 Біля посольства РФ в Латвії протестували проти окупації Криму. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
В пікетуванні-маніфестації під українськими, кримськотатарськими, латвійськими прапорами взяло участь близько двадцять активістів.
Учасники вигукували гасла на підтримку України, її незалежності та територіальної цілісності, а також вимогу щодо звільнення українських політв’язнів (на одному з плакатів був приведений повний їх список). Загалом, на плакатах навпроти вікон російського посольства були антиокупантські написи чотирма мовами – латиською, українською, кримськотатарською, англійською.
У заході взяла участь депутат Європарламенту від Латвії Сандра Калнієте. Під час акції виступали латвійський журналіст, публіцист, волонтер Імант Лієпіньш, активісти Айніс Спрогіс і Андрей Анцанс. Організатор заходу, керівник Товариства підтримки України/Ukrainas atbalsta biedriba Тетяна Лазда, зачитала звернення на підтримку українських політв’язнів.
егор
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