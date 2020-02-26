 Кабмін дозволив залучати до космічної діяльності приватні підприємства

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

"Зняття заборони на здійснення космічної діяльності приватними підприємствами збільшить кількість робочих місць, сприятиме розвитку високотехнологічної промисловості", - цитує пресслужба заступника міністра Світлану Панаіотіді.

За її словами, відповідне рішення може вплинути на збільшення обсягу інвестицій у космічну галузь вже в першому кварталі цього року.

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Тепер підприємці можуть отримати дозвіл на проведення випробувань космічних апаратів і ракет-носіїв (крім комп'ютерних), зокрема їх агрегатів і складових частин.

ПП також зможуть отримувати дозвіл на запуск, управління і повернення на Землю з навколоземної орбіти або з космічного простору ракет-носіїв і космічних апаратів.

Для того, щоб займатися космічною діяльністю, приватні підприємства мають подати декларацію про господарську діяльність у центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності.