 Інвестор має бути впевнений, що заробить норму прибутку при інвестиції в електромережі, - експерт

Для модернізації сектора електроенергії треба багато інвестицій. Необхідно залучати нових партнерів з приватним капіталом, які готові будуть вкладати в мережі. Але важливо створити привабливі умови для цих партнерів. Про це розповів журналістам Головний науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень (Вашингтон, США) Едвард Чоу на міжнародному форумі Ukrainian Energy Forum, передає УНІАН.

Пан Чоу вважає, що інвестору потрібно бути впевненим, що він зможе заробити норму прибутку: "Інвестору потрібні передбачувані і зрозумілі умови". В рамках залучення інвесторів в українську енергетику, уряд має серйозно розглянути варіант впровадження стимулюючого тарифоутворення (RAB тарифів). "Якщо є можливість залучати нових партнерів із приватним капіталом, тоді варто це робити. Можете робити краще і швидше, якщо ви знайдете додаткові інвестиції. Я думаю, що ми говоримо про десятки мільйонів доларів на модернізацію мереж". - запевняє Едвард Чоу.

Міжнародний експерт упевнений, що залучення приватних інвесторів вумодернізацію електромереж допоможе заощадити державні гроші для інших проєктів, де інвестиції залучити неможливо. "Держава повинна давати гарантії. Люди повинні розуміти правила гри. Зараз вони лише спостерігають, вони бачать величезний потенціал України як країни" - підкреслив Едвард Чоу.

Відповідальним за перехід до стимулюючого тарифоутворення в Україні є НКРЕКП, вона розглядає можливість введення даного методу тарифоутворення з 2012 року.

Заступник керівника ОП Юлія Ковалів заявила, що зараз вся команда влади зосереджує свої зусилля, щоб створити максимально комфортні умови для інвесторів в українську економіку.





