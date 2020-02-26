 Атестаційна комісія Міносвіти ліквідувала присвоєння докторського ступеня Петрові Ющенку

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міносвіти.

"Дуже важливо, коли професійна спільнота не мовчить, а називає порушення порушенням, плагіат – плагіатом, імітацію науки – імітацією. Лише тоді, коли самі науковці стоять на стороні високих наукових стандартів, ми маємо можливість прийняти остаточне рішення. Тому ми дуже вдячні усім, хто не мовчить та не мириться з імітацією у своїй науковій дисципліні", – зазначив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Атестаційна колегія МОН скасувала декілька рішень спецрад, зокрема:

Д 29.053.02 про присудження ступеня доктора наук Ющенку Петру Андрійовичу (спеціальність "Історія України" 07.00.01) через невідповідність належним критеріям, які висуваються до докторських дисертацій, зокрема не містить авторських наукових положень та науково обгрунтованих результатів у галузі історичної науки, що розв’язують важливу наукову або науково-прикладну проблему, наявність текстових запозичень і некоректних посилань. Тема дисертації – "Києворуська спадщина в історичній пам’яті українського суспільства (XII – початок XXI ст.)"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будинок Петра Ющенка: суди залишають брату експрезидента маєток поруч із Майданом. ФОТО