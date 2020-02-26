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Все про:Конотоп (39) Маріуполь (627) пропаганда (1351) СБУ (5340) сепаратизм (651) "русский мир" (215)

 СБУ викрила активних прихильниць "русского мира" в Маріуполі та Конотопі

У Донецькій та Сумській областях Служба безпеки України нещодавно виявила жінок, які використовували інтернет для пропаганди сепаратизму.

На Донеччині співробітники СБУ викрили пропагандистку, яка діяла в інтересах так званої "ДНР", пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства. За даними слідства органів безпеки, мешканка Маріуполя регулярно розміщувала на персональних сторінках однієї із заборонених соціальних мереж сепаратистський контент.

"У публікаціях зокрема містилися заклики до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності нашої країни. Зловмисниця популяризувала терористичні організації "Л/ДНР", підтримувала ідею виходу південно-східних регіонів зі складу України. Деструктивні матеріали жінка отримувала із російських пропагандистських інтернет-видань та сайтів бойовиків незаконних збройних формувань", - уточнюють в СБУ.

Зазначається, що аналогічно діяла й жителька Конотопа на Сумщині.

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"Зокрема, у соцмережах жінка агітувала за так звану "Новоросію", а також підтримувала ідею створення фейкової "Сумської народної республіки", - говориться в повідомленні.

За місцями проживання зловмисниць правоохоронці вилучили речові докази, що підтверджують злочинну діяльність. Наразі мешканці Маріуполя повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність) Кримінального кодексу України. Жителька Конотопа підозрюється за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 110 ККУ. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

В квартирах женщин правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность. Жительнице Мариуполя сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) Уголовного кодекса Украины. Жительница Конотопа подозревается по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 УК. Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178115
 
   
 Топ коментарі
 
Це жарт такий?! -У вас відкриті сепаратисти сидять в раді депутатами!
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А шо их разоблачать? Заходи в верховную раду и собирай пачками!
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Це жарт такий?! -У вас відкриті сепаратисти сидять в раді депутатами!
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Медведчук, получается, ни разу не сторонник «русского мира», а настоящий патриот, ведь СБУ его не разоблачает...
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Ватный рашистский длбб, приложи к взорвавшемуся пукану замороженную курицу
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Не годуйте троля. У спам і заклик до форумлян щоби його заспамили.
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Ти серйозно?
А хуху не хохо?
Я якраз і незалежний форумчанин, на відміну від тебе, порохоботе, з одноіменної ботоферми
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Это как мыть руки в то время когда страну разъедает зеленая раковая опухоль .
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Маріупольський суд випише три роки умовно та випустять з залу суду , так буде і в Конотопі .
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Сто відсотків так і буде , там судді всі з Донецька , проукраіньских там немає
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Отпустят как Штепу без какого-либо приговора, они ж не угрожали президенту.
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Я бы всех сторонников "рюцького мира" туда и посылал! Пусть кайфуют от подвалов нео-НКВД! СБУ разоблачила активных сторонниц "русского мира" в Мариуполе и Конотопе - Цензор.НЕТ 6051
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..закинуть курв этих в зинданы поглубжес крысами...пусть остынут немного... СБУ разоблачила активных сторонниц "русского мира" в Мариуполе и Конотопе - Цензор.НЕТ 4297..
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нечего комментировать... спросите у ермака с рабиновичем...подтвердят...
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Монтажна пінка може таки допомогти радикально...
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Якісь чорнороті хабаліща ісчізли з Цензора останнім часом?
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Швидко саджать, та збільшувати "обмінний фонд" такими дибілєтами, щоб не віддавати реальних злочинців. Але це тіко моє ІМХО
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"СБУ разоблачила активных сторонниц "русского мира" в Мариуполе и Конотопе..."

А чому "разоблачила" а не "ліквідувала"?
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"СБУ разоблачила активных сторонниц "русского мира" в Мариуполе и Конотопе" - Бужанского тоже разоблачили?
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А шо их разоблачать? Заходи в верховную раду и собирай пачками!
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"В публикациях в частности содержались призывы к нарушению конституционного строя"
Смешно читать.
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отвезти к новому мосту который зельц в резервацию построил и поджопниками в лугандон..... паспорта Украины порвать, больше вмУкраину не пускать никогда.
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По десятке СБУ разоблачила активных сторонниц "русского мира" в Мариуполе и Конотопе - Цензор.НЕТ 6811по десятке на душу населения а после отсидки отправить в ******** ...
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агитировала за так называемую "Новороссию", а также поддерживала идею создания фейковых "Сумской народной республики"Источник: https://censor.net.ua/n3178115

