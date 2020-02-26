 Найвищі ризики при коронавірусі для осіб старших за 80, небезпека є також для людей із захворюваннями дихальної системи і діабетом, - РНБО. ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, аналіз провів Головний ситуаційний центр при Раді національної безпеки і оборони України.
За результатами моделювання в зоні найменшого ризику перебувають особи віком від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40-49-річних - відповідно 0,3%; для 50-59-річних - 1,3%; для 60-69-річних - 3,4%, для 70-79-річних - 7,8%. В зоні найбільшого ризику перебувають особи похилого віку 80+, для них цей показник становить 13,5%.
У зоні ризику також перебувають люди, які страждають захворюваннями дихальної системи і діабетом.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
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11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.
бо петро моложе
а самое интересное-это коменты под картинкой
Даже с красным перцем.
Коронавирус "Ухань-Горки 400» вывели в СССР в 1979г (фото)
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.
«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Фото: Depositphotos
Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
Кто бы сомневался! Империя Зла сочится ядами!
И делиться с миром вакциной не желает!!
помрёт, а если выздоровеет, то и так выздоровеет.
Искренне желаю, чтобы как минимум один янелох попал в эти 0,3%.