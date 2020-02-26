 Біля посольства РФ в Латвії протестували проти окупації Криму. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

В пікетуванні-маніфестації під українськими, кримськотатарськими, латвійськими прапорами взяло участь близько двадцять активістів.

Учасники вигукували гасла на підтримку України, її незалежності та територіальної цілісності, а також вимогу щодо звільнення українських політв’язнів (на одному з плакатів був приведений повний їх список). Загалом, на плакатах навпроти вікон російського посольства були антиокупантські написи чотирма мовами – латиською, українською, кримськотатарською, англійською.

Дивіться також: У Києві біля посольства РФ відбулася акція "Росія повинна звільнити Крим!" (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж





У заході взяла участь депутат Європарламенту від Латвії Сандра Калнієте. Під час акції виступали латвійський журналіст, публіцист, волонтер Імант Лієпіньш, активісти Айніс Спрогіс і Андрей Анцанс. Організатор заходу, керівник Товариства підтримки України/Ukrainas atbalsta biedriba Тетяна Лазда, зачитала звернення на підтримку українських політв’язнів.