 Атестаційна комісія Міносвіти ліквідувала присвоєння докторського ступеня Петрові Ющенку

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міносвіти.
"Дуже важливо, коли професійна спільнота не мовчить, а називає порушення порушенням, плагіат – плагіатом, імітацію науки – імітацією. Лише тоді, коли самі науковці стоять на стороні високих наукових стандартів, ми маємо можливість прийняти остаточне рішення. Тому ми дуже вдячні усім, хто не мовчить та не мириться з імітацією у своїй науковій дисципліні", – зазначив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.
Атестаційна колегія МОН скасувала декілька рішень спецрад, зокрема:
Д 29.053.02 про присудження ступеня доктора наук Ющенку Петру Андрійовичу (спеціальність "Історія України" 07.00.01) через невідповідність належним критеріям, які висуваються до докторських дисертацій, зокрема не містить авторських наукових положень та науково обгрунтованих результатів у галузі історичної науки, що розв’язують важливу наукову або науково-прикладну проблему, наявність текстових запозичень і некоректних посилань. Тема дисертації – "Києворуська спадщина в історичній пам’яті українського суспільства (XII – початок XXI ст.)"
Може тому, що зманіпулювали з назвою? Замість оригінальної назви: «"КиєворусЬка спадщина в історичній пам'яті українського суспільства (XII - початок XXI вв.)"
ВТУЛИЛИ:
«"КиеворуССкое наследие в исторической памяти украинского общества (XII - начало XXI вв.)"
?
суспільства (XII - початок XXI ст.). - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (за
спеціальністю 07.00.01) Національний педагогічний університет імені М.П.
Драгоманова, Київ, 2019.
У роботі проведено історіографічний аналіз теми, який засвідчив, що до
проблеми Києворуської спадщини в історичній пам'яті українського суспільства
науковці проявляли інтерес впродовж тривалого часу. Дослідження її пройшло у
своєму розвитку три періоди. В дорадянську добу з'явилися праці, де проблема
опосередковано зачіпалася у контексті формування розуміння закономірностей
державотворення на теренах українських земель, розвитку націотворчих начал тощо.
У радянській історіографії тематика місця Києворуської спадщини у формуванні
історичної пам'яті суспільства потрапила із зрозумілих причин на маргінеси
дослідницького інтересу. Для ********* періоду дослідження проблеми властиве
зростання уваги вчених до проблеми ролі Київської Русі в етногенезі українців, а
також нагромадження досвіду роботи по формуванню історичної пам'яті.
Джерельна база дисертації представлена широким спектром документів і
матеріалів Центрального державного архіву громадських об'єднань України,
Центрального державного архіву вищих органів державної влади та управління
України, Державних архівів Запорізької області та м. Києва. Використані також
статистичні матеріали, періодичні видання, документи особистого походження, твори
художньої літератури.
......»
«П. Ющенко считает, что в мире существует «единая цивилизация, состоящая из 70 народностей». Утверждает, что древнегреческие философы разговаривали на украинском языке. Не предоставляя никаких доказательств, Ющенко заявляет, что Диоген предлагал сделать украинский государственным языком в Греции.[1][2][3].»
Янукович - доктор наук.
Звучит, как "2 in 1".
«П. Ющенко считает, что в мире существует «единая цивилизация, состоящая из 70 народностей». Утверждает, что древнегреческие философы разговаривали на украинском языке. Не предоставляя никаких доказательств, Ющенко заявляет, что Диоген предлагал сделать украинский государственным языком в Греции.[1][2][3].»
Потому что он был - "проффесор", а эта должность соответствует степени доктора наук.
https://youtu.be/mFtM4LxNJCs
на скрепы замахнулись?
А кто читал работы коммуноакадемика Толочко, к которому нет претензиц?
А почитайте этот антинаучный бред...
А вон на физфаке университета опять баллотируется в деканы доктор наук, заслуженный деятель науки с индексом цитирования - 4.
Для тех, кто не знает, это уровень первого курса аспирантуры.
А 100% докторов наук в универе имеет индекс цитирования 10 и ниже.
Это максимум кандидат наук
Вот такая у нас вся наука.
Не дивись на мене -
Грай музико, грай.
https://censor.net.ua/forum/2362003/amerikanskiyi_quotagent_vliyaniyaquot__jid_yuschenkoadelgeyim