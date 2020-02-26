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Все про:обшук (873) Український кіберальянс (1)

 "Український кіберальянс" припиняє діяльність в Україні

Громадська організація "Український кіберальянс" має намір припинити роботу з пошуку та реагування на кіберзагрози доти, доки правоохоронні органи не вибачаться за проведені обшуки та обвинувачення щодо зламу інформаційної системи Міжнародного аеропорту "Одеса".

Про це заявив на пресконференції член Ukrainian Cyber Alliance Тім Карпинський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми зупиняємо всю діяльність у цій країні, доки не буде встановлено справедливість, із наших членів не буде знято ці абсурдні обвинувачення і не буде принесено вибачення. Ми у цьому випадку вимагаємо сатисфакції з боку правоохоронних органів і представників влади", -  сказав він.

Карпинський уточнив, що альянс припиняє будь-яку співпрацею з державними та правоохоронними органами країни.

Читайте також: Обшуки в активістів Українського Кібер Альянсу відбуваються в межах справи про злом табло Одеського аеропорту і розміщення напису "F#ck you Gretta". ДОКУМЕНТ

"Тепер не буде жодних нічних дзвінків про допомогу, не буде публікацій, не буде консультацій удень і вночі для різних державних силових відомств. Все зупинилося", - заявив, у свою чергу, співзасновник компанії Олександр Галущенко.

Члени "Кіберальянсу" заявили на пресконференції, що обшуки у них відбувалися з порушенням КПК. У Галущенка конфісковано навіть роутер, забирати який не було необхідності. У Перевезія вилучили ноутбук без батареї, без жорсткого диска та без оперативної пам'яті, а також телефон дитини. Було зламано двері та перерізано інтернет-кабель, що веде до квартири.

"Ukrainian Cyber Alliance об'єднує фахівців із кібербезпеки, кіберзахисту та інформаційної безпеки. Кожен із нас - сертифікований фахівець... І обвинувачувати нас в тому, що ми викладаємо фотографії, бо нам нема чого робити - щонайменше абсурдно", - заявив Перевезій.

У свою чергу Карпинський наголосив: Ukrainian Cyber Alliance вже третій рік офіційно займається проблемами кібербезпеки та проблемами об'єктів критичної інфраструктури України.

"За всю діяльність не було жодного прецеденту обвинувачувати нас у будь-яких зломах або в порушенні цілісності автоматизованих систем у цій країні", - наголосив він.

25 лютого поліція провела обшуки у засновників та активістів "Українського кіберальянса". Згідно з постановою Малиновського райсуду Одеси, обшуки у активістів Українського кіберальянсу проходять у рамках справи про злам табло Одеського аеропорту і розміщення напису "F#ck you Gretta".

Нагадаємо, в 2018 році спільнота кіберактивістів Ukrainian Cyber ​​Alliance (UCA) з нагоди Дня захисника України зламала близько 150 російських сайтів, розмістивши на них привітання для українських воїнів. Також у 2018 році активістам вдалося отримати доступ до листуванням і документів так званих "депутатів народної ради "ДНР".

У 2016 році українські хакери присвятили злом понад 15 сайтів російських пропагандистів Дню Конституції.

У 2017 році було оприлюднено документальний фільм про операцію Українського Кіберальянсу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178085
 
   
 Топ коментарі
 
Чого власне і домагалася пліснява влада... "Украинский киберальянс" прекращает деятельность в Украине - Цензор.НЕТ 9630
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Риго-анальні Зєбуїни будуть плескати в ладоні.
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Какие фифы, бросают Родину на произвол судьбы. И вообще хакеры должны быть незаметны, о них никто не должен знать. А они как девочки из инстаграма, мы сделали то, мы сделали это (никто не может понять что они сделали, кроме того что они сами разрекламировали), смотрите какие мы СуперПуперПасьянс, надувают губки, устраивают показухи.
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Пам'ятаєте зламані поштові скриньки Суркова? А заяву Шона Таутсена про зв'язок "Держави у Смартфоні" із російськими серверами? Ну так от !!!
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Мусора укусили руку дающего.
Скорее всего, это подстава из кремля.
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Трендец подкрался не заметно , хоть виден был из далека. Осел дна не видит и не знает и каждый день в дерьмо он погружается все глубже.
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Інвестиції по-зеленому чи по-гончарукові. Зазомбовані любителі серіалу навибирали, бодай би вам ковіньку в печінку!
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Зря. Очень зря. Зеленые шмаркли только этого и добивались. Ребята гнобите их как можно больше и в этом цирке появится правда.
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"Український кіберальянс" припиняє діяльність в Україні"

так зе-гнидам вместе с московскими кураторами только это и нужно...
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власть посмотрела в глаза путина, козырнула ему.
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Безперечно. Достатньо вже того, що це недороблене не миється, "щоб економити воду".
Дівчата мають всюди пахнути приємно!
А не ставридою чи взагалі сюрстрьоммінгом! "Український кіберальянс" припиняє діяльність в Україні - Цензор.НЕТ 6905
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В 2018 році спільнота кіберактивістів Ukrainian Cyber ​​Alliance (UCA) з нагоди Дня захисника України зламала близько 150 російських сайтів, розмістивши на них привітання для українських воїнів. Також у 2018 році активістам вдалося отримати доступ до листуванням і документів так званих "депутатів народної ради "ДНР".
САМЕ ЗА ЦЕ ЗЕЛЕНА ВЛАДА І ПЕРЕСЛІДУЄ UKRAINIAN CYBER ALLIANCE (UCA)!
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Правоохранители проводили следственные действия по месту регистрации сооснователей «Украинского киберальянса» Андрея Перевезия, Александра Галущенко и активиста, известного в Facebook как Шон Таунсенд.
Политическое давление?
Как стало известно, обыск в доме у Андрея Перевезия проводился по решению Малиновского районного суда Одессы по делу о взломе информационных табло местного аэропорта, где появились фото известной экоактивистки Греты Тунберг. Этот взлом случился 16 октября 2019 г.: на табло аэропорта появилось фото Тунберг с подписью Fuck you Greta. В «Киберальянсе» подтвердили, что обыски проводятся в рамках дела о взломе, но отметили, что «киберальянсовцы», поместив Грету на табло, указывали на дыру в безопасности, которую могли использовать хакеры в весьма неблаговидных целях. Расследование дела идет по ст.361, ч.2 (взлом компьютерных систем, который привел к существенному ущербу, или совершенный повторно группой лиц).

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Псы авакова и тут обосрались. Одна извилина, и та на жопе. Янелох и шобла уничтожает всё здоровое, что работает и приносит пользу Украине.
Зебилы! И как вам эти хохмы порно студии "Квартал 95"? Слюни подобрали?
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ну шо так і будемо дивитися на цей людскій цирк, чи може повернемо Пороха?!
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Ну що, зебіли? Давайте, заводьте своє бараняче блеяння - "истерикой порохоботов удовлетворены! бубочка всё правильно делает!"
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(В «Киберальянсе» подтвердили, что обыски проводятся в рамках дела о взломе, но отметили, что «киберальянсовцы», поместив Грету на табло, указывали на дыру в безопасности,)

Зачем нужно было взламывать табло, хотели показать какие они ушлые пацаны? "Український кіберальянс" припиняє діяльність в Україні - Цензор.НЕТ 6651
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Напомним, в 2018 году сообщество киберактивистов Ukrainian Cyber Alliance (UCA) по случаю Дня защитника Украины взломало около 150 российских сайтов, разместив на них поздравление для украинских воинов.также в 2018 году активистам удалось получить доступ к перепискам и документам так называемых "депутатов народного совета "ДНР".
В 2016 году украинские хакеры посвятили взлом более 15 сайтов российских пропагандистов Дню Конституции.

Цих фактів з головою достатньо, щоб розумна влада закрила очі на це дрібне фулюганство.
А так - приблизно як приспати елітних, тренованих сторожових собак за те, що погризли та пошкарябали щось малоцінне. Це ж яким ідіотом треба бути, щоб так зробити?
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(В «Киберальянсе» подтвердили, что обыски проводятся в рамках дела о взломе, но отметили, что «киберальянсовцы», поместив Грету на табло, указывали на дыру в безопасности,)

За что они требуют извинения, за то , что взломали табло?????? ..
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зебильная Моська в посудной лавке..
73%ные зебилы, вы сделали это вместе.. дебилы-экспериментаторы
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Все-таки, какое чёткое определение - страна победившего быдла.
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