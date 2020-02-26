 Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано в Грузії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила в середу ввечері на брифінгу міністр охорони здоров'я Грузії Катерина Тікарадзе.

За словами міністра, вірус виявлено у громадянина Грузії, який напередодні прибув через Азербайджан з Ірану.

Раніше Грузія призупинила пряме авіасполучення з Китаєм, а також евакуювала своїх громадян, які висловили бажання покинути територію КНР.

У КНР з грудня загальна кількість жертв коронавірусу COVID-19 становить 2,7 тис. осіб, зареєстровано понад 78 тис. випадків захворювання. Близько 30 тис. осіб виписано з лікарень з одужанням.

Пізніше, 23 лютого, Грузія у зв'язку із повідомленнями, що надходили про поширення на території Ірану коронавірусу (COVID-19) ввела обмеження на авіасполучення з цією країною.

За останніми даними, кількість смертей від захворювання коронавірусом в Ірані досягло 19 осіб. Кількість хворих зросла до 139 осіб.

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