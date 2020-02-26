 У Німеччині оголосили про початок епідемії COVID-19

За останню добу коронавірус виявлено у двох жителів Північного Рейну - Вестфалії, у чотирьох - Баден-Вюртемберга і одного - Рейнланд-Пфальца, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Німецьку хвилю.

Після підтвердження зараження новим вірусом сімейної пари в Хайнсберзі (федеральна земля Північний Рейн - Вестфалія) місцева влада має намір помістити велику кількість людей під домашній карантин.

Жінка, у якої було виявлено коронавірус, працює вихователькою в дитячому садку, тому всі діти цього закладу та їхні батьки мають залишатися вдома. Крім того, в сім'ї є двоє дітей шкільного віку, у яких не виявлено симптомів захворювання.

Під домашній карантин поміщено також всіх пацієнтів і персонал двох приватних медичних кабінетів, а також рдеякихяд співробітників кельнської університетської клініки, з якими контактували хворі, ходили туди на прийом. Інформацію про зараження передали також у готель в Нідерландах, де німецька сім'я нещодавно провела коротку відпустку. З 26 лютого закрито всі школи і дитсадки в окрузі Хайнсберг, вони відкриються не раніше початку наступного тижня.

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Поки не ясно, де могли заразитися чоловік і дружина, які зараз перебувають на лікуванні в університетській клініці Дюссельдорфа, зазначає видання.

"Двоє з жителів Баден-Вюртемберга, що заразилися коронавірусом, 25-річний чоловік з району Геппінген і його 24-річна супутниця, ймовірно, були інфіковані COVID-19 під час поїздки до Мілана. Третій хворий - батько останньої, 60-річний завідувач відділенням патології в університетській клініці в Тюбінгені. За даними медустанови, відслідковано всі контакти лікаря - аналізи взято у десятка заввідділеннями, їх відсторонено від надання медичної допомоги пацієнтам і вони перебувають під наглядом медиків", - сказано в повідомленні.

Четвертий інфікований із Баден-Вюртемберга - 32-річний житель округу Ротвайль. Він також їздив нещодавно в Італію.

В землі Рейнланд-Пфальц вірус виявлено у військовослужбовця, його поміщено в центральний госпіталь бундесверу в Кобленці.

Раніше всі, хто заразилися, в Німеччині були лише в Баварії (16 випадків). Першим хворим став співробітник баварської фірми Webasto, який раніше перебував у контакті з колегою, яка приїхала з Китаю.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.