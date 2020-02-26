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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (3716) будівництво (469) Гончарук_Олексій (724)

 Уряд дав старт "Великому будівництву", - Гончарук

Сьогодні Уряд дав старт програмі "Велике будівництво" — затвердили перелік програм та проєктів, які фінансуватимуться коштом державного фонду регіонального розвитку. Це 402 проєкти, з них 206 — об’єкти "Великого будівництва".

Про це сказав глава Кабміну Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Логіка полягає у тому, щоб одразу, як стартує сезон – починаємо будівельні роботи на всіх можливих напрямках та об’єктах, що були визначені. Будуємо не просто об’єкти, а нові можливості для людей. Велике будівництво — це нові робочі місця для людей та якісна інфраструктура вже цього року. До кінця року побудуємо мінімум 100 садків, 100 шкіл, 100 стадіонів та щонайменше 4 тис. км доріг по всій Україні", — сказав  Гончарук.

Мінрегіон розподіляє гроші ДФРР між областями відповідно до планів будівництва на цей рік. Наразі йдеться про 5,2 млрд гривень ДФРР із 7,5 млрд гривень, передбачених у 2020 році.

Гончарук також додав, що завдяки сприятливими погодним умовам, на окремих ділянках доріг вже розпочато будівництво. Вже закінчені всі підготовчі роботи, щоб розпочати будівельні роботи на таких важливих об’єктах, як Запорізький міст, з’єднання дороги Львів-Маріуполь.

Також Кабмін затвердив порядок використання коштів на будівництво та реконструкцію трас:

  •  Одеса — Мелітополь — Новоазовськ на ділянці "Одеса — Миколаїв — Херсон";
  •  Київ — Суми — Харків в межах Чернігівської та Сумської областей.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3178078
 
   
 Топ коментарі
 
Якщо дати під дупу копняка - самокат поїде швидше. Правительство дало старт "Большой стройке", - Гончарук - Цензор.НЕТ 5439
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Якщо дати під дупу копняка - самокат поїде швидше. Правительство дало старт "Большой стройке", - Гончарук - Цензор.НЕТ 5439
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Лехе, доморощенному доктору философии, уже пора чемодвны паковать, а не большие проекты объявлять.
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а "дороги" вже зроблені ...., що там з "іпотекою", ну і т. д.
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дороги ще гнойсман зробив..німці нервово курять..
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Ерунду Вы написали. Большевизм был реакцией евреев на погромы в России.
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И на черту оседлости, и на невозможность получить высшее образование.
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И заняли и стыбрили у местных бюджетов положенное по децентрализации.
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Стратег куев-когда пенсии индексировать думаете?Писали -постановления еще нет. Правительство дало старт "Большой стройке", - Гончарук - Цензор.НЕТ 8782
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якось совком тхне.
усе велике та пятілетку за два роки
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всего по 100!..... чего уж мелочиться, киздеть не мешки ворочить.....
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Бааальшой подпрыг!
Китайцы курят бамбук в сторонке, завидуя...
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старт большого деребана бюджетных денег, потому что до осени зебилы могут и не дотянуть во власти.
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а почему по 100 Давай 99 садов,99 школ,99 стадионов 3999 км дорог
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Большой Дерибан приходит, зелики пилить будут.....
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Это как большевистские тройки пришли увидели обобрали инвестиционные няньки приходите с деньгами уходите пустые
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один премьер уже попытался под прораба закосить .... плохо кончил ,выгнали ,бриться перестал.... Правительство дало старт "Большой стройке", - Гончарук - Цензор.НЕТ 5232
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Цели ясны, задачи определены, - на Сейшелы, товарищи.
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по мотивам "большой прогулки"? (1966) ну в смысле, бурвиль и луи де фюнес снова в главных ролях )
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В Министерстве инфраструктуры научились экономить и значительно сокращать стоимость строительства дорог в Украине. По словам главы ведомства Андрея Пивоварского, в настоящее время один километр дороги обходится бюджету в 5-5,5 миллионов гривен или 200 - 250 тысяч долларов. Он отметил, что аналогичные работы несколько лет назад стоили гораздо больше: 700 - 800 тысяч долларов.

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4000 км дороги обойдутся в 20-22 млрд..
а выделено 5... а школы сады, бесплатно обойдутс
господа кто писдит. или пинчук или гончарук
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вообще-то деньги на дороги в другом фонде - он называется дорожный фонд)) и там сумма если я не ошибаюсь - что-то около 20 млрд (или больше) - так что не пойму к чему твоя желчь?
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Не знаю, что там за стадионы запланированы. Но исходя из очень простой математики, 100 д/садов с общей площадью, ну хотя бы 400 кв.м (бо меньше, то уже что то отдельное) и 100 школ по 2000 кв.м. (это вообще мини) выйдет порядка 240 тыс. кв.м общей площади. При самом минимуме затраты на строительство составят - 500 дол./кв.м (реально больше, школы дорогие объекты), что в сумме выйдет на 120 млн. дол., т.е. 3 млрд грн. 100 даже сельских стадионов с более менее полем и трибунами на 500 мест - минимум в 1 миллиард. Как они за ярд тысячи км дорог построят, хз. И это я взял стоимости настолько смешные, что потом родителям и местным властям придется докрашивать и полы достилать.
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очень быстро надо строить стадионы, а Пиночета мы как нибудь найдём.
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Придурок!! У тебя же в бюджете денег нет!!
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Про эту "большую стройку" уже только самый ленивый зекомандец не вещал с зомбоящика и всех сми.
То то им *** работать некогда, сплошное планирование, анонсирование, блаблабла...
Если бы Порох каждый свой шаг так выпячивал, то ему и 48 часов в сутки не хватило бы.
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я уже писал. в с. Тарасовка под Гайсином сделали 1 км дороги. деньги в ж....пу а до Гайсина 1,5 км не дотянули. пусьть приедут и увидят как расходуются бабки. ДАЖЕ ВОР ЩХРЕНЕЕТ. к стати, над дорогой три хатки
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