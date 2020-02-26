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Все про:перемовини (1452) Мінськ (535) Тристороння контактна група (180) Грау Хайді (5)

 Сторони приділили багато часу і зусиль питанню визначення нових ділянок розведення сил на Донбасі, але воно вимагає доопрацювання, - спецпредставник ОБСЄ Грау

Спецпредставник ОБСЄ Хайді Грау наполегливо закликає сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися режиму припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила на брифінгу в Мінську в середу за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.

"Минулого тижня ми всі стали свідками сплеску порушень режиму припинення вогню в Луганській області, зокрема із застосуванням зброї, забороненої мінськими угодами. Цивільне населення знову заплатило високу ціну. Це неприйнятно", - сказала Грау.

"Посилаючись на заяви ТКГ від 17 липня і 18 грудня минулого року, я ще раз звертаюся до сторін із наполегливим закликом дотримуватися повного припинення вогню", - додала спецпредставник ОБСЄ.

Вона підкреслила, що припинення вогню є ключовим положенням мінських угод. "Тому події останніх днів не можуть не непокоїти", - додала Грау.

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За підсумками засідання ТКГ спецпредставник ОБСЄ заявила, що питання визначення додаткових ділянок розведення сил і засобів у зоні конфлікту в Донбасі вимагає доопрацювання.

"Поряд із загальною ситуацією безпеки в зоні конфлікту, в центрі уваги робочої групи з безпеки сьогодні було питання, пов'язане з визначенням додаткових ділянок розведення сил і засобів. Сторони приділили багато часу і зусиль цьому питанню. Однак воно ще вимагає доопрацювання", - сказала Грау.

За її словами, на засіданні ТКГ також були порушені питання протимінної діяльності. При цьому Грау нагадала, що "головною причиною цивільних жертв, а цього року це вісім осіб з 14, залишаються міни".

Спецпредставник ОБСЄ додала, що гуманітарна група обговорила питання обміну утримуваних осіб, забезпечення ефективного пошуку зниклих безвісти і можливості відкриття нових пунктів пропуску через лінію дотику.

"Економічна робоча група приділила особливу увагу питанням виплати пенсій і водопостачання в ОРДО і ОРЛО, політична група обговорювала питання особливого статусу ОРДО і ОРЛО, а також імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство", - сказала Грау.

Вона також повідомила, що наступне засідання ТКГ відбудеться 11 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178096
 
 
 Топ коментарі
 
Да, что там определять При этих ЗЕленых и этом ГОВНОкомандующем ВСУ к лету за реку Днепр отведут.
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Да, что там определять При этих ЗЕленых и этом ГОВНОкомандующем ВСУ к лету за реку Днепр отведут.
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Так можно так развестись ,что мало потом не покажется !
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Интересно, за сколько "отведений" дойдут до Киева?
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"Стороны уделили много времени и усилий вопросу определения новых участков разведения сил на Донбассе" Ну не обговорювати ж того, що завдяки вашому "розведенню" загинув 22 річний боєць. Стільки хлопців отримали поранення. Чи це і є метою ваших "розведень"?
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Разведение надо производить исключительно на восток - тогда обстрелы на занятых законной властью территориях будут сразу прекращаться.

А это, когда террористов ласково просят "мирись, мирись, больше не дерись"... впрочем, когда я был в детском саду, меня точно так же "разводили" с хулиганами. "неважно, кто на кого напал, важно прекратить драку". Впрочем, не буду матом.
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Имеем, что имеем. Один великий полководец иаздавал медали и ордена, когда драппали. На смену пришел такой же...
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