Все такие сообщения СБУ как под копирку. Агитировали, за Сумскую, Одесскую, Полтавскую, Харьковскую далее по списку республику.... Попахивает лажей.
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Див. нижче - вже не "попахивает", а смердить СБУ викрила активних прихильниць "русского мира" в Маріуполі та Конотопі - Цензор.НЕТ 9870
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та не...пованивает.особенно от таких ников
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нет...это вы антисемит,потому что у евреев был царь Соломон,а вы его имя коверкаете СБУ разоблачила активных сторонниц "русского мира" в Мариуполе и Конотопе - Цензор.НЕТ 9260
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Может это им это для отчета нужно. Но с воображением у них полный капец.
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Кацапи смердять, а не пахнуть. Хоча... хохлам, які вважають себе українцями, цей сморід рускім духом пахнєт.
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что за кацапский суржик? с воронежа небось?
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а шо кацапня может нового придумать? СБУ разоблачила активных сторонниц "русского мира" в Мариуполе и Конотопе - Цензор.НЕТ 1622методички одни,меняют только названия рыцпублик в зависимости от региона проживания черноротых .ибо ленивы и нелюбопытны
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А на Дамбасо-Лугандонії такі заклики не спричинили локальну катастрофу? Чи ви скажете, що смороду зовсім не сепаратисти, а страшні борошна випробовують через бандерівців, що погрожували виривати мову з рота за слово російською? І кацапів там зовсім ні, а це ЗСУ самі з усіх знарядь та стовбурів обстрілюють своїх співгромадян?
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Кацапе, ти просто не знаєш скількох подібних "агітаторів" плюс кацапсько-сепарських агентів безслідно зникли ще у 2014 році. І в Київській області, і в Одеській, Черкаській, Полтавський, Діпропетровській. І ніхто з правоохоронців їх не шукає, оскільки, як відомо, "нет тела - нет дела". Їхні самиці (вдови) та личинки (сиротки) навряд чи отримали якусь компенсацію від паРаші (не кажучи вже про лугандонію), порозмазували шмарклі та й замовкли.
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Хавальник закрий, кацапе. Іди на сру.весна обговорювати картонні головні убори до дня пабєдобєсія.
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Тут недавно писали что он умудрился застрелиться в наручниках. 6 раз стрелял себя в сердце пока не умер.
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Не переводьте розмову в інший лан. Ми конкретно про агітаторів. Бо вам про загрози ********** - а ви одразу про зубожіння при Пороху, коли начебто ялини стать вареника (а зараз мовна та аматорська ковбаса вже по 2.20 і світ на Донбасі настав, так...)
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Аваков створил органы беззакония и Порошенко типа ни при чем? Потакание Авакову и привело к нынешнему абсурдному положению с законом в Украине.
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О! А от тепер виразно засмерділо руським духом СБУ викрила активних прихильниць "русского мира" в Маріуполі та Конотопі - Цензор.НЕТ 6955
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Вы верите что Антоненко убил Шеремета? Это система которую в поту зачал и родил именно Порох.
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А неприкосновенность отменили, по словам зебанатов ,так что забирайте все опзж и 80% с#к урода за тоже самое...
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Не в тему, но все забываю спросить:зебобики, что вы имели в виду, когда пугали нас 1м января, и случилось ли то действо?
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Пффф, у нас перша лєдя Лєнка здавала позиції ЗСУ сєпарам. Її теж би не завадило арештувати, бо вона за державний кошт подорожує світом, а сама мріє про рузкій мир.
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Воно все,кто у корыта, руський мирь любят,корытовирус неверное.
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что значит разоблачили ? тут таких пол страны бегает .. и главные любители рускава мира сейчас на банковой сидят ..
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Самый главный сторонник русскага мира - Зебил!
Когда его уже разоблачите?
Ааа...вы ж там все одинаковые...
Дебилы, *****! На нашу голову!!!
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да сколько там у вас уже тех голов осталось .. ваше поголовье резко сократилось и продолжает движение к полнейшему вымиранию СБУ разоблачила активных сторонниц "русского мира" в Мариуполе и Конотопе - Цензор.НЕТ 7411
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Я знаю одного сепара, который ссыт Рассисю назвать агрессором и врагом. В Охфисе президента прячется. Гнусявый противный голос. глазки бегают, ссытся при любом громком стуке. Так ша если будете брать - сильно не шумите.
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Выпустят под залог и они спокойно свалят в ДыРку.
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С какого перепугу им валить в ДыРку? Вернутся по домам и продолжат делать так нужную зебуинам работу.
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Такое впечатление, что СБУ подсовывает нам каких-то бабок-ватников, иммитируя бурную деятельность, в то время, как настоящие сепары совершенно "незаметно" границы сдают под видом перемирия.
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