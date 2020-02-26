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Все про:історія (716) плагіат (29) Ющенко Петро (3) Міносвіти (572)

 Атестаційна комісія Міносвіти ліквідувала присвоєння докторського ступеня Петрові Ющенку

Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки через академічний плагіат, низький рівень дисертаційних досліджень та невідповідність паспорту наукової спеціальності скасувала рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук трьом здобувачам на засіданні 26 лютого 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міносвіти.

"Дуже важливо, коли професійна спільнота не мовчить, а називає порушення порушенням, плагіат – плагіатом, імітацію науки – імітацією. Лише тоді, коли самі науковці стоять на стороні високих наукових стандартів, ми маємо можливість прийняти остаточне рішення. Тому ми дуже вдячні усім, хто не мовчить та не мириться з імітацією у своїй науковій дисципліні", – зазначив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Атестаційна колегія МОН скасувала декілька рішень спецрад, зокрема:

Д 29.053.02 про присудження ступеня доктора наук Ющенку Петру Андрійовичу (спеціальність "Історія України" 07.00.01) через невідповідність належним критеріям, які висуваються до докторських дисертацій, зокрема не містить авторських наукових положень та науково обгрунтованих результатів у галузі історичної науки, що розв’язують важливу наукову або науково-прикладну проблему, наявність текстових запозичень і некоректних посилань. Тема дисертації – "Києворуська спадщина в історичній пам’яті українського суспільства (XII – початок XXI ст.)"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будинок Петра Ющенка: суди залишають брату експрезидента маєток поруч із Майданом. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178124
 
 
 Топ коментарі
 
а Януковичу отменили ?
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янык скоро вернётся. лекции читать буИт... Аттестационная комиссия Минобразования ликвидировала присвоение докторской степени Петру Ющенко - Цензор.НЕТ 4949
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януковоща не трогайте!...он Анну Ахметову читал! )))) а это вам не фунт изюму ))))
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Потрібно відмінити всі наукові ступені які присвоєні після 1991 року і призначити переатестацію кандидатів та докторів наук! Там в 99% випадків плагіат та невідповідний рівень дисертацій!
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Если отменить все звания и ступени с 1991 года -- некому будет преподавать и все ВУЗы не смогут пройти ближайшею аккредитацию. Абсолютно все. Сначала нужно правила менять.
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Що цікаво, так те, що на україномовній гілці цієї новини НЕМАЄ.
Може тому, що зманіпулювали з назвою? Замість оригінальної назви: «"КиєворусЬка спадщина в історичній пам'яті українського суспільства (XII - початок XXI вв.)"
ВТУЛИЛИ:
«"КиеворуССкое наследие в исторической памяти украинского общества (XII - начало XXI вв.)"
?
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«Ющенко П.А. Києворуська спадщина в історичній пам'яті українського
суспільства (XII - початок XXI ст.). - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (за
спеціальністю 07.00.01) Національний педагогічний університет імені М.П.
Драгоманова, Київ, 2019.
У роботі проведено історіографічний аналіз теми, який засвідчив, що до
проблеми Києворуської спадщини в історичній пам'яті українського суспільства
науковці проявляли інтерес впродовж тривалого часу. Дослідження її пройшло у
своєму розвитку три періоди. В дорадянську добу з'явилися праці, де проблема
опосередковано зачіпалася у контексті формування розуміння закономірностей
державотворення на теренах українських земель, розвитку націотворчих начал тощо.
У радянській історіографії тематика місця Києворуської спадщини у формуванні
історичної пам'яті суспільства потрапила із зрозумілих причин на маргінеси
дослідницького інтересу. Для ********* періоду дослідження проблеми властиве
зростання уваги вчених до проблеми ролі Київської Русі в етногенезі українців, а
також нагромадження досвіду роботи по формуванню історичної пам'яті.
Джерельна база дисертації представлена широким спектром документів і
матеріалів Центрального державного архіву громадських об'єднань України,
Центрального державного архіву вищих органів державної влади та управління
України, Державних архівів Запорізької області та м. Києва. Використані також
статистичні матеріали, періодичні видання, документи особистого походження, твори
художньої літератури.
......»
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А от і причина:
«П. Ющенко считает, что в мире существует «единая цивилизация, состоящая из 70 народностей». Утверждает, что древнегреческие философы разговаривали на украинском языке. Не предоставляя никаких доказательств, Ющенко заявляет, что Диоген предлагал сделать украинский государственным языком в Греции.[1][2][3].»

