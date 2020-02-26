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 Українські біатлоністи стали призерами чемпіонату Європи: у Підгрушної срібло, у Підручного бронза

Українські біатлоністи Олена Підгрушна і Дмитро Підручний стали призерами чемпіонату Європи, який проходить у Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У фіналі суперспринту Підгрушна з одним штрафом фінішувала другою з відставанням 2,8 секунди від росіянки Євгенії Павлової (0 промахів). Бронза - у француженки Хлоє Шевальє (1).

Результати інших українок - Валя Семеренко (3 додаткові патрони) стала 4-ю, Анастасія Меркушина (1) - 6-ю, Віта Семеренко (5) - 16-ю, Юлія Журавок (3) - 18-ю.

У фіналі суперспринту Підручний використав 3 додаткові патрони і посів 3-тє місце, фінішувавши з відставанням 0,5 секунди від переможця білоруса Сергія Бочарнікова (2 промахи) та 0,1 секунди - від срібного призера Адама Вацлавика з Чехії (3).

Українець Руслан Ткаленко став 15-м, Артем Прима - 23-м.

Чемпіонат Європи з біатлону триватиме до 1 березня.

Читайте також: Українські біатлоністки стали бронзовими призерами чемпіонату світу в естафеті 4х6 км. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178090
 
 
 Топ коментарі
 
Они уже с резервистами соревнуются? Старость не радость.
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Вітаю наших біатлоністів, але прізвище треба писати правильно, він не Подручний...
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Бронза в естафеті на Чемпіонаті світу - теж нічо досягнення...
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Они уже с резервистами соревнуются? Старость не радость.
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Тиждень тому Підгрушна в жіночій естафеті на чемпіонаті світу показала другу швидкість у пелотоні і витягнула нашу збірну на 3 місце. ТАк що є ще порох у порохівницях, але от молоде покоління не радує(
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вытянула за счет отменной стрельбы всей команды. У нее и так два штрафа за сезон, с винтовкой в руках меняла позиции на стрельбе за что дисквалиф. всей сборной в эстафете на одном из этапов КМ, и забыла круг штрафа пробежать в масс-старте, в итоге с 13 на 24. А это бьет по общим баллам для сборной
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Взагалі-то у Джими в естафеті було 2 промахи на лежці...
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до речі Джима єдина хто завоювала срібло в для сб. України в цьому сезоні в інд. гонці, чого багато коштує. В ще раніше вигравала і золото. Сестри Семиренко, Меркушина, Джима і Блашко ось підходящий варіант. А Олена, попри всю повагу, вже пора йти в тренерський штаб
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Вспомни кто из наших девчат участвовал в последней гонке чм.Отож!Так что вперёд сестёр,а потом Олену.
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Вітаю наших біатлоністів, але прізвище треба писати правильно, він не Подручний...
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да, ********* в это сезоне сдал, и ходовка слабее и промахивается чаще, Прима сейчас выходит в лидеры мужской сборной. Пидгрушна на уровне.
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У Дмитра проблемы со спиной,так что подождём.И опять же-молодой папа! Українські біатлоністи стали призерами чемпіонату Європи: у Підгрушної срібло, у Підручного бронза - Цензор.НЕТ 2876
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Ох и нелёгкая жизнь спортсмена . Приходится как то снимать стресс . Украинские биатлонисты стали призерами чемпионата Европы: у Пидгрушной серебро, у Пидручного бронза - Цензор.НЕТ 4340.
Украинские биатлонисты стали призерами чемпионата Европы: у Пидгрушной серебро, у Пидручного бронза - Цензор.НЕТ 905 .
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у Підгрушної срібло, у Підручного бронза. А у Бринзака 20$? що одержав від кацапа за акредитаційну картку.
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