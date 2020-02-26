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 Політика України
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Все про:Герой України (89) Порошенко (11574) герой (159) Гончарук_Олексій (724)

 Гончарук похвалився, що вводить винагороду, яку ввів Порошенко

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд запроваджує грошову винагороду українцям, які здійснили геройський вчинок, але така нагорода передбачена указом 5-го президента Петра Порошенка ще у березні 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Уряд запроваджує грошову винагороду українцям, які здійснили геройський вчинок. 207 людей отримають по 105 тис. грн як одноразову допомогу від держави", - сказав прем'єр.

У мінсоцполітики УП уточнили, що одержувачами грошової винагороди стануть громадяни України з числа: осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка"; членів сімей осіб, яким присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно, або у разі смерті Героя України.

Виплату здійснять одноразово за рахунок коштів державного бюджету.

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Водночас ця грошова винагорода передбачена указом президента від 28.03.2019 № 92 "Про одноразову грошову винагороду особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку".

Указ Порошенка набрав чинності з 1 січня 2020 року. В указі президента йшлося про те, що винагорода виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум з 1 січня 2020 року - 2102 гривні, тобто нагорода у 2020 році -105 тисяч гривень.

Також Порошенко доручив Кабміну передбачити у бюджеті на 2020 рік і наступні роки кошти для винагороди Героям України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178097
 
   
 Топ коментарі
 
Чувак войдет в историю Украны...как самый тупой премьерминистр...
Не каждому дано...
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Зовсім не факт. Побачимо наступного. Я вірю в зелохів! Гончарук похвастался, что вводит вознаграждение, которое ввел Порошенко - Цензор.НЕТ 3381
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РУССІЄ В Лондане! Епт....
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Украинские "запоребриковые патриоты" за немецким прокси. Епт....
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русские даже в окопах на Донбассе есть.

есть русские Народные герои Украины.

ты, наверно, с россиянами попутал ?
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Запости эту картинку "русские в Лондоне" - хочу про закончившуюся в Ольгино лицензию на Photoshop пошутить.
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А дать по шее Гончаруку это геройский поступок или просто правильный ??? Гончарук похвастался, что вводит вознаграждение, которое ввел Порошенко - Цензор.НЕТ 8604
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А если Гончаруку даст по шее Тигипка со словами: "Ты че в моем кресле расселся!" - то как этот поступок расценивать?
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Ну это вам не это ,вам не понять всей глубины кабинетных глубин ...
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Чувак войдет в историю Украны...как самый тупой премьерминистр...
Не каждому дано...
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Зовсім не факт. Побачимо наступного. Я вірю в зелохів!
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Тигипко видимо все таки станет новым премьером.
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Вкинули фейк з Тегібко, щоб замяти подію з синком Бариги патріотом расєі "" русскіє в Лондане!"
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Да глядя в какую жопу погружается экономика Украины , даже такой имбицил с пустотой и туманом в голове как Осел , должен понимать , что если срочно не сменит премьера , то голодные люди ему дрыснуть в Ростов не дадут и тогда смерть Чаушеску ему идеальной покажется .Хотя лично я , с большим удовольствием хотел бы на него в житомирской зоне по веб камере смотреть лет так 12-15 , благо статей которые ему предъявить уже сей час как минимум десяток.
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я б Хорошковского не сбрасывал со счетов. Брат по крови ето у них все таки приветствуется.
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Ну тогда все , Хорошковский или Медведчук -НЕ КАКОЙ РАЗНИЦЫ,
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да аваков будет, на радость ЗЕбилам=))
заради премерства он зелю и поддерживает.
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если на даный момент то он как бы и сысиковым конкурирует, но ведь самый глупый из президентов ещё не всем вас удивил, дальше будет интересней.
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Он человек-бамбук и человек-валенок. Два в одном.
Тупой и ещё тупее.
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Детский сад с зелёными соплями, какая стратегия, до неё дозреть надо, но бородатые нувориши у них воспитатели, поэтому всё будет только хуже.
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Так «сообщіл», чи «похвастался»? В редакції Цензора знають, що ці слова мають різну коннотацію?
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Як би було : «Похвастался, сообщів...»
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Так за что нужно этого человека доставлять в наручниках на допрос, доброй души человек.
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"Героя" будут давать, не иначе. Просто знают что скромный и сам не придёт.
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Нююю, тот недоввьол..
А ентот каак введьот, по
сааамыя ...ну вы догадались..
😁
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Ще вруняться горді Славутові кручі,
Ще синьої річки збурунена гладь,
Та вже проминув тебе птахом летючим
Твій час, твій останній, попереду - падь.
Ще сонце високе, ще небо глибоке,
Ще серце замало грудей не пірве.
Урвались, подались прекрасні мороки
І щось тебе кличе, і щось тебе зве.
Бо вже відслонився безокрай чужинний
І в жалощах никне зелений розмай.
Прощай, Україно, моя Україно,
Чужа Україно, навіки прощай!..
Розкрилені висі твої пронеслися,
Попереду прірва. І ока не мруж.
Ти бачиш розхрестя дороги? - Молися,
Бо ще ти - не воїн і ще ти - не муж.
Гудуть пароплави, ревуть паровози,
І аероплани видовжують слід.
Чіпляйся за кручу, як терен колючий,
Чіпляйся за небо, як яблуні цвіт!

