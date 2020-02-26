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Все про:Кернес (350) Харків (1664) Білецький (125) Національний корпус (230)

 У Харкові депутати проголосували за повернення проспекту імені радянського генерала Жукова, - Нацкорпус

На черговій сесії Харківської міської ради проголосували за повернення старої назви проспекту Григоренка - його знову перейменували на проспект імені радянського генерала Жукова. Незважаючи на попередній вирок суду про незаконність такого рішення, за нього проголосували 52 депутати. Також повернення старої назви підтримав міський голова Геннадій Кернес.

На інформацію про повернення назви вже відреагували місцеві патріоти і представники "Національного Корпусу", які активно виступали за "декомунізацію" проспекту імені Жукова.

У телеграм-каналі лідер Нацкорпусу Андрій Білецький заявив, що вважає рішення харківських депутатів незаконним. "52 ватника під керівництвом Кернеса сьогодні знову вирішили назвати проспект Григоренка ім'ям Жукова. Незрозуміло, чим харківським депутатам не подобається Петро Григоренко: теж, до речі, радянський воєначальник. Але їм як символ потрібен саме Жуков, який ненавидів Україну і все українське. Раніше ми виграли суд і визнали перейменування на Жукова незаконним. Вони знову стали плювати на Закон (ст. 1 ЗУ про декомунізацію), знову показали, що вата в Україні таки може підняти голови", - написав Білецький.

Політик також додав, що відстояти назви українських вулиць - це справа честі всіх патріотів Харкова. Очевидно, баталії щодо проспекту Жукова триватимуть.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мерія Харкова перейменувала проспект Григоренка на маршала Жукова. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178130
 
 
 Топ коментарі
 
В период войны иметь в Харькове, прифронтовом городе, пророссийскую власть - это преступление и Зеля отвечает за это в полной мере, так как поощряет не патриотов, а ватников в Украине, работает на Путина, а не на Украину. Какой Жуков может быть? Жуков ср-л на украинцев с высокой горки и относился к народу как пушечному мясу. Какое он имеет положительное отношение к Украине? И какое право имеют харьковская сепарная власть голосовать за возвращение кацапских идеологических личностей? То есть это прямой сепаратизм. Всю харьковскую власть - в отставку, харьковчане должны высказаться по этому поводу.
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А какими краями Жуков вообще до освобождения Харькова?
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Докидались свинячими головами пане Білецький?
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а вот теперь -дело принципа-или слово Кернеса или слово Президента...если Зе проглотит-то он не есть "гарант" и Президент с большой буквы...интрига бешенна.ждёмссс... У Харкові депутати проголосували за повернення проспекту імені радянського генерала Жукова, - Нацкорпус - Цензор.НЕТ 7486
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и шо характерно-наш "главнокомандующий" проё...-шо на Донбассе что в Харькове...нет ни опыта,ни влияния ни "стержня"...человек пришёл в Президенты ради прикола...и хайпа...всё...вот и маем шо маем...
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Очень жаль но СБУ туда прийти и всем депутатам по горбу а Кернесу твари дважды.И вы ещё спрашуете почему у нас идёт до сих пор война когда такие убл@дки сидят?
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