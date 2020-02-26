 Ніякі політичні зрушення неможливі без повного і всеосяжного припинення вогню, - Кучма на переговорах стосовно Донбасу в Мінську

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Оліфер зазначила: "Тристороння контактна група продовжує роботу над реалізацією домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі.
Українська сторона закликала РФ забезпечити режим припинення вогню, відкрити нові КПВВ на лінії зіткнення, звільнити утримуваних осіб, надати допуск представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста
Особливо кричущим порушенням 18 лютого 2020 року стала спроба НЗФ ОРЛО влаштувати провокацію, здатну поставити під питання сам процес мирного врегулювання на Донбасі.
Хоча обговорення питання додаткових ділянок розведення триває, українська сторона жорстко наголосила: спроба прориву 18 лютого 2020 свідчить про бажання зірвати виконання домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі.
Системні порушення режиму припинення вогню не лише гальмують, а відкидають назад процес мирного врегулювання. Повернення непідконтрольної Україні частини Донбасу до мирного життя має початися з виконання безпекового блоку Мінських угод.
"Вкотре підкреслюю: без виконання безпекової складової Мінських домовленостей суттєвого прогресу в ситуації на Донбасі бути не може. Жодні політичні зрушення неможливі без повного та всеосяжного припинення вогню, виведення збройних формувань та військової техніки, вирішення питання щодо встановлення контролю над українсько-російським кордоном", - наголосив Леонід Кучма".
26 червня 2019 року українські військові розібрали свій блок-пост і відійшли з однієї з позицій у Станиці Луганській.[4] При цьому блок-пост російських бойовиків був укріплений і залишився на старих позиціях.[5] Також на цих позиціях продовжилися обстріли російськими бойовиками як українських військових так і мирних мешканців.[6]
20 листопада 2019 року Зеленський відкрив у Станиці Луганській новозбудований міст через річку Сіверський Донець з прапорами окупаційної ЛНР.[7]Золоте[ред. | ред. код]
Після заяв президента Зеленського про можливість розведення військ в районі Золотого, на заклик Андрія Білецького сюди прибули бійці національних дружин[8], активісти Національного корпусу[9] та представники ветеранських організацій. Було заявлено, що якщо українські війська буде відведено з Золотого, то сіру зону займуть легально озброєні громадські активісти, передусім з числа ветеранів[10]. 25 жовтня президент України Володимир Зеленський особисто відвідав блокпост «Золоте-4», де зустрівся з добровольцями і сказав їм, щоб вони склали зброю[11]:«Послухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь, я тобі прийшов і сказав: зброю прибери. Ти мені не переводь на акції. Я хотів побачити в очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводиш мене на іншу тему
[13], лінія зіткнення проходить біля селища Михайлівка (Золоте-5). Це дало змогу військовим відтягнутись до селища Родіна (Золоте-4), але не здавати позиції у самому населеному пункті[14].
29-31 жовтня українські війська покинули Золоте[15][16], в тому числі й добровольці[17].Петрівське-Богданівка[ред. | ред. код]
9 листопада 2019 року ЗСУ покинули свої позиції і відійшли від Петрівського та Богданівки.[18]Подальше розведення військ[ред. | ред. код]
Під час зустрічі в Парижі 9 грудня лідери нормандської четвірки домовилися про нове розведення сил на трьох ділянках уздовж лінії розмежування на Донбасі.
По факту же никто ничего не здаёт. Происходит попытка прекратить горячую фазу конфликта. Скорее всего последняя попытка. Политика нынешнего президента в отношении конфликта с россией, как минимум ничуть не хуже той, что была у предыдущего. Станет ли она более успешной, покажет только время.
Мєтодічку поміняли?
Чи не проплатили?
Дайдарка олифан зачетно служит уроду моральному
Многие обратили внимание на оскорбления в адрес Украины, вывалившиеся из уст бывшего помощника Путина.
Вот, например:
- Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра «Самостийна Украйна» есть, а Украины нет.
Но не думаю, что все заметили, как он обхамил Владимира Зеленского. Вот описание:
- Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента... У него легкость необыкновенная в мыслях.
Можно даже за комплимент посчитать. "Приняли за президента", "легкость в мыслях".
Вот только это прямая отсылка к гоголевской комедии "Ревизор". В которой главного героя по фамилии Хлестаков случайно принимают за важного человека.
Цитата:
"Хлестаков. Моих, впрочем, много есть сочинений: «Женитьба Фигаро», «Роберт-Дьявол», «Норма». Уж и названий даже не помню. И всё случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь, братец!» И тут же в один вечер, кажется, всё написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях."
А вот гоголевское описание Хлестакова:
"Хлестаков, молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове, - один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно. Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет. Одет по моде."
Теперь вы знаете, как бывший помощник Путина воспринимает действующего украинского президента.
Можно, конечно, тешить себя мыслью, что сам Путин думает как-то по-другому.