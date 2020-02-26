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 Політика України, Економіка
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Все про:МВФ (668) НБУ (598) програма (62) Сологуб (8)

 Україна виконала більшість вимог МВФ для укладення нової програми, - заступник голови НБУ Сологуб

Робота над попередніми кроками для узгодження нової програми МВФ для України вже майже закінчилася.

Про це розповів заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб в інтерв'ю УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Як ви знаєте, на технічному рівні вже досягнуто домовленості щодо розширеної трирічної програми фінансування. Більшість вимог МВФ для укладання нової програми Україна виконала. Та й робота над ще не виконаними попередніми кроками вже теж майже добігла кінця", - сказав Сологуб.

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За його словами, це звичайний стандартний діалог з МВФ: всі параметри програми зрозумілі, озвучено попередні кроки, які Фонд очікує від України, щоб винести нову програму співпраці на розгляд Радою директорів.

Заступник голови НБУ додав, що у МВФ немає зауважень щодо питань монетарної політики.

"Під час візиту місії МВФ до Києва представники Фонду зустрілися з низкою державних органів, у тому числі й НБУ. Під час зустрічі з представниками Фонду в НБУ ми обговорювали звичні питання: зростання економіки, динаміку інфляції, монетарну політику, стан банківської системи. Нових питань не було. В МВФ до нас взагалі питань немає: Нацбанк виконує цілі монетарної політики", - зазначив він.

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Нагадаємо, 17 лютого 2020 завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною і МВФ в рамках механізму stand-by. Вона була затверджена 18 грудня 2018 року в обсязі - SDR2,8 млрд, або близько $3,9 млрд, однак Україна змогла отримати по ній лише перший транш SDR1 млрд (близько $1,4 млрд). У 2019 фінансування відсутнє.

Президент, уряд і Нацбанк України на початку грудня 2019-го домовилися з менеджментом МВФ про відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування EFF на $5,5 млрд. Остаточне рішення має прийняти рада директорів Фонду після виконання Києвом останніх попередніх заходів.

Національний банк України очікує затвердження радою директорів Міжнародного валютного фонду нової програми для країни в першому кварталі 2020 року, повідомив глава НБУ Яків Смолій.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178104
 
 
 Топ коментарі
 
зюзя готовий прийняти з любої сторони у любій кількості!
але ніхто не дає...
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нарит уже требовал...теперь требует отменить требуемое Украина выполнила большинство требований МВФ для заключения новой программы, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 9750.зелень мозги заполнила.
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здается мне что многие скучают за порохом а в скором будущем скажем что при янике было не так уж и плохо. и это не подъ....бка. это реальные разговоры между людьми. ЗЕ, никто даже не обсуждает, только говорят что так плохо небыло лет 15
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зюзя готовий прийняти з любої сторони у любій кількості!
але ніхто не дає...
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так это он считает что он красавец, а что считает другая сторона, вот что важно, да и почти все требования таки не все требования.
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А інша сторона хоче всього лиш гарантії, що Приватбанк не буде повернуто справжньому власнику діючого президента.
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Гонконг выплатит жителям по $1200 из-за коронавируса. А что выплатит Зеленский людям, которых он пугал коронавирусом 2 месяца перед тем, как пиариться? https://www.capital.ua/ru/news/138534-gonkong-vyplatit-zhitelyam-po-1200-iz-za-koronavirusa
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Горіла шмаркля , палала. Пусть лысый споёт песню про горелый бюджет.
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Ну так шо банкіри з Бєньою рєшили ? Скинемся на компенсацію потерпілому ?
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У НБУ никто и не спрашивал. - Нафиг, если уважаемый ИВК так убедительно просит... можно сказать - приказывает, Как ослушаться
Вот уже и МВФ уговорили, Благодать. Всеобщая. Все готовы скинуться!, разве не? Да и чувствительному Зе комфортнее. А то было изнервничался весь.
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Большинство не значит, что главное, а главное ЗЕМЛЯ.
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Дайт нам большинство денег, потому что мы выполнили большинство требований!
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Послать МВФ на ХЕР, вот требование народа Украины !!!
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нарит уже требовал...теперь требует отменить требуемое .зелень мозги заполнила.
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Угумс. А дірку в бюджеті закриємо продажом землі і настане в нас Аргентина! А наступну дірку чим затулять? Звідки брати гроші на розвиток науки та виробництва продукції з високою доданою вартістю? З бюджету, в якому мільярдні дірки? Чи ви пристали на пропозицію Коломойського - продати Україну за 100 лярдів зелених московії?
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Давай для ВСУ упр. мины и бабло на ракеты.
хотя, надо просто не делать ракет? оп, у меня уже спичрайт готов - надо просто не иметь ракет!
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Украина смогла получить по ней лишь первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд). В 2019 году финансирование отсутствовало. Источник: https://censor.net.ua/n3178104

І чого б це? Прахфесіанали щось напрахфесіаналілі?
Доречі! Вимоги по "Привату" виконані? Чи я щось проґавив?
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кажись сошлись посредине...банк каломойше не отдавать,зато разрешить брать натурой ,сколько получится
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Че там туману напускать, ИВК циферь давно озвучил: $2 ярда, отмена ареста активов, - и нафиг тот выпотрошенный банк кому сдался... А мудрый нарид - он покладистый, завплатит.
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здается мне что многие скучают за порохом а в скором будущем скажем что при янике было не так уж и плохо. и это не подъ....бка. это реальные разговоры между людьми. ЗЕ, никто даже не обсуждает, только говорят что так плохо небыло лет 15
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при яныке было ощущение наступающего пи%?ца, при порохе было ощущение что из пи%?еца мы выкарабкиваемся, при зе ощущение что к пи%?цу мы еще даже до этого и близко не подходили.
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мвф як наливайка у депресивному містечку..усім наллє оковитої..але потім..... Украина выполнила большинство требований МВФ для заключения новой программы, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 684
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Та да, вали на бармена, ибо пьяница - ни при чем
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ханич теж винен..але "совістні" тьотки ніколи пляху не продадуть..
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Поки не вирішиться питання з видачею бєні у США, то повноцінного співробітництва не буде.
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співробітництва у чому ...у продажі Землі ?
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Уменьшили субсидию с мая 2020 ( заменой цифр в формуле) с автоматическим увеличением обязательного платежа на 25%, вот только "земля" зависла , но то такое дело, наживное.
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Та головного не виконала. Беня на свободі і вкрадене віддавати не збираєтся, мало того продовжує тирити з поміччю свого "дресованого песика"
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...А: Пошёл он как-то в лес без ружья.Герцог: В каком смысле без ружья?
Б: Ну, в смысле на медведя.
Главнокомандующий: Не на медведя, а на мамонта. Но стрелял он именно из ружья.
В: Из ружья?
Г: Да. Косточкой от вишни.
Д: Черешни!
Главнокомандующий: Стрелял он, во-первых, не черешней, а смородиной. Когда они пролетали над его домом.
А: Медведи?
Главнокомандующий: Ну не мамонты же!
Герцог: А почему же тогда всё это выросло у оленя?...
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Осталось "малость" - решить что то с Беней, но у Ишачка на Беню решалка не выросла
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"Украина выполнила большинство требований МВФ для заключения новой программы, - замглавы НБУ Сологуб..."

Каломойша вже сидить?
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Це так вважає салогуб , а МВФ вважає що в ВР мають прийняти Закон про "Приватбанк" та стягти з злодюги бєні 5 млрд. зелені . Після цього обіцяли розпочати перемовини по темі .
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А які це вимоги ставить МВФ і які Україна виконала? Можна оприлюднити?
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Коломойського вже відшили ?
і може навіть посадили ?

Коломойський зараз пропихає свою людину на посаду прем'єра..
А чи дасть МВФ гроші під Коломойського ?
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