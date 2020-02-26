 Ніякі політичні зрушення неможливі без повного і всеосяжного припинення вогню, - Кучма на переговорах стосовно Донбасу в Мінську

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Оліфер зазначила: "Тристороння контактна група продовжує роботу над реалізацією домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі.

Українська сторона закликала РФ забезпечити режим припинення вогню, відкрити нові КПВВ на лінії зіткнення, звільнити утримуваних осіб, надати допуск представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста

Особливо кричущим порушенням 18 лютого 2020 року стала спроба НЗФ ОРЛО влаштувати провокацію, здатну поставити під питання сам процес мирного врегулювання на Донбасі.

Читайте також: У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи

Хоча обговорення питання додаткових ділянок розведення триває, українська сторона жорстко наголосила: спроба прориву 18 лютого 2020 свідчить про бажання зірвати виконання домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі.

Системні порушення режиму припинення вогню не лише гальмують, а відкидають назад процес мирного врегулювання. Повернення непідконтрольної Україні частини Донбасу до мирного життя має початися з виконання безпекового блоку Мінських угод.

"Вкотре підкреслюю: без виконання безпекової складової Мінських домовленостей суттєвого прогресу в ситуації на Донбасі бути не може. Жодні політичні зрушення неможливі без повного та всеосяжного припинення вогню, виведення збройних формувань та військової техніки, вирішення питання щодо встановлення контролю над українсько-російським кордоном", - наголосив Леонід Кучма".