EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  7157  124
Матеріали за темою:
Все про:Шеремет (398) Антоненко Андрій (92) Кузьменко Юлія (64)

 Підозрювані у вбивстві Шеремета відмовилися від проходження низки експертиз, - МВС

Фігуранти справи про вбивство журналіста Павла Шеремета в Києві відмовилися від участі в низці експертиз, незважаючи на публічні заяви про готовність сприяти встановленню істини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ України.

У повідомленні зазначається: "У зв’язку з підвищеною увагою суспільства та з метою повного і прозорого процесу розслідування резонансного злочину слідчі НПУ постійно інформують про хід розслідування вбивства Павла Шеремета: нині триває процес розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та проводиться 32 судові експертизи.

Водночас, наголошують правоохоронці, попри публічні заяви сторони захисту у ЗМІ про готовність їхніх підзахисних сприяти встановленню істини у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, насправді підозрювані відмовляють органу досудового розслідування в участі у таких слідчих діях. Таким чином процес проведення слідчих дій ускладнюється.

Читайте також: Підозри якісні, але необхідні додаткові докази, - Рябошапка про процес у справі Шеремета

Насамперед йдеться про відмову Яни Дугарь від дачі показів у ході допиту як підозрюваної та проведення низки експертиз: почеркознавчої, судово-психіатричної.

Щодо інших підозрюваних: Андрій Антоненко відмовився від проведення слідчого експерименту та дачі показів у ході допиту, а Юлія Кузьменко – від проходження судово-медичної й габітоскопічної експертиз. Окрім того, і Андрій Антоненко, і Юлія Кузьменко відмовилися від одночасного допиту.

Водночас представники групи слідчих ГСУ НПУ звертають увагу, що усі троє підозрюваних відмовилися від проходження інтерв’ювання з використанням поліграфа (при цьому Яна Дугарь раніше брала участь у такому дослідженні, ініційованому стороною захисту, а Юлія Кузьменко давала згоду на його проведення).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Шеремета: обвинувачення затриманим вважають обґрунтованими 16% українців, 32% - не володіють достатньою інформацією, - опитування Центру Разумкова

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тримайтеся. Вся Україна з вами", - народний герой Авраменко виступив на підтримку затриманих у справі Шеремета Антоненка, Кузьменко і Дугарь. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178099
 
 
 Топ коментарі
 
Да. Они и не должны соглашаться. Это обвинение должно доказывать их вину, и доказывать до заключения под стражу, а не после, как сейчас. Когда существуют результаты проведения различных экспертиз, противоречащие одна другой.
 показати весь коментар
 
Презу́мпция невино́вности (лат. praesumptio innocentiae) - один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда.. Основной принцип презумпции невиновности гласит: «Бремя доказывания уголовной вины лежит на обвинителе».

А не сначала арестовать, а потом проводить экспертизы в попытке доказать вину.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Подсудимый злоупотребляет своим правом на защиту вызывая слишком много свидетелей защиты. Это говорит о том, что подсознательно подсудимый осознает вину. Внимание вопрос знатокам: кто, где, когда? Даю подсказку, от приговора порохоботы в экстазе до сих пор.
 показати весь коментар
 
А с какого елдака тебя, не украинца, волнуют внутри украинские дела ?
 показати весь коментар
 
 
Что, неужели догадался кто? Кацапчек, у тебя аквафреш вылез из под прокси.
 показати весь коментар
 
Для тупорылых кацапов поясню. Это не про дело Шеремета. Это заявление реального прокурора в реальном суде.
 показати весь коментар
 
Не понятна причина истерики порохоботов. Почему они так возмущены моим сообщением о приколах пещерского суда.
 показати весь коментар
 
 
Ответа не,значит слился. Не лезь в Украину, обмазывайся говненцом втихаря. Воняет сильно Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от прохождения ряда экспертиз, - МВД - Цензор.НЕТ 4375
Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от прохождения ряда экспертиз, - МВД - Цензор.НЕТ 8381 .
 показати весь коментар
 
 
Сидиш в Канаді, а весь в Україні, чого ти туди поперся, втік від Феміди за кордон, як нормальний політик , один з тисяч ?
 показати весь коментар
 
Однако мы отклонились от темы. "Подсудимый злоупотребляет своим правом на защиту вызывая слишком много свидетелей защиты. Это говорит о том, что подсознательно подсудимый осознает вину." Это заявление реального прокурора в реальном суде. Одобряешь или нет?
 показати весь коментар
 
 
Не вижу ответ на вопрос. Итак повторим , ч5чего , предварительно рашистская ботяра , испражняется здесь ?
 показати весь коментар
 
 
Для Украины уже достаточно позора, что Торнадовцы сидят без доказательства вины. Хватит уже подгонять невиновных людей под хотелки воров у власти.
 показати весь коментар
 
 
по справі 31 серпня хлопці сидять більше 4 років.Засідання суду проводиться тільки для продовження терміну затримання.Доказів їхньої провини немає.
 показати весь коментар
 
Вообщем типичное поведение невиновных лиц. Интересно посмотреть/послушать материалы нсрд
 показати весь коментар
 
Мусора впевнені, що вбили вони того бідолагу. І є в них серйозний мотив. Просто мусора до часу про це не говорять.
 показати весь коментар
 
 
как-то по-дебильному зелёное правосудие лепит горбатого и впихает невпихуемое..
- за это отдельное спасибо авак- и портн-овцам, что так профессионально выставляют своего Вошьдя тем, чем оно есть.. как бы не запрещали придворные сраколизы истории про сцаря-осла..
 показати весь коментар
 
 
Дайте мне машину Кузьменко, купленной после убийства, и проводите со мной все эти экспертизы, пофиг А эти герои сдулись. Ой пахнет плохо от героев.
 показати весь коментар
 
 
меньше экспертиз меньше доказательств невиновности
 показати весь коментар
 
рюкзакани повинні доводити вину підозрюваних, а не підозрювані доводити свою непричетнсть!
 показати весь коментар
 
 
Ситуация конечно неоднозначная.То обвиняемые алиби себе многочисленные сочиняют.На это они согласны,а вот провести экспертизу подчерка или пройти полиграф,зась.Почему,если им нечего скрывать?Остается подождать,какое решение вынесет суд,соблюдая нейтральную позицию.Дело темное.Решение суда может быть как в одну,так и в другую сторону.
 показати весь коментар
 
навіть капці розсиіялися,коли прочитала---'' суд,соблюдая нейтральную позицию''
 показати весь коментар
 
Гадю и ее банду тоже замели с оружием, но вот только получился громкий пшик. Суды имени Педро шоколадного судят только лохов, у которых нет денег.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору