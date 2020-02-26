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Все про:Донбас (15424) Оліфер (193) Тристороння контактна група (180) COVID-19 (330)

 На переговорах стосовно Донбасу в Мінську обговорили додаткові санітарно-епідеміологічні заходи у зв'язку з СOVID-19, - Оліфер

Речниця другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер оприлюднила інформацію про сьогоднішній раунд переговорів стосовно Донбасу в Мінську.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Вона зазначила: "У гуманітарній підгрупі триває робота з уточнення списків утримуваних осіб. Розпочато обговорення модальностей ухвалення рішень про відкриття нових пунктів пропуску через лінію дотику, а також додаткові санітарно-епідеміологічні заходи у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. Українська сторона поінформувала про встановлення необхідних засобів контролю за епідеміологічною безпекою і закликала до аналогічних заходів протилежну сторону".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178101
 
 
 Топ коментарі
 
война войной, а коронавирус по расписанию На переговорах по Донбассу в Минске обсудили дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с СOVID-19, - Олифер - Цензор.НЕТ 1862
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самые лучшие санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с СOVID-19 - это сжигание в крематориях дамбаских орков. Вирус такого не переживёт!
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война войной, а коронавирус по расписанию На переговорах по Донбассу в Минске обсудили дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с СOVID-19, - Олифер - Цензор.НЕТ 1862
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Гонконг выплатит жителям по $1200 из-за коронавируса. А что выплатит Зеленский людям, которых он пугал коронавирусом 2 месяца перед тем, как пиариться на эвакуации? https://www.capital.ua/ru/news/138534-gonkong-vyplatit-zhitelyam-po-1200-iz-za-koronavirusa
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Чет оч. много стало секретутки Чмучмы.... либо завербован(смеется), либо приказали(ржет)..... смелый дедок однако, "все буде добре"?(плакатики раздавал такие).... все буде петля.
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самые лучшие санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с СOVID-19 - это сжигание в крематориях дамбаских орков. Вирус такого не переживёт!
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"Украинская сторона проинформировала об установлении им необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью"
Ну, во первых, не им, а в них (в пунктах пропуска - КПП).
Во вторых, в пунктах пропуска необходимые средства контроля не предусмотрены по штату и по финансированию. Это очень серьёзный вопрос - какой врач просто так захочет дежурить на КПП? Вывод: КПП - это дыры для свободного проникновения вирусов.
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