧАСТИ невозможно проследить означает, что
в одном случае можно чётко проследить с кем заражённый контактировал в последнее время ( например у мужчины с Гёпингена, который отдыхал в Италии и скорее всего там заразился коронавирусом, круг общения составляет всего 13 человек , их всех уже проверили ) , то в другом случае, как у семейной пары, которая ездила на карнавал и контактировала со множеством людей, этот "круг контактных персон" настолько велик, что его просто невозможно отследить.
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Все ближе и ближе приближается эта зараза к Украине.
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С этой супружеской парой вообще полная ж.......=>не зная, что уже «инфицированы», они были на карнавале, который проходил в прошедшие выходные во многих городах. Тетенька работает в детском садике........☹️
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Нужно было вовремя подумать о запрете массовых мероприятий, а не шляться по карнавалам. Как это немцы не учли такое , прямо удивительно.
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Не поддавайтесь истерике, которую раздувает левая пресса.

Если у вас есть сомнения - а всё ли чисто и честно в дейсвтиях властей, вспомните как ещё несколько лет назад арабских "бэжэнцэв" завозили в Германию самолётами бундесвера.
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я и не поддаюсь......🙂у моего мужа вообще олимпийское спокойствие.......
Просто про этот «вирус» пока не много известно и поэтому многие имеют страх, некоторые панику .......🙁
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Очень похоже на грипп, не более того. Просто вакцины ещё нет.
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Який, нах, грип, коли 15% хворих потрапляє в реанімацію, а 2,5% вмирає. Смертність грипу - 0,1%, в 25 разів нища.
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А в северной корее, в рашке и в Украине нет ни одного вируса.
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А в Белоруссии, Прибалтике, Молдове? В Кацапии вроде есть двое на Дальнем Востоке.
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Я для примера назвала самых махровых брехунов.
Там уже десятками, если не сотнями гуляют по магазинам и маршруткам вирусы в инкубационном состоянии. И у нас тоже.
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В Казани трое....в Украине уже десятки как минимум.
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Анальная фиксация...ясненько. У каккозлов от Св. Степана так пригорает до сих пор В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19 - Цензор.НЕТ 4581
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Далеко не все страны дают реальную картину, и потом, а сколько тех, что еще не выявлены.
Инкубационный период коварная штука, а такой длительный тем более.
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Ну тогда почему ты утверждаешь что в Украине, на рашке, в КНДР нет ни одного зараженного, если ты не веришь источникам? Где ты предлагаешь брать информацию?
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Слишком много проблем накопилось нерешаемых. И от мировой войны последней спасает только пандемия...поголовно вымрут дикари и слабые. Выжившие некоторое время не смогут представлять угрозу планете с ее обитателями.
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вымрут те кому за 80, они к мировой войне не имеют отношения.
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Предлагаю им при помощи бундесвера разместить больных в гостинице какого ни будь курорта. Вертолеты и БТР обязательно.
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Скоро все по миру будут жахатся друг от друга вот уже Корея в каронтине!и дальше будет все хуже
Южная Корея приостановила выполнение ряд рейсов в связи коронавирусом.
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человекам не место на Земле. Это отравляющий паразит на её здоровом теле.
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Ты шо, прилетел с Марса? Именно люди и есть порождением планеты. Ничего плохого для планеты эти блохи сделать не могут.
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"China has now recorded 78,191 cases and 2718 deaths,"

В Китае зарегистрированы 78191 случаев заражения, и 2718 смертей.

Это чем-то фундаментально отличается от обычного гриппа с осложнением ?
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вспоминается анекдот, который Ющенко рассказал уходя. чем Мики Маус отличается от обычной серой мыши? Пиаром!
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Время ещё есть чтобы обуздать вирус, хотя на евро вообще пофиг
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Что то мне мало верится что до сих пор вируса в Украине нет. Сколько миллионов наших гастарбайтеров и туристов находятся во всех уголках земного шара
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В России у трех эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess нашли коронавирус.


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А что мы собственно обсуждаем? Прям все комментаторы специалисты в теории вероятностей. Мы все здесь наблюдатели. Пытающиеся сделать заключения подобны астрологам и хиромантам.
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Три недели назад купил 5 коробок масок домой -250 шт, и 20 на работу 1000шт. На неделе 5 л спирта, 5 л хлорки. Вчера туал. бумагу, салфетки, влажные салфетки, мыло, хоз мыло, порошок - на 3 месяца. Своим животным 100 кг круп 4 вида - на 3 месяца. 50 сахара, 6 соли, 30 муки, сухие дрожжи и по мелочам. С учетом что подвал 12 м кв всегда забит под потолок еще с осени, могу до августа не выходить. ПОХ. Думай-Те.
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Ви прямо олігарх. Наріт таке не одобряє .
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Спирта мало взял - слабое место. Через месяц придется выходить за бутылкой.
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От цього мабуть не треба.
Бо наріт як унюхає, то 100% розриє той противірусний схрон голими руками..
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Ще раз перечитала ваш коментар і мене аж жаба задушила від заздрощів. Треба і собі що-небудь закупити.
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Де купляли спирт? Ніде не можу знайти.
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кацапам кстати надо напрячься- клетки с азиатскими генами вирус поражает быстрее всего, ничего личного.
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а у зебиков все под контролем, всегда готовы как пионеры
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Забавно наблюдать, как западные бюрократии под воздействием паники выбрасывают миллиарды евро на ветер.
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Ну хоч Німці сообразили

"цепочки инфекционного процесса отчасти не проследить, и в этом новизна ситуации" В Германии объявили о начале эпидемии COVID-19 - Цензор.НЕТ 9165

А всі кричать Китай Китай, та Китай тілько тому що повітря там так загаджене що там і коронки не треба
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Так походу ти не собразив про що вони кумекають.
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********* заразили даже своих вечных союзников,ничего скрепного.
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Италия зделала 10 тысяч проб, Франция и Германия около 600. Сейчас обязаны дать отчёт...
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