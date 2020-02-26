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 Росія встановила тотальний наглядовий контроль за суднами, що йдуть у чорноморські порти України, - Воронченко

Ситуація в Чорноморському регіоні залишається нестабільною, і тенденції до її покращення немає.

Про це під час форуму Age of Crimea (Час Криму) заявив командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на сьогодні безпекова ситуація в Чорноморському регіоні залишається нестабільною, і тенденції до її покращення, на жаль, немає... Придністров'я, Крим, Донбас, Осетія і Абхазія - це критичні точки, на які спирається РФ, і фокусується вся увага для перекидання і проєкції сили на Середземномор'я і Східну частину планети. Обмеження доступу для конкурентів у світі — це завдання Кремля", - заявив Воронченко.

За словами адмірала, нарощування Росією сили в Чорноморському регіоні розпочалося з 2003 року, коли був підписаний договір між Україною та РФ про спільне використання Азовського моря. Договір передбачає обмеження для заходу сюди кораблів третіх країн. Аналогічний договір у 2018 році щодо Каспію підписали п'ять країн.

"І там Росія переслідує свої інтереси, адже саме з Каспію були випущені перші калібри по Сирії", - зазначив Воронченко, додавши, що з Криму забезпечується театр бойових дій у Сирії, Лівії, Африці.

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За інформацією командувача ВМС, Росія переплановує свої активи для досягнення максимального ефекту в Середземному морі і для подальшого розповсюдження впливу на інші регіоні. "Цифри кажуть самі за себе: з усього нового обладнання і озброєння флоту, 60% отримав Чорноморський флот, 20% - Балтійський флот, і по 10% відповідно Північний та Тихоокеанський флот. Тобто Путін акумулює увагу на Чорному морі", - підкреслив командувач.

Воронченко навів статистику посилення військової присутності РФ у Чорноморському регіоні та загроз для України. "Практично за 6 років Росія переозброїла весь корабельний склад. Замість 29 кораблів уже - 42, із них 12 є носіями ракетної зброї. Сумарний залп на сьогодні ракетами "Калібр" становить 72 пуски, а якщо брати до уваги і Каспійську флотилію, і береговий компонент - комплекси "Бастіон" та "Бал", - то він становить приблизно 120 ракет. А до 2022 року цей сумарний залп, за нашими прогнозами, буде доведено до 168 пусків", - спрогнозував Воронченко.

Крім того, в Криму Росія розмістила сім підводних човнів, шість із яких є сучасними та дуже ефективними. Так само росіяни посилили сухопутний компонент. "Показники засвідчують, що росіяни в кілька разів наростили сухопутний компонент. Там створений 22-й Армійський корпус і є прогнози, що армійський корпус буде перетворений на 22-у Армію", - повідомив адмірал.

Якщо протикорабельних комплексів у Криму раніше взагалі не було, то нині вони присутні в складі 15-ї протикорабельної бригади. Так само нині по всьому Криму спостерігається дуже потужний авіаційний компонент, представлений усіма типами авіації: бомбардувальна, штурмова, винищувальна, розвідувальна і протичовнова.

Стосовно протиповітряної оборони, то, за словами Воронченка, росіяни переоснастили її новітніми комплексами С-400, які розкидані практично по всьому Криму.

Головнокомандувач згадав захоплення у 2014 році платформ та родовищ, будівництво Керченського мосту, перекидання сил з Каспійської флотилії до Азовського моря, заборону вільного судноплавства у 2018 році, перекриття у 2019 році чотирьох ділянок у Чорному морі під час проведення багатонаціональних навчань, що створило перешкоди для цивільного судноплавства. Всі ці дії негативно впливають на економіку України.

На думку Воронченка, РФ має великі геополітичні інтереси в Чорноморському регіоні, які ведуть до її панування тут. "Росія прагне консолідувати свої сили в трикутнику Каспій-Азов-Чорне море. Для якої мети? Накрити "парасолькою" Кавказ, примусити Україну відмовитись від моря, для стратегічного панування над Україною та її союзниками в Чорному морі, а також, якщо брати таке геополітичне поняття, - для блокування китайських проєктів на Захід. І безпосередньо — це просування сили через Середземне море в Західну Азію", - заявив адмірал.

