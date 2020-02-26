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Все про:прокуратура (2090) Prozorro (102) Національний інститут раку (4)

 За фактом закупівель Національним інститутом раку в обхід Prozorro розпочато кримінальне провадження, - прокуратура Києва

Прокуратура міста Києва внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час проведення державних закупівель службовими особами Національного Інституту Раку МОЗ України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби столичної прокуратури.

"Згідно з інформацією, оприлюдненою у ЗМІ народним депутатом України, керівництво Національного інституту раку в обхід процедури відкритих торгів укладає прямі договори із закупівлі продуктів харчування з "потрібними" постачальниками. При цьому вартість тендерів становить допорогову суму у 199 тис. гривень з метою уникнення проведення онлайн аукціонів через систему ProZorro, як того вимагає закон", - зазначається в повідомленні.

За цим фактом прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі).

Досудове розслідування здійснюватиме слідче управління Головного управління Національної поліції в місті Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.

Также читайте: Прокуратура направила в суд дело в отношении двух чиновников Института рака, подозреваемых в организации схемы обогащения за счет онкобольных пациентов. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178118
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы опять воруют на закупках?
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причому - "...закупок Национальным институтом рака в обход Prozorro".

Не раків, а рака. Національний інститут не міг нормально купити одного рака?

По факту закупок Национальным институтом рака в обход Prozorro начато уголовное производство, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 9531
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так вони і купили одного за 199000 грн По факту закупок Национальным институтом рака в обход Prozorro начато уголовное производство, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 2707
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причому - "...закупок Национальным институтом рака в обход Prozorro".

Не раків, а рака. Національний інститут не міг нормально купити одного рака?

По факту закупок Национальным институтом рака в обход Prozorro начато уголовное производство, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 9531
 показати весь коментар
 
 
так вони і купили одного за 199000 грн По факту закупок Национальным институтом рака в обход Prozorro начато уголовное производство, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 2707
 показати весь коментар
 
 
А из чего Вы взяли что воруют?Вы хоть представляете что это такое ,,Прозоро,,?Попробую обяснить на пальцах,мне нужна надежная продукция ну скажем ,,Simens,, а меня через это ,,Прозоро,, в принудительном порядке заставляют покупать оборудование китайского ширпотреба ,,Shimens,, и обязан оплатить за покупку китайского говна ,,Прозоро,, процент за их услуги.А если я это не сделаю то становлюсь сразу вором,корупционером и затаскают по судам.
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P.S.А Вы знаете что ,,Прозоро,, в 2019 году заработала свыше 10 миллиардов ничего не произведя а только на посредничестве беря проценты за услуги от тех кто продает и от тех кто покупает.И как это называется?
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Замовники по "Позоро" нічого не платять, платять тільки учасники. Головна проблема в "Прозоро" із якою я зіткнувся як "Замовник" в самих учасниках, які готові друг-другу глотку перегризти, завалюючі недолугими скаргами аби дескримінувати іншого учасника бо того аукціон визнав переможцем (іноді навіть не шкодують 5тис.грн щоб подати на антимонопольний комітет, навіть якщо програють його - були у мене і такі випадки), заради грошей плювати вони хотіли на те, що створюють проблему і зривають поставки тих самих продуктів харчування до закладів (шкіл, лікарень і т.д.).
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Ну на счет продуктов для школ,больниц и т.д. скажу так,контрольным организациям стоит обратить внимание на сроки их реализации там будут в подавляющем большенстве продукты которых срок реализации будет меньше недели и их закупки проводятся за копейки так как их и так обязаны будут утилизировать а если взять во внимание что эти продукты неправильно хранились то они уже непригодны хотя по тендеру все впорядке и куплены дешевле и для государства секономлены средства.А потом удивляемся как в шолах детсадах травятся дети.ТЕНДЕР БЛИН.
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Ну, у мене такого жодного разу не було в практиці із закупівлею продуктів! Щодо якості все залежить від тендерної документації і вимог які "замовник" встановлює в ній та умов у договорах, які зазанчають відповідальність в першу чергу посатчальника...Та й більше проблема не із якостю пов`язана, а із наданням учасниками різних додаткових документів - експлуатаційними дозволами, актами перевіряння тех.стану транспортних засобів, актами НАССР і т.д. Скарги в основному саме пов`язані із ними. Ще раз повторюся - у мене в практиці жодного разу не було проблем із якістю продуктів.
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Сам по себе ,,тендер,,это покупка того что Вам нужно на дешевший аналог который всегда является менее качественным.Из Вашими продуктами не спорю потому что не знаю но аналоги оборудования из которыми имею дело я,полное дерьмо.Если релле ,,Omron,, служит в два а то и в три раза дольше и надежнее и немножко дороже чем его аналог то в конечном итоге я переплачиваю в два раза покупая на тендере дешевле в два раза больше дерьма.
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«Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры Киева»
Тоесть одна из самых коррумпированных и бездарных связок)
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Відкриті торги починаються від 200 тис.грн. До 200 тис.грн. можна заключати прямі договора без проведення закупівель за процедурою "відкриті торги". Із статті не зрозуміло, чи це був поділ суми щоб уникнути торгів чи разова річна закупівля згідно річного плану.
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Какой ужас. Эта дыбильная невероятно бюрократическая, неповоротливая и тормознутая система с обязательными закупками через какие-то там тэндеры для каждого гвоздика - это настоящий совдеповский пережиток и идиотизм за рамками здравого смысла.
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Это там где личные данные висят месяцами, всех участников. Дебелизм полнейший. Фото паспорта, адрес, сколько денег поставлено. Дебилы вы не можете назвать участник 1,2,3..
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