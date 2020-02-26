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 Політика України
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 Моніторинговий візит комісара РЄ Міятович до окупованого Криму може відбутися за погодженням з Україною, - Зеленко

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович зможе відвідати окупований Крим з моніторинговою місією після того, як буде чітко визначено формат цього візиту.

Про це спікер МЗС України Катерина Зеленко сказала під час марафону на Радіо Крим.Реалії "Росія в Криму. 6 років спротиву", інформує Цензор.НЕТ.

"Це питання може бути розглянуто тоді, коли ми будемо чітко розуміти, яким буде формат цієї поїздки і яка можливість розглянути всі аспекти захисту прав людини в Криму. І, звичайно, це залежатиме від того, наскільки цей візит буде повноцінним з точки зору залучення України", - сказала прессекретарка українського МЗС.

За її словами, Україна готова "створити всі умови для того, щоб наші міжнародні партнери побачили реальну картину" в Криму.

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"Не такою, якою її представляє Москва, влаштовуючи якісь точкові заходи. Щоб цей моніторинг здійснювався із залученням кримськотатарської громадськості, яка розповіла, якою є реальна ситуація з дотриманням їхніх прав і свобод. Тому що ми бачимо, що досі багато кримських татар перебувають в ув'язненні, як у Криму, так і в Росії", - зазначила Зеленко.

Нагадаємо, влітку 2019 року пресслужба Міністерства закордонних справ Росії заявила, що "досягнуто домовленості про поїздку комісара РЄ з прав людини Міятович до Криму 7-11 жовтня цього року".

В Офісі комісара з прав людини Ради Європи підтвердили, що Дуня Міятович планує відвідати окупований півострів. При цьому додали, що "є багато питань, які необхідно уточнити, щоб вона могла займатися правозахисною діяльністю в Криму".

"Черговий російський "развод" про візит комісара РЄ з прав людини Дуні Міятович до окупованого Криму. Такий візит має узгоджуватися з нами і відбуватися згідно з українським законодавством. А потьомкінські села Росія показувати вміє, це ми добре знаємо. Але, як то кажуть, шукайте дурних", - заявив тодішній глава МЗС Павло Клімкін.

Візит не відбувся.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178119
 
 
 Топ коментарі
 
если Дунька поедит с командой в которой не будет представителей стран Балтии, Польши или Швеции, то уже настораживает, ведь доклад одной курвы о том как Грузия напала на бедных руцких ведь помним и хорошо.
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"Моніторинговий візит комісара РЄ Міятович до окупованого Крим може відбутися за погодженням з Україною і в супроводі українських офіційних осіб" - НЕ ЗАБУВАЙТЕ ДОДАВАТИ!
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витёк, ты ещё жив, ах да, ты же умница знне знаешь разницы между ЕС и что такое ЕвропеискыйСовет. Но это меня не удевляет - ты русскии, раб латышей на данный момент. А ведь ты предпочитаешь быть рабом латышей, чем бить рабом "истенно руцких" типа жирик или соловёв.
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Ставить комиссару ЕС условия - это большой минус!
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тебе, касапський резидент, СБУ ще не прищучило?
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Якщо євродипломати поїдуть в Крим на них потрібно завести кримінальну справу та подати в європейський суд.
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почему же? Если это косаеться страны которая не член ЕС при том комисар едит в ту часть которая окупированна, то выдвигать некие принцыпи или условия - весьма позитивный и приличный поступок.
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Потому что ты безграмотный лабус, который не может отличить Совет Европы (комиссар которого Миятович) от Европейского Союза. И Украина и РФ члены Совета Европы тупица.
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витёк, ты ещё жив, ах да, ты же умница знне знаешь разницы между ЕС и что такое ЕвропеискыйСовет. Но это меня не удевляет - ты русскии, раб латышей на данный момент. А ведь ты предпочитаешь быть рабом латышей, чем бить рабом "истенно руцких" типа жирик или соловёв.
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Голодный говорит о еде, бедный о деньгах, а раб Федька о рабстве.
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держись и не ной, такова твоя судьба, как и другим отприскам окупантов, кстати твоим детям тоже. Так что тримаися, вам ещё отрабатывать и отрабатывать за зверство дидов -окупантов.
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если Дунька поедит с командой в которой не будет представителей стран Балтии, Польши или Швеции, то уже настораживает, ведь доклад одной курвы о том как Грузия напала на бедных руцких ведь помним и хорошо.
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"Моніторинговий візит комісара РЄ Міятович до окупованого Крим може відбутися за погодженням з Україною і в супроводі українських офіційних осіб" - НЕ ЗАБУВАЙТЕ ДОДАВАТИ!
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Реальный рейтинг Зеленского - ЗА - 12% против 88%
https://www.5.ua/live/
можно проголосовать тут онлайн
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Цікавіше було би проголосувати на Г+Г...
Роман Чайка, до речі, щойно сказав, що на мертвечуківському 112-му цифри підтримки ЗЕклована трохи більші, хоча не набагато.
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я теперь кого не спрашиваю (из тех кто реально ссался зелёными какашками за зеленского) довольны ли они.. тупо глаза отводят и говорят что они за него не голосовали..

что за ****** такой то? а кто за него голосовал тогда? покажите мне хоть одного этого одного идиота!!!
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ой, якщо тут посидиш - побачиш таких дофіга.
Інша частина правди - свистять "а я проти пороха"...
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У тебя есть претензии к Центральной Избирательной Комиссии, которую председателем назначил Порошенко? Не стесняйся, подай на Петра в суд, зачем она нарисовала Зеленскому 73%? Мониторинговый визит комиссара СЕ Миятович в оккупированный Крым может состояться по согласованию с Украиной, - Зеленко - Цензор.НЕТ 360
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