 Одеських поліцейських, які обікрали офіс організації сліпих, звільнено

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Їх звільнили за порушення службової дисципліни і законності.

"За неналежний контроль за діями підлеглих одного з керівників звільнено з посади, ще на трьох накладено дисциплінарні стягнення", - сказано в повідомленні.

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Правоохоронці зазначили, що про подію стало відомо з опублікованого в соцмережах відео. На ньому поліцейські під час обшуку на одеському підприємстві розкладали по кишенях чужі речі і коментували свої дії нецензурними словами.

Нагадаємо, що цей інцидент стався в офісі підприємства, на якому працюють незрячі люди.

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