Він також нагадав, що з відкриттям Турецького потоку Росія встановила гідроакустичні станції вздовж усього Турецького потоку і "бачить, що робиться під водою". Аналогічний рубіж вона створила з Тарханкута, встановивши тотальний спостережний контроль за суднами, які йдуть до портів Чорного моря України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178131
 
 
 Топ коментарі
 
И что? "Один из величайших лидеров мира" не может порешать эту пустяковую проблему с Пукиным, с которым у него "полный контакт"?.... Россия установила тотальный наблюдательный контроль за судами, идущими в черноморские порты Украины, - Воронченко - Цензор.НЕТ 7319
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а Зє!льона плєсєнь щитає москалів братьями, шо нас не тронуть
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Ну так поцелуйте в сраку Оланда, и Меркель которые посоветовали побыстрее и без лишнего шума и единого выстрела вывести ВСУ из крыма. Ето еще цветочки. Нужно было думать раньше перед тем как сдавать крым без боя. Мечта кремля отрезать Украину еще и от Черного моря, чтобы Украина перестала быть черноморской державой и не смогла приглашать корабли НАТО в черноморский регион. Так что давайте отводите войска дальше под какими то там формулами Штанмаера и аплодисменты Хуйла и Микрона.
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И что? "Один из величайших лидеров мира" не может порешать эту пустяковую проблему с Пукиным, с которым у него "полный контакт"?.... Россия установила тотальный наблюдательный контроль за судами, идущими в черноморские порты Украины, - Воронченко - Цензор.НЕТ 7319
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а Зє!льона плєсєнь щитає москалів братьями, шо нас не тронуть
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зачем цитировать мнение тех, у кого ума никогда не было...
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"Цифры говорят сами за себя: из всего нового оборудования и вооружения флота, 60% получил Черноморский флот...", - подчеркнул командующий.
Воронченко привел статистику усиления военного присутствия РФ в Черноморском регионе и угроз для Украины. "Практически за 6 лет Россия перевооружила весь корабельный состав. Вместо 29 кораблей - уже 42, из них 12 носителей ракетного оружия. Суммарный залп на сегодняшний день ракетами "Калибр" составляет 72 пуска..."

Да фигня, адмирал. Мы сейчас расскажем тебе про "Кузю" и "Ашота" - единственное, что знаем, - и ты успокоишься. Проблем вааще нет!
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Турция прокладывает новый судоходный канал СТАМБУЛ в Черное море.
Согласно плану строительства, новый канал будет построен параллельно Босфору. Он пройдет из Мраморного моря через озеро Кючюкчекмедже, водохранилище Сазлидере и выйдет к Черному морю, обогнув Стамбул с запада, фактически превратив европейскую часть Стамбула в остров. Планируется, что длина канала составит 45 километров, ширина до 400 метров, глубина - 25 метров. Завершить строительство канала должны к 2023 году. Его пропускная способность будет составлять 160 судов в сутки - именно столько, сколько каждый день пропускает Босфор. За год здесь проходит 53 тысячи судов.»
А ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО ПРОХОД ПО ЦЬОМУ КАНАЛУ НЕ ПІДЛЯГАЄ ПІД УМОВИ МОНТРЕ.
Тобто флот США, може проводити в Чорне море навіть авіаносці (!), осадка 11,5 м , і тримати їх там НЕВИЗНАЧЕНИЙ ЧАС !!!!!
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Даже если этот канал будет построен (в чём большие сомнения), .... ну зачем в Чёрном море авианосцы??? При 3-х странах НАТО с нормальными аэродромами... Россия установила тотальный наблюдательный контроль за судами, идущими в черноморские порты Украины, - Воронченко - Цензор.НЕТ 8497
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Построят. Турки у німців навчились. У 2023 сдадуть 100%.
А у кассабов вже палає: « По мнению российского востоковеда Евгения Сатановского в случае такого сценария развития событий «будет похоронена конвенция Монтрё, и статус проливов вернётся к состоянию на 1913 год, а транзит будет зависеть от настроения Анкары»[11]. »

