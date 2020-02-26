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Все про:Крим (8829) Меджліс (274) окупація (2184) прокуратура (2090) кримські татари (1516) Поночовний (2)

 Прокуратура АР Крим повідомила про підозру 25 співробітникам правоохоронних структур, причетним до "справи 26 лютого"

Прокуратура Автономної Республіки Крим завершила процес повідомлення про підозру представникам окупаційних правоохоронних структур в рамках "справи 26 лютого".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури.

"Напередодні, прокуратура АР Крим закінчила процес повідомлення про підозри окупаційним "слідчим", "прокурорам" та "суддям", загалом 25 осіб, які незаконно переслідували одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу за начебто організацію масових безпорядків під час мітингу 26 лютого 2014 року під будівлею парламенту АР Крим" - про це повідомив прокурор АР Крим Ігор Поночовний під час виступу на міжнародному форумі "Age of Crimea - Час Криму".

Він зазначив, що всі підозрювані порушили норми міжнародного гуманітарного права, реалізуючи окупаційну політику, спрямовану на переслідування проукраїнського населення в Криму, і розуміючи, що на території півострова діють виключно норми українського законодавства.

26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради АР Крим в Сімферополі відбулися два мітинги - проросійських активістів партії "Русское единство" і проукраїнський, що підтримує територіальну цілісність України. Після анексії півострова окупаційна адміністрація почала незаконні, політично мотивовані переслідування громадян України, які виступали проти окупації. "Справа 26 лютого" стала одним із перших судових розглядів, під час якого кримськотатарських активістів звинуватили в організації і участі в масових заворушеннях і незаконно засудили на терміни від 3 до 8 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178111
 
 
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Тётя Роза

Надежды на то, что всё начнётся
с окончанием нефти и газа, напрасны.
У КНДР нефть и газ и не начинались.
А режим и не думает кончаться!
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Кива - Рабиновичу:
- Хочу сложить депутатский мандат, Вадим Зинович..
- Шо такое, Илюша ? Вроде и местечко теплое, ничего делать не надо.
- Да задрочился я, ЗА-ДРО-ЧИЛ-СЯ !!

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Збирайте доказову базу! Тіко не таку, як у справі Шеремета, а таку, щоб міжнародний трибунал взяв ці докази до уваги. Зробіть хоч щось по-людськи!
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кто собирать то будет? зебилы? оно им надо?
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Нажаль, не можу з вами не погодитись... Але надія на професіоналів своєї справи, реальних, а не таких, як у кабміні, в мене все ж є. Без надії краще вже самому себе закопати на кладовищі.
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Або та "власть" буде там Настане момент, коли все буде залежати саме від нас. Стріляти я вмію, якщо щось... Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении 25 сотрудникам правоохранительных структур, причастным к "делу 26 февраля" - Цензор.НЕТ 123
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