EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Здоров'я
  4965  59
Матеріали за темою:
Все про:Грузія (645) Іран (520) COVID-19 (330)

 Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано в Грузії

У Грузії підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила в середу ввечері на брифінгу міністр охорони здоров'я Грузії Катерина Тікарадзе.

За словами міністра, вірус виявлено у громадянина Грузії, який напередодні прибув через Азербайджан з Ірану.

Раніше Грузія призупинила пряме авіасполучення з Китаєм, а також евакуювала своїх громадян, які висловили бажання покинути територію КНР.

У КНР з грудня загальна кількість жертв коронавірусу COVID-19 становить 2,7 тис. осіб, зареєстровано понад 78 тис. випадків захворювання. Близько 30 тис. осіб виписано з лікарень з одужанням.

Пізніше, 23 лютого, Грузія у зв'язку із повідомленнями, що надходили про поширення на території Ірану коронавірусу (COVID-19) ввела обмеження на авіасполучення з цією країною.

За останніми даними, кількість смертей від захворювання коронавірусом в Ірані досягло 19 осіб. Кількість хворих зросла до 139 осіб.

Читайте також: Перший у Латинській Америці випадок зараження коронавірусом зафіксовано в Бразилії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178122
 
 
 Топ коментарі
 
А причем тут золотой миллиард к вирусу? Золотому миллиарду выгодно что-бы таких как ты ослов было как можно больше! Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии - Цензор.НЕТ 681
 показати весь коментар
 
Дивно, що москалі не хворіють.
Настільки проспиртовані, що навіть вірус ними гидує.
 показати весь коментар
 
Москалей закапывают с другим диагнозом...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вообщем пандемия и план золотой миллиард в действии
 показати весь коментар
 
 
А причем тут золотой миллиард к вирусу? Золотому миллиарду выгодно что-бы таких как ты ослов было как можно больше! Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии - Цензор.НЕТ 681
 показати весь коментар
 
 
а мне может выгодно что бы таких как ты было меньше)
 показати весь коментар
 
 
Да нет от меня то как раз больше зависит могу например не принять тебя на работу. А сейчас ещё ЗЕ для меня (выгодный мне) ещё и КЗоТ новый напишет!
 показати весь коментар
 
 
Николай, ваш ник напомнил мне Бурухтана второго - второго из "Неисправимого Лжеца" .А почему второй - второй?Потому что Бурухтан второй- первый его папа.
 показати весь коментар
 
Это к тому как может распространится вирус.В Италии было позавчера 129,а сегодня 374.
 показати весь коментар
 
Золотой миллиард без рабов третьего мира долго не протянет. Чтобы были богатые должны и бедные.
 показати весь коментар
 
 
18 февраля 2020
Коронавирус "Ухань-Горки 400» вывели в СССР в 1979г (фото)
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.
«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Фото: Depositphotos
Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
Кто бы сомневался! Империя Зла сочится ядами!
 показати весь коментар
 
 
Гдето и по Украине бродит бацыла но нашим клоунам пох они на самокате!
 показати весь коментар
 
 
тогда уж по веселому звучанию ничто не сравнится с гонококком... гонококк... почему-то с задорным вовкой зеленским ассоциируется
 показати весь коментар
 
Грузія кажете.Мєня тєрзают смутниє сомнєнія...
Оперативні дані щодо захворюваності на грип та ГРВІ 17.02-23.02

"За минулий тиждень (17.02-23.02) на ГРВІ захворіли 217 459 людей, із них 61,3 % - діти.
Інтенсивний показник захворюваності склав 568,7 на 100 000 населення, що на 19,3 % більше епідемічного порога по Україні.
У країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу.
У Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в м. Київ зберігається ************* рівень активності грипу та ГРВІ. В усіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.
Нагадуємо, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності..."
 показати весь коментар
 
ВОЗ либо идиоты либо всё делают специально-не закрыли границы во всех странах где выявили вирус теперь будете пожинать смертельный урожай по всему миру...
 показати весь коментар
 
 
Каким образом Всемирная-Организация-Здравоохранения может закрывать границы независимых государств ? Каждое государство само решает когда, почему и с кем закрывать границу.


 показати весь коментар
 
 
Нікалай, не панікуй. не так страшний цей вірус, як його малюють. З початку року в Україні померло більше 40 людей від звичайного грипу, а ти якогось віруса в короні боїшся. За рік в світі від автомобілів гине 1,5млн. людей, а "ВОЗ ідіоти граніци нє закривают".
 показати весь коментар
 
А в Украине..как Багдаде...все спокойно...
 показати весь коментар
 
 
у нас наверняка будут скрывать до последнего .. тут сейчас зелёный вирус в самом разгаре ...
 показати весь коментар
 
 
Дивно, що москалі не хворіють.
Настільки проспиртовані, що навіть вірус ними гидує.
 показати весь коментар
 
 
Москалей закапывают с другим диагнозом...
 показати весь коментар
 
 
просто не говорят и не поднимают панику, болеет уже почти вся Европа и Азия
 показати весь коментар
 
 
та не .. зомби человеческие болячки не берут ..
 показати весь коментар
 
 
Сообщали, что россияне своих забрали с корабля в Японии 8 человек, трое из которых были уже инфицированы. Их поместили на лечение в Перьм...
 показати весь коментар
 
а в них є ліки? Чи будуть проводити далі експерименти?
 показати весь коментар
 
Видимо в странах где любят выпивать, вирус распространяется не так быстро.
 показати весь коментар
 
В Италии сделали 10 тысячь анализов на вирус во Франции только 600, так что не стоит падать в обморок если что.
 показати весь коментар
 
А украинцы почему не болеют? Особенно учитывая уровень вашей медицины.
 показати весь коментар
 
 
поплюйте і по лобі своєму тричі постукайте
 показати весь коментар
 
чтоб убивать вирус нужно как минимум 60% спиртосодержащая жидкость
 показати весь коментар
 
мда, агресивное распростронение вируса уже немножко настораживает, особенно потому что в первые дни нет некаких симптомов.
 показати весь коментар
 
Симптомы аналогичные гриппу.
Недомогание, першение в горле, выделения из носа, ломота, которая может сочетаться с температурой - то есть первые симптомы коронавирусной инфекции такие же, как и у гриппа.
 показати весь коментар
 
чуть разница первые симптомы и в первые дни заражение, согласись, там разница и я писал о первых днях как заразился, симптомы после третьего дня только.
 показати весь коментар
 
та може він вже тут. Під Житомиром китайці дорогу будують, у нас також купа студентів з Китаю та і бізнес теж на Китай заточений. З Угорщини переписувався з колегою пару заводів зменшили виробництво через брак продукції з Китаю. Так що економічна криза не за горами.
 показати весь коментар
 
Сьогодні один сяоміняв телефоном у Києві на зупинці. Раніше якось їх було і не видно, і не чутно.
 показати весь коментар
 
В паРаше вся Сибирь китайцами заселена...в приграничных райнах они ...да и скот винторогий тоже...шастают тула сюда...и ни одного заболевшего?
Да их там наверное уже штабелями в ямы складывают...
.
 показати весь коментар
 
 
звідси занесли




Гурьянов Сергей

@Segozavr


Иран закрывает учебные заведения в стране в связи со вспышкой эпидемии вируса COVID-19. Ограничивается въезд паломников и пятничные молитвы в мечетях тех городов, где была выявлена инфекция. Как-то они оперативно среагировали, не прошло и 20 дней.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору