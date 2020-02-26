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 Політика України
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Все про:Кучма (437) Донбас (15409) Оліфер (193) Тристороння контактна група (180)

 Ніякі політичні зрушення неможливі без повного і всеосяжного припинення вогню, - Кучма на переговорах стосовно Донбасу в Мінську

Речниця другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер оприлюднила інформацію про нинішній раунд переговорів стосовно Донбасу в Мінську.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Оліфер зазначила: "Тристороння контактна група продовжує роботу над реалізацією домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі.

Українська сторона закликала РФ забезпечити режим припинення вогню, відкрити нові КПВВ на лінії зіткнення, звільнити утримуваних осіб, надати допуск представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста

Особливо кричущим порушенням 18 лютого 2020 року стала спроба НЗФ ОРЛО влаштувати провокацію, здатну поставити під питання сам процес мирного врегулювання на Донбасі.

Читайте також: У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи

Хоча обговорення питання додаткових ділянок розведення триває, українська сторона жорстко наголосила: спроба прориву 18 лютого 2020 свідчить про бажання зірвати виконання домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі.

Системні порушення режиму припинення вогню не лише гальмують, а відкидають назад процес мирного врегулювання. Повернення непідконтрольної Україні частини Донбасу до мирного життя має початися з виконання безпекового блоку Мінських угод.

"Вкотре підкреслюю: без виконання безпекової складової Мінських домовленостей суттєвого прогресу в ситуації на Донбасі бути не може. Жодні політичні зрушення неможливі без повного та всеосяжного припинення вогню, виведення збройних формувань та військової техніки, вирішення питання щодо встановлення контролю над українсько-російським кордоном", - наголосив Леонід Кучма".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178088
 
 
 Топ коментарі
 
От якби до своїх слів Кучмо додав би ще 560 крилатих ракет дальністю у 2300 км, які він на поч 2000 рр. віддав мацкалям, Його б слова були б вагоміші.
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Как и ожидалось ...ни о чем.
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От якби до своїх слів Кучмо додав би ще 560 крилатих ракет дальністю у 2300 км, які він на поч 2000 рр. віддав мацкалям, Його б слова були б вагоміші.
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Ему не меньше ляма прилипает за вот такое.. непонятно что.И какие цели достигнуты этой встречей? Очередные призывания к мордору?
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А блазню це аж ніяк не заважає здавати інтереси України...
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Так, давай пробіжимося по фактах. Що блазень вже здав? Про Оман не треба, бо я про факти. Дві крапки і понеслося: що кажеш здав?
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: Хронологія розведення військ[ред. | ред. код]Станиця Луганська[ред. | ред. код]
26 червня 2019 року українські військові розібрали свій блок-пост і відійшли з однієї з позицій у Станиці Луганській.[4] При цьому блок-пост російських бойовиків був укріплений і залишився на старих позиціях.[5] Також на цих позиціях продовжилися обстріли російськими бойовиками як українських військових так і мирних мешканців.[6]
20 листопада 2019 року Зеленський відкрив у Станиці Луганській новозбудований міст через річку Сіверський Донець з прапорами окупаційної ЛНР.[7]Золоте[ред. | ред. код]
Після заяв президента Зеленського про можливість розведення військ в районі Золотого, на заклик Андрія Білецького сюди прибули бійці національних дружин[8], активісти Національного корпусу[9] та представники ветеранських організацій. Було заявлено, що якщо українські війська буде відведено з Золотого, то сіру зону займуть легально озброєні громадські активісти, передусім з числа ветеранів[10]. 25 жовтня президент України Володимир Зеленський особисто відвідав блокпост «Золоте-4», де зустрівся з добровольцями і сказав їм, щоб вони склали зброю[11]:«Послухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь, я тобі прийшов і сказав: зброю прибери. Ти мені не переводь на акції. Я хотів побачити в очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводиш мене на іншу тему

[13], лінія зіткнення проходить біля селища Михайлівка (Золоте-5). Це дало змогу військовим відтягнутись до селища Родіна (Золоте-4), але не здавати позиції у самому населеному пункті[14].

