 До мене намагалися підійди з хабарем. Я написав заяву в правоохоронні органи, - голова Полтавської ОДА Синєгубов

Як передає Цензор.НЕТ, про це Синєгубов повідомив на пресконференції з приводу перших 100 днів на посаді.

"Уже з перших днів на посаді до мене намагалися підійти з хабарями. Усі отримали заяву до правоохоронних органів. Корупційні потоки нагорі Полтавської ОДА обрубано. Ні я, ні мої заступники хабарів не беремо, – запевнив Олег Синєгубов. – Моя лінія на нульову толерантність до корупції має повну підтримку Президента, Прем’єра і Голови Верховної Ради. Сподіваюся, що всі правоохоронці області це почують і зроблять правильні висновки. Якщо ні, то кадрові висновки буде зроблено щодо них".

За словами голови Полтавської ОДА, корупція має не лише економічний характер. Її політичний характер яскраво прослідковувався під час провокацій у в Нових Санжарах.

"За протестантами стоять певні бізнес- та політичні угрупування. Вони бояться втратити прибутки, які раніше постійно отримували від корупційних схем. І прагнуть дестаблізувати ситуацію, але ми не допустимо цього", – повідомив Олег Синєгубов.