 Сподіваємося провести новий обмін до нормандської зустрічі, це відкриє шлях для поступок на інших треках, - Пристайко

Про це заявив під час брифінгу міністр закордонних справ Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

"На сьогоднішній момент ми можемо сказати, що, в принципі, виконано одне. Це, дійсно, небагато, але дозволяє з оптимізмом дивитись на наступні зустрічі. Головне для нас було обміняти людей, повернути з-за ґрат і ми повернули їх. Зараз ми сподіваємось, ще до зустрічі в Берліні, ми зможемо повернути значно більше українців з-за ґрат, обміняти. Це відкриє шлях для поступок на інших треках", - заявив Пристайко.

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Нагадаємо, за словами глави МЗС Вадима Пристайка, до 500 осіб вважаються Україною зниклими безвісти в окупованому Криму, на окупованому Донбасі чи в РФ, і приймаються до розгляду на майбутній обмін.

Зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" - України, Франції, Німеччини і Росії - для підготовки подальшої зустрічі лідерів "нормандської четвірки" може відбутися через місяць.