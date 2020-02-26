 Адміністрація російської в’язниці погрожує незаконно засудженому Володимиру Якименку зґвалтуванням, - Денісова

Про це повідомила у Facebook уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом з тим, адміністрація виправної колонії погрожує Володимиру, що у цій лікарні його зґвалтують. Переведення до тюремної лікарні та погрози про заподіяння там шкоди нашому співгромадянину пов'язані з його неодноразовими зверненнями до мене та представників дипломатичних установ України, після яких здійснюються перевірки цієї пенітенціарної установи.

Крім того, попри усі мої вимоги провести медичне обстеження та надати необхідне лікування Володимиру, Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова майже три місяці не реагує. Він досі не оглянутий лікарями", - підкреслила вона.

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Омбудсмен знову попросила Москалькову "негайно вжити заходів, аби не допустити заподіяння шкоди фізичному та психічному здоров'ю Володимира Якименка, а також сприяти в гарантуванні безпеки та надання належної медичної допомоги незаконно засудженому громадянинові України".

"Прошу представників міжнародних правозахисних організацій та дипломатичний корпус захистити основоположні права і свободи Володимира Якименка, зокрема право на життя та особисту недоторканність, гарантовані міжнародними конвенціями", - зазначає Денісова.

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Нагадаємо, ФСБ РФ звинуватила Якименка в перевезенні наркотиків. Володимир працював таксистом і неодноразово перетинав адмінмежу з Кримом. Дружина вважає, що хтось дізнався про його проукраїнські погляди і підставив. У РФ українця засудили до 15,5 років позбавлення волі.