 "Український кіберальянс" припиняє діяльність в Україні

Про це заявив на пресконференції член Ukrainian Cyber Alliance Тім Карпинський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми зупиняємо всю діяльність у цій країні, доки не буде встановлено справедливість, із наших членів не буде знято ці абсурдні обвинувачення і не буде принесено вибачення. Ми у цьому випадку вимагаємо сатисфакції з боку правоохоронних органів і представників влади", - сказав він.
Карпинський уточнив, що альянс припиняє будь-яку співпрацею з державними та правоохоронними органами країни.
"Тепер не буде жодних нічних дзвінків про допомогу, не буде публікацій, не буде консультацій удень і вночі для різних державних силових відомств. Все зупинилося", - заявив, у свою чергу, співзасновник компанії Олександр Галущенко.
Члени "Кіберальянсу" заявили на пресконференції, що обшуки у них відбувалися з порушенням КПК. У Галущенка конфісковано навіть роутер, забирати який не було необхідності. У Перевезія вилучили ноутбук без батареї, без жорсткого диска та без оперативної пам'яті, а також телефон дитини. Було зламано двері та перерізано інтернет-кабель, що веде до квартири.
"Ukrainian Cyber Alliance об'єднує фахівців із кібербезпеки, кіберзахисту та інформаційної безпеки. Кожен із нас - сертифікований фахівець... І обвинувачувати нас в тому, що ми викладаємо фотографії, бо нам нема чого робити - щонайменше абсурдно", - заявив Перевезій.
У свою чергу Карпинський наголосив: Ukrainian Cyber Alliance вже третій рік офіційно займається проблемами кібербезпеки та проблемами об'єктів критичної інфраструктури України.
"За всю діяльність не було жодного прецеденту обвинувачувати нас у будь-яких зломах або в порушенні цілісності автоматизованих систем у цій країні", - наголосив він.
25 лютого поліція провела обшуки у засновників та активістів "Українського кіберальянса". Згідно з постановою Малиновського райсуду Одеси, обшуки у активістів Українського кіберальянсу проходять у рамках справи про злам табло Одеського аеропорту і розміщення напису "F#ck you Gretta".
Нагадаємо, в 2018 році спільнота кіберактивістів Ukrainian Cyber Alliance (UCA) з нагоди Дня захисника України зламала близько 150 російських сайтів, розмістивши на них привітання для українських воїнів. Також у 2018 році активістам вдалося отримати доступ до листуванням і документів так званих "депутатів народної ради "ДНР".
У 2016 році українські хакери присвятили злом понад 15 сайтів російських пропагандистів Дню Конституції.
У 2017 році було оприлюднено документальний фільм про операцію Українського Кіберальянсу.
Скорее всего, это подстава из кремля.
так зе-гнидам вместе с московскими кураторами только это и нужно...
Дівчата мають всюди пахнути приємно!
А не ставридою чи взагалі сюрстрьоммінгом!
САМЕ ЗА ЦЕ ЗЕЛЕНА ВЛАДА І ПЕРЕСЛІДУЄ UKRAINIAN CYBER ALLIANCE (UCA)!
Политическое давление?
Как стало известно, обыск в доме у Андрея Перевезия проводился по решению Малиновского районного суда Одессы по делу о взломе информационных табло местного аэропорта, где появились фото известной экоактивистки Греты Тунберг. Этот взлом случился 16 октября 2019 г.: на табло аэропорта появилось фото Тунберг с подписью Fuck you Greta. В «Киберальянсе» подтвердили, что обыски проводятся в рамках дела о взломе, но отметили, что «киберальянсовцы», поместив Грету на табло, указывали на дыру в безопасности, которую могли использовать хакеры в весьма неблаговидных целях. Расследование дела идет по ст.361, ч.2 (взлом компьютерных систем, который привел к существенному ущербу, или совершенный повторно группой лиц).
Зебилы! И как вам эти хохмы порно студии "Квартал 95"? Слюни подобрали?
Зачем нужно было взламывать табло, хотели показать какие они ушлые пацаны?
В 2016 году украинские хакеры посвятили взлом более 15 сайтов российских пропагандистов Дню Конституции.
Цих фактів з головою достатньо, щоб розумна влада закрила очі на це дрібне фулюганство.
А так - приблизно як приспати елітних, тренованих сторожових собак за те, що погризли та пошкарябали щось малоцінне. Це ж яким ідіотом треба бути, щоб так зробити?
За что они требуют извинения, за то , что взломали табло?????? ..
73%ные зебилы, вы сделали это вместе.. дебилы-экспериментаторы