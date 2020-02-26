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Все про:РНБО (685) ризик (5) COVID-19 (362)

 Найвищі ризики під час коронавірусу для осіб старших за 80, небезпека є також для людей із захворюваннями дихальної системи і діабетом, - РНБО. ІНФОГРАФІКА

За результатами аналізу та моделювання можливого варіанта поширення коронавірусу COVID-2019 в Україні виділено групи ризику в зрізі вікової категорії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, аналіз провів Головний ситуаційний центр при Раді національної безпеки і оборони України.

За результатами моделювання в зоні найменшого ризику перебувають особи віком від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40-49-річних - відповідно 0,3%; для 50-59-річних - 1,3%; для 60-69-річних - 3,4%, для 70-79-річних - 7,8%. В зоні найбільшого ризику перебувають особи похилого віку 80+, для них цей показник становить 13,5%.

У зоні ризику також перебувають люди, які страждають захворюваннями дихальної системи і діабетом.

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Найвищі ризики під час коронавірусу для осіб старших за 80, небезпека є також для людей із захворюваннями дихальної системи і діабетом, - РНБО 01

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178121
 
 
 Топ коментарі
 
Для людей старше 80 и без короновируса много рисков.
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у випадку України - ризик більше 50% для всіх категорій, зважаючи на прохфесіаналів при владі
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Собаку зачем убил? Мог бы за газ заплатить. А спиртом лучше изнутри глаза протирать - не зря же говорят: "залил глаза"... Самые высокие риски при коронавирусе для людей старше 80, опасность есть также для страдающих заболеваниями дыхательной системы и диабетом, - СНБО - Цензор.НЕТ 3030
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Для людей старше 80 и без короновируса много рисков.
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Я мультик смотрел . Я уже выгнал жену , убил собаку . Теперь примеряюсь , как глаза спиртом протереть.
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Собаку зачем убил? Мог бы за газ заплатить. А спиртом лучше изнутри глаза протирать - не зря же говорят: "залил глаза"...
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и часто ты так глаза протираеш?? не легче снять и повытирать??
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Краще закапуй очі з піпетки , "окосієш" без проблем , тільки розбав до 40 градусів , бо опік конюнктивальної гарантовано . І надовше вистачить .
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Ризик докорінно зміниться лише тоді, коли панікерам заклеять рот скотчем. Самые высокие риски при коронавирусе для людей старше 80, опасность есть также для страдающих заболеваниями дыхательной системы и диабетом, - СНБО - Цензор.НЕТ 4897
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маску надо менять каждые пол часа денег не напасешься в песду такие маски
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у випадку України - ризик більше 50% для всіх категорій, зважаючи на прохфесіаналів при владі
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вы даже не знаете, как заблуждаетесь.
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Бездари у власти увеличивают риски в десятки раз. И не только для пожилых. Для ВСЕХ без исключения.
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А сколько надо выпить, чтобы нейтрализовать этот вирус
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Это от того не спасает.
Даже с красным перцем. Самые высокие риски при коронавирусе для людей старше 80, опасность есть также для страдающих заболеваниями дыхательной системы и диабетом, - СНБО - Цензор.НЕТ 4906
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А с чёрным перцем? Может с красной икоркой поможет? И бабу потом обязательно, для закрепления результата профилактики от вируса.
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это давняя проблема,которая нерешаема.где та грань,и где та норма
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Это как в спорте. Чем больше и чаще тренируешься тем выше норма. Тьфу, результат.
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и не болели же...во всяком случае в "советской россии не писалось" Самые высокие риски при коронавирусе для людей старше 80, опасность есть также для страдающих заболеваниями дыхательной системы и диабетом, - СНБО - Цензор.НЕТ 33

Самые высокие риски при коронавирусе для людей старше 80, опасность есть также для страдающих заболеваниями дыхательной системы и диабетом, - СНБО - Цензор.НЕТ 6697
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18 февраля 2020
Коронавирус "Ухань-Горки 400» вывели в СССР в 1979г (фото)
Только тогда его называли биологическим оружием.
Коронавирус стал одной из главных тем последнего месяца. По последним данным, вирус заразил уже боле 70 тысяч человек. Известно о 1775 случаях летального исхода.
«Они называют эту штуку «Вухань-400», потому что она была создана в их лаборатории в окрестностях Уханя, и это был их четырехсотый жизнеспособный штамм созданного человеком микроорганизма», - говорится в отрывке из книги.
Фото: Depositphotos
Журналист Амир Царфати опубликовал в своем твиттере снимок одной из страниц книги Дина Кунца «Глаза тьмы», на которой описано «самое важное и опасное» биологическое оружие «Ухань-400», созданное китайскими учеными. Эпицентром распространения SARS-CoV-2 стал как раз китайский город Ухань. Книга была написана в 1981 году.В комментариях под постом Царфати один из пользователей привел отрывок из более ранней версии книги Кунца, в которой «Ухань-400» назывался «Горки-400», а его родиной был СССР.
Кто бы сомневался! Империя Зла сочится ядами!
И делиться с миром вакциной не желает!!
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выдержки из книги американской писательницы Сильвии Браун

В 2008 году Браун опубликовала очередную подборку пророчеств - ее труд назывался Конец наших дней: предсказания и пророчества о конце света (End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World).Там был и такой фрагмент: «Примерно в 2020 году тяжелая болезнь, подобная пневмонии, распространится по всему земному шару, поражая легкие и бронхи и будучи устойчивой ко всем известным методам лечения».

