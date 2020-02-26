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 Політика України
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Все про:Правоохоронні органи (856) прокурор (412) електронне декларування (645) НАЗК (701) Офіс генерального прокурора (113)

 Офіс генпрокурора відкрив доступ до декларацій своїх прокурорів і колишніх співробітників ГПУ

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов скасував спеціальні заходи щодо забезпечення конфіденційності даних, зазначених у деклараціях посадових осіб Офісу генерального прокурора, які були введені минулим керівництвом ГПУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Відтепер вся інформація про доходи прокурорів Офісу генерального прокурора, а також колишніх співробітників Генпрокуратури і їхніх близьких родичів стане відкритою і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції", - сказано в повідомленні.

Відповідні обмеження було введено в березні 2018 року на підставі закону "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178125
 
 
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Это зрада! Да такоГа не было при мародёре! Верните нам мародёра!!!!!!!!!
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Когда СБУ свои страшно секретные декларации откроет интересно?

Про долларового миллионера жлоба СБУшника из Николаева у Бигуса сюжет отличный получился.
И это только верхушка айсберга.
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Рух Опору Капітуляції 10 год
Заткни пельку Портнову !!!
Портнов знову відновився у Фейсбуці, попри те, що попопередні рази йому "прикривали лавочку" за мову ненависті
.Тож маємо терміново виправити це нерозуміння.Зробити це дуже просто:
Заходимо на його сторінку: https://www.facebook.com/pg/aportnovua/posts/?ref=page_internal
Праворич від кнопки "Поширити" натискаємо три крапки, обираємо опцію "Отримати підтримку або поскаржитися на сторінку".
Далі з'являється віконечко,обираємо опції - або "Переслідування", або "Насильство", або "Фейкова сторінка", або "Мова ворожнечі".

Після того з'явиться наступне віконечко, там внизу біля напису "Я вважаю, що сторінка порушує норми спільноти Фейсбук" поставте галочку і натисніть конпку "Поскаржитися". Готово!І не забувайте залишати коментарі та відгуки. Але не вдавайтеся до прямих образ чи погроз, інакше ФБ може заблокувати саме вас. Краще пишіть, наприклад, "портнов - підарешт!", використовуйте стьоб тощо.Друзі, сторінка реваншиста не має "дожити" до сьогоднішнього вечора! Тож беремося до справи!

Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям своих прокуроров и бывших сотрудников ГПУ - Цензор.НЕТ 4731
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Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям своих прокуроров и бывших сотрудников ГПУ - Цензор.НЕТ 5960
Олег вынеси козла!(с)
))) шо то вспомнилось)))
при Петре реально веселее жилось Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям своих прокуроров и бывших сотрудников ГПУ - Цензор.НЕТ 4411
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Теперь, применяя косвенные методы ...
Будут садить?
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Вот заходим в светлый зал, дзынь-дзынь-дзынь,Судьи все давно уж там, дзынь-дзынь-дзынь,Выступает прокурор, дралаху-дралая,Он на морду чистый вор - дзынь-дзара!Сидит справа заседатель, дзынь-дзынь-дзынь,Наш с Гаврилою приятель, дзынь-дзынь-дзынь,А налево заседатель, дралаху-дралая,Он карманов выгребатель - дзынь-дзара!Впереди сидит судья, дзынь-дзынь-дзынь,Рылом - чистая свинья, дзынь-дзынь-дзынь,А когда мы дали в лапу, дралаху-дралая,Стал для нас он РОдным папой - дзынь-дзара!
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Декларации? Погрызть их, закусить да в сортире унужниковать, желательно со сливом.
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