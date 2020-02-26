 Ексголову Держпродспоживслужби Глущенка призначено заступником міністра економіки, - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

"Кабінет Міністрів 26 лютого 2020 року призначив Сергія Глущенка на посаду заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. В Мінекономіки разом з Тарасом Висоцьким Сергій Глущенко відповідатиме за спрямування і координацію діяльності в напрямку агро", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу ввечері.

Глущенко з липня 2015 року по січень 2016 року обіймав посаду голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. До цього був радником IFC з групи Світового банку.

Має понад 10 років досвіду в питаннях реформування відносин у різних сферах сільського господарства, системи безпечності харчової продукції, державного контролю, ліцензування та дозвільної системи. Тривалий час спеціалізується на питаннях дерегуляції та євроінтеграції.

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