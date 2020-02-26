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 Фоторепортаж, За кордоном
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 Біля посольства РФ в Латвії протестували проти окупації Криму. ФОТОрепортаж

У Латвії в День спротиву окупації Криму активісти провели пікетування посольства Російської Федерації в Ризі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Біля посольства РФ в Латвії протестували проти окупації Криму 01

В пікетуванні-маніфестації під українськими, кримськотатарськими, латвійськими прапорами взяло участь близько двадцять активістів.

Біля посольства РФ в Латвії протестували проти окупації Криму 02

Учасники вигукували гасла на підтримку України, її незалежності та територіальної цілісності, а також вимогу щодо звільнення українських політв’язнів (на одному з плакатів був приведений повний їх список). Загалом, на плакатах навпроти вікон російського посольства були антиокупантські написи чотирма мовами – латиською, українською, кримськотатарською, англійською.

Біля посольства РФ в Латвії протестували проти окупації Криму 03

Дивіться також: У Києві біля посольства РФ відбулася акція "Росія повинна звільнити Крим!" (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля посольства РФ в Латвії протестували проти окупації Криму 04
Біля посольства РФ в Латвії протестували проти окупації Криму 05

У заході взяла участь депутат Європарламенту від Латвії Сандра Калнієте. Під час акції виступали латвійський журналіст, публіцист, волонтер Імант Лієпіньш, активісти Айніс Спрогіс і Андрей Анцанс. Організатор заходу, керівник Товариства підтримки України/Ukrainas atbalsta biedriba Тетяна Лазда, зачитала звернення на підтримку українських політв’язнів.

Біля посольства РФ в Латвії протестували проти окупації Криму 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178132
 
   
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егор



На фото мер-сепаратист Валерий Гнатенко из Дружковки, на сепаратистском митинге против Украины весной 14-го. А недавно стало известно что этот кадр может стать судьей конституционного суда

У посольства РФ в Латвии протестовали против оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 1571
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егор



На фото мер-сепаратист Валерий Гнатенко из Дружковки, на сепаратистском митинге против Украины весной 14-го. А недавно стало известно что этот кадр может стать судьей конституционного суда

У посольства РФ в Латвии протестовали против оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 1571
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Приєднуюсь до мітингуючих у Латвії.
У посольства РФ в Латвии протестовали против оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 7219
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Sandra как всегда, если гнобить рашку, то в первых рядах, но это и понятно. Ведь она родилась в сылке, в сибире.
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Когда уже Латвия выйдет с требованием разобраться с мутняками в Омане?..
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а белорусов устраивает окупация Крыма мордором? что то не помню солидарнось беларусов с нами ни разу возле рос посольства в Минске не митинговали даже одиночных не было в поддержку нас или суверенитета отмазки что разгонят не прокатит так как они даже не пытались выйти -это говорит что большинство это их единомышленники из "какаяразница"
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Прибалты большая кость в горле *****, как пример из моей жизни, из всей многонациональной орды в савецкой армии, только латыш открыто высказывал антисоветские идеи, НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК свободного общества, с большой буквы, бандеровец ему брат, а не рабсиянин.
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