29-31 жовтня українські війська покинули Золоте[15][16], в тому числі й добровольці[17].Петрівське-Богданівка[ред. | ред. код]
9 листопада 2019 року ЗСУ покинули свої позиції і відійшли від Петрівського та Богданівки.[18]Подальше розведення військ[ред. | ред. код]
Під час зустрічі в Парижі 9 грудня лідери нормандської четвірки домовилися про нове розведення сил на трьох ділянках уздовж лінії розмежування на Донбасі.
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Це війна! А на додачу у ворога ні совісті, ні честі. Якщо це здача інтересів, то попереднього головнокомандувача взагалі судити треба за "коридор Иловайську", "плановий відступ з Дебальцево" і т.п.
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..разведение в Золотом и продолжение в Гнутово +, что намечается на днях, а там и Марик неподалеку....кадровые назначение русофилов на высокие гос. должности и заполонившее дерьмо на каналах навроде портняги , шарика, маньки -облигации смугленькой и пр. поцев, хрень всякую антигосудартвенную разгоняющих круглосуточно...обмен морячков на бандюков-убийц из беркута, выдача снайпера-стрелка по самолету цемаха, освобождение красномордого урода из сизо, и бездоказательная посадка туда волонтеров АТО, прием разграбленных кораблей без дефектной ведомости, отказ от 19 млрд. дол. в пользу Нафтогаза, подарок Газпрому, имея забитыми газом все хранилища...и т.д. и т.п. законы о земле, о языке и др. резонансные на подходе...провокация с "уханьскими узниками", имеющая целью "затоптать" годовщину Майдана!!!...можна продолжать...но толку то..
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Как и следовало ожидать одна сплошная конспирология вперемешку с субъективными оценками и личными однобокими суждениями. Так же не обошлось без предсказаний будущего- "вот-вот, скоро, совсем сейчас... наступит зрада".))
По факту же никто ничего не здаёт. Происходит попытка прекратить горячую фазу конфликта. Скорее всего последняя попытка. Политика нынешнего президента в отношении конфликта с россией, как минимум ничуть не хуже той, что была у предыдущего. Станет ли она более успешной, покажет только время.
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..в какую лупу смотрел что конспирологию увидел?..все наоборот открыто и доходчиво, кто читать и думать умеет...Золотое это, стратегически важные высоты...были.. теперь уже сепары там теперь обитают и окапываются по полной... бились за них и в землю вгрызались до крови пацаны наши, жизни ложа там...теперь отдали их..Гнутово соедующее...на карту хоть глянь...о каком конфликте речь ***!!!..Война это! , самая что ни на есть война..настоящая, захватническая, подлая, гибридная, фюрером сумашедшим начатая, империю вонючую свою, чтобы восстановить.Эту шваль сепарскую, без нападения в спину винторогих и и узкопленочных руцке ублюдков-убийц, разхерачили бы за пару недель еще в 14-м , силами добробатов одних. "Конфликт" ему, накинутый кацапсинской пропагандой, вдруг привидился...в Харькове и в Одессе козломордым не проканал "конфликт" похожий, рылом в землю псин проплаченных- и по конфликту...и так будет и впредь...и не стройте иллюзий, колонна 5-я, придет время и за вас непадецки возьмутся, уже есть кому..
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Не стрелять в ответ на обстрелы с территории населенных пунктов, - Кучма пояснил свое предложение о режиме тишины 06.06.19/ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
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А вони все ще ніяк не розсмокчуть, не розбируться...
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А чому пропустив: «...і Порошенка»?
Мєтодічку поміняли?
Чи не проплатили?
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а його , "прекращения" - не буде....- а тому нам завжди потрібна позиція/ дія "першого кроку" , а кацапня, нехай "підстроюеться"... - усе, аксіома
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ДА НЕ БУДЕТ НИКАКОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ, ДЕРЖИМ ОБОРОНУ И ЖДЕМ ПОКА ***** ПОДОХНЕТ И ТОГДА БУДЕТ ШАНС
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По факту это и происходит. А разговоры разговаривать это работа политиков и прочих переговорщиков. Украина не примет то, что впаривает путен, а путен не отдаст, что хочет Украина. Ясно ведь, как белый день! Всё остальное переговоры ради переговоров.
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Щур уже раскаялся за то что взял на нас вину шо кацы сбили как всегда гражданский борт?(над Черным морем в 2004-том)? м? крыса.
Дайдарка олифан зачетно служит уроду моральному
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...только санкции и эмбарго на бошки упоротых кацапов!.. ...
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Еще немного про интервью Суркова, раз уж так оно разошлось.

Многие обратили внимание на оскорбления в адрес Украины, вывалившиеся из уст бывшего помощника Путина.

Вот, например:

- Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра «Самостийна Украйна» есть, а Украины нет.

Но не думаю, что все заметили, как он обхамил Владимира Зеленского. Вот описание:

- Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента... У него легкость необыкновенная в мыслях.

Можно даже за комплимент посчитать. "Приняли за президента", "легкость в мыслях".

Вот только это прямая отсылка к гоголевской комедии "Ревизор". В которой главного героя по фамилии Хлестаков случайно принимают за важного человека.

Цитата:

"Хлестаков. Моих, впрочем, много есть сочинений: «Женитьба Фигаро», «Роберт-Дьявол», «Норма». Уж и названий даже не помню. И всё случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь, братец!» И тут же в один вечер, кажется, всё написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях."

А вот гоголевское описание Хлестакова:

"Хлестаков, молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове, - один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно. Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет. Одет по моде."

Теперь вы знаете, как бывший помощник Путина воспринимает действующего украинского президента.

Можно, конечно, тешить себя мыслью, что сам Путин думает как-то по-другому.
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Ти глянь! Батько олігархії вирішив нагадати про себе! Це тобі, пенсіонере, збираються підвищити пенсію на 500 гривнів за те, що ти перепрацював більше пенсійного віку? Никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, - Кучма на переговорах по Донбассу в Минске - Цензор.НЕТ 9863 І зять твій, Пінчук (здається) теж зовсім звична людина... Але одне ти зробив правильно - коли приїхав на Тузлу, перервавши свій іноземний візит в той час, коли московити почали будувати кримський міст. За це - респект
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А если бы не ликвидировал ядерное оружие Леонид Данилыч, не сидел бы сейчас в Минске а спокойно отдыхал на пенсии.
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По всей видимости Кучма не понимает, что полное прекращение огня возможно только после полного разведения сил на всем участке соприкосновения. Это очевидно.
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полное прекращение,опосля с украинской стороны разведение ,и спустя недельку -другую в этом месте рашистское наступление...
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Ну правильно. Разведение сил на 10 километров. Ніякі політичні зрушення неможливі без повного і всеосяжного припинення вогню, - Кучма на переговорах стосовно Донбасу в Мінську - Цензор.НЕТ 8087
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