Навіки прощай...
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Плагіатори від початку їдуть на чужих здобутках.
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Правда. Спочатку намалював диплом недержавного зразка. Потім брав участь у масивках на передачах. Тому і пропустив те, що в країні в цей час робили серйозні люди.
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Скритий. У своїй доповіді приписав собі і розвалився досягненнями попереднього уряду. Цих досягнень нарахували більше 80 відсотків. Тому виходить, що чоловік поруляризує попередню владу.
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Наверняка и соевые от заголовка в шоке))))
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ага. я думал 13 пенсию оставил или с 1 марта перерасчет пенсий будет, а он и не помнит уже про это!
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Да, знаю один из источников говносми, но все же занимательная статистика...Гончарук похвастался, что вводит вознаграждение, которое ввел Порошенко - Цензор.НЕТ 4758
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Плюс госчиновники могут позволить себе квартиры за 1 000 000,00 грн., имея пару месяцев "нищенскую" зарплату в 36 000,00 грн.
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Якщо свої досягнень - тільки зі знаком "мінус", то хоч чужі собі в актив запишемо. І так останні пів року... Прахфесіанальі, фіглє! От тіко дірка в бюджеті цілком ваша, наміри поставки води до Криму - теж. Я вже не кажу про судиліща проти дівчат та в справі Шеремета, а також досі невідома історія з Оманом. Тіко зашквари - ВАШІ! Досягнень не видко. Дибілєти діджиталізовані з туманом в голові і легкістю мислення, яких, чомусь (хто б подумав???) хвалить агресор.
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Путін почав аплодувати, але поки що сидячи. Ага, це дружина Тігіпка (позивний Бібібко), ще один президент правда Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко на прес-конференції двічі заявила, що в Україні "идет гражданская война".


https://twitter.com/i/status/1232615864882561025
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а ви гоните на слуг..тіж самі песики, тільки без псевдопатріотичного пахвосу.. Гончарук похвастался, что вводит вознаграждение, которое ввел Порошенко - Цензор.НЕТ 1238
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героями відтепер будуть,тільки сім'ї та рідні,Слуги народу
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Тот случай, когда "папередники" были лучше.
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Указ президента Порошенка от 28.03.2019 № 92 - три дня до Президентских выборов! Явно рассчитано на дополнительные голоса...
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Более 2 млн немощных стариков которые живут на 1600 грн мес тоже ГЕРОИ Украины.
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Вообще-то он не хвастался, а лишь констатировал, что правительство начинает выполнение Указа предыдущего президента. Юра, прекращай высасывать сенсации из пальца.
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Ушлёпок есть ушлёпком! Позорные дешёвые шавки как и клоун. Зебобы или это фейк?
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так шо? по сто тищ за героїзьм - каждому міністру і чиновнику щомісяця
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Премьер занимается экономикой
Президент - сувернитетом
Как вы умудрились перепутать?
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Петруха красава.30 марта наверно ввел.Хотелось бы узнать фамилии получивших вознаграждение при пэптре Ⅴ
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Прожиточный минимум 2102 грв!
Какой интересно приколист это посчитал, если квартплата за 1-ком.квартиру выше, да ещё надо вспомнить налогонеоблагаемый минимум-17грв.
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У нас все граждане, пережившие на себе реформы властей - герои!
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подвиги за деньги - не подвиги. Герои должны быть бескорыстны.
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