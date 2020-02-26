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 Інвестор має бути впевнений, що заробить норму прибутку при інвестиції в електромережі, - експерт

Якщо є можливість залучати нових партнерів з приватним капіталом, тоді варто це робити.

Для модернізації сектора електроенергії треба багато інвестицій. Необхідно залучати нових партнерів з приватним капіталом, які готові будуть вкладати в мережі. Але важливо створити привабливі умови для цих партнерів. Про це розповів журналістам Головний науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень (Вашингтон, США) Едвард Чоу на міжнародному форумі Ukrainian Energy Forum, передає УНІАН.

Пан Чоу вважає, що інвестору потрібно бути впевненим, що він зможе заробити норму прибутку: "Інвестору потрібні передбачувані і зрозумілі умови". В рамках залучення інвесторів в українську енергетику, уряд має серйозно розглянути варіант впровадження стимулюючого тарифоутворення (RAB тарифів). "Якщо є можливість залучати нових партнерів із приватним капіталом, тоді варто це робити. Можете робити краще і швидше, якщо ви знайдете додаткові інвестиції. Я думаю, що ми говоримо про десятки мільйонів доларів на модернізацію мереж". - запевняє Едвард Чоу.

Міжнародний експерт упевнений, що залучення приватних інвесторів вумодернізацію електромереж допоможе заощадити державні гроші для інших проєктів, де інвестиції залучити неможливо. "Держава повинна давати гарантії. Люди повинні розуміти правила гри. Зараз вони лише спостерігають, вони бачать величезний потенціал України як країни" - підкреслив Едвард Чоу.

Відповідальним за перехід до стимулюючого тарифоутворення в Україні є НКРЕКП, вона розглядає можливість введення даного методу тарифоутворення з 2012 року.

Заступник керівника ОП Юлія Ковалів заявила, що зараз вся команда влади зосереджує свої зусилля, щоб створити максимально комфортні умови для інвесторів в українську економіку.



Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178079
 
 
 Топ коментарі
 
Пускай инвестор вкладывает деньги в развитие ядерной енергетики. Там при среднеевропейской прибыли в 10% тариф на електроенергию вырастет всего на 5 копеек. А не как у Ахметова на *зеленую енергетику* в 10 раз
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Застаріла схема .. Бабаков вже не є власником кількох основних обленерго.
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В общем, я понял так, что на Зеленые тарифы можно уже не рассчитывать.
А без зеленого тарифа ни один отдельный проект по альтернативной энергетике не будет окупаемым.
Ну, разве что забыть о стоимости денег или условном дисконтировании.
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пусть инвестируют городское ТРЁХ ПРОГРАММНОЕ РАДИО по эл проводам и будет прибыль,а кому не интересно что есть радио,всё равно за услугу должны платить, вот к примеру на "Киевстар" дают часы на интернет,хоть и не пользуешься интернетом,а за услугу платишь, не нравиться пользоваться мобильной связью Инвестор должен быть уверен, что заработает норму прибыли при инвестиции в электросети, - эксперт - Цензор.НЕТ 6798не пользуйся,также и электроэнергией
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Если позволить честно зарабатывать - никакой инвестор не нужен.
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У нас только 1 инвестор что зарабатывает на этом, конкурентов непотерпит
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Пускай инвестор вкладывает деньги в развитие ядерной енергетики. Там при среднеевропейской прибыли в 10% тариф на електроенергию вырастет всего на 5 копеек. А не как у Ахметова на *зеленую енергетику* в 10 раз
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Українська ядерна енергетика покриває зелений тариф, який інвестор захоче вкладати туди гроші, треба робити зелений тариф хоча б як у Німеччині...
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...Ахметка, ты когда уже нажрешься...не буди зверя!.. ...
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