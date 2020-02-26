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 Політика України, Події
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Все про:Мінекономрозвитку (189) Милованов Тимофій (167) Глущенко (5)

 Ексголову Держпродспоживслужби Глущенка призначено заступником міністра економіки, - Милованов

Новим заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, який відповідатиме за аграрний напрямок, призначено Сергія Глущенка

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

"Кабінет Міністрів 26 лютого 2020 року призначив Сергія Глущенка на посаду заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. В Мінекономіки разом з Тарасом Висоцьким Сергій Глущенко відповідатиме за спрямування і координацію діяльності в напрямку агро", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу ввечері.

Глущенко з липня 2015 року по січень 2016 року обіймав посаду голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. До цього був радником IFC з групи Світового банку.

Має понад 10 років досвіду в питаннях реформування відносин у різних сферах сільського господарства, системи безпечності харчової продукції, державного контролю, ліцензування та дозвільної системи. Тривалий час спеціалізується на питаннях дерегуляції та євроінтеграції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178127
 
 
 Топ коментарі
 
І скільки то Милованову залишилося часу експерементувати над українською економікою?
Коли вже його заберуть у дурдом? Чи краще на зону?
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І скільки то Милованову залишилося часу експерементувати над українською економікою?
Коли вже його заберуть у дурдом? Чи краще на зону?
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Яночка Глущенко и умнее, и красивее. Экс-глава Госпродпотребслужбы Глущенко назначен заместителем министра экономики, - Милованов - Цензор.НЕТ 6046
Экс-глава Госпродпотребслужбы Глущенко назначен заместителем министра экономики, - Милованов - Цензор.НЕТ 9728
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...До этого был советником IFC из группы Всемирного банка...чергові соресовські ГЛИСТИ ...Источник: https://censor.net.ua/n3178127
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будет отвечать за аграрное направление под руководством Милованова /Рынок земли сделает украинцев (ещё) более счастливыми и богатыми: давайте не бояться, - Милованов/ "Я этого и не скрываю, что я дебил ", - Милованов
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психохворі ********** з себе психіятрів удавати
Дохтар Федя
ги
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"як завжди" на письмі виділяється комами, шановний дохтаре (чи, може, академік?)
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якщо вже призначати замміністра економіки якогось чьоткого свого пацанчіка, то чому не лисого Женю?
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«Глущенка «подсовывают» как безальтернативного кандидата на пост председателя Госпотребслужбы. Историю с его провальной работой на этой должности пытаются замять», - сообщил собеседник. https://znaj.ua/ru/kompromat/281540-sergiy-glushchenko-yak-na-posadu-propihayut-odioznogo-chinovnika-z-temnim-minulim
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