 Одеських поліцейських, які обікрали офіс організації сліпих, звільнено

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної поліції.
Їх звільнили за порушення службової дисципліни і законності.
"За неналежний контроль за діями підлеглих одного з керівників звільнено з посади, ще на трьох накладено дисциплінарні стягнення", - сказано в повідомленні.
Правоохоронці зазначили, що про подію стало відомо з опублікованого в соцмережах відео. На ньому поліцейські під час обшуку на одеському підприємстві розкладали по кишенях чужі речі і коментували свої дії нецензурними словами.
Нагадаємо, що цей інцидент стався в офісі підприємства, на якому працюють незрячі люди.
Через месяц будут на своих постах - ВСЕ УВОЛЕННЫЕ МЕНТЫ НА 100 % ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ СУД.
В нете были расценки и т.п. - все, кста, по-божески - судейские с ментовскими не грызутся, там все свои.
А как насчёт посадить ворюг в погонах ?
Это же не просто "украли" - это с использованием власти и подрывом общественного доверия к государственным институтам.
Наче ластівку вбити. Як ті, що приймали на роботу цих збоченців, нічого не розгледіли чи закрили очі?
для испуга...
А авакян разведет руками и скажет - а шо..... я не могу идти против нашего самого гуманного!!!!
а он украдет их вещи
его тоже с работы уволят
или разряд понизят??
Цікава тенденція подвійних стандартів- ще трошки і буде як у кацапів народ "пиль лагєрна" ,а "власьць" "баганосЦи"!