 У Харкові депутати проголосували за повернення проспекту імені радянського маршала Жукова, - Нацкорпус

На інформацію про повернення назви вже відреагували місцеві патріоти і представники "Національного Корпусу", які активно виступали за "декомунізацію" проспекту імені Жукова.
У телеграм-каналі лідер Нацкорпусу Андрій Білецький заявив, що вважає рішення харківських депутатів незаконним. "52 ватника під керівництвом Кернеса сьогодні знову вирішили назвати проспект Григоренка ім'ям Жукова. Незрозуміло, чим харківським депутатам не подобається Петро Григоренко: теж, до речі, радянський воєначальник. Але їм як символ потрібен саме Жуков, який ненавидів Україну і все українське. Раніше ми виграли суд і визнали перейменування на Жукова незаконним. Вони знову стали плювати на Закон (ст. 1 ЗУ про декомунізацію), знову показали, що вата в Україні таки може підняти голови", - написав Білецький.
Політик також додав, що відстояти назви українських вулиць - це справа честі всіх патріотів Харкова. Очевидно, баталії щодо проспекту Жукова триватимуть.
Цигани і жиди не відносилися до окупованих народів, бо не мали своїх держав. Нацисти уважали їх паразитами і здійснювали політику знищення.
Для такої політики стосовно євреїв, зокрема, нацисти мали свої підстави про які євреї вроліють змовчувати, а треба було би проаналізувати...
При любих обставинах - не впутай і не "підписуй" мій народ до нацистсько- жидівсько- циганських розборок...
Гуманізм до ватників, сепарив, зрадників - нас погубить, тут не морду треба бити, а вішати або саджати.
Конев освобождал Харьков. на честь его есть Высота Конева - мемориальный комплекс в поселке Солоницевка Дергачевского района Харьковской области.
Торопится Гепа, забегает вперед, работает на опережение.
Очень переживает за бизнес, накажут сильно, если что.
http://texty.org.ua/pg/article/devrand/read/49463/Zhukov_Nahj_vooruzhat_etyh_khohlov_Chem_bolshe
http://texty.org.ua/pg/article/devrand/read/49463/Zhukov_Nahj_vooruzhat_etyh_khohlov_Chem_bolshe
Если сложить все вместе, в 1941 году в плен попало невероятных 4 миллиона советских бойцов, объявленных Сталиным и его приспешником Жуковым врагами и дезертирами
Как результат - людские потери Украины самые высокие среди всех воевавших во Второй мировой войне народов: 9 миллионов убитыми и 13,5 млн. демографических потерь - это 50% людских потерь всего СССР! Большие потери были только у миллиардного Китая.
Поэтому там, где люди всё ещё считают себя "бывшими советскими", но где "сталинолатрия" (эта подлинная стигма "русского мира") уже невозможна, эксплуатация "тени Жукова" оказывается очень удачной пропагандистской находкой: дескать, мы любим не правителя-душегуба, но полководца-победителя.
Дополнительную глубину в харьковскую историю привносит то, что генерал Григоренко - не только герой последовательной диссидентской борьбы (и герой борьбы за права крымскотатарского народа), но как военный теоретик - безжалостный критик методов Жукова. Он честно писал о провальной тактике маршала, которая приводила к неимоверным потерям, о его немыслимой жестокости, в том числе о массовых расстрельных приговорах собственным офицерам (Жуков начал эту практику еще с Халкин-гола, но тогда обречённых на казнь успели помиловать), о том, что в армии куда больше ценили Конева и Рокоссовского, которые куда более солдат берегли...
Особенный шок вызвал Акт о передаче Управлению Делами Совета Министров СССР изъятого Министерством Госбезопасности СССР у Маршала Советского Союза Г.К.Жукова незаконно приобретённого и присвоенного им трофейного имущества, ценностей и других предметов:
Кулоны и броши золотые (в том числе один платиновый) с драгоценными камнями - 13 штук.
Часы 24 штуки. Среди них 21 штука золотые и 3 с драгоценными камнями.
Серьги золотые с бриллиантами - 2 пары.
Другие золотые изделия (браслеты, цепочки) - 9 штук.
Украшения из серебра, в том числе под золото - 5 штук.
Металлические украшения (имитация под золото) с драгоценными камнями (кулоны, цепочки, кольца) - 15 штук, из них 8 с брильянтами.
Столовое серебро (ножи, вилки, ложки и другие предметы) - 713 штук.
Серебряная посуда (вазы, кувшины, сахарницы, подносы) - 14 штук.
Шерстяные ткани, шелка, парча, бархат, фланель - 4 000 метров.
Меха (скунс норка, выдра, нутрии, чёрно-бурые лисы, каракуль и каракульча) - 323 штуки.
Шевро и хром высшего качества - 35 кож.
Дорогостоящие ковры и дорожки больших размеров, вывезенных из Потсдамского и других дворцов Германии - 44 штук.
Гобелены больших размеров художественной выделки - 5 штук.
Художественные картины классической живописи в золочёных рамах, часть из которых представляют собой музейную ценность - 60 штук.
Дворцовый золочёный гарнитур гостиной мебели - 10 предметов.
Художественно выполненные антикварные вазы с инкрустациями - 22 штуки.
Бронзовые статуи и статуэтки художественной работы - 29 штук.
Часы каминные антикварные и напольные - 9 штук.
Дорогостоящие сервизы столовой, чайной посуды (частью некомплектные) - 820 предметов.
Хрусталь в изделиях (вазы, подносы, бокалы, кувшины) - 45 предметов.
Уникальные охотничьи ружья фирмы "Толанд-Голанд" и других заграничных фирм - 20 штук.
Баяны и аккордеоны художественной выделки - 8 штук.
Золотые ожерелья с подвесками - 15 комплектов.
Золотой брелок с большим количеством драгоценных камней - один
Пианино, рояль, радиоприёмники, фарфоровая и глиняная посуда и другие предметы, прилагается описей 14 описей.https://www.proza.ru/2016/02/28/1886