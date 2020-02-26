 Моніторинговий візит комісара РЄ Міятович до окупованого Криму може відбутися за погодженням з Україною, - Зеленко

Про це спікер МЗС України Катерина Зеленко сказала під час марафону на Радіо Крим.Реалії "Росія в Криму. 6 років спротиву", інформує Цензор.НЕТ.

"Це питання може бути розглянуто тоді, коли ми будемо чітко розуміти, яким буде формат цієї поїздки і яка можливість розглянути всі аспекти захисту прав людини в Криму. І, звичайно, це залежатиме від того, наскільки цей візит буде повноцінним з точки зору залучення України", - сказала прессекретарка українського МЗС.

За її словами, Україна готова "створити всі умови для того, щоб наші міжнародні партнери побачили реальну картину" в Криму.

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"Не такою, якою її представляє Москва, влаштовуючи якісь точкові заходи. Щоб цей моніторинг здійснювався із залученням кримськотатарської громадськості, яка розповіла, якою є реальна ситуація з дотриманням їхніх прав і свобод. Тому що ми бачимо, що досі багато кримських татар перебувають в ув'язненні, як у Криму, так і в Росії", - зазначила Зеленко.

Нагадаємо, влітку 2019 року пресслужба Міністерства закордонних справ Росії заявила, що "досягнуто домовленості про поїздку комісара РЄ з прав людини Міятович до Криму 7-11 жовтня цього року".

В Офісі комісара з прав людини Ради Європи підтвердили, що Дуня Міятович планує відвідати окупований півострів. При цьому додали, що "є багато питань, які необхідно уточнити, щоб вона могла займатися правозахисною діяльністю в Криму".

"Черговий російський "развод" про візит комісара РЄ з прав людини Дуні Міятович до окупованого Криму. Такий візит має узгоджуватися з нами і відбуватися згідно з українським законодавством. А потьомкінські села Росія показувати вміє, це ми добре знаємо. Але, як то кажуть, шукайте дурних", - заявив тодішній глава МЗС Павло Клімкін.

Візит не відбувся.

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