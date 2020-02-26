 Прокуратура АР Крим повідомила про підозру 25 співробітникам правоохоронних структур, причетним до "справи 26 лютого"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури.

"Напередодні, прокуратура АР Крим закінчила процес повідомлення про підозри окупаційним "слідчим", "прокурорам" та "суддям", загалом 25 осіб, які незаконно переслідували одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу за начебто організацію масових безпорядків під час мітингу 26 лютого 2014 року під будівлею парламенту АР Крим" - про це повідомив прокурор АР Крим Ігор Поночовний під час виступу на міжнародному форумі "Age of Crimea - Час Криму".

Він зазначив, що всі підозрювані порушили норми міжнародного гуманітарного права, реалізуючи окупаційну політику, спрямовану на переслідування проукраїнського населення в Криму, і розуміючи, що на території півострова діють виключно норми українського законодавства.

26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради АР Крим в Сімферополі відбулися два мітинги - проросійських активістів партії "Русское единство" і проукраїнський, що підтримує територіальну цілісність України. Після анексії півострова окупаційна адміністрація почала незаконні, політично мотивовані переслідування громадян України, які виступали проти окупації. "Справа 26 лютого" стала одним із перших судових розглядів, під час якого кримськотатарських активістів звинуватили в організації і участі в масових заворушеннях і незаконно засудили на терміни від 3 до 8 років.

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