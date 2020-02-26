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 Політика України, Здоров'я
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 Ми не наполягаємо на російських реагентах для тест-систем на коронавірус, - представник виробника

Тест-системи на коронавірус, які планується використовувати в Україні, вітчизняні. Тільки реагенти, які в них рекомендується використовувати, - російського виробництва.

Про це в коментарі Радіо Свобода 26 лютого розповів керівник наукового відділу компанії-виробника ТОВ "Діаген" Олександр Коляда, передає Цензор.НЕТ.

Тест-системи на коронавірус, які планується використовувати в Україні, українського виробництва, і лише реагенти, які в них рекомендується використовувати, російського виробництва. Про це в коментарі Радіо Свобода 26 лютого розповів керівник наукового відділу компанії-виробника ТОВ "Діаген" Олександр Коляда.

"Тест-системи вітчизняного виробництва. До тест-систем рекомендуються реагенти для підготовки. Ці реагенти російського виробництва. Ми на них не наполягаємо. Можна використовувати реагенти будь-якого іншого виробництва – німецького, українського, якщо знайдуть, хоча їх немає, будь-якого іншого. Ті реагенти, які ми пропонуємо, на них і так працює половина лабораторій в Україні, не зважаючи, що вони російського виробництва, і вони вже багато років зареєстровані у МОЗ", – зазначив Коляда.

За його словами, компанія пропонує російські реагенти, оскільки вони дешевші. Коляда також розповів, що нині тест-системи компанії "Діаген" передані на перевірку.

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"Ми абсолютно безкоштовно передали свої тест-системи в Центри громадського здоров’я для їх валідації. У штабі МОЗу ухвалили почати тестування наших тест-систем, як і всіх інших, які є на території України", – додав Олександр Коляда.

Раніше 26 лютого в коментарі Радіо Свобода Міністерство охорони здоров’я повідомило, що нині в Україні застосовуються тільки ті тест-системи для виявлення нового коронавірусу, які країна отримала від Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що відомство не встановлює жодних рекомендацій, які тест-системи обрати, і які держава має закуповувати.

Нагадаємо, нардеп від "Голосу" Олександра Устінова повідомила, що українців можуть почати тестувати на наявність коронавірусу неперевіреними тест-системами з реагентами російського походження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178126
 
 
 Топ коментарі
 
Ну так а кому, как не рассее можна дать заработать на этом?
Свои сделать слабо?
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Похоже так. А как-же "мы уже закупили...... почти закупили..... вот-вот закупим...." от власти? Снова наврали в три короба, родимые? Если верить их словам -- у нас уже давно полный ажур с тест-системами и комплектов на всю страну хватит.
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особенно учитывая .. что кацапские тесты на этих реагентах могут из 8 раз выдать 7 ошибок . кацапы проводят по 8 раз тестирование пациентов своей хернёй
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Ну так а кому, как не рассее можна дать заработать на этом?
Свои сделать слабо?
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Как со спичками---сера наша(из ушей) а осина кацапская!
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"По его словам, компания предлагает российские реагенты, поскольку они дешевле. Коляда также рассказал, что сейчас тест-системы компании "Диаген" переданы на проверку."

Объясните лучше, почему в параше тест-системы сделаны ещё до эпидемии коронавируса. Мы не настаиваем на российских реагентах для тест-систем на коронавирус, - представитель производителя - Цензор.НЕТ 5010

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кто сказал, что они сделаны до эпидемии?
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Цей пункт обіцянок Янелох виконав. "Не скушно". Кожен день зашквар. Кожен день здають, нищать Україну
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Кацапо-тесты неспособны отличить ослиную мочу от пива - так какие у них там накуй тесты на коронавирус изобрели и наши олухи собрались их покупать !?. короче - с этим вирусом нам всем писда.
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откуда у рашки реагенты COVID-19 ? еще и зарегистрированные много лет в украинском минздраве? или это внутренняя статья для зе-билов?
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