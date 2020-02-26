 Офіс генпрокурора відкрив доступ до декларацій своїх прокурорів і колишніх співробітників ГПУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
"Відтепер вся інформація про доходи прокурорів Офісу генерального прокурора, а також колишніх співробітників Генпрокуратури і їхніх близьких родичів стане відкритою і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції", - сказано в повідомленні.
Відповідні обмеження було введено в березні 2018 року на підставі закону "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".
Про долларового миллионера жлоба СБУшника из Николаева у Бигуса сюжет отличный получился.
И это только верхушка айсберга.
Заткни пельку Портнову !!!
Портнов знову відновився у Фейсбуці, попри те, що попопередні рази йому "прикривали лавочку" за мову ненависті
.Тож маємо терміново виправити це нерозуміння.Зробити це дуже просто:
Заходимо на його сторінку: https://www.facebook.com/pg/aportnovua/posts/?ref=page_internal
Праворич від кнопки "Поширити" натискаємо три крапки, обираємо опцію "Отримати підтримку або поскаржитися на сторінку".
Далі з'являється віконечко,обираємо опції - або "Переслідування", або "Насильство", або "Фейкова сторінка", або "Мова ворожнечі".
Після того з'явиться наступне віконечко, там внизу біля напису "Я вважаю, що сторінка порушує норми спільноти Фейсбук" поставте галочку і натисніть конпку "Поскаржитися". Готово!І не забувайте залишати коментарі та відгуки. Але не вдавайтеся до прямих образ чи погроз, інакше ФБ може заблокувати саме вас. Краще пишіть, наприклад, "портнов - підарешт!", використовуйте стьоб тощо.Друзі, сторінка реваншиста не має "дожити" до сьогоднішнього вечора! Тож беремося до справи!
Олег вынеси козла!(с)
))) шо то вспомнилось)))
при Петре реально веселее жилось
Будут садить?