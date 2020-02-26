 Росія підтвердила затримання 4 українців у Володимирській області у справі про наркотики, - МЗС

Про це повідомив 26 лютого директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Російська сторона офіційно підтвердила нашому Посольству в РФ факт затримання чотирьох громадян України у зв'язку з порушенням Слідчим управлінням МВС РФ по Владимирській області кримінальної справи за статтею "здійснення замаху на збут наркотичних засобів" КК РФ.
На даний час затримані перебувають у слідчих ізоляторах Владимирської області.
Посольством до МЗС РФ надіслано ноту щодо надання додаткової інформації у справі", - сказав він.
Нагадуємо, раніше глава МВС Росії Володимир Колокольцев заявив, що співробітники правоохоронних органів РФ ліквідували велику нарколабораторію у Владимирській області і вилучили майже 1 тонну синтетичних наркотиків, серед затриманих - нібито громадяни України.
Доброе дело делали
26.02.2020 г.
В России задержана партия трамадола весом 980 кг. Груз шел из донецкого "Стирола" в сопровождении вооруженного подразделения "МВД ДНР".
https://youtu.be/S61vW0brfkQ?t=2144
https://youtu.be/S61vW0brfkQ?t=2406
Це так, одне з можливих пояснень того, що сталося. Правду ми, мабуть, ніколи не дізнаємось.