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 Росія підтвердила затримання 4 українців у Владимирській області у справі про наркотики, - МЗС

Російська сторона офіційно підтвердила Посольству України в РФ факт затримання чотирьох українців у зв'язку з порушенням проти них справи щодо спроб збуту наркотичних засобів.

Про це повідомив 26 лютого директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська сторона офіційно підтвердила нашому Посольству в РФ факт затримання чотирьох громадян України у зв'язку з порушенням Слідчим управлінням МВС РФ по Владимирській області кримінальної справи за статтею "здійснення замаху на збут наркотичних засобів" КК РФ.

На даний час затримані перебувають у слідчих ізоляторах Владимирської області.

Читайте також: Посольство перевіряє інформацію про затримання в РФ 4 українців за виробництво наркотиків

Посольством до МЗС РФ надіслано ноту щодо надання додаткової інформації у справі", - сказав він.

Нагадуємо, раніше глава МВС Росії Володимир Колокольцев заявив, що співробітники правоохоронних органів РФ ліквідували велику нарколабораторію у Владимирській області і вилучили майже 1 тонну синтетичних наркотиків, серед затриманих - нібито громадяни України.

Читайте також: МВС РФ заявило про затримання чотирьох "українських нарковиробників" і вилучення близько тонни "синтетики"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178110
 
 
 Топ коментарі
 
Хроника одного Президента ...

26.02.2020 г.

В России задержана партия трамадола весом 980 кг. Груз шел из донецкого "Стирола" в сопровождении вооруженного подразделения "МВД ДНР".
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Был бы человек,а дело найдется.В Мордоре вас могут обвинить в заговоре против человечества. Не ходите люди по Мордору гулять.
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они могут ловит таких пачками, а зеля все будет меняться и меняться, пока все не сдаст... рабочая схема
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Ого, аж Владимирская область - гнездо всех москалей? (Если кто думает, что гнездо в Масквабаде, то сильно ошибается).
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в інтернеті валом інфи як кацапи українців з України тіпа на роботу виманюють, підставляють і потім садять саме по наркотикам. мєнти організовують, щоб собі статистику і премію отримувати.
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Хроника одного Президента ...

26.02.2020 г.

В России задержана партия трамадола весом 980 кг. Груз шел из донецкого "Стирола" в сопровождении вооруженного подразделения "МВД ДНР".
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Москалі дозволяють озброєним динирійцям шастати по росії?
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а шо,хіба динирійці запитують в москалів?
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Был бы человек,а дело найдется.В Мордоре вас могут обвинить в заговоре против человечества. Не ходите люди по Мордору гулять.
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Там багато дебілів з громадянством України працюють наркокур'єрами, і їх час від часу зливають для статистики.
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Сами вы дэбилы, они выполняли свой долг вдали от родины. Они подрывали экономику не дружественной с нами страны, конечно надо обменять.
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Підрив економіки- якби вони товар з України гнали, а гроші з кацапів ішли б назад)
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ага, і взнають, що вони наркокурьером працюють, коли їх саме за то тіпа на мєсті преступлєнія беруть.
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вот тут я могу подписаться под каждым словом, да да, русские к вам так и относиться, к каждому, кто едит туда говорить, говорить а не довать в морду:

https://youtu.be/S61vW0brfkQ?t=2144
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сама правда и думка которая может откроет глаза тем кто с любовью к рассие и её стаду рабов.

https://youtu.be/S61vW0brfkQ?t=2406
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они могут ловит таких пачками, а зеля все будет меняться и меняться, пока все не сдаст... рабочая схема
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вони і так їх ловлять, вже давно: пишуть об"яву, що потрібні люди н ароботу Запорєбрік, людина приїзжає, їй каужуть по телефону прям з вокзалу\, піи узяти там-то то-то і віднести туди-то. ведуть, а потім беруть і садят. мєнти так собі статистику і премії піднімають.
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Зі "Стірола", на якому налагоджений випуск наркоти під керівництіом "місцевої влади", на московію відправили чергову партію. Але кур'єри вирішили підзаробити... Обмінний фонд ерефії виріс. А в наших тюрмах ще стільки вбивць патріотів та просто латентного непотребу, який прийде зі зброєю на Донбас, що хоть греблю гати!
Це так, одне з можливих пояснень того, що сталося. Правду ми, мабуть, ніколи не дізнаємось.
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Зелений обміняє їх на злочинців які вбивали українців.
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Думаю один наркобарига вбиває та калічить в сотні раз більше кацапів. Міняємо за "вклад в Перемогу над ***********". І чим більше кацапів купили дозу тим більший Герой України.
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Чем больше в паРаше переловят наркош тем меньше у нас будет зебилов
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бубочка їх повертає і 100 тисяч дає на мілкі витрати і житло, тимчасове, ти мабуть не місцевий...)
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"підзаробили" дебіли кур'єрами! вербують кур'єрів спокушаючи великими заробітками, використовують втемну, потім здають своїи поліцаям! наркобізнес в підерації процвітає, поліцаї виконуюють показники, винні бендерівці з хохляндії!
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