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Это что-то новое в работе ВАКа. А этому действующему "прохфессору" отменят или "святое" трогать нельзя?

Аттестационная комиссия Минобразования ликвидировала присвоение докторской степени Петру Ющенко - Цензор.НЕТ 4377
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а по описанию сантехник получается
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Отож и яблоко на 100% такое-же вышло, как и яблоня. А теперь это яблоко страной типа "управляет" как умеет.
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януковоща не трогайте!...он Анну Ахметову читал! )))) а это вам не фунт изюму ))))
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я проверил.

Янукович - доктор наук.

Аттестационная комиссия Минобразования ликвидировала присвоение докторской степени Петру Ющенко - Цензор.НЕТ 9570
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Там еще гепа с мишейЙопкиным. Гепа - тот похитрее будет, на кандидате остановился, этот яркий выпускник ПТУ No14 по классу "чертежник". Гу а мишаЙопкин, ни дня нигде кроме школы не учившийся вдруг докторскую потянул. Доктор юр. наук миша!!! Его оппонентом мог быть только дельфин Миша, бо там ума, как мяса в привокзальном беляше в кафешке "У Галины"...
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та уж шибко резво этот артист служит власти напавшей на Украину страны
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Хоть какую-то пакость сделать. Если не волонтёрам, то хоть брату Ющенко. Аттестационная комиссия Минобразования ликвидировала присвоение докторской степени Петру Ющенко - Цензор.НЕТ 1811 Такого даже янык не делал.
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При всей скороспелости докторской брата Ющенко, тема то была о памяти национальной в диссертации! Очень больная тема. Могли бы и напоследок оставить это решение. А ведь за 25 лет наклёпано учёных---как там у Высоцкого 50 лет назад *...как собак нерезаных....*! Один только упомяный выше доктор околовсяческих наук мишик бздобкин---каково?!
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Так мы можем легко лишиться 70% ученых, а историков - 99%.
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если они с народным пчоловодом-бухгалтером близднецы, то тогда пётр фёдорыч ющенко, вааще 3 в одном!
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та тут скорее владимир фёдорович ***** вырисовывается
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Ні. От причина:
«П. Ющенко считает, что в мире существует «единая цивилизация, состоящая из 70 народностей». Утверждает, что древнегреческие философы разговаривали на украинском языке. Не предоставляя никаких доказательств, Ющенко заявляет, что Диоген предлагал сделать украинский государственным языком в Греции.[1][2][3].»
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шо,до сих пор типает от шоколадных померанчей? Аттестационная комиссия Минобразования ликвидировала присвоение докторской степени Петру Ющенко - Цензор.НЕТ 5526
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А какая тема была у Яныка?
Потому что он был - "проффесор", а эта должность соответствует степени доктора наук.
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«Управління розвитком інфраструктури великого промислового регіону»
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Не обязательно - он может быть не "ВАКовским", а университетским. Какого-нибудь ДонГУ
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Тема: "Покращення життя вже сьогодні, в умовах пенькобєжного шапкокрадства".
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Тігіпко замість Гончарука? Зеленський підбирає нового Прем'єр міністра
https://youtu.be/mFtM4LxNJCs
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Стесняюсь спросить, а нашими проблемами они когда займутся?
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ваши проблемы? они чисто ваши и не вешайте их ни на кого... тем более на Зеленых, они к вашим проблемам никогда не дозреют.
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Гы-гы.
А кто читал работы коммуноакадемика Толочко, к которому нет претензиц?
А почитайте этот антинаучный бред...
А вон на физфаке университета опять баллотируется в деканы доктор наук, заслуженный деятель науки с индексом цитирования - 4.
Для тех, кто не знает, это уровень первого курса аспирантуры.
А 100% докторов наук в универе имеет индекс цитирования 10 и ниже.
Это максимум кандидат наук
Вот такая у нас вся наука.
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... сумно аж за край,
Не дивись на мене -
Грай музико, грай.
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Зачем пинать дохлую собаку? Отмените лучше звание Героя Украины Бойко (да-да, Бойко Герой Украины) или заслуженного юриста Медведчуку. Или Портнову доктора наук отмените. Но нет, они продолжат бороться с Ющенко.
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проффесор он же такой, как и недоросли из квартала... в одну школу ходили... вместе грамматику прогуливали... играя членом на рояле... а моет просто, вместе дрочили в подвале...
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Почему вфя не отменили? Так и останется проффессор.
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Вот у меня один знакомый, тоже учёный, у него три класса образования, так он десятку за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящей(с)

