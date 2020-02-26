 Українські біатлоністи стали призерами чемпіонату Європи: у Підгрушної срібло, у Підручного бронза

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У фіналі суперспринту Підгрушна з одним штрафом фінішувала другою з відставанням 2,8 секунди від росіянки Євгенії Павлової (0 промахів). Бронза - у француженки Хлоє Шевальє (1).

Результати інших українок - Валя Семеренко (3 додаткові патрони) стала 4-ю, Анастасія Меркушина (1) - 6-ю, Віта Семеренко (5) - 16-ю, Юлія Журавок (3) - 18-ю.

У фіналі суперспринту Підручний використав 3 додаткові патрони і посів 3-тє місце, фінішувавши з відставанням 0,5 секунди від переможця білоруса Сергія Бочарнікова (2 промахи) та 0,1 секунди - від срібного призера Адама Вацлавика з Чехії (3).

Українець Руслан Ткаленко став 15-м, Артем Прима - 23-м.

Чемпіонат Європи з біатлону триватиме до 1 березня.

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