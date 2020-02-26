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 Кабмін дозволив залучати до космічної діяльності приватні підприємства

Уряд України за підсумками засідання уряду в середу зняв заборону на залучення приватних підприємств до проєктів космічної діяльності.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

"Зняття заборони на здійснення космічної діяльності приватними підприємствами збільшить кількість робочих місць, сприятиме розвитку високотехнологічної промисловості", - цитує пресслужба заступника міністра Світлану Панаіотіді.

За її словами, відповідне рішення може вплинути на збільшення обсягу інвестицій у космічну галузь вже в першому кварталі цього року.

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Тепер підприємці можуть отримати дозвіл на проведення випробувань космічних апаратів і ракет-носіїв (крім комп'ютерних), зокрема їх агрегатів і складових частин.

ПП також зможуть отримувати дозвіл на запуск, управління і повернення на Землю з навколоземної орбіти або з космічного простору ракет-носіїв і космічних апаратів.

Для того, щоб займатися космічною діяльністю, приватні підприємства мають подати декларацію про господарську діяльність у центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178080
 
   
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ФОПы с РРО кинулись осваивать космос. Кабмин разрешил привлекать к космической деятельности частные предприятия - Цензор.НЕТ 2309
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Все. SpaceX на звалище історії.
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ФОПы с РРО кинулись осваивать космос. Кабмин разрешил привлекать к космической деятельности частные предприятия - Цензор.НЕТ 2309
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ЗЕбилы собрались в космос???
Скатертью дорога!
Только все и сразу!
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маск нервово курить, коли почув цю новину.... десятки тисяч конкурентів Кабмин разрешил привлекать к космической деятельности частные предприятия - Цензор.НЕТ 1237
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нарешті, здійснилася мрія всіх ФОПів..... Кабмин разрешил привлекать к космической деятельности частные предприятия - Цензор.НЕТ 8328
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Алльо ! РедактОри Цензор.нет, а що таке "космических аппаратов и ракет-носителей (кроме компьютерных)",Источник: https://censor.net.ua/n3178080 ?
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Может космических кассовых аппаратов? Кабмин разрешил привлекать к космической деятельности частные предприятия - Цензор.НЕТ 9531
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вы сначала асфальт и тротуарную плитку класть научитесь,кремлёвские мечтатели...
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Бегу регистрировать: "Ха-ха спейс". Кабмин разрешил привлекать к космической деятельности частные предприятия - Цензор.НЕТ 7193
Сегодня видел толпу ФОПов киосочников, стояли за разрешениями запускать межпланетные корабли.
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"Теперь предприниматели могут получить разрешение на проведение испытаний космических аппаратов и ракет-носителей (кроме компьютерных), в том числе их агрегатов и составных частей"

Судьбоносный проект! Главное "кроме компьютерных" Кабмин разрешил привлекать к космической деятельности частные предприятия - Цензор.НЕТ 9174 Что это значит, кто в курсе?
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Раздерибанят теперь частники космос, как пить дать.
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Южмаш развалили падлы.
А космоса нет, никто дальше геостационарной орбиты не был.
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москитные космические войска группируются
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Хочу запустить корабль к Марсу. Куда нужно обратиться за разрешением?
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