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Я так понял, что освободившееся место доктора наук перейдёт Зеле. Новая научная специальность- игра хреном на рояле. Кто угадает мелодию с 3-х нот- доктор наук, кто с 1-й ноты- академик.
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Зрадосоя и тут накинула на вентилятор.
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А ты уже зебильного ..... наелся? Смачного !!! Аттестационная комиссия Минобразования ликвидировала присвоение докторской степени Петру Ющенко - Цензор.НЕТ 9125
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Які вони мстиво-дріб'язкові. Як це може подобатись, українці, що підтримують зебанду?
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..и эту крышку Пандорры открыли наконец то!!!..какая стыдобень была, когда всемирно известный препод. универа, НИИ какого знаменитого или завода, седовласый(ая) доктор или кандидат наук, всю жизнь не покидавший свои лаборатории, по крупицам чего то добивавшийся, тыс.учеников подготовивший, и придурок конченный с распальцовкой веером, таблицу умножения не осиливший за всю свою вонючую воровскую или прихлебательскую жизнь, в одинаком научном звании!!!!...посмотрите на наших академиков всех академий, кандидатов и докторов наук всяких...политических!!!.. , экономических.. Аттестационная комиссия Минобразования ликвидировала присвоение докторской степени Петру Ющенко - Цензор.НЕТ 6098...исторических!! Аттестационная комиссия Минобразования ликвидировала присвоение докторской степени Петру Ющенко - Цензор.НЕТ 6098..там же реальные клинические дебилы, олигофрены, шизофреники..и пр. мусор биологический, и все с научными степенями..и как минимум почти все "полковники" ...тоже вопросы есть но это тема отдельная..я о "науковцях" наших, праффессарах и дацентах, академиках и член.коррах, много раз об этом писАл...эту ганьбу срочнейшим образом вывести на чистую воду нужно, путем переаттестаций или др. какими способами... следующий шаг "полковники" и пр. "фельдмаршалы" боевые, фронтов колчаковских или специальных операций резидентур зарубежных, мафию искоренявших международную Аттестационная комиссия Минобразования ликвидировала присвоение докторской степени Петру Ющенко - Цензор.НЕТ 6098 ..., а "казачество"? там же енералы одни.. Аттестационная комиссия Минобразования ликвидировала присвоение докторской степени Петру Ющенко - Цензор.НЕТ 6098 ...какое ганьбище... Аттестационная комиссия Минобразования ликвидировала присвоение докторской степени Петру Ющенко - Цензор.НЕТ 3777...
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Пожилой человек, родной брат третьего президента Украины и такой бессовестный.
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это имитация. Не надо только рассказывать про высокий уровень науки в Украине. Экономика - это тоже наука. Если экономика на дне - значит наука ниже дна.
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