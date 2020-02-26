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 Воїна ОС смертельно поранено внаслідок підриву на невідомому пристрої на Донбасі, від початку доби ворог 7 разів порушив перемир'я, - пресцентр

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник застосовував заборонен мінськими домовленостями зброю.

П'ять обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Ворог двічі відкривав вогонь поруч з Мар'їнкою (11 мін з міномета калібру 120 мм і 12 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета) і тричі - поблизу Павлополя (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції ОС - неподалік від Оріхового (4 міни зі 120-мм міномета, 25 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета) і за межами ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте-4 (з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів).

Читайте також: Український воїн загинув унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої, від початку доби 4 обстріли, - Міноборони

"Сьогодні, 26 лютого, поблизу населеного пункту Майорське внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав важкого поранення, несумісного з життям. Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким і рідним загиблого військовослужбовця", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 25 лютого озброєні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Без втрат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178107
 
 
 Топ коментарі
 
И чё бубочка? Предложит отводить дальше? До польской и румынской граниицы? Да? Воин ОС смертельно ранен в результате подрыва на неизвестном устройстве на Донбассе, с начала суток враг 7 раз нарушил перемирие, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 8959
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Шкода загиблого.. Царство Небесне.
Одужання пораненому бійцю.
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И чё бубочка? Предложит отводить дальше? До польской и румынской граниицы? Да? Воин ОС смертельно ранен в результате подрыва на неизвестном устройстве на Донбассе, с начала суток враг 7 раз нарушил перемирие, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 8959
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Не все артскладьі взорваньі российскими диверсантами?
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перелічте, будь ваша ласка, його військові успіхи..без пахвосу..бажано почати з Іловайську..дяки..
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бо їх нема..і це не його особиста заслуга..але він дуже в темі..
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не в этом дело. мне не охота "входить в клинч". понятно, о чём я?
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на жаль є лише олігархат з його кланами..а клінч то для простого піпла..а вони далі жирують..
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не врубился ты. или сделал вид, что не врубился.
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Пропагандонська брехня? Ні. Брехня мені не болить. Мені страшно, що хомчак командує армією. І що ним керує капітулянт та його хазяїн
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читайте звіт комісії верховної ради..там усе чітко розписано..

http://argumentua.com/stati/ilovaiskii-kotel-otchet-komissii-verkhovnoi-rady
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Клоуна отправить обратно в цирк ну или в филармонию 95 квартала писюном на пианино у него лучше получается
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я не проти, але з адекватами серед кандидатів ще гірше ніж у 2010..
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Тема ниже - "Стороны уделили много времени и усилий вопросу определения новых участков разведения сил на Донбассе..............."


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надо бы с газом "шарики".... немцам когда-то применять, я просто так сказал. может бы якуты щас жрали "Баварское" Воин ОС смертельно ранен в результате подрыва на неизвестном устройстве на Донбассе, с начала суток враг 7 раз нарушил перемирие, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 3517
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Шкода загиблого.. Царство Небесне.
Одужання пораненому бійцю.
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Прочти еще раз весь текст и особенно последний абзац, а потом свой коммент ....
выздоровления погибшему? - это юмор такой?
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26 февраля.
#Макеевуголь сидит без зарплаты.
#джд ждет очередную тысячу ржублей.
#Макеевпогрузтранс - сначала деньги, потом вагоны.
Немного потерпеть осталось. Скоро трава пойдет в рост. С
голоду не помрем, разве только от вируса, кому не повезет.
#процветание
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Більше двох десятків пострілів із станкового граномета!!!Наших воїнів рострілюють,як в тирі!
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гуд новина. празднование дня сопротивления удалось.
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