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 Політика України
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Все про:Полтавщина (354) Синєгубов (4)

 До мене намагалися підійди з хабарем. Я написав заяву в правоохоронні органи, - голова Полтавської ОДА Синєгубов

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов вважає головним завданням на посаді - подолання корупції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Синєгубов повідомив на пресконференції з приводу перших 100 днів на посаді.

"Уже з перших днів на посаді до мене намагалися підійти з хабарями. Усі отримали заяву до правоохоронних органів. Корупційні потоки нагорі Полтавської ОДА обрубано. Ні я, ні мої заступники хабарів не беремо, – запевнив Олег Синєгубов. – Моя лінія на нульову толерантність до корупції має повну підтримку Президента, Прем’єра і Голови Верховної Ради. Сподіваюся, що всі правоохоронці області це почують і зроблять правильні висновки. Якщо ні, то кадрові висновки буде зроблено щодо них".

До мене намагалися підійди з хабарем. Я написав заяву в правоохоронні органи, - голова Полтавської ОДА Синєгубов 01

За словами голови Полтавської ОДА, корупція має не лише економічний характер. Її політичний характер яскраво прослідковувався під час провокацій у в Нових Санжарах.

"За протестантами стоять певні бізнес- та політичні угрупування. Вони бояться втратити прибутки, які раніше постійно отримували від корупційних схем. І прагнуть дестаблізувати ситуацію, але ми не допустимо цього", – повідомив Олег Синєгубов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178128
 
 
 Топ коментарі
 
Моя линия на нулевую толерантность к коррупции имеет полную поддержку Президента, премьера и председателя Верховной Рады.(с)
Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 9041

Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 2567 Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 2567 Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 2567


Источник: https://censor.net.ua/n3178128
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Наверное не с того входа зашёл Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 8470
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Пока ничего не меняется ,февраль материально тяжёлый месяц, проверяющие органы лютуют.так как в их семьях почувствовался денежный голод, даже у верхней власти средства заканчиваются...я представляю если перестанут платить низы,может новая власть откажется от московско ордынской системы управления государством и перейдёт наконец то на систему управления государством,которая практикуется в ЕС Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 7924
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Пока ничего не меняется ,февраль материально тяжёлый месяц, проверяющие органы лютуют.так как в их семьях почувствовался денежный голод, даже у верхней власти средства заканчиваются...я представляю если перестанут платить низы,может новая власть откажется от московско ордынской системы управления государством и перейдёт наконец то на систему управления государством,которая практикуется в ЕС Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 7924
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В Полтаве коррумпированы ВСЕ. Так что там работы непочатый край было бы желание работать.
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Моя линия на нулевую толерантность к коррупции имеет полную поддержку Президента, премьера и председателя Верховной Рады.(с)
Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 9041

Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 2567 Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 2567 Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 2567


Источник: https://censor.net.ua/n3178128
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Ко мне пытались подойди со взяткой. Я написал заявление в правоохранительные органы, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 6455
)))))))))) где они мля таких берут?))
смотрю сейчас сериал американский 7-ой сезон
"Мыслить как преступник"
)))))))
какой типаж(с)
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йа тібє, канєшно, вєрю - развє могут бить самнєньйа?
развє ето взятка, йєслі там нє міліон
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Я один углядел в этом меседже предварительную предьяву к силовикам, что дескать если меня и моих замов за взятку спровоцирует, то поддержка коррупции (вот тут я ни силен, запутался) и следовательно будут кадровые решения... Угроза или кажется?
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А по мне так 3,14здит!! Если такой честный и порядочный, то уже бы взяли тезх кто давал, а так я не я и хата не моя! Т.е. типа предупредил заявой, что вы приходите, я же вас не сдал, но несите побольше, побольше!! Тфю...
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