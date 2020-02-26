 Сподіваємося провести новий обмін до нормандської зустрічі, це відкриє шлях для поступок на інших треках, - Пристайко

Про це заявив під час брифінгу міністр закордонних справ Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".
"На сьогоднішній момент ми можемо сказати, що, в принципі, виконано одне. Це, дійсно, небагато, але дозволяє з оптимізмом дивитись на наступні зустрічі. Головне для нас було обміняти людей, повернути з-за ґрат і ми повернули їх. Зараз ми сподіваємось, ще до зустрічі в Берліні, ми зможемо повернути значно більше українців з-за ґрат, обміняти. Це відкриє шлях для поступок на інших треках", - заявив Пристайко.
Нагадаємо, за словами глави МЗС Вадима Пристайка, до 500 осіб вважаються Україною зниклими безвісти в окупованому Криму, на окупованому Донбасі чи в РФ, і приймаються до розгляду на майбутній обмін.
Зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" - України, Франції, Німеччини і Росії - для підготовки подальшої зустрічі лідерів "нормандської четвірки" може відбутися через місяць.
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Пристайко відкрито каже, що готуються нові поступки Кремлю.
Якщо вони так впевнені що зустріч у Норм. форматі відбудеться то це означає що асобий статус дамбаса приймуть (!) ще й курва у конституцію впишуть
Обмен откроет путь для уступок на других треках . . .
Уступок чьих ? Выглядит так, что наших. Мол, верните наших людей, а мы вам навстречу пойдём в других вопросах. Тогда у русско-фашистских главарей возникает соблазн : надо набрать больше военно-пленных, чтобы потом за то, что их будут отпускать, Украина соглашалась на всё новые и новые уступки. И как только очередной "размен" проведём, опять будем набирать обменный фонд . . .
Министр не должен ляпать, что попало - говори сдержанно, мол вызволение наших пленных будет шагом к миру . . . Как-то так говорить надо. Блин, чему их в том КИМО учат только.