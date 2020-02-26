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Все про:Одеса (2380) Нацполіція (9089) звільнення (790)

 Одеських поліцейських, які обікрали офіс організації сліпих, звільнено

В Одеській області з поліції звільнили чотирьох правоохоронців, які під час обшуку привласнили речі працівників підприємства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Їх звільнили за порушення службової дисципліни і законності.

"За неналежний контроль за діями підлеглих одного з керівників звільнено з посади, ще на трьох накладено дисциплінарні стягнення", - сказано в повідомленні.

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Правоохоронці зазначили, що про подію стало відомо з опублікованого в соцмережах відео. На ньому поліцейські під час обшуку на одеському підприємстві розкладали по кишенях чужі речі і коментували свої дії нецензурними словами.

Нагадаємо, що цей інцидент стався в офісі підприємства, на якому працюють незрячі люди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вони не образяться?" - "Мені теж по##й": в Одесі поліцейські під час обшуку обікрали офіс, в якому працюють сліпі. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178084
 
   
 Топ коментарі
 
А хіба не мають бути посажені?
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А если я украду мешок картошки, то посадят?
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А если я украду мешок картошки, то посадят?
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чим більше мкрадеш, тим меньше наказаніє. ти ще досі цього не зрозумів у цій країні?))))
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А в Верховной Раде,,хотели выгнать,, насильника..........и все
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Скорее пойдут на повышение после того как суд их востановит.
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Не пропадут - красть научились на работе, бывшие коллеги отмажут если что...
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Почему "бывшие"?!
Через месяц будут на своих постах - ВСЕ УВОЛЕННЫЕ МЕНТЫ НА 100 % ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ СУД.
В нете были расценки и т.п. - все, кста, по-божески - судейские с ментовскими не грызутся, там все свои.
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За то бомжу в супермаркете за кусок колбасы 5 ку дадут
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ну хтось же має сидіти, у бомжа підвязок нема в системі, от на ньому статистику і роблять
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А реально без сарказма за мешок пшеницы в селе мужику дали пятерку
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гониш, штраф або до трьох, хіба вже мав умовно невідбуте
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Так у нас за воровство теперь увольнение ? Одесские полицейские, обокравшие офис организации слепых, уволены - Цензор.НЕТ 274Так теперь значит ВОРУЙ-НЕ ХОЧУ ,или для мусоров закон особый ...
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Уволили - это правильно.
А как насчёт посадить ворюг в погонах ?
Это же не просто "украли" - это с использованием власти и подрывом общественного доверия к государственным институтам.
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Красти у сліпих - це якась гидота. Або зливати соляру зі швидкої допомоги.
Наче ластівку вбити. Як ті, що приймали на роботу цих збоченців, нічого не розгледіли чи закрили очі?
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Так для этого и идут в мусарню. Приобрести опыт, узнать что к чему. А потом уж можно и в самостоятельное плавание. Давно же известно - мусора и бандиты близнецы-братья.
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Увы, нету качественного подозрения как по делу Шеремета. А если и появится, то они как беркутовцы споют песню: " Нас не догонишь, нас не догонишь..."
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Прикольно мусорам,у них за кращу просто увольнениеа за убивство штраф?
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Жестяк!Их просто вынуждают умереть от стыда.
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«Уволены за нарушение законности». Сюр якийсь.
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А должно судейским и правохранителям вдвое жёстче....
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Нет, а почему только лишь уволили, а где ещё статья за кражу??? И почему покрываете своих полицейских, ведь закон для всех, или на них никакие законы не действуют, воруй что хочешь, да и сколько хочешь, посадить не посадят, но уволить с полиции могут.
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так сложилось исторически, что если работаешь в милиции, то что не делай-будут отмазывать и защищать, ну если что то уж совсем резонансное, или дикое, то могут и уволить, но точно не посадят. Это не при нынешней власти такая практика сложилась.
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Чому не звільнили і не посадили так називаного міністра мвс авакова
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Суки останні. Красти у незрячих. Платники податків, кого ми кормимо?
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Какаято мразь а не менты... Воровать, да еще и у слепых...
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А почему воры в погонах только уволены а не посажены в каталажку на 2-3 года за кражу личных вещей??
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дисциплинарные взыскания...? ????????????????????????????
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Пойдут в ЗЕдепутаты, туда такое говно сейчас охотно набирают
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ПЗДЦ УВОЛИЛИ КАРЛ! УВОЛИЛИ! АХАХАХАХА
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Звільнили одного .Іншим просто Одесские полицейские, обокравшие офис организации слепых, уволены - Цензор.НЕТ 8964 догана !
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Тоесть быдло просто уволили? А как насчет СРОКА паскудоте, пусть условного, а еще лучше впаять максимум.
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Нюю, хотябы расстреляли...холостыми...
для испуга...
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Стопе а кража у на карается увольнением?
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Аваков своих не сдает. Воруешь - иди в отпуск, потом вернем. Убиваешь - не парься, отдохни, потом на работу.
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Посидят 2 недели.... потом по суду восстановятся!!!
А авакян разведет руками и скажет - а шо..... я не могу идти против нашего самого гуманного!!!!
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Хочешь украсть - иди работать в полицию, укради лимон, признайся в одной тысяче и за несоответствие тебя просто уволят. Министр гарантирует соцпакет, примии, бесплатный отдых в санатории Новые Санжары.
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А если менты вызовут электрика
а он украдет их вещи
его тоже с работы уволят
или разряд понизят??
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то есть за воровоство им закон не писан?это тоже самое если я я пойду в магазин обворую там меня споймают и не посадят не оштрафуют а просто запретят посещать тот магазин-но вряд ли для меня или кого нибудь другого так закончится
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всего лишь уволены?.. а открыть уголовное дело и посадить не?
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там же якась мєлоч украдена, їжу поїли. звільнили за саме дійство.
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И всё? Это от 3 до 7 кража при исполнении служебных обязанностей.
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Це ще не кінець... Скоро вони з допомогою "самих чєстних судов в Мірє" поновляться на службі, ще й з "компінсацієй за винуждєний прагул і маральний ущєрб" !!! От тоді посміємося, аж навзрид !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Цікава штука, людей котрі намагалися захиститися від зараження короновірусом у Нових Санжарах,Винниках,Тернополі -обзивали тваринами нелюдами... А от мусорів котрі обкрадали калік просто тихесенько "журять".
Цікава тенденція подвійних стандартів- ще трошки і буде як у кацапів народ "пиль лагєрна" ,а "власьць" "баганосЦи"!
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