Портал Snopes провел расследование и сравнил издания романа Глаза тьмы разных лет с теми фрагментами, которые сейчас циркулируют в сети. Авторы расследования выяснили, что в книге 1981 года (ее фрагменты доступны в Google Books) нет ни одного упоминания об Ухане, а первоисточником биологического оружия названа Россия, а не Китай.
Сам вирус в издании книги Дина Кунца 1981 года называется не «Ухань-400», а «Горки-400» - по названию российского населенного пункта и вымышленной лаборатории, находившейся в нем по сюжету романа.В то же время в переиздании книги 2008 года, фрагменты которой доступны на Amazon,действительно есть упоминания о вирусе Ухань-400 и его китайском происхождении. Что заставило автора либо издательство внести такие коррективы в сюжет - неизвестно, отмечает портал Snopes. А канадская сеть CTVNews уже обратилась к издательству за комментарием с просьбой разъяснить ситуацию.
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Если новости не врут то в Италии уже умерло несколько детей от 5 до 15 лет...
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4веро детей заразились ,симптомов не наблюдается.
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Ні,не правда.Всі італійці,які померли від «корони» були старими,які мали ще свої хронічні захворювання.
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Народ не навевайте пурги, а то от испугу окочюретесь.
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Та я дивуюся з цих панікерів. В Україні в автоаваріях щороку гине 15 000 людей, а вони замість того, щоб знищувати автомобілі, непритомніють при згадуванні якогось віруса в короні.
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то ви трохи перебільшили - 5 000 гине. Хоча зі мною свого часу сперечався колега по роботі за цю цифру, казав, як і тут більшість інколи каже на опонента бот, а йому раз так офіційну статистику з сайтів МВС та МОЗ і замовк сучий гад.
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Буцім то тим кому за 80 без коронавірусу легко дихати...
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И к бабке не ходи Пенсионный Фонд подсуетился в заказчики Самые высокие риски при коронавирусе для людей старше 80, опасность есть также для страдающих заболеваниями дыхательной системы и диабетом, - СНБО - Цензор.НЕТ 9081
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да тут пол страны точно под эти показатели подходят ...
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О чём и говорил. Шумиха вокруг COVID-2019 раздута! От обычного гриппа также мрут люди тысячами, но о этом не говорят по телеку!
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З початку року в Україні від звичайного грипу померло більше 40 людей і тишина.
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в год в мире от гриппа умирает 650 тыс. людей. и ничего, никаких "Аааа, мы все умрем!".
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за цей сезон з вересня 2019 по лютий 2020 - 29 осіб, дані МОЗ.
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Від автокатастроф ще більше, але в них інкубаційний період 0,1 сек!
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Ну знаете ли, в 80 лет... Как там было у Гоголя - если помрёт, то и так
помрёт, а если выздоровеет, то и так выздоровеет.
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Для 40-49-летних - соответственно 0,3%.

Искренне желаю, чтобы как минимум один янелох попал в эти 0,3%.
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я сдохну при коронавирусе, у меня начнется ХОЗЛ
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мне с моим хроническим бронхитом и рубцами в легких точно 3,14зда. Но ничего, я не паникую, будет как будет, все равно коронавирусом заболеем рано или поздно все, никакой карантин и ВОЗ ничего не сделают.
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и я не паникую.. лишь констатирую возможный факт, начнется хронический бронхит и нарушится газобмен в легких, я уже прожил немало
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Т.е. вирус косит, в основном, пенсионеров (читай расходную статью бюджета).
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Кардинальний шлях сховати некомпетентність - Поховати пенсіонерів Евріка, економічне ноу-хау Зєпрофі Найвищі ризики під час коронавірусу для осіб старших за 80, небезпека є також для людей із захворюваннями дихальної системи і діабетом, - РНБО - Цензор.НЕТ 4147
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На самом деле для Роиси это тоже миракл просто.
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Пенсионные фонды (некоторых стран), видимо, молятся на этот вирус, как панацею от банкротства!
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а теперь по подробнее ,я думаю Пенсионный Фонд Украины должен быть вкурсе
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Безграмотно викладений аналіз Головного сітуаційного центру РНБО. На інфографиці вказано: "Ризик у разі захворювання" (тобто, якщо людина вже захворіла, і тоді це ризик смерті), а у тексті, що супроводжує графіку вказано: "показник ймовірності захворювання" (тобто, якщо людина ще не захворіла). То це ризик чого? Захворюванності чи смерті? Слово "ризик" повинно мати розширення - "ризик чого".
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Їм віника від совка невідрізнити...,а Ви...Як несормно...
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Не залякуйте, тих,кого,майже немає!!! Більш,завсе загине ,як,завше молодих... Найвищі ризики під час коронавірусу для осіб старших за 80, небезпека є також для людей із захворюваннями дихальної системи і діабетом, - РНБО - Цензор.НЕТ 4995
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