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Как дополнительный канал может изменить статус естественных проливов? Россия установила тотальный наблюдательный контроль за судами, идущими в черноморские порты Украины, - Воронченко - Цензор.НЕТ 2765
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Статус Монтре, розповсюджується ТІЛЬКИ на прохід через Босфор.
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Плевать Раша хотела на этот канал. Если бы США хотели поставить Рашу на место военной силой, спокойно и с тем что есть справились бы. Но цели такой не стоит, поэтому канал ничего не изменит.
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Рейтинг американского оружия упал уже давно. Вроде самые большие затраты на военщину, а толку мало. Китай уже сегодня может разметать кавбоев. Ну у русских оружие тоже довольно интересное и мощное и это при намного меньших вложениях в оборонку
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дело не в оружии а в желаинии. США не собирается конфлиутовать с Рашей, НАТО официально объявило что не считает Рашу врагом, но некоторые упоротые наши соотечественники все равно при каждом заходе левой американской посудины в Черное море писают кипятком и захлебываются в восторге "Ну все, теперь Раше точно кизда!"
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Согласись, нафиг оно то оружие вообще надо? Хотя о чём я? Ведь главы некоторых держав, хааааахахахаах, уже собираются навалять люлей ИНОПЛАНЕТЯНАМ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Из всего изложенного один вывод: если не хотите, чтобы глобальное потепление затронуло всю планету, оно должно первым затронуть Москву:
Россия установила тотальный наблюдательный контроль за судами, идущими в черноморские порты Украины, - Воронченко - Цензор.НЕТ 5615
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Ну так поцелуйте в сраку Оланда, и Меркель которые посоветовали побыстрее и без лишнего шума и единого выстрела вывести ВСУ из крыма. Ето еще цветочки. Нужно было думать раньше перед тем как сдавать крым без боя. Мечта кремля отрезать Украину еще и от Черного моря, чтобы Украина перестала быть черноморской державой и не смогла приглашать корабли НАТО в черноморский регион. Так что давайте отводите войска дальше под какими то там формулами Штанмаера и аплодисменты ***** и Микрона.
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Главное, чтоб бубочка еще новые территории для "братьев" освободил.
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для усиления ВМС нужны ракетные катера, Корветы, малые подводные лодки...это остудит пыл кацапов..тогда ничего не смогут заблокировать и господства не будет. РФ знает что в черном море Украина нечем не может ответить потому они будут наглеть дальше.
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Воронченко: Украинскому флоту нужны корабли, пока еще есть моряки

Военно-морским силам Украины не хватает кораблей, заявил 26 февраля на форуме "Age of Crimea 2020 - Время Крыма" в Киеве командующий ВМС Игорь Воронченко. Об этом сообщает УНН.

"Флоту нужны корабли, пока еще есть моряки и морские офицеры", - сказал он.
"Проблема - стоит недостроенный корвет. Говорил одному, говорил второму, всем говорю: "Давайте его достроим". Рабочие места, 9 тыс. рабочих мест по всей Украине, 29 предприятий завязаны на этот корвет", - подчеркнул Воронченко.

Тему кораблей он поднял в связи с приближением буровых вышек РФ к украинскому острову Змеиный в Черном море.

"Я не зря сказал, на каком расстоянии эта вышка находится от [крымского мыса] Тарханкута и сколько стоит до острова Змеиный. Они нас подпирают. За год, с 2017-го по 2018-й, вышки подошли к Змеиному на 2 мили (около 3,5 км.) Далее оно ползет.
Без кораблей, простите, я ничего сделать не смогу, с одним [фрегатом] "Сагайдачным", который сейчас на модернизации", - отметил командующий ВМС Украины.
https://m.gordonua.com/news/crimea/voronchenko-ukrainskomu-flotu-nuzhny-korabli-poka-eshche-est-moryaki-1488671.html
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