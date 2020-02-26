EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  617  25
Матеріали за темою:
Все про:обмін (638) нормандська четвірка (998) Пристайко (380) полонені (771)

 Сподіваємося провести новий обмін до нормандської зустрічі, це відкриє шлях для поступок на інших треках, - Пристайко

Україна планує провести обмін полоненими до зустрічі в нормандському форматі.

Про це заявив під час брифінгу міністр закордонних справ Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

"На сьогоднішній момент ми можемо сказати, що, в принципі, виконано одне. Це, дійсно, небагато, але дозволяє з оптимізмом дивитись на наступні зустрічі. Головне для нас було обміняти людей, повернути з-за ґрат і ми повернули їх. Зараз ми сподіваємось, ще до зустрічі в Берліні, ми зможемо повернути значно більше українців з-за ґрат, обміняти. Це відкриє шлях для поступок на інших треках", - заявив Пристайко.

Читайте також: Україна вважає зниклими безвісти на окупованих територіях або в РФ приблизно 500 осіб, - Пристайко

Нагадаємо, за словами глави МЗС Вадима Пристайка, до 500 осіб вважаються Україною зниклими безвісти в окупованому Криму, на окупованому Донбасі чи в РФ, і приймаються до розгляду на майбутній обмін.

Зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" - України, Франції, Німеччини і Росії - для підготовки подальшої зустрічі лідерів "нормандської четвірки" може відбутися через місяць.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178094
 
 
 Топ коментарі
 
Им дуракам говорят одно - они мелют и делают другое.
 показати весь коментар
 
У зебилов одни "уступки" в голове.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Им дуракам говорят одно - они мелют и делают другое.
 показати весь коментар
 
 
Чоловік відкрито каже, що після обміну відкриється шлях НОВЫХ УСТУПОК!!!!, отже обмін - теж уступка. Це свідомо, а не з дурості.
 показати весь коментар
 
Со стороны Украины НИКАКИХ уступок быть не может ,это АКСИОМА !!!
 показати весь коментар
 
Ты, Аксиом тупорылый! Избирал ваЗЕлина, не кукарекай! Давай, на колени, просись.
 показати весь коментар
 
Ну с чем там тебя дрючат ,с вазелином или нет это твои проблемы...
 показати весь коментар
 
Ну да. Договоримся, этот *** сказал что Украины не существует,в очередной раз признал вторжение и призвал воевать , а эти все договариваются. А где яма с крокодилами обещанная от них ?
 показати весь коментар
 
"...путь для уступок на других треках"(c) - какая уступчивая "приставка". кацабы в лице суркова и лаврова диктуют - зе-капитулянты исполняют. позорище, а не влада.
 показати весь коментар
 
Як дав би, по тим трекам, лопатою, щоби очі вискочили...
 показати весь коментар
 
Это откроет путь для уступок на других треках
 показати весь коментар
 
 
Латвия вот так ставит вопрос, ну чтоб и не начинать беседки с руцкими.

Армия Латвии получила первую партию "убийц танков" - израильских ракет Spike Надеемся провести новый обмен до нормандской встречи, это откроет путь для уступок на других треках, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1616
 показати весь коментар
 
Не стоило тратиться на дорогие цацки. Могли у нас "стугн" накупить .У кацапской ********** танки закончились на совецьких Т-64. Наши их доработали и хоть как на что то это похоже ( тот же "Оплот") Сегодня - "гордость" рукожопстана - Т-90С - редчайшее дерьмо которое Индия уже несколько лет по суду не может отдать кацапам обратно и вернуть деньги. Началось абсолютное барахло, которое не может из метровой лужи выехать и те же "стугны" их жгут на хлам...Просто у нас приказ на выстрел отдать некому. Все "лампасники" и "паркетники" обосранные включая говнокомандующего придурка в памперсах бегают " абы чего не случилось.." .А то мы бы продали...Один хрен валить кацапские недоразумения никто не собирается видимо..
 показати весь коментар
 
стоило, ещё как стоило а вот почему, попробуй угодать сам.
 показати весь коментар
 
Знову "треки"! Трек, в перекладі з англійської - доріжка. То обмовка по Фрейду чи теж значення слів таке саме, як і в найвеличнішого?
 показати весь коментар
 
это откроет путь для уступок на других треках, - Пристайко

*************
Пристайко відкрито каже, що готуються нові поступки Кремлю.
 показати весь коментар
 
 
«»»»»»»»»»Надеемся провести новый обмен до нормандской встречи, это откроет путь для уступок на других треках, - Пристайко»»»»»»»
Якщо вони так впевнені що зустріч у Норм. форматі відбудеться то це означає що асобий статус дамбаса приймуть (!) ще й курва у конституцію впишуть
 показати весь коментар
 
У России в ОРДЛО, Крыму, самой РФ на постоянной основе и также в виде туристов, по делам, к родне, на заработки , на отдых, потусить 7-8 миллионов украинских граждан. Меняй хоть каждый день по 22 тысячи в день и то на год хватит а по 2 тысячи в день так аж на 11 лет. А для нашей ( любой отмечу) власти это очередной раз себя похвалить и погладить по головке, вот мол мы какие молодцы. А Путину "показать свое человеческое лицо" вот мол я какой.. А сам в кулачек посмеивается, с таким то обменным фондом он всегда в выигрыше. ( Кстати это ободряет и их вояк, и предателей и диверсантов и шпионов- мол не волнуйтесь, делайте все что приказано, мы вас в любом случае вытянем, менять то есть на кого. Тем более что Украина то за одного своего, двух- трех выпускает)
 показати весь коментар
 
Министр иностранных дел не может в каждом следующем интервью менять терминологию. Сначала было:"всех на всех", позже было:"почти всех на всех", теперь:"мы сможем вернуть значительно больше украинцев". Просто врун.
 показати весь коментар
 
Министр иностранных дел должен взвешивать свои слова :

Обмен откроет путь для уступок на других треках . . .

Уступок чьих ? Выглядит так, что наших. Мол, верните наших людей, а мы вам навстречу пойдём в других вопросах. Тогда у русско-фашистских главарей возникает соблазн : надо набрать больше военно-пленных, чтобы потом за то, что их будут отпускать, Украина соглашалась на всё новые и новые уступки. И как только очередной "размен" проведём, опять будем набирать обменный фонд . . .

Министр не должен ляпать, что попало - говори сдержанно, мол вызволение наших пленных будет шагом к миру . . . Как-то так говорить надо. Блин, чему их в том КИМО учат только.
 показати весь коментар
 
Какой оптимизм!? Сурков прямо заявил, что не считает нас нацией со своим государством, и не только он один. С кем и о чём можно договориться?
 показати весь коментар
 
 
какие уступки получила Украина от того разведения,на котором рашист открыл наступление???
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору