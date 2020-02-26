 Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано в Грузії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила в середу ввечері на брифінгу міністр охорони здоров'я Грузії Катерина Тікарадзе.
За словами міністра, вірус виявлено у громадянина Грузії, який напередодні прибув через Азербайджан з Ірану.
Раніше Грузія призупинила пряме авіасполучення з Китаєм, а також евакуювала своїх громадян, які висловили бажання покинути територію КНР.
У КНР з грудня загальна кількість жертв коронавірусу COVID-19 становить 2,7 тис. осіб, зареєстровано понад 78 тис. випадків захворювання. Близько 30 тис. осіб виписано з лікарень з одужанням.
Пізніше, 23 лютого, Грузія у зв'язку із повідомленнями, що надходили про поширення на території Ірану коронавірусу (COVID-19) ввела обмеження на авіасполучення з цією країною.
За останніми даними, кількість смертей від захворювання коронавірусом в Ірані досягло 19 осіб. Кількість хворих зросла до 139 осіб.
Там на странице 60 рассказано как могут распространятся слухи при условии один рассказал трём за 15 минут.Так с восьми до десяти тридцати с одного получается 50 тысяч.Очень позновательная книга.
Коронавирус "Ухань-Горки 400» вывели в СССР в 1979г (фото)
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.
«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Фото: Depositphotos
Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
Кто бы сомневался! Империя Зла сочится ядами!
Оперативні дані щодо захворюваності на грип та ГРВІ 17.02-23.02
"За минулий тиждень (17.02-23.02) на ГРВІ захворіли 217 459 людей, із них 61,3 % - діти.
Інтенсивний показник захворюваності склав 568,7 на 100 000 населення, що на 19,3 % більше епідемічного порога по Україні.
У країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу.
У Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в м. Київ зберігається ************* рівень активності грипу та ГРВІ. В усіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.
Нагадуємо, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності..."
Настільки проспиртовані, що навіть вірус ними гидує.
Недомогание, першение в горле, выделения из носа, ломота, которая может сочетаться с температурой - то есть первые симптомы коронавирусной инфекции такие же, как и у гриппа.
Да их там наверное уже штабелями в ямы складывают...
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Гурьянов Сергей
@Segozavr
Иран закрывает учебные заведения в стране в связи со вспышкой эпидемии вируса COVID-19. Ограничивается въезд паломников и пятничные молитвы в мечетях тех городов, где была выявлена инфекция. Как-то они оперативно среагировали, не прошло и 20 дней.
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